Jak przesłać duży plik za darmo? To bardzo łatwe! Wystarczy skorzystać z usługi Send Anywhere. Pozwala ona wysłać pliki z telefonu na komputer, albo między komputerami. Można nie tylko utworzyć link do pobrania, ale również wysłać pliki za pomocą kodu. Zobacz jak to zrobić.

Jak przesłać duży plik na inny komputer? Oto rozwiązanie

Czasami bywa tak, że musisz wysłać komuś paczkę danych. Nie ma problemu jeśli jest to kilka zdjęć lub garść innych małych plików. Wtedy wystarczy wysłać maila, albo wkleić w komunikator internetowy.

Gorzej jeśli musimy komuś przesłać kilkaset megabajtów, albo nawet kilka gigabajtów danych z komputera lub telefonu. Teoretycznie można te pliki wrzucić na swój Dysk Google, ale z doświadczenia wiem, że potem o nich zapominam i z biegiem czasu dysk zaczyna się zapychać.

Czy można to zrobić szybciej, lepiej i po prostu łatwiej? Odpowiedź brzmi: tak. Wystarczy skorzystać z Send Anywhere. Nie, nie jest to artykuł sponsorowany. Ta usługa jest godna uwagi, bo jest darmowa i po prostu działa. Ma też całkiem niezłą aplikację na różne platfomy, która ułatwia wysyłanie filmów, zdjęć, muzyki, a nawet aplikacji i kontaktów.

Najważniejsze cechy Send Anywhere:

aplikacja na Windows, Linux, Android, MacOS, iOS, wtyczka do MS Outlook oraz wersja Web (przez przeglądarkę)

łatwy transfer między komputerami i telefonami

bezpośredni transfer plików z 6-cyfrowym kodem odbioru - bez limitu danych

udostępnianie plików za pomocą linku - do 10 GB

można przesyłać i odbierać pliki bez logowania (tylko za pomocą kodu)

zalogowani użytkownicy mogą łatwo transferować pliki między swoimi urządzeniami

bezpieczne szyfrowanie przesyłanych plików

jakość przesyłanych zdjęć, filmów i innych plików nie jest pogorszona

link automatycznie wygasa po 2 dniach

opcjonalne wysyłanie przez Wi-Fi Direct

Transfer dużych plików przez Internet - to proste!

Pliki możemy wysyłać i odbierać przez przeglądarkę internetową. Żaden program nie jest konieczny. Warto jednak zaznaczyć, że aplikacja też jest godna polecenia, choćby dlatego, że natychmiast sortuje pliki według typu - zdjęcia, filmy, muzyka, aplikacje, kontakty i inne pliki, więc pozwala szybciej wybrać wiele z nich. Daje też dostęp do kilku innych opcji, np. Wi-Fi Direct.

Jak wysłać duży plik przez przeglądarkę internetową?

Wchodzimy na stronę send-anywhere.com, klikamy “+” i wybieramy z dysku plik lub pliki.

Pod listą plików dostępne są trzy opcje: Direct, Link oraz Email. Jeśli nie jesteśmy zalogowani, to standardowo zaznaczony jest Direct, który pozwala wysłać plik do konkretnej osoby bezpośrednio, bez wysyłania danych na serwer.

Pojawi się 6-cyfrowy kod, który dajemy osobie odbierającej plik.

Aby odebrać dane trzeba... wkleić ten 6-cyfrowy kod w polu Receive i kliknąć przycisk pobierania (lub Enter).

Transfer rozpocznie się, a odbiorca będzie proszony o otworzenie lub zapisanie pliku.

Szybkość transferu jest wystarczająco dobra, ale może się wahać w zależności od obciążenia serwerów. Z mojego doświadczenia wynika, że w środku dnia oczekiwać można zazwyczaj około 30 - 40 MB/s (czyli około 320 Mb/s) w czasie pobierania i 10 MB/s (czyli 80 Mb/s) podczas wysyłania. Niekiedy może być znacznie szybciej lub trochę wolniej.

Jak udostępnić plik wielu osobom?

Początek jest taki sam: wchodzimy na stronę send-anywhere.com, klikamy “+” i wybieramy z dysku plik lub pliki.

Następnie pod listą plików wybieramy opcję Link i klikamy przycisk Send.

Transfer rozpocznie się, a na górze pojawi się łącze (link) oraz kod QR, które można skopiować i udostępnić dowolnej liczbie osób.

Osoby które klikną w ten link lub wkleją go przeglądarki internetowej, będą mogły pobrać wybrane pliki. Ciekawostką jest to, że nie muszą pobierać wszystkiego, jeśli nie chcą. Mogą przejrzeć nazwy plików i kliknąć te, na których im zależy. Ta opcja pozwala uniknąć ściągania innych, ciężkich, niepotrzebnych plików.

Ważne!

Podczas udostępniania przy użyciu linku maksymalny rozmiar to łącznie 10 GB (czyli np. 1 paczka 10 GB lub 10 paczek po 1 GB, albo 50 paczek po 200 MB). Jednak trzeba pamiętać, że tego typu transfer nie jest bezpośredni, lecz zapisuje plik na serwerze, a inni pobierają dane z tego serwera. Dlatego ta metoda wymaga by osoba wysyłająca pliki była zalogowana (inaczej nie dałoby się kontrolować tego limitu). Odbiory oczywiście nie muszą być zalogowani.

Teoretycznie ważność linku to 2 dni, ale po zalogowaniu się na swoje konto można wcześniej usunąć dane, tym samym czyszcząc miejsce dla kolejnych plików. Słowem: mamy limit 10 GB, ale możemy go wyczyścić w każdej chwili. Nie musimy czekać aż zresetuje się jakiś licznik czasu.

Jak przesłać plik z telefonu na inny telefon lub komputer?

Procedura jest równie prosta i intuicyjna. Oczywiście teoretycznie można też użyć przeglądarki, ale lepiej jest skorzystać z aplikacji Send Anywhere.

Po prostu wybieramy pliki, które chcemy przesłać (mogą być różne typy jednocześnie), a potem dotykamy przycisku Send.

Na telefonie pojawi się 6-cyfrowy kod który podajemy osobie, która ma go odebrać. Jest też link jeśli chcemy udostępnić pliki wielu osobom.

Odbiorca musi tylko wkleić ten kod w aplikacji lub przeglądarce internetowej, albo otworzyć link.

Co ważne jeśli chcesz wysłać plik osobie stojącej obok, to wystarczy, że odbiorca zeskanuj kod QR z Twojego telefonu. To wszystko! Proste i skuteczne.

Wysyłanie dużych plików - za darmo i działa

Send Anywhere pozwala bardzo wygodnie i dość szybko wysłać duże pliki między komputerami i telefonami, w dowolnym kierunku. A najlepsze jest to, że nawet jeśli ktoś się obawia o prywatność tych danych, to przecież jest opcja wysyłania bezpośredniego za pomocą kodu. Wtedy pliki w ogóle nie są przechowywane na serwerze. Usługa jest bezpłatna (opcje płatne też są), a mimo to działa po prostu dobrze i jest bardzo przydatna.