Praca z domu jest wygodna i ma sporo zalet. Możemy natomiast poprawić komfort i ergonomię pracy, dobierając właściwy fotel do domowego biura (tzw. home office). Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę i ile pieniędzy musimy przygotować na ten mebel.

Możliwość pracy z domu zamiast konieczności odwiedzania biura ma sporo plusów. Zaoszczędzimy sporo czasu na dojazdach, nie musimy przesadnie dbać o swój ubiór, spadną też koszty związane z obiadami i innymi wydatkami związanymi z dojeżdżaniem do pracy (paliwo, parkingi, bilety na komunikację miejską, itp.).

Do największych wad należy natomiast spadek komfortu pracy. Na szczęście możemy poprawić go poprzez kilka dość prostych zabiegów. Przede wszystkim warto wydzielić osobną strefę do pracy, co pomoże lepiej zachować balans między pracą a życiem prywatnym. Liczy się też odpowiednie oświetlenie (np. dobre ustawienie biurka względem okna, czy dodatkowe światło sztuczne), szybki Internet, czy odpowiednia temperatura oraz wentylacja pomieszczenia.

My natomiast zajmiemy się inną kwestią, która często jest pomijana podczas tworzenia miejsca pracy w mieszkaniu. Chodzi o właściwy dobór fotela do domowego biura. Dlaczego nie powinno być to kuchenne krzesło lub najtańszy fotel biurowy z marketu? Na co zwrócić uwagę przy doborze fotela do pracy przy komputerze z domu?

Dobry fotel do domowego biura - połączenie komfortu i ergonomii

Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę z tego, jak dobry fotel biurowy jest ważny dla naszego zdrowia i komfortu. To na nim będziemy w końcu siedzieć, nierzadko przez wiele godzin dziennie. Warto oczywiście zadbać o regularne przerwy od pracy, czy chwilę na rozruszanie się, każdy i tak szybko zobaczy zalety wygodnego fotela biurowego.

Dziś sporą popularnością cieszą się tak zwane fotele gamingowe. Z wyglądu nierzadko stanowią niezłą ozdobę pokoju. Problem pojawia się jednak, jeśli próbujemy dopasować siedzisko i oparcie do swoich potrzeb. Często brakuje możliwości regulacji, nie znajdziemy więc idealnej pozycji.

Solidne wykonanie, ergonomiczny kształt i szereg regulacji - to główne cechy odróżniające “porządny fotel do domowego biura” od wyglądającego całkiem podobnie, tańszego zamiennika. Warto choćby spojrzeć na wyposażenie biur oddanych do użytku stosunkowo niedawno. Nie bez powodu trafiają tam wysokiej klasy fotele biurowe, nierzadko kosztujące ponad 1500-2000 złotych za sztukę.

Na jakie ergonomiczne funkcje zwrócić uwagę wybierając fotel do domowego biura?

Większość foteli biurowych ma podobną konstrukcję. Na podstawie w kształcie krzyżaka mamy siłownik dający regulację wysokości siedziska. Do niego przymocowane jest oparcie z możliwością regulacji. W niektórych tanich fotelach do biura na tym kończą się funkcje, a to stanowczo za mało.

Dobre fotele posiadają następujące możliwości regulacji:

wysokość siedziska, najlepiej w zakresie 40-50 cm od podłogi

długość/głębokość siedziska (wysunięcie do przodu)

regulowane podłokietniki (czasami w kilku płaszczyznach, najczęściej na wysokość)

regulowane, wyprofilowane oparcie, wysokie i podpierające cały kręgosłup (czyli w kształcie litery S)

regulacja podparcia lędźwiowego

wygodny zagłówek z regulacją

Dodajmy do tego odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny kształt siedziska i oparcia. Mając powyższe możliwości regulacji mamy bardzo dużą szansę na znalezienie prawidłowej, optymalnej pozycji siedzącej.

Dlaczego dobór dobrego krzesła do domowego biura jest ważny?

Odpowiedni fotel do domowego biura pozwoli poprawić komfort pracy. Dzięki niemu zadbasz też o swoje zdrowie. Warto podkreślić, że nie chodzi jedynie o zdrowy kręgosłup. Odpowiednie podparcie ud, pleców, przedramion i właściwa wysokość w stosunku do blatu biurka i podłogi są kluczowe dla całego ciała. Pomagają zmniejszyć napięcie mięśniowe, bóle stawów, czy poprawić krążenie. Dzięki dobremu fotelowi wzrasta produktywność pracy, łatwiej jest się skupić na zadaniach.

Nie tylko ergonomia, ale też wygląd

Jeśli jesteśmy na etapie doboru krzesła biurowego do domu, warto wziąć pod uwagę jego design. Obecnie coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że stanowisko pracy znajduje się w mieszkaniu lub domu. Możemy więc wybrać fotel biurowy w bardziej domowym stylu, który ma przy tym wszystkie ergonomiczne zalety. Pomoże w tym także duży wybór tapicerek i materiałów wykończenia.

Nie każdemu pasuje również krzesło obrotowe na kółkach. Na szczęście wiele markowych foteli biurowych pozwala wybrać również podstawę ze stałym podparciem, a nawet na czterech, prostych nogach. Niektóre modele mogą mieć również drewniane wykończenie, często lepiej pasujące do domowego stylu.

Ile kosztuje dobry fotel do domowego biura?

Gdy spojrzymy do katalogu takich sklepów, jak IKEA, Jysk, czy Bodzio, znajdziemy tam sporo modeli foteli biurowych od 250-300 złotych wzwyż. Czy za taką cenę kupimy dobry fotel biurowy? Raczej nie, to podstawowe produkty, bez wielu opcji regulacji i wykonane z nie najlepszych materiałów.

Warto natomiast sięgnąć po fotele biurowe polskich producentów, specjalizujących się w meblach biurowych. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale polskie firmy są światowymi potentatami, sprzedającymi swoje produkty na całym świecie. Wystarczy choćby wspomnieć o takich markach, jak Profim, Nowy Styl i Bejot.

Przykładem dobrych krzeseł do domowego biura mogą być natomiast Profim Xenon lub Profim Lightup. Są solidnie wykonane i bez trudu zniosą trudy codziennego użytkowania. Ceny zaczynają się jednak od około 1500 złotych za sztukę. Jeśli szukasz możliwości zakupu dobrego fotela taniej - warto sprawdzić towar z ekspozycji u dystrybutorów mebli biurowych, czy na stronie producenta. Wtedy jednak rezygnujemy z możliwości personalizacji krzesła.

No właśnie - dystrybutorzy mebli biurowych. W przypadku tej, dość specjalistycznej, branży najczęściej sprzedaż odbywa się właśnie w ten sposób. Nie mamy więc klasycznego sklepu. Warto natomiast odwiedzić sprzedawcę foteli biurowych, gdzie prawdopodobnie możesz przetestować różne modele fotel biurowych, czy zobaczyć próbki tapicerek i kolorów. Nie ma natomiast problemu z transportem, czy montażem fotela do biura - najczęściej otrzymujemy je w gratisie do wybranego modelu. Dystrybutorzy mebli biurowych specjalizują się także w aranżacji przestrzeni. Możesz więc liczyć także na pewne podpowiedzi co do ustawienia mebli, czy wygospodarowania cichego kącika do pracy w trybie home office.

A może biurko z regulacją wysokości?

Nie jest to co prawda fotel do pracy z domu, ale produkt mocno z nim związany. Dobre biurko jest w końcu niemal tak ważne dla komfortu naszej pracy, co fotel biurowy.

Od kilku lat coraz częściej spotykamy się z biurkami z regulacją wysokości. Może być ona ręczna (na korbkę) lub elektryczna, a nawet sterowana ze smartfona. Co daje regulowane biurko? Możemy kilkukrotnie w ciągu każdego dnia zmieniać pozycję, przy której pracujemy. Praca na stojąco jest - co może nieco dziwić - niezwykle wygodna. Zmiana pozycji pozwala nieco się rozruszać, co poprawia krążenie i koncentrację.