Zastanawiasz jaki dysk zewnętrzny kupić? Polecamy najlepsze przenośne dyski, zarówno te bardzo szybkie, czyli SSD, jak i te bardzo pojemne, czyli HDD. Przydatne nie tylko do kopii zapasowej, ale również przechowywania dużej liczby zdjęć i filmów.

Jaki najlepszy dysk zewnętrzny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem jeden użytkownik będzie szukał przede wszystkimi szybkości (przenośne SSD), a drugi dużej pojemności (przenośne HDD). Najlepsze dyski zewnętrze to zatem takie, które odpowiadają potrzebom poszczególnych użytkowników. Jeśli zamiast zewnętrznego dysku szukasz serwera NAS, zobacz nasze zestawienie polecanych serwerów NAS do domu lub firmy. A tymczasem - oto nasz ranking dysków zewnętrznych.

Jaki dysk zewnętrzny?

Jeśli jednak szukasz czegoś o nieco mniejszej pojemności, ale za to bardziej poręcznego to warto zajrzeć do naszego zestawienia polecanych pendrive. Z kolei jeśli jesteś zainteresowany wewnętrznymi dyskami, to na naszych łamach znajdziesz również zestawienia polecanych nośników SSD 2,5 cala, SSD M.2 oraz dysków HDD.

Najlepsze dyski przenośne

Jaki dysk przenośny? Niedrogie i pojemne przenośne dyski HDD wciąż stanowią popularny i prosty środek do backupu danych.

Seagate Expansion Portable - tani backup Ocena benchmark.pl









4,5/5 Seagate Expansion Portable to przykład taniego, przenośnego dysku HDD, który sprawdzi się w przypadku najmniej wymagających użytkowników, którym nie zależy specjalnie na szybkości transferów. Producent zadbał o solidną obudowę i interfejs USB 3.0. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 1000 GB

Interfejs dysku USB 2.0, USB 3.0

Prędkość obrotowa 5400 obr./min

2,5 calowe dyski zewnętrzne o pojemności 2TB można kupić obecnie za niecałe 300 zł - wszystkie zewnętrzne HDD z interfejsem USB 3.x charakteryzują się podobnymi osiągami. Nieco więcej zapłacić możemy na przykład za możliwość zaszyfrowania danych lub bardziej atrakcyjny design. Jeśli zależy wam na BARDZO dużej pojemności można nawet kupić zewnętrzne dyski HDD o pojemności 16 TB, jak choćby Seagate Expansion Desktop 16TB. Co prawda to dysk, który przeznaczony jest do przechowywania na biurku, ale dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom można go przenosić na przykład w plecaku. Taka przyjemność kosztować nas będzie prawie 2000 złotych.

Jaki dysk zewnętrzny SSD? Ceny przenośnych dysków SSD stały się obecnie naprawdę atrakcyjne. Modele 240/256 GB kosztują nieco ponad 200 złotych, 480/500 GB ponad 300 złotych, a za modele o pojemności 1 TB zapłacić trzeba około 500 złotych lub więcej. Najtańsze modele przenośnych SSD nie różnią się zbytnio pod względem wydajności, która jest około 3-4 razy wyższa od HDD (400-500 MB/s przepustowości).

Jakie najmniej awaryjne dyski zewnętrzne? Dzięki braku ruchomych części i odporności na wstrząsy, dysk zewnętrzny SSD ma tu znaczną przewagę nad HDD.

Dobry dysk zewnętrzny będzie wyposażony w interfejs USB 3.0/3.1 Gen 1. Należy unikać modeli wyposażonych w starszą wersję USB 2.0. Na rynku dostepne są przenośne dyski wykorzystujące USB 3.1 Gen 2, który charakteryzuje się dwukrotnie wyższą przepustowością od poprzedniej wersji (10 Gb/s w stosunku do 5 Gb/s) takie jak nośniki Samsung T5. Najszybsze dyski zewnętrzne wykorzystują obecnie interfejs Thunderbolt i pozwalają na naprawdę błyskawiczne transfery z prędkością ponad 40 Gb/s.

Dyski zewnętrzne - ranking

W naszym zestawieniu znalazły się wyróżniające się modele zewnętrznych nośników - dla użytkowników którzy poszukują czegoś więcej niż tylko odpowiedniej pojemności w niskiej cenie.

WD Elements Portable 2TB – tani dysk zewnętrzny typu HDD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Alternatywa dla wspomnianego wyżej dysku marki Seagate. Niedrogi, ale solidny i pojemny dysk zewnętrzny z interfejsem USB 3.0, który wstecznie kompatybilny jest z USB 2.0. To uniwersalny port, dzięki któremu nośnik podłączymy do niemal każdego komputera. Warto zwrócić uwagę na elegancką i wytrzymałą obudowę, która zapewnia podstawową ochronę przed uszkodzeniami fizycznymi. Wymiary tego dysku to 111 x 82 x 21 mm, a waga wynosi 230 g. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 2000 GB

Interfejs dysku USB 2.0, USB 3.0

Prędkość obrotowa 5400 obr./min

Seagate Backup Plus Hub 6TB – duży, przenośny dysk zewnętrzny Ocena benchmark.pl









4,5/5 Proponowana wersja dysku Seagate Backup Plus Hub charakteryzuje się pojemnością aż 6 TB, która pozwala na przechowywanie naprawdę dużej ilości danych. Co ciekawe, wraz z dyskiem otrzymuje się oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, dzięki któremu w łatwy sposób zabezpieczyć można się przed utratą ważnych danych. Warto także zwrócić uwagę na dwa wbudowane porty USB, które służyć mogą na przykład do ładowania smartfona. Do działania dysku niezbędny jest dołączony do zestawu zasilacz. Najważniejsze cechy: Format dysku 3,5''

Pojemność 6000 GB

Interfejs dysku USB 3.0

SanDisk Extreme Portable SSD – szybki dysk SSD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pierwszy w naszym zestawieniu dysk typu SSD. Charakteryzuje się dużą maksymalną prędkością zapisu i odczytu danych, która wynosi około 1000 MB/s, co sprawia, że pod tym względem zaspokoi zdecydowanie bardziej wymagających użytkowników. Obudowa zapewnia ochronę przed zachlapaniem, kontaktem z pyłem oraz upadkiem z wysokości 2 metrów. Wymiary dysku to 100 x 50 x 9 mm, a waga wynosi 79 g, co czyni go bardzo kompaktowym urządzeniem, które zmieści się do kieszeni. Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowany uchwyt, który dodatkowo ułatwia przenoszenie. Najważniejsze cechy: Pojemność 500 GB

Interfejs dysku USB 3.2 Gen 2x2

Adata SSD SD700 External Durable – wytrzymały dysk SSD Ocena benchmark.pl









4,2/5 Zewnętrzy dysk SSD do zadań specjalnych. Jego obudowa spełnia wymagania normy IP68 co oznacza, urządzenie odporne jest na pył oraz wodę. Przetrwa godzinę zanurzone w wodzie na głębokości 1,5 metra. Co więcej, obudowa zaliczyła także testy zgodne ze standardem militarnym MIL-STD-810. Jest zatem odporna na wstrząsy i inne czynniki mogące powodować uszkodzenia mechaniczne. Warto także zwrócić uwagę na kształt dysku. Niewiele dostępnych na rynku nośników ma kwadratową obudowę. Duża wytrzymałość nie wypływa na wagę, która w tym przypadki wynosi 75 g. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 512 GB

Interfejs dysku USB 3.1

Szybkość zapisu 430 MB/s

Szybkość odczytu 440 MB/s

Samsung T7 – dobry dysk zewnętrzny typu SSD Ocena benchmark.pl









4,3/5 Niezwykle popularne i stosunkowo niedrogie dyski zewnętrzne typu SSD. Charakteryzują się dużą maksymalną prędkością zapisu i odczytu oraz eleganckim wyglądem. Metalowa obudowa dodaje stylu, a przy tym chroni przed upadkiem nawet z dwóch metrów. Dysk kompatybilny jest między innymi z komputerami PC, Mac, urządzeniami z Androidem oraz konsolami do gier. Dzięki technologii 256 AES dane przechowywane na tym dysku są bezpieczne, a po zaszyfrowaniu z pewnością nie dostaną się w niepowołane ręce. Najważniejsze cechy: Format dysku 2,5''

Pojemność 500 GB

Interfejs dysku USB 3.2 Gen 2x2

Szybkość zapisu 1000 MB/s

Szybkość odczytu 1050 MB/s

