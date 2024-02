Biurko z elektryczną regulacją wysokości blatu pozwala nie tylko pracować wygodniej, ale też zadbać o zdrowie i znacznie zwiększyć efektywność. Nowoczesne meble tego typu wcale nie kosztują dużo, cechują się doskonałym designem, a wysokość blatu można zmienić w kilka sekund.

Materiał sponsorowany przez Motiondesk

Jak działają biurka ergonomiczne i co warto wiedzieć przed zakupem?

Korzyści z pracy na stojąco

Praca na stojąco jest nieoceniona, biorąc pod uwagę współczesny tryb życia, w którym większość część dnia spędzamy na siedząco. Siedzimy w pracy, w domu, w kinie, restauracji, a zwykle też w podróży. Brak ruchu może mieć w przyszłości uciążliwe konsekwencje zdrowotne, a dodatkowo nie sprzyja koncentracji i efektywności.

Tymczasem wstawanie co określony czas poprawia krążenie i jest prawdziwym boostem energii. Zmianę pozycji organizm traktuje jako konieczność przygotowanie się na większy wydatek energetyczny, dlatego aktywuje ciało do działania – zwiększa się zdolność do utrzymania uwagi i ulatuje znużenie, które nawet przy najciekawszej pracy zwykle pojawia się po kilku godzinach przed ekranem komputera. Dodatkowo, regularne wstawanie poprawia naturalne krzywizny kręgosłupa i zapobiega powstawaniu lub pogłębianiu się już istniejących zwyrodnień. Warto wiedzieć, że kilka stojących przerw w trakcie dnia pracy może mieć podobny wpływ na zdrowie, co ćwiczenia fizyczne raz dziennie.

Wzorcowa funkcjonalność

Współczesne biurka elektryczne pozwalają na sprawną zmianę wysokości blatu, w kilka sekund, używając do tego jednego przycisku. Niewielki panel sterowania jest najczęściej przymocowany pod blatem, przy jego krawędzi. Ruch jest szybki (może być to nawet 4 cm/s), a jednocześnie płynny, dlatego nie trzeba obawiać się o przedmioty i sprzęt na blacie. Znajdziemy tu również technologię zabezpieczającą przed uderzeniem w przeszkodę – w przypadku wykrycia takiej, blat zatrzyma się automatycznie. Przydatna jest także opcja zapamiętania ustawień wysokości dla kilku osób – domowników czy współpracowników.

Takie biurka, robione ręcznie i według zasad dobrego designu, oferuje na przykład polska marka Motiondesk. Biurka Motiondesk w wariancie premium są wyposażone w dwa niezależnie silniki elektryczne, co pozwala uzyskać udźwig nawet 120 kg. Z kolei stelaż tworzą 3-stopniowe kolumny zwężające się ku górze, co daje nie tylko praktyczny, ale też bardzo estetyczny efekt. Mimo że mechanizm podnoszenia blatu jest zaawansowany, pozostaje niewidoczny, a biurka działają bardzo cicho. Zakres regulacji takiego mebla to 625-1275 mm, dlatego łatwo dopasujesz go do swojego wzrostu (lub też wzrostu innych użytkowników).

Design

Biurka regulowane elektrycznie są dostępne w wielu wariantach. Najczęściej z blatem z litego drewna lub wykonanym z nieco tańszych, ale wciąż bardzo praktycznych materiałów, które w estetyczny sposób imitują drewno. Przykłady to płyta meblowa lub płyta MDF – ta druga jest cięższa i wytrzymalsza. Częstym wyborem są też biurka z blatem białym, a w przypadku biurek gamingowych – czarnym.

Dla przykładu gamingowe biurko Motiondesk ma specjalnie zaprojektowany blat, z wcięciem ergonomicznym dla zachowania optymalnej pozycji w trakcie rozgrywki. Takie biurko, wyposażone w system organizacji kabli i uchwyty do monitorów ma już wszystko, czego potrzebuje gracz. Pozostałe przydatne akcesoria to przelotka kablowa, kontakty nablatowe, czy ładowarki indukcyjne.

Biurka od producentów takich jak Motiondesk można od postaw spersonalizować – dostosować do własnych potrzeb. Od kolorystyki, przez wielkość i kształt blatu, aż po zamontowany zestaw akcesoriów. Także stelaże dostępne są zwykle w kilku kolorach, dlatego możliwości dostosowania do indywidualnych preferencji są bardzo szerokie.

Jak pracować na stojąco?

Specjaliści zalecają, aby pracować na stojąco przez około ¼ czasu, który spędzamy przy biurku. Dobrą praktyką jest wstawanie co około 45 minut i pozostanie w tej pozycji do pełnej godziny zegarowej. Tryb pracy najlepiej dobrać oczywiście do własnych preferencji – trzeba jednak pamiętać, że zbyt długi stanie (przekraczające 20 minut jednorazowo) może nie działać tak regenerująco, jak krótsze przerwy od siedzenia.

Materiał sponsorowany przez Motiondesk