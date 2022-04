Czy gadżety są absolutnie koniecznie, by zrzucić zbędne kilogramy? Jakie urządzenia okazują się w tym zakresie szczególnie pomocne? Zaczyna się rozpogadzać, czas się tym zająć!

Odchudzanie – cel numer jeden dla wielu Polek i Polaków

58% dorosłych Polaków ma nadwagę – tak wynika z raportu Eurostatu, opublikowanego kilka miesięcy temu i wskazującego europejską średnią na poziomie 53%. Nadprogramowe kilogramy skracają nasze życie, przyczyniają się do rozwoju rozmaitych chorób i realnie zmniejszają komfort życia. Wiosna to doskonały moment, by spróbować coś na to zaradzić.

Nie będzie szczególnie odkrywcze to, co napiszę, ale nie potrzebujesz żadnego gadżetu, by zrzucić zbędne kilogramy. To, czego potrzebujesz to silna wolna, chęć do działania, no i trochę merytorycznej wiedzy. Takie elektroniczne cudeńka mogą jednak okazać się bardzo pomocne, spełniając zarówno funkcję motywacyjną, jak i monitorującą.

Gadżet na nadgarstku przypilnuje, zmotywuje i pomoże

Najefektywniejszą metodą odchudzania jest połączenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. W tym drugim kontekście doskonale sprawdzają się opaski fitness i smartwatche. Nawet najtańsze gadżety tego typu – takie jak Amazfit Band 5 za niespełna 150 złotych – dobrze wywiązują się z obu wspomnianych wcześniej ról.

Już samo naładowanie urządzenia i założenie go na nadgarstek może pomóc w budowaniu mikronawyków, a kolejnym etapem może być sam trening. Pomiar kroków, pulsu czy natlenienia krwi pomaga zaś monitorować aktywność. Żeby coś osiągnąć, dobrze jest ustalić konkretny cel (na przykład określoną liczbę kroków) – taka opaska pomoże ci to kontrolować.

Bardziej zaawansowane gadżety – takie jak Fitbit Sense, Garmin Vivoactive 4 czy Samsung Galaxy Watch 4 (każdy z nich za około 1000 zł) – dają ci dodatkowo możliwość analizowania swoich wyników. Aplikacja pobiera dane z zegarka, by powiedzieć ci, co robisz dobrze, a co warto by było poprawić. Może również zaproponować optymalny trening, który pomoże ci szybciej osiągnąć założony cel.

Nic tak nie motywuje jak energetyzująca muzyka

Prawdopodobnie najlepszym z motywatorów jest muzyka. Chodzi o coś, co wprawi cię w treningowy nastrój – energetyzujące, najlepiej stosunkowo szybkie utwory. I nieważne, czy w duszy gra ci punk, rap, house czy jeszcze coś innego: włącz to, co daje ci energię i ćwicz! W tym celu warto zadbać o dobre słuchawki sportowe.

Czym cechują się dobre słuchawki sportowe? Po pierwsze: są bezprzewodowe, eliminując problem z plączącym się kabelkiem. Po drugie: są douszne lub dokanałowe, zapobiegając nadmiernemu poceniu się uszu. Po trzecie: pewnie leżą w uszach, najlepiej poprzez dodatkową nakładkę. I wreszcie po czwarte: są odporne na pot i zachlapania.

W zależności od tego, jakim budżetem dysponujesz, możesz wybrać mniej lub bardziej wypasione słuchawki. Możesz kupić na przykład Savio WE-02 za kilkadziesiąt złotych, Koss BT232i za niecałe 200 złotych, Philips TAA5205BK/00 za 300 złotych, Jabra Elite Active 45e za niecałe 400 złotych albo i któryś z modeli klasy premium.

Inteligentna waga diagnostyczna prawdę ci powie

Po mocnym skupieniu się na motywacji, wróćmy na moment do monitoringu. W kontrolowaniu swoich rezultatów na bieżąco niezwykle pomocna może okazać się inteligentna waga diagnostyczna. To urządzenie, które nie tylko powie ci, ile masz kilogramów, ale też wskaże, jaki procent stanowi tłuszcz, a jaki mięśnie czy kości. To, że waga stoi w miejscu, nie musi oznaczać bowiem, że nie robisz postępów.

Już za około 100 złotych możesz kupić Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 albo Huawei Scale 3. Bez problemu łączą się z telefonem, pozwalając ci na wygodne przejrzenie swoich parametrów. Na najbardziej wymagających czeka natomiast Garmin Index S2, ale to już waga za zdecydowanie większe pieniądze.

Tak jak wspominałem we wstępie – aby schudnąć, potrzebna jest też odpowiednia dieta. W przygotowywaniu posiłków pomocne mogą okazać się sprzęty AGD, takie jak wolnoobrotowe wyciskarki czy urządzenia do gotowania na parze. Dzięki nim w szybki i prosty sposób przygotujesz zdrowe, lekkie posiłki i napoje. Sprawdź kuchenne akcesoria w sklepie RTV EURO AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.