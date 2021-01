Zastanawiasz się jaką dobrą karty graficzną wybrać? Sytuacja w sklepach nie jest wesoła ze względu na podwyżki oraz słabą dostępność kart, ale sprawdźcie co aktualnie można znaleźć w cenie do około 2500 złotych.

Przedstawiamy zestawienie TOP kart graficznych w cenie do około 2500 zł. Obecną sytuację na rynku kart graficznych można określić jako wyjątkowo trudną. Ceny kart poszybowały w górę, a dodatkowo sklepowe półki świecą pustkami. Mówi się, że nie ma złych produktów, są tylko kiepsko wycenione. Obecnie praktycznie WSZYSTKIE karty są kiepsko wycenione, a i tak momentalnie znikają ze sklepów.

Wśród nowości można wymienić kartę GeForce RTX 3060 Ti, która debiutowała w sugerowanej cenie 1900 złotych. Szybko okazało się, że po pierwsze karty są wyjątkowo trudne do dostania, a sugerowaną ceną... mało kto się przejmował. Obecnie te karty można (z trudem) znaleźć w cenie 2500-2800 złotych, a nawet znacznie wyższej!

Za ponad 2 tys. zł oczekujemy wydajnych kart graficznych

W naszym poprzednim zestawieniu znalazły się karty GeForce RTX 2060/2060 Super, a także RTX 2070/2070 Super. Przypomnijmy, że w październiku debiutowała karta GeForce RTX 3070, której sugerowana cena wynosiłą 2359 zł, a więc teoretycznie i ona powinna znaleźć się w tym zestawieniu. Tymczasem ceny rynkowe potrafią być o 1000+ złotych wyższe (pomijając to, że karty te pojawiają się w sprzedaży w ilościach homeopatycznych). Radeon RX 6800 startował w cenie o 80 dolarów wyższej, ale ponownie - sugerowane ceny można było włożyć między bajki, a karty są praktycznie niedostępne. O czym w ogóle my mówimy, jeśli znane sklepy potrafią oferować Radeona RX 5700 XT w cenie 4000 zlotych! Po prostu płacz i zgrzytanie zębów.

Karty graficzne za 2000 - 2500 złotych:

Ze względu na sytuację rynkową nasze topy również musiały przejść ewolucję. W tej chwili to po prostu zestawienie kart w danym zakresie cenowym, które w ogóle da się kupić. W zasadzie na dziś można polecić, żeby... zacisnąć zęby i przeczekać kiepski okres na starej karcie.

Palit GeForce RTX 2060 GamingPro









4,5/5 Ocena benchmark.pl Gdzieś z głębi najbardziej zapomnianych magazynów wyłaniają się końcówki zapasów GeForce RTX 2060. Mniejsza już o to, że model ten dawno powinien popaść w zapomnienie ze względu na młodszego brata RTX 2060 Super (który jest pod każdym względem wydajniejszą konstrukcją), ale właśnie takie karty możemy znaleźć w cenie nieco ponad 2000 złotych. Okazja to z pewnością nie jest, ale to jedna z kart, którą da się kupić w budżecie od 2000 do 2500 złotych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1680 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz Pokaż specyfikację

ASUS TUF3 Radeon RX 5600 XT EVO OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Radeon RX 5600 XT to świetna karta. Znaczy - to była świetna karta, kiedy rok temu można ją było kupić za 1500 złotych. Obecnie stosunek ceny do możliwości jest bardzo słaby, ale z drugiej strony dysponując podobną kwotą naprawdę nie znajdziemy wielu ciekawych kart. Możliwości tego modelu plasują się pomiedzy RTX 2060, a RTX 2060 Super. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0, PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

Karty za ponad 2500 złotych (o ile będziesz miał szczęście)

W chwili gdy wstawialiśmy te modele do naszego market place, karty te kosztowały około 2500 złotych. Praktycznie już na następny dzień ich cena powędrowała 200 złotych w górę. Aktualnie można znaleźć w przedsprzedaży (oczekiwanie na dostawę) niektóre modele karty 3060 Ti w cenie nawet ponad 4000 złotych.To najlepiej obrazuje smutną sytuację na rynku.

MSI GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przekraczamy granicę 2500 zł i módlmy się, by nie została ona przekroczona znacznie. Debiutując model RTX 3060 Ti był świetną kartą - o bardzo dobrych możliwościach i świetnie wycenioną. Nowoczesna budowa, dobra wydajność w ray-tracingu, obsługa DLSS i innych nowinek technicznych NVIDII sprawiły, że była ona łakomym kąskiem. Z dobrej wyceny zostały już tylko obietnice i można tylko z przerażeniem obserwować windowane w górę ceny. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1695 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38 Pokaż specyfikację

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8G









4,7/5 Ocena benchmark.pl Testowany na naszych łamach model Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle zaskarbił naszą sympatię oferując wydajność na poziomie RTX 2080 Super, niewielkimi rozmiarami i wyposażeniem w backplate. To powinna być niedroga, autorska wersja GeForce RTX 3060 Ti, ale ceny jakie są - każdy widzi. Tym niemniej najlepszą strategią na dziś jest polowanie właśnie na 3060 Ti w dobrej cenie. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38 Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ponownie RTX 3060 Ti w wersji ze stajni Gigabyte, ale tym razem nieco większy i wyposażony w bardziej zaawansowany system chłodzący Windforce 3X. Zgodnie z nazwą jest to wersja fabrycznie podkręcona. Przypomnijmy, że NVIDIA szukuje już ulepszone wersje tych kart w wersji Ultra. Będą dostępne w sklepach? Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1‎740 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38 Pokaż specyfikację

Jaka najlepsza karta do około 2500 złotych?

W obecnej chwili pozostaje nam polować na modele GeForce RTX 3060 Ti. Od czasu do czasu pojawiają się one w sklepach w cenie około 2500 złotych, co i tak jest ceną znacznie wyższą od MSRP (ceny sugerowanej producenta). Modele GeForce RTX 2060/Super czy Radeon RX 5600 XT, które da się jeszcze znaleźć sklepach w zakładanym budżecie są dramatycznie źle wycenione w stosunku do swoich możliwości.

Można tylko mieć nadzieję, że nowe modele GeForce RTX 3060 (bez Ti) oraz Radeonów RX 6700 i 6700 XT, które to wkrótce mają zedebiutować będą nie tylko atrakcyjnie wycenione, ale i po prostu dostępne.

Kiedy sytuacja na rynku kart graficznych się unormuje? Niestety na razie nic nie wskazuje na to, że może być lepiej. Prawdopodobnie najbliższe miesiące przyniosą dalszą posuchę. Z pewnością nie ułatwia tego szalejący kurs bitcoina i masowe wykupowanie kart graficznych przez górników.

