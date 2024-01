Planujecie budowę taniego komputera do gier i szukacie dobrej i taniej karty graficznej? Tak się składa, że mamy świetne, opłacalne propozycje z (obecnie już...) niższej półki cenowej.

Czasy, w których tanie karty graficzne za 300-500 zł nadawały się do grania, przeminęły bezpowrotnie i żaden z producentów GPU nie ma zamiaru tego zmieniać. Z drugiej strony, obecnie nawet te najtańsze sensowne karty pozwalają na granie na średnich/wysokich detalach w rozdzielczości Full HD, zatem w sumie układ nie jest taki najgorszy. Choć jeżeli faktycznie chcecie pograć w nowe tytuły najniższym kosztem, to lepszym rozwiązaniem może okazać się nowa konsola (PlayStation 5 kosztuje około 2500 zł, a Xbox Series S to koszt około 1200 zł).

Jeżeli mimo wszystko chcecie złożyć tani komputer do grania, to nieuchronnie staniecie przed pytaniem: jaka karta graficzna będzie najlepszym wyborem? Ostatnio sytuacja na rynku mocno się pozmieniała (za sprawą Intela na korzyść graczy), więc w rankingu pojawiło się sporo nowości - przygotowaliśmy zestawienie obejmujące tanie karty graficzne, zatem bez problemu znajdziecie tutaj dobre karty graficzne poniżej dwóch tysięcy złotych.

Tania karta graficzna do gier – na co zwracać uwagę?

W ostatnim czasie karty graficzne mocno potaniały, dzięki czemu klienci mają dużo większy wybór ciekawszych modeli. Warto jednak pamiętać, aby dobrze przemyśleć zakup sprzętu, bo nadal na rynku czai się sporo niezbyt atrakcyjnych propozycji.



Radeon RX 6600 to obecnie jedna z najlepszych propozycji do budowy taniego komputera do gier.

Do niedawna w niższym i średnim segmencie królowały Radeony RX 6000, których ceny są wprost rewelacyjne – taki Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 czy nawet Radeon RX 6700 to absolutny sztos, jeśli chodzi o budowę taniego komputera do gier, gdzie raczej nie zależy nam na wodotryskach pokroju Ray Tracingu (aczkolwiek karty AMD teoretycznie go obsługują).

Niedawno jednak AMD natrafiło na godnego rywala w kwestii cenowej - Intela (bo NVIDIA zdaje się całkiem ten segment już odpuściła). Początkowe problemy ze sterownikami, stabilnością oraz, co najważniejsze, wydajnością, które trapiły nowe karty Intela, udało się obecnie już w znacznej mierze zażegnać, a co nawet ważniejsze - z każdą kolejną aktualizacją sterowników jest tu coraz lepiej. Co prawda nie na tyle, aby najsłabszy model ARC A380 nawiązał walkę z konkurencją, ale już ARC A750, po ostatnich obniżkach cen, niespodziewanie stał się poważnym rywalem na rynku najbardziej opłacalnych modeli.



Karty graficzne Intel ARC to nowość, która ma szansę powalczyć w średniej półce

Jedyna sytuacja, w której faktycznie warto w tym segmencie rozważyć kartę NVIDII, to gdyby zależało Wam na graniu z aktywnym śledzeniem promieni, choć uprzedzamy, że najtańsze GeForce RTX 3050 zupełnie się do tego nie nadają, a RTX 3060 jest sprzedawany w nieopłacalnych cenach. Dobrym wyborem okazuje się dopiero RTX 4060 z nowej generacji Ada Lovelace, jednak jego ceny zaczynają się od około 1300 - 1400 zł.

Niezależnie którego producenta nie wybierzemy, obecnie zawsze możemy liczyć na zaawansowane techniki upscalingu, czyli podnoszenia wydajności za sprawą obniżenia bazowej rozdzielczości renderowania i następnie rekonstrukcji obrazu przez zaawansowane algorytmy do natywnej rozdzielczości. W tej materii nadal najlepiej wypadają karty NVIDIA GeForce (za sprawą dłużej rozwijanego i wykorzystującego dedykowane jednostki obliczeniowe DLSS), ale powszechnie dostępne tryby XeSS oraz FSR (od wersji 2.0) pozwalają osiągać zbliżony efekt też na kartach Intela oraz AMD.



Technologie skalowania obrazu mogą być cennym dodatkiem w przypadku słabszych układów graficznych - takie rozwiązanie pozwoli znacząco poprawić wydajność, a przy tym możemy oczekiwać naprawdę dobrej jakości animacji

Czego zatem nie brać? Jeśli koniecznie zależy Wam na nowej karcie graficznej, zdecydowanie nie polecamy wybierać modeli ze starszych generacji GeForce GTX 1600, GeForce RTX 2000 czy Radeon RX 500 i RX 5000. To przestarzałe konstrukcje, które wypadają zdecydowanie gorzej od najnowszych modeli (a do tego nadal nie są zbyt dobrze wycenione na tle nowszych kart). Wyjątkiem będzie oczywiście zakup używanej karty, ale po ostatnim załamaniu się rynku wydobycia kryptowalut z pomocą kart graficznych, zakup używanej karty jest bardziej ryzykowny niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli dysponujecie większym budżetem, zerknijcie do naszego ogólnego zestawienia z polecanymi kartami graficznymi – tam znajdziecie zdecydowanie lepsze modele, które pozwolą na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 1440p, a nawet w 2160p.

MSI Radeon RX 6400 Aero ITX – najtańsza karta graficzna do grania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Początkowo bardzo chłodno przyjęta karta, obecnie okazuje się być najtańszym sposobem na wejście do świata graczy. Ograniczenie złącza PCI-E do tylko czterech aktywnych linii niejako wymusza łączenie tej karty z platformą obsługującą PCI-E 4.0, ale obecnie nie jest to duży problem – najlepszy budżetowy procesor, czyli Intel Core i3-12100F jest wyposażony właśnie w taką generację PCI-E (w przeciwieństwie do podobnie wycenionego Ryzena 5 5500). Gdy ten warunek spełnimy, to okazuje się, że otrzymujemy kartę szybszą od GTX 1650 Super/Ti, zatem bez problemu pogramy w średnich ustawieniach w rozdzielczości FHD. Tutaj pewną alternatywą mógłby być Intel ARC A380, ale mimo wszystko to karta AMD zwykle jest górą. A dlaczego akurat MSI AERO? Bo jest najtańszy – w tym segmencie chłodzenie nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 6 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x4 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 64-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2321 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 12

Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse – tania karta graficzna Ocena benchmark.pl









4/5 Ta karta to w zasadzie największe utrapienie powyżej opisanego RX 6400 – różnica w cenie pomiędzy tymi modelami często jest mniejsza niż różnica w wydajności, która potrafi przekroczyć 20%. Realnie da się taką kartę upolować w cenie około 700 zł, a oferuje ona poziom wydajności GTX 1660 Super – oczywiście pod warunkiem sparowania jej z platformą obsługującą PCI-Express 4.0. Tutaj ponownie kryterium wyboru konkretnego producenta była cena – to nadal nie jest na tyle wymagająca karta, aby warto było dopłacać do lepszego chłodzenia. Jeśli znajdziecie tańszego Radeona RX 6500 XT, warto wybrać właśnie niego. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 6 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x4 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 64-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2825 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 16

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D – najlepsza karta graficzna do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli macie nieco więcej gotówki, zdecydowanie lepiej będzie dopłacić do modelu Radeon RX 6600 – to bardzo udana konstrukcja, która świetnie sprawdzi się w rozdzielczości 1080p (przy tradycyjnej rasteryzacji, to właściwie poziom dużo droższego modelu GeForce RTX 3060). Karta oferuje 8 GB pamięci VRAM, a do tego nie powinna być ograniczana na starszych platformach obsługujących PCI-Express 3.0. Model ASRock Challenger zalicza się do najtańszych konstrukcji. Jest dobrze wykonany, nie za głośny i całkiem chłodny. Czego chcieć więcej? Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2491 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 28

Intel ARC A750 8GB GDDR6 - najbardziej opłacalna karta graficzna o znacznym potencjale Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ten zawodnik może być sporym zaskoczeniem dla niektórych czytelników. Karty Intela zadebiutowały w naszym kraju w październiku 2022, ale dopiero po dłuższym czasie producent uporał się z największymi problemami. Złożyło się to również z kolejną obniżką cen modelu ARC A750 Limited Edition (bezpośrednio od Intela), stawiającą tę kartę bezpośrednio obok Radeona RX 6600, który to w najlepszym przypadku zrównuje się z kartą Intela wydajnością, ale zwykle jednak jej ustępuje (zwłaszcza z aktywnym śledzeniem promieni i w wyższych niż FHD rozdzielczościach). Model Intel Arc A750 na ogół kosztuje około 1000 zł, ale czasami można go znaleźć w atrakcyjnych promocjach. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N6 nm

obsługiwane technologie DirectX 12 Ultimate

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.0

częstotliwość GPU 2050

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni RT 28 Zobacz recenzję

XFX Radeon RX 6700 Speedster SWFT 309 – dla tych co mogą trochę dopłacić Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli macie nieco większy budżet, bardzo ciekawą propozycją może być… Radeon RX 6700. Wersja bez dopisku XT to dosyć rzadka konstrukcja, która łączy dobrą wydajność i niewygórowaną cenę (najtańsze wersje można kupić za około 1200 zł). W tradycyjnej rasteryzacji karta oferuje zbliżone osiągi do karty GeForce RTX 4060, ale jest od niej zauważalnie tańsza. 10 GB powinno być też bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Co kupić? Co aktualnie znajdziecie w sklepach. Radeon RX 6700 to niezbyt popularna konstrukcja, którą ma w ofercie tylko kilku producentów. Model XFX często jest najtańszy, ale zwykle jest sprzedawany w wersji bulk (bez oryginalnego opakowania i dodatków). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 10 GB GDDR6 160-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2425 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 36

Najlepsza karta graficzna do 1000 zł - wybór na 2024 rok

Która karta graficzna będzie najlepszym wyborem? W ekonomicznych komputerach do gier świetnie sprawdzi się Radeon RX 6500 XT – może nie jest to demon wydajności, ale to najtańsza sensowna karta graficzna ze sklepu. Warto jednak pamiętać, aby w miarę możliwości łączyć ją z platformami wspierającymi PCI-Express 4.0 (starsze konfiguracje z PCI-Express 3.0 nie pozwalają rozwinąć jej skrzydeł, co przekłada się na słabsze osiągi). Jeśli jednak dysponujecie ciut większym budżetem, zdecydowanie polecamy dopłacić te 1-2 „stówki” do Radeona RX 6600, które w swoim segmencie cenowym są absolutnym hitem – taka karta oferuje wyraźnie lepsze możliwości i będzie bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

