Co to jest irygator do zębów? Jak działa? Do czego służy?

Irygator do zębów służy do przepłukiwania przestrzeni między zębami oraz kieszonek przydziąsłowych, za pomocą wąskiego, skoncentrowanego strumienia płynu. Jest jednym z elementów prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej. Jest dobrym uzupełnieniem klasycznej szczoteczki do zębów i często wykazuje lepszą skuteczność od nici dentystycznej. Irygator pozwala szybko i skutecznie wypłukać resztki pokarmu oraz osady. Może również służyć do masowania dziąseł, więc przyczynia się do poprawy ich ukrwienia i pośrednio utrzymuje czystość dziąseł na styku z zębami.

Irygatory zazwyczaj wyposażone są w kilka wymiennych końcówek prostych i kątowych, o wydłużonym kształcie, pozwalających precyzyjnie dotrzeć do większości zakamarków w jamie ustnej. Czyszczenie głębiej położonych zębów jest o wiele łatwiejsze za pomocą irygatora, niż przy użyciu nici lub wykałaczek.

Irygator przenośny czy stacjonarny? Który jest lepszy?

Irygator przenośny działa bez przewodu, ma wbudowany akumulator i zbiornik na płyn. Oznacza to, że można go używać wygodnie nie tylko w domu, ale też zabrać ze sobą na wyjazdy. Jeśli stosujesz irygator codziennie i weszło Ci to w nawyk, to z pewnością będziesz go potrzebować również podczas wyjazdów i urlopów. Irygator bezprzewodowy jest mniejszy i można go bez problemu zapakować do kosmetyczki oraz zabrać ze sobą do hotelu, do pracy, do szkoły, w zasadzie wszędzie.

Inną kategorią są irygatory stacjonarne. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są tylko do użytku w jednym miejscu (zazwyczaj w domu). Mają większy zbiornik na płyn, ale raczej nie zabierzemy ich nigdzie ze sobą. Są skuteczne, ale po prostu mniej uniwersalne od irygatorów przenośnych.

Kto powinien używać irygatora do zębów?

Irygatora może używać każdy, kto chce polepszyć dbałość o higienę jamy ustnej. Szczególnie zalecany jest osobom mającym ciasno ułożone zęby, aparaty ortodontyczne, mosty, korony, implanty itp. W takich sytuacjach wąski strumień wody pod ciśnieniem jest często jedynym skutecznym sposobem, by oczyścić dokładnie ciasne przestrzenie.

Oclean W10 - recenzja

Oclean W10 jest irygatorem przenośnym, bezprzewodowym. Bez założonej dyszy ma około 20 cm wysokości, 5,5 cm szerokości o 7 cm głębokości. Słowem: jest relatywnie niewielki, więc można go zabrać w podróż lub wręcz wozić ze sobą do pracy, albo szkoły.

W komplecie dostajemy cztery różne końcówki:

twardą prostą (z "łyżeczką")

twardą kątową

miękką kątową (gumowa dysza)

miękką kątową (dysza z małą szczoteczką)

Rzecz jasna wybór końcówki zależy od naszych preferencji oraz od tego jakie miejsce w jamie ustnej czyścimy. Bardziej oddalone zęby lepiej i skuteczniej czyści się końcówką kątową. Strumień wody może mieć około 0,6 mm, czyli jest bardzo precyzyjny i skoncentrowany. To oczywiście przekłada się na lepsze, punktowe czyszczenie wskazanego miejsca.

Nasadka z gumową dyszą może głębiej wsunąć się między zęby, tym samym zapewniając skuteczniejsze czyszczenie (usuwanie resztek pokarmu, osadu i płytki nazębnej).

Nasadka ze szczoteczką moim zdaniem równie dobrze nadaje się do masażu dziąseł lub języka, jak i do czyszczenia aparatu na zęby.

Oprócz tego w komplecie znajdziemy też przewód USB-C, do ładowania bezprzewodowego irygatora Oclean W10.

Wymiana nasadek jest bardzo prosta - wystarczy wcisnąć przycisk na samej górze i wyciągnąć końcówkę.

5 trybów pracy - ciągłe i pulsujące

Przycisk z podświetlanym okręgiem LED służy do włączania, a tuż pod nim widoczny jest przycisk do zmiany trybu.

Tryby pracy:

mocny

standardowy

delikatny

pulsujący

ręczny (punktowy)

Osobom początkującym polecam rozpocząć przygodę z irygatorem w trybie delikatnym. Pozwala on lepiej zapoznać się z działaniem urządzenia. Po pewnym czasie, gdy już zapoznamy się z Oclean W10 warto na co dzień używać trybu standardowego. Bardzo dobry i wart polecenia jest też tryb pulsujący. Idealny do masażu dziąseł.

Najmocniejszy strumień jest bardzo efektywny. Umożliwia skuteczne czyszczenie nawet bardzo wąskich przestrzeni i usuwanie trochę bardziej uporczywych osadów. Początkującym osobom trudno będzie go okiełznać, ze względu na wysokie ciśnienie i szybkie zużycie płynu. Jest dobry dla doświadczonych użytkowników.

Ostatni jest tryb ręczny. Gdy przytrzymujesz przycisk zasilania - woda leci. Puszczasz - przestaje lecieć. Ta opcja daje lepszą kontrolę nad zużyciem wody i pozwala punktowo wyczyścić miejsca, którym chcemy poświęcić więcej uwagi.

Szybkość zużycia wody - czas mycia

Zbiornik na wodę ma pojemność 200 ml. W trybie najmocniejszym woda wystarcza na 55 sekund ciągłego działania. W trybie pulsującym na 65 s, a w trybie delikatnym na niecałe 70 s.

Ważne jest to, że co 15 sekund irygator Oclean W10 robi bardzo krótką przerwę, by dać nam znać, że warto zmienić strefę czyszczenia (np. lewą stronę na prawą). Innymi słowy standardowo takie przerwy będą wykonywane po 15, 30, 45 i 60 sekundzie. Później woda w zbiorniku się kończy.

Woda czy specjalny płyn do irygatora?

Płyn uzupełniamy od góry, podnosząc okrągłą klapkę. Co wlewać do środka? Moim zdaniem najlepsza na co dzień jest zwykłą woda lub ewentualnie woda z odrobiną płynu do płukania ust.

Irygator do zębów Oclean W10 zużywa 200 ml wody w ciągu minuty. Używanie samego płynu do płukania byłoby nieekonomiczne, a dla wielu osób również nieprzyjemne. Najtańsza i w pełni wystarczajaca jest po prostu woda z kranu. Bardzo małą domieszkę płynu można dodać dla efektu odświeżania.

Zbiornik na wodę można odłączyć i w razie potrzeby umyć. Ciekawym rozwiązaniem jest też giętki pasek, który pełni funkcję uchwytu, ale po odczepieniu na dole pozwala zawiesić irygator Oclean W10 np. nad umywalką w łazience.

Czas pracy na baterii

Oclean W10 działa bardzo długo na baterii. Jedno, pełne ładowanie pozwala używać irygatora raz dziennie przez około miesiąc, w trybie pulsującym. W trybie delikatnym i standardowym też jest to kilka tygodni. W trybie najmocniejszym nie używałem irygatora przez dłuższy czas, a jedynie chwilowo.Ujmując rzecz krótko: czas pracy jest bardzo dobry. Oclean W10 można używać przez wiele tygodni w pracy, szkole, podczas długich wyjazdów lub po prostu w domu. Czas ładowania zależy od mocy ładowarki. Może wynosić nawet kilka godzin, jeśli zasilacz jest słaby, ale to nie przeszkadza, bo urządzenie i tak rozładowuje się bardzo rzadko. Irygator będziemy podłączać do ładowarki pewnie raz na miesiąc (chyba, że używamy go bardzo często).

6 powodów by kupić Oclean W10. Opinia i werdykt

Po pierwsze: Oclean W10 działa skutecznie. Ciśnienie jest w pełni wystarczające, by wyczyścić przestrzenie między zębami lub wymasować dziąsła lub język. Oclean W10 generuje podczas pracy nawet 1400 bardzo szybkich impulsów wody na minutę, a 4 końcówki z dyszami 0,6 mm pozwalają precyzyjnie wypłukać wskazane miejsca. Umożliwiają bardzo skuteczne czyszczenie również aparatów ortodontycznych.

Po drugie: Oclean W10 ma 5 różnych trybów pracy. Od intensywnego, poprzez standardowy, aż do delikatnego, pulsującego i ręcznego. Każdy jest odpowiedni do trochę innych sytuacji. Wysokie ciśnienie daje wyższą skuteczność, delikatne tryby są idealne dla początkujących, a tryb ręczny (tzw. on-demand) oszczędza wodę i pozwala skupić się na kilku wybranych miejscach. Ma też przydatną funkcję odliczania czasu co 15 sekund, abyśmy nie musieli pamiętać o zmianie strefy płukania.

Po trzecie: Czas pracy na baterii jest długi. Oclean W10 działa kilka tygodni na jednym ładowaniu. Zanim trzeba będzie go naładować, to zdążymy już zapomnieć kiedy ostatnio uzupełnialiśmy energię.

Po czwarte: Irygator do zębów Oclean W10 jest bardzo łatwy w użyciu, poręczny, wygodny i dość kompaktowy. Nadaje się do użycia nie tylko w domu, ale zmieści się nawet do kosmetyczki, więc można zabierać go na wyjazdy, albo nosić do pracy, szkoły itp. Ma

Po piąte: Wygląda atrakcyjnie i nowocześnie, a jakość wykonania jest wysoka. Obudowa jest wodoszczelna zgodnie ze standardem IPx7. Na co dzień przydaje się odczepiany uchwyt, który pozwala zawiesić irygator w łazience tak, by był zawsze w zasięgu ręki.

Po szóste: Wysyłka z Polski, instrukcja po polsku, gwarancja 2 lata i atrakcyjna cena.

Oclean W10 polecam tym, którzy chcą dbać o zęby i chcą mieć pewność czystego, atrakcyjnego uśmiechu w każdej chwili. Przydaje się do szybkiego, precyzyjnego i skutecznego wypłukania zębów np. przed ważnym spotkaniem, a także do rutynowego dbania o higienę. Stanowi dobre uzupełnienie klasycznej szczoteczki do zębów. Jest funkcjonalny, dobrze wykonany, wygodny i po prostu działa efektywnie.

Oclean W10 - ocena

4 różne końcówki

5 trybów pracy od intensywnego do delikatnego, plus manualny

długi czas pracy na baterii (kilka tygodni)

kompaktowe wymiary odpowiednie do przenoszenia w kosmetyczce

skuteczne czyszczenie przestrzeni między zębami i aparatów ortodontycznych

odpowiednie tryby do masażu dziąseł

przypomnienia co 15 sekund o zmianie strefy czyszczenia

wodoszczelna, dobrze wykonana i poręczna obudowa

atrakcyjny wygląd

dobra relacja ceny do możliwości