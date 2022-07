Szukacie karty graficznej do porządnego komputera do gier, ale nie chcecie wydawać ogromnych pieniędzy. Zerknijcie na nasze zestawienie - wybraliśmy najciekawsze modele ze średniej półki, czyli mieszczące się w segmencie 2000 – 3000 złotych.

Składacie nowy komputer do gier i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej karty graficznej? To się dobrze składa, bo ceny sprzętu zaczęły spadać, co mocno poprawiło sytuację na rynku komputerów. Przygotowaliśmy zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze karty graficzne za 2000 – 3000 zł - takie modele sprawdzą się przy budowie porządnego PC-ta za 4000 - 6000 zł.

Ranking benchmark kart graficznych w segmencie 2000 - 3000 zł:

Dobre karty graficzne do 2000 zł - 3000 zł. W czym wybierać?

Od pewnego czasu obserwujemy spadki cen na rynku kart graficznych, dzięki czemu w zasięgu klientów są dużo lepsze modele niż było to kilka miesięcy temu – za 2000 – 3000 złotych już spokojnie można znaleźć dobrą kartę graficzną do grania w rozdzielczości 1080p lub nawet 1440p. Warto jednak dobrze przemyśleć zakup odpowiedniego modelu.

Zdecydowanie polecamy zainteresować się modelami z najnowszych serii: GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000, które przyniosły spory wzrost wydajności, a do tego zapewniają dużo lepszą funkcjonalność. W podanym budżecie odpuśćcie sobie starsze konstrukcje (np. z serii GeForce RTX 2000 czy Radeon RX 5000), bo oferują one wyraźnie gorsze możliwości, a do tego są nieopłacalne na tle nowszych generacji.

Które modele warto brać pod uwagę?



GeForce RTX 3070 to porządny sprzęt, który idealnie nada się do grania w rozdzielczości 1440p - najtańsze wersje można znaleźć za mniej więcej 3000 zł

W podanym budżecie dobrym pomysłem będzie wybór modeli GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti lub nawet tańszych wersji modelu GeForce RTX 3070 – to sprzęt, który pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 1440p, także z dodatkowymi, wymagającymi efektami graficznymi (np. Ray Tracingiem).

Sporym atutem GeForce’ów jest wsparcie dla technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling) – w nowoczesnych grach, gdzie zaimplementowano jej obsługę, pozwala ona uzyskać wyraźnie lepszą płynność animacji, przy zachowaniu bardzo zbliżonej jakości obrazu. Dodatkowo karty Nvidii zwykle wypadają lepiej w aplikacjach korzystających z akceleracji karty graficznej, co może mieć istotne znaczenie dla osób zajmujących się tworzeniem treści.



Radeon RX 6700 XT świetnie sprawdzi się w komputerach do grania w rozdzielczości 1440p - najtańsze modele można znaleźć za trochę ponad 2000 zł

Jeśli chodzi o „obóz czerwonych”, tutaj dobrym wyborem będą modele: Radeon RX 6600 XT (lub jego przyspieszonej wersji Radeon RX 6650 XT) oraz Radeon RX 6700 XT (lub jego przyspieszonej wersji Radeon RX 6750 XT). Karty oferują konkurencyjną wydajność w tradycyjnej rasteryzacji, dzięki czemu świetnie sprawdzą się w rozdzielczości 1080p i 1440p. Nie powinniśmy jednak liczyć na świetne osiągi przy włączonym Ray Tracingu – modele AMD ustępują tutaj konstrukcjom Nvidii.

Karty AMD oferują wsparcie dla konkurencyjnej technologii FidelityFX Super Resolution (FSR), która też pozwala poprawić płynność animacji przy zbliżonej jakości obrazu – to otwarte rozwiązanie, więc lista tytułów oferujących wsparcie będzie się powiększać. Radeony RX 6700 XT i RX 6750 XT oferują też więcej pamięci wideo, zatem powinny być bardziej przyszłościowym rozwiązaniem.

Jeśli dysponujecie mniejszym budżetem, zerknijcie do naszego zestawienia kart graficznych do 1000 - 2000 zł - znajdziecie tam tańsze modele, które będą odpowiednie do grania w rozdzielczości 1080p.

XFX Radeon RX 6650 XT Speedster QICK 308 - karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6650 XT to następca modelu Radeon RX 6600 XT, który oferuje trochę lepsze osiągi i powinien być dłużej dostępny na rynku. Karta pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i przy standardowej rasteryzacji jest bardziej opłacalną propozycją od konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 Ti. Najtańsze wersje Radeona RX 6650 XT można kupić za nieco ponad 2000 złotych – szczególnie ciekawie wypada tutaj model XFX Radeon RX 6650 XT Ultra QICK308, który wykorzystuje rozbudowane chłodzenie z trzema wentylatorami. Oprócz ciekawej stylistyki, karta wyróżnia się dobrą kulturą pracy i niskimi temperaturami. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2689 MHz

Częstotliwość pamięci 17500 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 32

ASUS Dual Radeon RX 6700 XT - najlepsza karta graficzna do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli dysponujecie budżetem około 2500 złotych, zdecydowanie lepiej będzie dopłacić do modelu Radeon RX 6700 XT – to sprzęt, który bez problemu nada się do grania w rozdzielczości 1440p (szczególnie, że wyposażono go w 12 GB pamięci VRAM, dzięki czemu będzie też lepszą propozycją na przyszłość). Model ASUS Dual Radeon RX 6700 XT zalicza się do tańszych konstrukcji, ale na pewno nie można mu odmówić porządnego wykonania. Producent zastosował autorskie chłodzenie z dwoma wentylatorami, które zapewnia dobrą efektywność i cechuje się przyzwoitą kulturą pracy. Nie bez znaczenia jest też ciekawa stylistyka, która na pewno wpadnie graczom w oko. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 40

MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC - karta graficzna GeForce do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Karta GeForce RTX 3060 Ti to świetna propozycja do grania w rozdzielczości 1440p – w większości tytułów zapewnia ona komfortową płynność animacji, a do tego oferuje wsparcie dla Ray Tracingu i DLSS (to główna przewaga RTX-a 3060 Ti nad konkurencyjnymi Radeonami). Jeśli szukacie dobrej i niedrogiej propozycji, warto będzie zainteresować się modelem MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC, który wyposażono w potężne chłodzenie z trzema wentylatorami. Można zatem liczyć na niskie temperatury i akceptowalną kulturę pracy. Pamiętajcie jednak, że konstrukcja ta ma blisko 32 cm długości, więc wymaga pojemnej obudowy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1695 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38

Sapphire Radeon RX 6750 XT Pulse - karta graficzna Radeon za 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6750 XT to w zasadzie przyspieszona wersja karty Radeon RX 6700 XT – też świetnie nada się do grania na monitorach 1440p, ale oferuje trochę lepszą wydajność (kosztem wyższej ceny). Przy standardowej rasteryzacji możemy liczyć na lepsze osiągi względem konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 Ti. Co wybrać? Sapphire Pulse to jedna z najtańszych wersji dostępnych na rynku. Producent zastosował autorskie chłodzenie Dual-X z dwoma wentylatorami, które całkiem nieźle radzi sobie ze schłodzeniem akceleratora. Za około 3000 złotych to najlepsza karta graficzna Radeon. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2618 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 40

Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G - najlepsza karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Za około 3000 złotych można dorwać tańsze wersje karty GeForce RTX 3070 – dobrym przykładem tutaj może być model Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC, który wyposażono w rozbudowane chłodzenie WindForce 3X z trzema wentylatorami. Cooler zapewnia optymalne temperatury, a do tego nie jest przesadnie głośny (w spoczynku pracuje całkowicie pasywnie). Karta bez problemu poradzi sobie z nowszymi tytułami w rozdzielczości 1440p, a do tego całkiem nieźle wypada przy aktywnym Ray Tracingu (dodatkowo można wspomagać się świetną techniką DLSS). Jeśli szukacie najlepszej karty graficznej za około 3000 złotych, to GeForce RTX 3070 będzie odpowiednią propozycją. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 1400 MHz

Ilość rdzeni Tensor 184

Ilość rdzeni RT 46

Najlepsza karta graficzna do 2000 - 2022 rok

Wybór wcale nie jest taki oczywisty. Jeśli szukacie najbardziej opłacalnej karty graficznej, w budżecie około 2000 - 2500 złotych aktualnie będzie to Radeon RX 6700 XT – to świetny sprzęt, który w tradycyjnej rasteryzacji wypada lepiej od konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 Ti, a do tego jest od niego wyraźnie tańszy. Sytuacja zmienia się, gdy zależy wam na graniu z Ray Tracingiem, bo tutaj zdecydowanie lepiej wypadną modele Nvidii – polecamy zatem wybór GeForce RTX 3060 Ti.