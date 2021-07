Jaki gimbal do telefonu kupić, jaki jest najlepszy stabilizator do aparatu i kamery? W tym rankingu znajdziesz dobre gimbale w różnych cenach. Dzięki tym mechanicznym stabilizatorom Twoje filmy będą płynne i pozbawione drgań.

Najlepszy gimbal 2021

Technologia mechanicznej stabilizacji obrazu (wywodząca się między innymi z dronów) przyniosła niemałą rewolucję w postaci ręcznych gimbali do telefonów fotograficznych, kamer sportowych i aparatów fotograficznych. Dzięki nim nawet nagrania z ręki, w biegu potrafią być stabilne jak skała.

Jaki gimbal wybrać? Oto polecane modele:

Dobry stabilizator do telefonu lub aparatu

Myślisz nad zakupem gimbala? To całkiem rozsądny pomysł. Warto przecież mieć gwarancje, że nagrania z wędrówek po górach, szusowania na nartach, wycieczki do ciepłych krajów lub filmy z imprez będą niepowtarzalne i przyjemne w odbiorze.

Bo choć możemy do tego celu wykorzystać samego smartfona, aparat fotograficzny bądź dobrą kamerę sportową to tylko dobry 3-osiowy stabilizator jest w stanie zagwarantować nam, że każde wykonane ujęcie będzie płynne i pozbawione jakichkolwiek drgań.

I to niezależnie od tego czy w momencie filmowania biegliśmy ulicą, śmigaliśmy na nartach czy nagrywaliśmy okolice z tylnego siodełka skutera. Dobry gimbal sprawdzi się w każdych warunkach, co zresztą pokazały drony z których wywodzi się ta technologia.

Niełatwy może być jednak sam wybór pasującego nam urządzenia. Z uwagi na rosnące zainteresowanie na rynku dostępnych jest ogrom przeróżnych modeli w naprawdę szerokim spektrum cenowym. Czym więc kierować się szukając najodpowiedniejszego gimbala dla siebie?



Przede wszystkim typem kamery, który chcemy wspomóc stabilizacją. Gimbal do telefonu oferuje bowiem zazwyczaj nieco więcej możliwości niż stabilizator do kamery sportowej. Poza typową stabilizacją i płynnym podążaniem za ruchami operatora oferują one szereg dodatkowych funkcji aktywowanych z poziomu dedykowanych im aplikacji mobilnych.

Może to być inteligentne śledzenie obiektów i twarzy, nagrywanie timelapsów, panoram czy też nakładanie na film specjalnych filtrów. Im więcej takich opcji tym lepiej. Trzeba jedynie pamiętać, by przez zakupem koniecznie zwrócić uwagę udźwig wybranego stabilizatora do smartfona i maksymalny rozmiar telefonu jaki zdoła pomieścić jego uchwyt.

Wbrew pozorom wybór gimbala do kamery sportowej też nie jest wcale taki łatwy. Wachlarz dostępnych urządzeń jest tu imponujący - od prostych, skupiających się wyłącznie na stabilizacji, po bardziej zaawansowane gimbale, z własnymi wyświetlaczami i wspomagającymi użytkownika aplikacjami mobilnymi. Innymi słowy, każdy wideo amator znajdzie tu coś dla siebie.

Na przeciwległym biegunie znajduje się stabilizator do aparatu fotograficznego. Tego typu gimbale to już „wyższa szkoła jazdy”, bo zdecydowana większość z nich to urządzenia bardzo profesjonalne, o możliwościach wykraczających poza zwykłe, amatorskie filmowanie. Wiąże się to też ze sporo wyższą ceną… i niemałym ciężarem osadzonej w takim gimbalu lustrzanki bądź bezlusterkowca.

Tworząc niniejsze zestawienie starałem się tak dobrać produkty, by reprezentowały one nie tylko kolejne pułapy cenowe, ale także dedykowane im kamerki. Równie istotne były oferowane przezeń możliwości – musiały być adekwatne do ceny poszczególnych gimbali.

Zhiyun Smooth-X - tani gimbal do telefonu, mały i lekki stabilizator Ocena benchmark.pl









4/5 To gimbal prawdziwie kieszonkowy. Jest bardzo mały i lekki, a do tego bardzo tani. Kupimy go już za około 150 zł i trzeba szczerze przyznać, że za te pieniądze jest lepszy niż można się spodziewać. Bardzo przydatną cechą jest rozkładany trójnóg. Dzięki któremu gimbal działa też jako miniaturowy statyw. Kolejną zaletą jest funkcja selfie stick. To ukłon w stronę vlogerów i osób nagrywających filmy na wakacjach. Ma teleskopowe ramię, które pozwala zdecydowanie rozszerzyć perspektywę z przedniej kamery lub sięgnąć wyżej, podczas filmowania tylną (stabilizacja działa też w pozycji odwróconej). Trzeba tylko pamiętać o tym, że Zhiyun Smooth-X stabilizuje wideo w dwóch osiach - roll i pan, czyli X i Z. Nie stabilizuje osi pich, czyli Y, ale w tak atrakcyjnej cenie można mu to wybaczyć. W praktyce gimbal spisuje się po prostu dobrze. Najważniejsze cechy: Waga 246 g

DJI OM 4 - najlepszy gimbal do telefonu Ocena benchmark.pl









4,2/5 Pierwsza interesującą zaletą jest magnetyczny uchwyt na telefon. Obsługujesz dotykowo smartfon wraz z założonym uchwytem, a gdy chcesz rozpocząć nagrywanie, to po prostu przykładasz go do gimbala i tyle. Nie musisz niczego naciągać, rozciągać, nakładać itp. Telefon sam wskoczy na swoje miejsce. Gimbal automatycznie wyczuwa czy smartfon jest podłączony i kalibruje się automatycznie. Rozwiązanie proste i bardzo przydatne w wielu sytuacjach. Przykładowo gdy chcesz odebrać połączenie telefoniczne, to możesz zdjąć telefon z gimbala w sekundę. Nie trzeba się gimnastykować. DJI Osmo Mobile 4 ma funkcję Active Track efektywnie śledzącą twarz. Ma też solidne silniki, które dają radę wystabilizować nawet ciężkie smartfony. Skuteczność stabilizacji stoi na wysokim poziomie - można nawet biegać. Na spodzie uchwytu jest gwint do przykręcania opcjonalnego trójnogu. DJI Osmo Mobile 4 to jeden z najlepszych stabilizatorów do telefonu. Najważniejsze cechy: Wymiary 163 x 100 x 47 mm

Waga 390 g

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0

Bateria tak

Gimbal 3-osiowy Zobacz recenzję

FeiyuTech AK2000C - tani gimbal do aparatu Ocena benchmark.pl









4/5 Gimbal FeiyuTech AK2000C kosztuje mniej niż 900 zł. Przeznaczony jest do aparatów bezlusterkowych, lustrzanek lub mniejszych kamer. Ma stabilizację 3-osiową i jest bardzo solidnie wykonany. Zdecydowanie robi wrażenie droższego. Waży około 1 kg, ale ma udźwig do 2,2 kg. Wytrzymuje do 7 godzin ciągłej pracy, przy założeniu, że wyważenie aparatu jest idealne. Pod uchwytem można przykręcić np. statyw lub mały trójnóg, więc możemy całość wygodnie postawić i nagrać samego siebie. Ma dotykowy wyświetlacz OLED, dżojstik i zestaw przycisków do obsługi. Gwinty nad uchwytem pozwalają np. podłączyć uchwyt do smartfonu, zewnętrzny wyświetlacz do podglądu albo inne akcesoria. Każda ze stabilizowanych osi ma swoją blokadę, co przydaje się w czasie wyważania, podobnie jak szybkozłączka na aparat. Można ją zablokować w miejscu, w którym wyważenie jest idealne. Dzięki temu oszczędzamy czas, gdy często zdejmujemy i zakładamy aparat. Dostępna jest funkcja Motionlapse i wiele dodatkowych, przydatnych ustawień. FeiyuTech AK2000C spisuje się bardzo dobrze, stabilizuje efektywnie, jest solidnie wykonany i ma niezłą aplikację na telefon. To jeden z najlepszych gimbali do 1000 zł. Najważniejsze cechy: Wymiary 373x204x147 mm

Waga 1078 g

DJI Ronin SC2 - dobry gimbal do aparatu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jest o wiele lepiej i solidniej wykonany od poprzednika. Ma wiele blokad przydatnych podczas wyważania. Ciekawostką jest to, że łamana konstrukcja gimbala ma zastosowanie nie tylko podczas przenoszenia, ale również w czasie nagrywania wideo. Można bowiem ustawić to tak, by o wiele wygodniej nagrywać filmy z dołu, przy ziemi. Tego typu ujęcia bywają bardzo efektowne i mają sporo kreatywnych zastosowań, więc tę opcję jak najbardziej warto pochwalić. W dodatku po “złamaniu” wewnątrz zyskujemy dostęp do kolejnego gwintu, gdzie przykręcić można uchwyt umożliwiający wygodną obsługę dwiema rękami. Maksymalne dozwolone obciążenie to 3 kg, a spory akumulator zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy (w praktyce do 10). Ergonomia gimbala DJI Ronin SC2 jest bliska ideału, zwłaszcza wśród stabilizatorów do aparatów. Pod względem skuteczności stabilizacji oraz łatwości obsługi to znakomity sprzęt, w pełni godny polecenia. Ciekawostką jest możliwość sterowania kamerą za pomocą ruchów wykonywanych smartfonem (zdalnie). Warto tylko zastanowić się nad tym czy wybrać wersję podstawową, czy Combo. Ta druga jest o około 1000 zł droższa, ale oferuje znacznie więcej akcesoriów, które w przyszłości być może i tak dokupicie. Najważniejsze cechy: Wymiary 260 × 210 × 75 mm

Waga 1216 g

Bateria tak

FeiyuTech Vimble 2a - gimbal do kamery sportowej, w tym GoPro Ocena benchmark.pl









4/5 To propozycja dla osób, które wyjeżdżają np. na wakacje lub na koncert z kamerą sportową. FeiyuTech Vimble 2a to dobry gimbal do GoPro i innych podobnych kamer. Stabilizuje dobrze, a w połączeniu z funkcją Hypersmooth w GoPro, efekty są prawdziwie imponujące. Ma funkcję selfie sticka. Jest rozkładany teleskopowo o dodatkowe 18 cm, więc możemy sięgnąć wyżej w tłumie, nagrać szersze tło za nami albo kilka osób obok siebie. Gimbal jest dość lekki i w miarę kompaktowy, a jednocześnie ma akumulator, który wytrzymuje około 10 godzin. Ma łączność Bluetooth i Wi-Fi, a do tego tryb panoramowania, tryb blokady (stały kierunek filmowania) i tryb śledzenia, w tym wieloosobowego. Umożliwia nagrywanie zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym. W komplecie znajdziemy mały trójnóg, czyli podstawkę do gimbala, którą wkręcamy w gwint na spodzie (pod uchwytem). Jeśli jest taka potrzeba, to całość możemy zamontować na pełnowymiarowym statywie. Warto podkreślić, że jest to gimbal do bardzo lekkich kamer sportowych - jego udźwig to 135 gramów. Spełnia jednak swoje zadanie bardzo dobrze. Najważniejsze cechy: Inne cechy akcesoriów Dodatkowe cechy

Czas pracy bezprzewodowej 600 min

Typ komunikacji Wi-Fi

Gimbal

Wymiary 272 x 106 x 46 mm

Waga 277.6 g

A może kieszonkowy gimbal wart zakupu?

Warto też rozważyć kupno DJI Pocket 2. W zasadzie jest to nie tylko gimbal, ale cała stabilizowana kamera, z wyświetlaczem umieszczonym w małym uchwycie. Całość jest zaskakująco maleńka, lekka i... w zasadzie bezkonkurencyjna pod względem relacji funkcjonalności do rozmiaru. Imponuje jakością obrazu oraz skutecznością 3-osiowej stabilizacji. Ujmując rzecz krótko: nie ma równie dobrych, kieszonkowych urządzeń, jak DJI Pocket 2. To gimbal i kamera sportowa w jednym.



Najlepszy gimbal do telefonu. Opinia

Najlepszy gimbal do telefonu to moim zdaniem DJI OM 4. Bardzo dobrze stabilizuje nawet ciężkie telefony, jest świetnie wykonany, ma pomysłowy, magnetyczny uchwyt i jest sensownie wyceniony.