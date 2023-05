Dobra karta graficzna wcale nie musi być droga. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli do grania w segmencie 2000 – 3000 zł, które sprawdzą się w rozgrywce w rozdzielczości 1080p i 1440p.

Karta graficzna to najważniejszy element w komputerze do grania, więc to właśnie na niej należy się skupić przy kupowaniu nowego zestawu. Nie trzeba tutaj jednak od razu wydawać ogromnych pieniędzy. Dobrą kartę graficzną można kupić za 2000 – 3000 złotych – taki sprzęt powinien zadowolić większość graczy, którzy będą składać zestaw do grania w 1080p lub 1440p. Jaka karta graficzna do 2000 - 3000 zł będzie najlepszym wyborem?

Dobre karty graficzne do 2000 zł - 3000 zł. W czym wybierać?

Sytuacja na rynku kart graficznych jest bardzo dobra. Niedawno doczekaliśmy się premiery kilku modeli z najnowszych generacji, zaś ceny kart graficznych ze starszych serii zacznęły mocno spadać. Na co zwracać uwagę przy wyborze karty graficznej?

Teoretycznie najlepiej zainteresować się modelami z najnowszych generacji Nvidia GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, które nie tylko oferują lepszą wydajność, ale też odznaczają się lepszą efektywnością energetyczną i zapewniają wsparcie dla najnowszych technologii. Wybór takiego modelu to przyszłościowa inwestycja.



Najtańsze wersje karty GeForce RTX 4070 można kupić poniżej 3000 zł

Problem w tym, że wybór takich kart w średnim segmencie jest mocno ograniczony. Obecnie właściwie można kupić tylko tańsze wersje modelu GeForce RTX 4070, który wydaje się ciekawą propozycją do grania w rozdzielczości 1440p. Karta odznacza się świetną efektywnością energetyczną i zapewnia wsparcie dla innowacyjnej technologii DLSS 3.

Nadal czekamy na premierę słabszych i tańszych konstrukcji pokroju GeForce RTX 4060 i RTX 4060 Ti, czy też Radeon RX 7600, które mogą (ale nie muszą) zamieszać w średnim segmencie wydajnościowym.



W okolicach 2000 zł ciekawą propozycją wydaje się GeForce RTX 3060 Ti

W podanym budżecie bardzo dobrą propozycją są także starsze konstrukcje. W przypadku Nvidii wybór właściwie ogranicza się tylko GeForce RTX 3060 Ti, przy czym opłacalną propozycją wydają się tutaj głównie tańsze wersje. Warto jednak zauważyć, że karta dysponuje tylko 8 GB pamięci VRAM, więc nada się głównie do grania w rozdzielczości 1080p.

Sporym atutem GeForce’ów jest wsparcie dla technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling) – w nowoczesnych grach, gdzie zaimplementowano jej obsługę, pozwala ona uzyskać wyraźnie lepszą płynność animacji, przy zachowaniu bardzo zbliżonej jakości obrazu. Dodatkowo karty Nvidii zwykle wypadają lepiej w aplikacjach korzystających z akceleracji karty graficznej, co może mieć istotne znaczenie dla osób zajmujących się tworzeniem treści.



Radeon RX 6700 XT to jedna z najlepszych kart graficznych za około 2000 zł

Dużo lepszym wyborem wydaje się oferta AMD. Gracze powinni zwrócić uwagę na modele Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT, które poradzą sobie w rozdzielczości 1080p lub nawet 1440p. Przy dobrych wiatrach można natrafić też na ciekawe promocje z topowym modelem Radeon RX 6950 XT, który świetnie wypada w rozdzielczości 1440p, ale też bez problemu poradzi sobie w rozdzielczości 4K.

Karty AMD oferują wsparcie dla konkurencyjnej technologii FidelityFX Super Resolution (FSR), która też pozwala poprawić płynność animacji przy zbliżonej jakości obrazu – to otwarte rozwiązanie, więc lista tytułów oferujących wsparcie będzie się powiększać. Za wyborem Radeonów przemawia też większa pojemność pamięci VRAM (12 GB lub 16 GB), dzięki czemu powinny być bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Jeśli dysponujecie mniejszym budżetem, zerknijcie do naszego zestawienia kart graficznych do 1000 - 2000 zł - znajdziecie tam tańsze modele, które będą odpowiednie do grania w rozdzielczości 1080p.

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual - karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 W cenie około 2000 złotych można znaleźć tanie, autorskie wersje karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3060 Ti – to starszy model, który nadal bardzo dobrze sobie radzi w rozdzielczości 1080p. Konstrukcja pozwala wykorzystać potencjał technologii Ray Tracing, a do tego wspiera technikę DLSS 2, która poprawia wydajność w grach. Z tańszych wersji warto zainteresować się modelem Palit Dual, który wykorzystuje nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami. Karta może nie wygląda najefektowniej, ale można ją kupić w bardzo dobrej cenie, często poniżej 2000 złotych (nieco drożej znajdziemy wersję OC z fabrycznie przyspieszonym rdzeniem). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1665 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38

PowerColor Radeon RX 6700 XT Hellhound - najlepsza karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Za mniej więcej 2000 złotych można znaleźć także karty AMD Radeon RX 6700 XT. Co prawda nie są to najnowsze modele, ale nadal oferują one dobre osiągi – w sam raz, by komfortowo pograć w nowsze gry w rozdzielczości 1080p. Co prawda konstrukcja nie wypada tak dobrze z aktywnym ray tracingiem, ale na uwagę zasługuje świetne wsparcie dla techniki AMD FSR 2, pozwalającej poprawić osiągi w grach. PowerColor Hellhound to jedna z najlepszych wersji. Cicha, chłodna, a do tego ładnie wygląda (całość przyozdobiono niebieskim podświetleniem LED). Trudno znaleźć lepszą propozycję do 2000 zł. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2581 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 40

Sapphire Radeon RX 6800 Pulse - karta graficzna do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dopłacając kilka stówek, warto zainteresować się nieco wydajniejszym modelem AMD Radeon RX 6800. To konstrukcja z poprzedniej generacji, jednak nadal zapewnia one wystarczające osiągi, by komfortowo pograć w rozdzielczości 1080p lub 1440p (na pokładzie znalazło się aż 16 GB pamięci VRAM, więc karta nie starzeje się tak szybko). Szczególnie ciekawie wypada tutaj wersja Sapphire Pulse, czyli jedna z tańszych konstrukcji. Producent zastosował autorskie chłodzenie z trzema dużymi wentylatorami, dzięki czemu możemy liczyć na niskie temperatury i przyzwoitą kulturę pracy. Sapphire Radeon RX 6800 Pulse to zdecydowanie najlepsza karta graficzna do 2500 zł. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 60

Palit GeForce RTX 4070 Dual - karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 W segmencie do 3000 złotych można znaleźć tańsze wersje karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4070, czyli średniaka z najnowszej generacji Ada Lovelace. Konstrukcja świetnie sprawdza się w rozdzielczości 1440p, a dodatkowym atutem jest też wsparcie dla technologii DLSS 3. Nowy model wyróżnia się także pod względem efektywności energetycznej, więc nie trzeba do niego dobierać mocnego zasilacza. Wersja Palit Dual to jedna z tańszych wersji modelu GeForce RTX 4070. Karta może nie najeży do najbardziej efektownych modeli, ale chłodzenie bez problemu radzi sobie z okiełznaniem sprzętu. To jedna z ciekawszych propozycji w segmencie do 3000 złotych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N4 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6X 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2475 MHz

Częstotliwość pamięci 21000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 46

Ilość rdzeni RT 184

PowerColor Radeon RX 6950 XT Red Devil - najlepsza karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 W podobnym budżecie nadal można znaleźć karty AMD Radeon RX 6950 XT, czyli topowy model z poprzedniej generacji RDNA 2 – to bezsprzecznie najwydajniejsza karta graficzna za około 3000 zł jaką można dostać w sklepach. Trzeba jednak liczyć się z dosyć wysokim zapotrzebowaniem na energię. Co wybrać? Świetnie wypada tutaj autorska konstrukcja PowerColor Red Devil - to jedna z najlepszych wersji tej karty, która pojawiła się na rynku. Konstrukcja nie tylko pięknie wygląda, ale też wykorzystuje piekielnie dobre chłodzenie - ciche i bardzo wydajne. Producent zdecydował się także na fabryczne przyspieszenie karty, dzięki czemu możemy liczyć na lepsze osiągi. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2435 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 80

Najlepsza karta graficzna do 3000 złotych?

Pod względem opłacalności nadal królują stare konstrukcje. Jeśli szukacie dobrej karty graficznej do grania w rozdzielczości 1080p, świetnym wyborem będzie Radeon RX 6700 XT – to dobra propozycja, za którą nie trzeba wydawać dużych pieniędzy.

Bardziej wymagający powinni zainteresować się promocjami na modele Radeon RX 6950 XT. Co prawda jest to dosyć energochłonna konstrukcja, ale pod względem wydajności trudno znaleźć coś lepszego w tym segmencie. Co ważne, taka karta na pewno posłuży jeszcze kilka dobrych lat.