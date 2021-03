Oclean X Pro Elite ocenia i raportuje skuteczność szczotkowania, co zdecydowanie mobilizuje do osiągania możliwie najlepszych wyników. Dodatkowo w całkiem przystępnej cenie oferuje świetną specyfikację i przydatne dodatki, jak np. ładowarka indukcyjna, którą naładujesz telefon.

Doświadczenie w myciu zębów mamy na tyle duże, że raczej każdy robi to w miarę porządnie. Inteligentne szczoteczki soniczne zwracają jednak uwagę na to, że można poprawić technikę szczotkowania, aby osiągnąć najwyższą skuteczność. To właśnie jedna z zalet szczoteczki Oclean X Pro Elite, którą testowaliśmy.

Zestaw Oclean X Pro Elite

Zestaw Oclean X Pro Elite, który otrzymaliśmy do testowania, składa się z:

Szczoteczki

Ładowarki indukcyjnej z kablem USB (bez zasilacza)

Uchwytu do mocowania szczoteczki na ścianie

Instrukcji (m.in. w języku polskim)

Jest to zestaw podstawowy, który rozbudować możemy o dodatkowe głowice oraz etui podróżne.

Elegancki urok dopracowanych detali

Na pierwszy rzut oka szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite jest bardzo podobna do poprzednich modeli szczoteczek z serii Oclean. Wszystkie są smukłe i mają wyświetlacz przypinający ekrany opasek sportowych Mi Band, jednak ten model ma w sobie coś co sprawia, że prezentuje się ona bardziej gustownie.



Dopracowanie kilku detali dodaje jej eleganckiego uroku, który wyróżnia ją na tle poprzedniczek. Świetnie prezentującym się wizualnym wykończeniem są srebrne elementy, które łączą głowicę szczoteczki z uchwytem, okalają wyświetlacz i przycisk, a także wykańczają podstawę szczoteczki.

Dodatkowo tekstura uchwytu szczoteczki prezentuje się znacznie ciekawiej niż standardowe jednokolorowe szczoteczki. Jest to szary uatrakcyjniony ciemnoszarymi drobinkami matowy materiał, który jest przyjemny w dotyku.

Główka szczoteczki z jedwabistym włosiem

Głowica szczoteczki wizualnie prezentuje się jak klasyczna mięciutka szczoteczka dla dzieci. Ta niepozorna końcówka jest jednak warta uwagi. Znajdujące się na niej włosie z jedwabiu w kształcie rombów (profesjonalne włosie DuPont + Germany PEDEX), które gwarantuje skuteczne, bezpieczne i nieszkodliwe dla dziąseł szczotkowanie.





Dodatkowo na tyle szczoteczki znajdziemy element do oczyszczania języka.

Najważniejsze parametry szczoteczki sonicznej Ocelan X Pro Elite

ekran: dotykowy, kolorowy

częstotliwość drgań: 42000 ruchów na minutę

siła obrotowa: 220 gf.cm

głośność: <45 dB (rzeczywiście pracuje ciszej niż standardowe szczoteczki soniczne)

wytrzymałość baterii: 20 - 40 dni (w zależności od programu szczotkowania, zakładając czas i ilość: 2 minuty dwa razy dziennie)

czas ładowania baterii: 3,5 godziny

pojemność baterii: 800 mAh

Pozostałe cechy: IPX7, Bluetooth 5.0, współpraca z aplikacją Oclean

okres gwarancji: 2 lata

Jak długo pracuje na jednym pełnym ładowaniu?

We wszystkich bezprzewodowych gadżetach ważny jest czas pracy na pełnym naładowaniu. W przypadku Oclean X Pro Elite liczyć możemy od 20 dni (32 poziom intensywności) do 40 dni (1 poziom intensywności). Szczoteczkę naładujemy już w 3,5h.

Podczas ładowania wystarczy umieścić szczoteczkę w stacji ładującej i podłączyć do zasilania. Ładowarka zakończona jest przewodem USB, więc trzeba zaopatrzyć się w zasilacz lub podłączać ją do innego źródła energii np. PowerBanka.

Bezprzewodowe ładowanie inducyjne

Ładowarka znajdująca się w zestawie obsługuje wszystkie urządzenia z ładowaniem bezprzewodowym. Oznacza to, że bez problemu naładuje ona np. telefon. Wystarczy ściągnąć gumową nasadkę (element do stawiania na nim szczoteczki), a otrzymamy klasyczną indukcyjną ładowarkę o płaskiej powierzchni.

Wygodne odwieszanie szczoteczki

Do zestawu dołączony jest uchwyt ścienny, który przykleić możemy do różnego rodzaju powierzchni (ultra mocną taśmą 3M). Zbliżając szczoteczkę na poziomie wyświetlacza do tej magnetycznej zawieszki, zostanie ona mocno do niej przymocowana.

Zdecydowanie jest to wygodny sposób na przechowywanie szczoteczki. Za delikatny minus można uznać biały kolor podstawki. Przy szarych odcieniach na szczoteczce, aż prosi się o ten sam kolor zawieszki.

Dotykowy panel sterowania na szczoteczce

Obsługiwanie szczoteczki Oclean X Pro Elite za pomocą dotykowego ekranu jest bardzo proste i intuicyjne (komunikaty w języku angielskim są łatwe do opanowania). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj płynne działanie wyświetlacza.

Wyświetlacz szczoteczki wystarczy dotknąć opuszkiem palca, po chwili szczoteczka się wybudzi i pojawi się ekran powitalny. Następnie przeciągając palcem po wyświetlaczu w górę lub dół, można poruszać się po menu. Przyciskiem akceptuje się wybrane ustawienia.

Wszelkie zmiany w ustawieniach szczoteczki Oclean X Pro Ellite możemy wykonywać także z poziomu aplikacji, która za pośrednictwem Bluetooth 5.0 łączy się ze szczoteczką.

Zaznaczam, że aplikacja nie jest niezbędna. Programy szczotkowania możemy ustawiać z poziomu szczoteczki, wybierając tryb, intensywność szczotkowania oraz czas trwania.



Przykładowo: na ekranie szczoteczki ustawiłam: tryb Clean, maksymalną intensywność wibracji (poziom 32) oraz minimalny czas (2 minuty).



Podczas mycia zębów szczoteczka wyraźnie informowała, kiedy zmienić pozycję jej ułożenia (na początku można pomyśleć, że zbyt mocno ją dociskamy przez co się zacina - ale to delikatne wyłączenie wibracji jest właśnie tym znakiem). Po zakończonym szczotkowaniu na wyświetlaczu pojawił się raport z wynikiem, który udało mi się osiągnąć (grafika z zaznaczonymi miejscami, które mogłyby być bardziej oczyszczone oraz wynik w procentach).



Jeśli jednak macie aplikację, możecie na niej sprawdzić, co wymaga dopracowania podczas szczotkowania. Zazwyczaj trzeba popracować nad naciskiem, bo jest on zbyt mocny lub zbyt słaby.

Dobranie programu szczotkowania do własnych potrzeb

Na podstawie najważniejszych informacji o zębach użytkownika, aplikacja Oclean zaleca najskuteczniejszy program szczotkowania. Dobierany jest on na podstawie takich danych jak: wiek, płeć, typ uzębienia, nawyki (palenie tytoniu, picie kawy, herbaty czy czerwonego wina) oraz stopień aktualnego wybielenia.

Nie musimy jednak opierać się jedynie na inteligentnej rekomendacji. Program szczotkowania możemy wybrać samodzielnie z listy dostępnej w aplikacji. Znajdziemy wśród nich programy czyszczenia standardowego, programy wybielające zęby — od wybielania dla początkujących po bardzo intensywne, programy uwzględniające wrażliwość dziąseł lub zębów, programy spa z masażem, a także specjalne czyszczenie przy aparatach ortodontycznych.



Przy każdym z programów dostępne mamy także instrukcje, które pokazują krok po kroku jak szczotkować zęby, aby osiągnąć najwyższą skuteczność.

Szczoteczka, która oceni skuteczność szczotkowania

Korzystając z raportów, które otrzymasz po każdym szczotkowaniu, możesz pracować nad poprawą techniki szczotkowania, aby wyrobić sobie nawyk pozwalający na osiąganie wyłącznie najlepszej efektywności.



Jeden z raportów pojawia się bezpośrednio na wyświetlaczu szczoteczki. Przedstawia on osiągnięty procentowy wynik skuteczności oraz grafikę uzębienia z wyróżnieniem stref, które wymagają dopracowania techniki szczotkowania.

Drugi raport dostępny jest w aplikacji. Analizuje on skuteczność szczotkowania z uwzględnieniem rzeczywistego efektywnego czasu szczotkowania oraz siły, z jaką dociskane było włosie do zębów.

Oclean X Pro Elite - czy warto?

Szczoteczka Oclean X Pro Elite prezentuje się elegancko, jest po prostu ładna. Kolorowy wyświetlacz przypominający opaskę sportową podkreśla jej inteligentne funkcje. Posiada ona wszelkie niezbędne elementy, które musi mieć dobra szczoteczka soniczna do zębów. Mowa tutaj o wysokiej częstotliwość drgań wynoszącej 42 tys. ruchów na minutę, wytrzymałej baterii (w zależności od trybu szczotkowania od 20 do 40 dni pracy), która ładuje się już w 3,5 h, cichej pracy oraz wodoodporności.

Jeśli złapiecie dobrą promocję, to jesteście w stanie kupić ten zestaw w całkiem przystępnej cenie, delikatnie przekraczającej 200 złotych.

Czy potrzebujesz gadżetu z wyświetlaczem i raportami?

Szczoteczka ocenia skuteczność szczotkowania, a na koniec wyświetla raport. Wydaje to się dodatkowym drobiazgiem, jednak w rzeczywistości jest to bardzo motywujące. Dla samego wyniku przykładamy się bardziej do szczotkowania, zależy nam, aby to zrobić dobrze. Szczoteczka nie uwzględnia tego, że dopiero wstaliście i to lewą nogą lub mieliście okropny dzień i chcecie umyć te zęby i zniknąć pod ciepłą kołderką - dostaniecie taki raport, na jaki zapracowaliście. Z własnego doświadczenia powiem wam, że jak zobaczycie raz wynik zaczynający się od 80, to nie dopuścicie do kolejnego obniżania statystyk.

Szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite - plusy i minusy

Plusy:

Design

Dotykowy płynnie działający ekran

Raportowanie skuteczności szczotkowania (na ekranie szczoteczki i w aplikacji)

Długi czas pracy na jednym naładowaniu

Bezprzewodowa ładowarka zgodną z Qi (możesz ją wykorzystwać np. do ładowania telefonu).

Duża ilość programów szczotkowania i poziomów intensywności

Magnetyczny uchwyt ścienny

Minusy:

Niezgodność wyników szczotkowania na ekranie szczoteczki i w aplikacji (niewielkie różnice)

Anglojęzyczne menu na ekranie dotykowym (aplikacja w języku polskim)

90% 4,5/5

Gdzie kupić szczoteczkę Oclean X PRO Elite?

Szczoteczka soniczna Oclean X PRO Elite jest już dostępna w przedsprzedaży na platformie AliExpress. Jej stała cena to około 99$, jednak teraz można ją kupić w promocji za 57,99$ (przy aktualnym kursie około 229 zł). Cena obniżona będzie do 3.04.2021. Przejdź do promocji Oclean X PRO Elite na AliExpiess >

Pamiętajcie, że w zestawie podstawowym dostępna jest jedna główka szczoteczki, więc warto dobrać do zamówienia jeszcze dwie dodatkowe sztuki.

Warto zobaczyć również: