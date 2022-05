Dobra karta graficzna wcale nie musi być droga. Za 2000 – 3000 złotych można znaleźć ciekawe modele GeForce i Radeon, które pozwolą na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p. Zobaczcie nasze propozycje.

Składacie dobry i niedrogi komputer do gier i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej karty graficznej? To się dobrze składa, bo od niedawna ceny sprzętu zaczęły spadać, co mocno poprawiło sytuację na rynku komputerów. Przygotowaliśmy zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze karty graficzne do 2000 zł – 3000 zł.

Ranking kart graficznych do 2000 - 3000 zł. Zestawienie benchmark - karty graficzne

Dobre karty graficzne do 2000 zł - 3000 zł. W czym wybierać?

Sytuacja na rynku kart graficznych jest dużo lepsza niż kilka miesięcy temu, więc w podanym budżecie jak najbardziej można znaleźć dobre propozycje. Na jakie modele warto zwrócić uwagę?



Najtańsze wersje kart graficznych Radeon RX 6600 można kupić już za nieco ponad 2000 zł

W przypadku obozu AMD będą to karty Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT i Radeon RX 6650 XT. Wprawdzie drugi model powoli jest wycofywany z produkcji (zastępuje go właśnie 6650 XT), ale w sklepach nadal można znaleźć bardzo dobre oferty.

Mówimy tutaj o średniej półce, która pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p na średnich lub wysokich ustawieniach. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla monitorów AMD FreeSync, a także technologie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) i Radeon Super Resolution (RSR), które poprawią płynność animacji. Nie powinniśmy jednak liczyć na świetne osiągi przy włączonym Ray Tracingu – modele AMD ustępują tutaj konstrukcjom Nvidii.



W przypadku Nvidii, warto zainteresować się modelem GeForce RTX 3060 - najtańsze wersje można znaleźć za około 2500 złotych

Jeśli chodzi o ofertę Nvidii, obecnie w podanym budżecie znajdziemy właściwie jedną propozycję godną polecenia – to GeForce RTX 3060, który w zależności od wersji za około 2500 – 3000 zł. Jeśli szukacie czegoś tańszego, w niższej cenie można znaleźć model GeForce RTX 3050 - to najlepsza karta RTX do 2000 zł. Z kolei za trochę ponad 3000 złotych można znaleźć tańsze wersje kart GeForce RTX 3060 Ti.

Karta Nvidii przy standardowych ustawieniach wypada ciut słabiej od kart AMD, niemniej jednak i tak nada się do grania w 1080p. RTX 3060 lepiej wypada po włączeniu Ray Tracingu, gdzie w niektórych tytułach potrafi przegonić Radeony (a do tego można tutaj jeszcze poprawić płynność animacji za pomocą technologii DLSS - Deep Learning Super Sampling). Karty Nvidii oferują też więcej pamięci VRAM, więc teoretycznie powinny być bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz przejrzeć polecane karty graficzne w większej rozpiętości cenowej, zapraszamy do wizyty do naszego zestawienia najlepszych kart dla graczy. Koniecznie zerknijcie też do naszego rankingu - znajdziecie tam wszystkie najważniejsze informacje i porównania wydajności kart graficznych.

Gigabyte Radeon RX 6600 Eagle - tania karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6600 to obecnie najlepsza karta graficzna za około 2000 złotych – będzie ona stanowić idealne połączenie z procesorami pokroju AMD Ryzen 5 5600 lub Intel Core i5-12400F. Sprzęt pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p, aczkolwiek w bardziej wymagających tytułach konieczne będzie lekkie obniżenie detali. Nie powinniśmy też liczyć na dobre osiągi przy włączonym Ray Tracingu. Warto tutaj zwrócić uwagę na model Gigabyte Eagle, który zalicza się do najtańszych wersji RX 6600, a przy tym wyróżnia się naprawdę niezłym chłodzeniem – cooler WindForce 3X może nie zalicza się do najpiękniejszych konstrukcji, ale za to zapewnia niskie temperatury, a przy tym cechuje się dobrą kulturą pracy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2491 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 28

ASUS Dual Radeon RX 6600 XT OC - karta graficzna Radeon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Co wybrać za około 2500 złotych? Jeśli możecie dołożyć kilka stówek, warto zainteresować się modelem Radeon RX 6600 z dopiskiem XT – jest to wyraźnie wydajniejsza konstrukcja, która lepiej sobie poradzi z nowszymi grami w rozdzielczości 1080p (ale nadal nie jest zbyt dobra do grania z efektami Ray Tracingu). Karta będzie stanowić dobre połączenie z procesorami AMD Ryzen 5 5600/5600X lub Core i5-12400F/12600. Szczególnie ciekawie wypada model ASUS Dual, który zalicza się do tańszych konstrukcji. Producent zastosował nieduże chłodzenie z dwoma wentylatorami, które oferuje dobre parametry i cechuje się cichą pracą, a do tego ciekawie wygląda. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni RT 32

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC - karta graficzna GeForce RTX do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,7/5 W podobnym budżecie można znaleźć tańsze wersje kart GeForce RTX 3060 – idealne połączenie do procesorów pokroju AMD Ryzen 5 5600X/5700X lub Intel Core i5-12400F/12600. Co prawda przy standardowej rasteryzacji RTX 3060 będzie wyraźnie słabszy od Radeona RX 6600 XT, ale za to oferuje całkiem niezłe osiągi przy aktywnym Ray Tracingu (często można tutaj jeszcze aktywować funkcję DLSS). Z tańszych propozycji warto zainteresować się modelem Palit Dual lub fabrycznie podkręconym Dual OC - może nie jest to najładniejsza i najcichsza konstrukcja, ale na pewno jest jedną z bardziej opłacalnych propozycji. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1837 MHz

Częstotliwość pamięci 15000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 112

Ilość rdzeni RT 28 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

MSI Radeon RX 6650 XT Gaming X - dobra karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6650 XT to następca modelu Radeon RX 6600 XT. Karta oferuje trochę lepsze osiągi, więc świetnie nada się do grania w rozdzielczości 1080p – będzie ona dobrym dodatkiem do procesora AMD Ryzen 5 5600/5600X lub Intel Core i5-12400F/12600. Jaką wersję wybrać? Ciekawie wypada model MSI Gaming X, czyli jedna z lepszych wersji RX 6650 XT. Producent postawił na autorskie chłodzenie Twin Frozr 8, które zapewnia bardzo niskie temperatury i bardzo cicho pracuje. Nie bez znaczenia jest też stylistyka, wzbogacona efektownym podświetleniem Mystic Light Sync. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2694 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 32

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC - karta graficzna GeForce do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli możecie dołożyć trochę gotówki, godnym polecenia będzie też lepsza wersja GeForce RTX 3060. Świetną propozycją jest tutaj model ASUS TUF Gaming OC, który pracuje z mocno podniesionymi zegarami (dzięki czemu oferuje lepsze osiągi). Karta wykorzystuje potężne chłodzenie – konstrukcja zapewnia niskie temperatury, a przy tym charakteryzuje się bardzo dobrą kulturą pracy. Za trochę ponad 2500 złotych otrzymujemy dobrą kartę do grania w 1080p z Ray Tracingiem – będzie ona stanowić idealne połączenie z procesorem AMD Ryzen 5 5600X/5700X lub Intel Core i5-12400F/12600. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 15000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 112

Ilość rdzeni RT 28

Najlepsza karta graficzna do 2000 zł - 2022 rok

Którą kartę wybrać? W obecnej sytuacji na rynku świetnie wypadają nowe Radeony, które mimo wszystko są bardziej opłacalną propozycją od GeForce’ów – taki RX 6600 kosztuje około 2000 złotych, więc specjalnie nie nadwyręży budżetu, a przy tym pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p. Do tego jest całkiem energooszczędna, a autorskie wersje mogą pochwalić się dobrą kulturą pracy.