Jaki gimbal do telefonu wybrać? A może lepiej coś bardziej uniwersalnego – do telefonu i kamery? Jeśli i Ty zadajesz sobie takie pytania, to pomóc Ci może nasz ranking stabilizatorów do nagrywania telefonem, i nie tylko. Znajdziesz tu dobre, sprawdzone gimbale na każdą kieszeń.

Mechaniczna stabilizacja obrazu od dobrych kilku lat robi karierę – wpierw w komercyjnych dronach, później w ręcznych gimbalach do telefonów fotograficznych, kamer sportowych i aparatów. Dziś widok ludzi idących po ulicy ze smartfonem zamontowanym na stabilizatorze nikogo już w zasadzie nie dziwi. Podobnie jak stabilne jak skała nagrania udostępniane później przez te osoby w serwisach społecznościowych, Youtube czy TikToku.

Jaki gimbal do telefonu wybrać? Jaki gimbal do aparatu? Oto polecane modele:

Stabilizator do telefonu na każdą kieszeń

Gimbale to jedne z tych urządzeń, o których przypominamy sobie najczęściej przed wyjazdem na upragnione wakacje, weekendem w górach, wypadem za miasto ze znajomymi czy rodzinnym wydarzeniem. Niby do robienia zdjęć i filmów wystarczyłby nam wówczas sam telefon bądź aparat fotograficzny, ale tylko dzięki mechanicznej stabilizacji, najlepiej 3-osiowej, którą oferują nam ręczne gimbale możemy mieć pewność, że każde wykonane przez nas ujęcie będzie płynne i pozbawione jakichkolwiek drgań. I to niezależnie od tego, czy w momencie filmowania uprawialiśmy górką wspinaczkę, biegliśmy ulicą, jechaliśmy na nartach czy nagrywaliśmy okolice z tylnego siodełka skutera. Dobry gimbal sprawdzi się w każdych warunkach.

Wybór tego właściwego, który najlepiej utrafi w nasze potrzeby, nie jest jednak prosty. Na rynku obecnych jest bowiem sporo różnych firm, które dostarczają tego typu sprzęty, a i one, mimo pozornie podobnych konstrukcji, potrafią mocno się między sobą różnić, nie tylko cenowo. Dość powiedzieć, że takie DJI ze swoją serią Osmo Mobile tak namieszało z nazewnictwem, że można mieć spore wątpliwości wybierając nawet produkt tylko z ich oferty. Czym więc kierować się szukając najodpowiedniejszego gimbala dla siebie?

Przede wszystkim typem kamery, który chcemy wspomóc stabilizacją. Gimbal do telefonu oferuje zazwyczaj nieco więcej możliwości niż stabilizator do kamery sportowej. Poza typową stabilizacją i płynnym podążaniem za ruchami operatora, te pierwsze oferują szereg dodatkowych funkcji aktywowanych z poziomu dedykowanych im aplikacji mobilnych.

Może to być inteligentne śledzenie obiektów i twarzy, nagrywanie timelapsów, tworzenie „klonowanych” panoram czy też nakładanie na film specjalnych filtrów. Im więcej takich opcji, tym lepiej. Trzeba jedynie pamiętać, by przed zakupem koniecznie zwrócić uwagę na udźwig wybranego stabilizatora do smartfona i maksymalny rozmiar telefonu jaki zdoła pomieścić jego uchwyt.

Jeśli zaś chodzi o wybór gimbala do kamery sportowej to przez ostatnie lata sporo się w tej materii zmieniło. Z pewnością dedykowanych im urządzeń jest mniej, a to dlatego, że one same, w najnowszych wersjach zaoferowały nam całkiem sprawnie działającą stabilizację elektroniczną. Wystarczy spojrzeć na to, co w tej materii potrafi choćby Dji Osmo Action 3, by zacząć się zastanawiać czy gimbal do GoPro i im pokrewnych wciąż jest nam potrzebny. O dziwo jednak, bywa przydatny, o czym zresztą przekonacie się w dalszej części naszego zestawienia.

Jeszcze trudniej dobrać gimbal do aparatu fotograficznego. Ale nie dlatego, że wybór jest tutaj niewielki, a raczej z uwagi na profesjonalny charakter tego typu sprzętów i idącą z tym w parze cenę. Wiadomo, także i w tym przypadku im bardziej zaawansowane funkcje otrzymujemy, tym koszt jest wyższy. Nie bez znaczenia jest również oferowany przez takie stabilizatory udźwig – w jednych będziemy mogli umieścić jedynie lekkie bezlusterkowce, w innych – nawet ciężkie superprofesjonalne kamery filmowe.

Dlatego też tworząc niniejsze zestawienie staraliśmy się tak dobrać produkty, by reprezentowały one nie tylko kolejne pułapy cenowe, ale także dedykowane im kamerki. Równie istotne były oferowane przezeń możliwości – musiały być adekwatne do ceny poszczególnych gimbali.

FeiyuTech Vlog Pocket 2 – kompaktowy i dość tani gimbal do telefonu Ocena benchmark.pl









4/5 Choć składane stabilizatory do nagrywania telefonem nie są już żadną nowością, to jednak FeiyuTech Vlog Pocket 2 pozytywnie zaskakuje swoimi kompaktowymi wymiarami, szczególnie po jego złożeniu. Dzięki temu urządzenie bez trudu mieści się w kieszeni, a i samo „rozłożenie” go to kwestia dosłownie kilku sekund. Do tego nie jest zbyt ciężki (jedynie 272 gramy, bez obciążenia) co często widzimy w produktach konkurencji. Co najważniejsze jednak: urządzenie oferuje 3-osiową stabilizację, standardowy układ przycisków, tryb wertykalny oraz dedykowaną aplikację z funkcjami pokroju wykrywania twarzy, tworzenia panoram, motionlapse’ów czy nawet planowania „trasy” gimbala na potrzeby późniejszego nagrywania timelapse’ów. FeiyuTech Vlog Pocket 2 posiada też wytrzymałą baterię pozwalają na około 9h nieprzerwanej pracy (przy obciążeniu małym telefonem do 150 gramów) oraz gniazdo USB-C, którym można doładować stabilizator nawet podczas pracy, z powerbanka. Jeśli więc szukasz niewielkiego i dobrze wycenionego stabilizatora do telefonu, ten model może być właśnie do Ciebie. Najważniejsze cechy: Wymiary 146 x 111 x 58 mm

Waga 272 g

Dji Osmo Mobile SE – najpopularniejszy gimbal do telefonu Ocena benchmark.pl









4,4/5 Markę Dji Osmo Mobile zna już chyba każdy miłośnik smartfonowego filmowania. Wszak to ona dyktowała większość zmian jakie przez ostatnie lata dokonały się w segmencie stabilizatorów do telefonu. Co prawda Dji Osmo Mobile SE nie jest topowym flagowcem (to miano w 2022 roku przypada Dji Osmo Mobile 6, które znajdziesz poniżej), ale ma w sobie na tyle dużo ciekawych nowości, że rozważając jaki gimbal do telefonu wybrać, warto i ten model wziąć pod uwagę. Standardowo mamy tu znaną, składaną konstrukcję, niezawodną, 3-osiową stabilizację i wygodny, magnetyczny uchwyt telefonu, który wszystko upraszcza. Mamy też jednak zmieniony panel sterowania, z dużo precyzyjniejszym manipulatorem i niewielkim, kolorowym ekranem statusu, który pozwala sprawdzić nie tylko poziom naładowania baterii, ale i aktualny tryb pracy gimbala. Do tego dochodzi też oczywiście nowa wersja znakomitej technologii śledzenia obiektów – ActiveTrack 5.0 oraz pełen pakiet dobrze znanych opcji aplikacji Dji Mimo, łącznie z obsługą gestów, tworzeniem panoram czy ujęciami DynamicZoom bądź Hyperlapse. Jedyny minus tej konstrukcji to jej nieznacznie większy ciężar (352 gramy bez obciążenia). W tej cenie jednak lepszej propozycji oferującej tak szeroki wachlarz możliwości, raczej nie znajdziecie. Najważniejsze cechy: Wymiary 167 x 108,5 x 46,5 mm

Waga 352 g

HOHEM iSteady Pro4 – dobry gimbal do GoPro i nie tylko Ocena benchmark.pl









4,6/5 Mogłoby się wydawać, że kamery sportowe nie potrzebują już mechanicznych stabilizatorów. Wszak większość nowych urządzeń tego typu pokroju GoPro, Dji Action czy choćby Insta360 posiada własną elektroniczną stabilizację, która sama w sobie robi świetną robotę. HOHEM iSteady Pro4 udowadnia jednak, że gimbale do kamer sportowych wciąż mają sens. Ten niewielki sprzęt oferuje bowiem 3-osiową stabilizację także i starszym modelom, choćby GoPro, w których stabilizacja elektroniczna nie obejmowała jeszcze rozdzielczości 4K. Poza tym w HOHEM iSteady Pro4 znajdziemy też 4 tryby pracy, szybkozłączkę do błyskawicznego montażu kamery i wbudowany moduł WiFi do komunikacji z gimbalem. Urządzenie może pochwalić się również wydajnym akumulatorem, który wystarcza na około 14 godzin pracy, oraz klasą szczelności IPX4, co oznacza, że nie ma przeszkód by korzystać z niego w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Innymi słowy - HOHEM iSteady Pro4 to niemal idealny gimbal do GoPro. Najważniejsze cechy: Waga 365 g

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

Dji Osmo Mobile 6 – najlepszy gimbal do telefonu Ocena benchmark.pl









4/5 Najnowsza odsłona flagowego gimbala do telefonu firmy Dji przynosi lekkie odświeżenie dotychczasowej, dobrze znanej, składanej konstrukcji w bardziej profesjonalnie wyglądającej kolorystyce. Znów mamy tu zatem magnetyczny uchwyt na telefon i wbudowany teleskopowy wysięgnik z zawiasem na końcu. Mocno przemodelowany został jednak przedni panel kontrolny, który podobnie jak wspominane wcześniej Dji Osmo Mobile SE otrzymał teraz wygodniejszy i znacznie bardziej precyzyjny joystick, inaczej rozmieszczone przyciski i czytelny wyświetlacz statusu systemu. Totalną nowością jest za to boczne pokrętło o podwójnej funkcji – do płynnej regulacji zoomu i ustawiania ogniskowej (o ile tylko Twój telefon taką funkcję posiada). Na tym nie koniec, bo Dji Osmo Mobile 6 wprowadza jeszcze jedną ciekawą nowinkę – szybki start. Teraz samo rozłożenie gimbala automatycznie go uruchamia i ustawia jego ramię tak, aby szybko, łatwo i przyjemnie podczepić telefon w magnetycznym uchwycie. Oczywiście, w nowym gimbalu do telefonu od Djo nie mogło zabraknąć ani obsługi gestów, ani ujęć DynamicZoom, ani tym bardziej ponownie ulepszonej technologii śledzenia obiektów i twarzy – ActiveTrack 5.0. Nie da się więc zaprzeczyć, że Dji Osmo Mobile 6 to obecnie najbardziej zaawansowany stabilizator do telefonu. Zobacz recenzję

Dji RS 3 Pro – świetny gimbal do aparatu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Choć Dji RS 3 Pro to już platforma dla zaawansowanych, to nie sposób nie uwzględnić jej w zastawieniu najlepszych gimbali. Wydłużone ramiona z włókna węglowego pozwoliły na działanie z większymi, profesjonalnymi kamerami o wadzę do 4.5 kg i to przy zachowaniu niewielkiej masy własnej – tylko 1.5 kg. Co więcej, zastosowano tu zautomatyzowane blokady osi, które skracają czas potrzebny do rozpoczęcia nagrywania. Wystarczy przytrzymać przycisk zasilania, a gimbal sam automatycznie odblokuje ramiona stabilizując zamontowany w nim aparat. Dji RS 3 Pro posiada też znacznie większy, bo aż 1,8-calowy, kolorowy wyświetlacz OLED. Obsługuje także technologię Dual-Mode Bluetooth, która, o ile tylko dysponujemy zgodną z nią kamerą, eliminuje konieczność kablowego połączenia z gimbalem pozwalając na obsługę aparatu z poziomu stabilizatora. Oczywiście, nie mogło tu też zabraknąć ultranowoczesnych akcesoriów pokroju dokupowanego osobno silnika regulacji ostrości nowej generacji (Dji RS Focus Motor) czy nowego dalmierza LiDAR (Dji LiDAR Range Finder), który potrafi badać otoczenie i wyświetlić nawe 43 200 punktów pomiarowych w odległości do 14 m. Co tu dużo pisać – Dji RS 3 Pro to gimbal do aparatu z najwyższej półki, dla najbardziej wymagających. Najważniejsze cechy: Wymiary 415 x 218 x 195 mm

Waga 1143 g

Inne, warte uwagi gimbale do telefonu, kamery czy aparatu

Co prawda to już kolejne zestawienie, w którym wyraźną przewagę mają produkty Dji (cóż, bycie liderem zobowiązuje), ale to wcale nie oznacza, że inni producenci nie mają tu już nic ciekawego do zaoferowania. Bynajmniej. W sklepach spokojnie znaleźć można szereg najróżniejszych stabilizatorów, i to zarówno tych tańszych oferujących raczej podstawowe funkcje, jak i tych bardziej zaawansowanych.

Jeśli więc wciąż nie masz pewności jaki gimbal do telefonu wybrać dla siebie czy na prezent, koniecznie obejrzyj nasze pozostałe propozycje, które z różnych względów nie zmieściły się w pierwszej piątce najlepszych gimbali.

HOHEM iSteady Q – mogłoby się wydawać, że przy tak niewygórowanej cenie (około 200 zł) ten gimbal do telefonu nie będzie miał wiele do zaoferowania. I owszem, stabilizacja odbywa się tu jedynie w jednej osi, a nie trzech, ale poza tym sprzęt ten może pochwalić się bardzo poręczną, składaną konstrukcją, wbudowanym, teleskopowym selfie stickiem, automatycznym śledzeniem twarzy czy efektami pokroju Dolly Zoom. Wisienką na torcie jest to odłączany od gimbala pilot, który pozwala sterować nim na odległość nawet 10 metrów.

PNY MOBEE 3-Axis – ten klasyczny gimbal do smartfona nie jest może składany, a więc zajmuje znacznie więcej miejsca niż wymienione wcześniej sprzęty, ale oferuje 3-osiową stabilizację, 3 tryby pracy, automatyczne śledzenie twarzy i obiektów, a także wydajną baterię, która pozwala na działanie nawet 12 godzin na jednym ładowaniu. A wszystko to w cenie poniżej 300 zł.

Dji OM 4 SE (Dji Osmo Mobile 4 SE) – niech nie zwiedzie Was nazwa – to wciąż ten sam świetny stabilizator do telefonu, który jako Dji Osmo Mobile 4 (Dji OM4) swego czasu zrobił furorę dorzucając do sprawdzonej już, składanej konstrukcji magnetyczne mocowanie na telefon. W czym więc tkwi różnica? Poza nieco niższą ceną w zestawie zabrakło jedynie opcjonalnego, magnetycznego pierścienia, który teraz dokupowany jest osobno. Cała reszta, łącznie z obsługą gestów, technologią ActiveTrack 3.0, ujęciami DynamicZoom i „klonowanymi” panoramami, tu jest.

Moza Mini-P Max – to produkt dla tych, którzy szukają czegoś naprawdę uniwersalnego. Moza Mini-P Max może bowiem robić i za 3-osiowy stabilizator do telefonu, i za gimbal do aparatu bezlusterkowego, a nawet kamery sportowej. Jedynym ograniczeniem jest nośność urządzenia – maksymalnie 1kg. Oczywiście, jak na półprofesjonalny sprzęt przystało mamy tu kilka trybów pracy, zakres ruchu w osi pan sięgający aż 360 stopni czy automatyczne śledzenie obiektów.

Moza AirCross 2 – nie jest to może najnowszy gimbal do aparatu z tej serii, ale na tyle dobry, że wciąż cieszy się sporą popularnością. Niegdyś ta konstrukcja, zdaniem wielu pasjonatów filmowania, znacząco wyprzedzała nawet konkurencyjnego Dji Ronin-SC. Wśród zalet tej konstrukcji wymienia się między innymi niską wagę (jedynie 950 gramów) i spory udźwig sięgający aż 3,2 kg. Do tego dochodzi obsługa Bluetooth, intuicyjny panel sterowania z niewielkim wyświetlaczem OLED, śledzenie obiektów i pojemny akumulator, który pozwala korzystać z urządzenia nawet 12 godzin na jednym ładowaniu. Jest nawet opcja zdalnego sterowania gimbalem za pośrednictwem smartfona i zainstalowanej na nim aplikacji.

A jakie gimbale do telefonu Wy polecacie?

Choć na półkach sklepowych co rusz pojawiają się nowe modele ręcznych stabilizatorów do telefonów, kamer czy aparatów fotograficznych, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że postęp w tym segmencie nieco się zatrzymał. Ostatnimi czasy wyraźnie brakowało jakiego sporego skoku, rewolucyjnej zmiany, która tchnęłaby w ten segment nowe życie.

Być może niedługo się jej doczekamy – gimbale staną się jeszcze mniejsze, jeszcze poręczniejsze i bardziej zaawansowane. Na razie jednak dysponujemy dobrze poznanym już sprzętem wyposażonym w stale ulepszane technologie. Oczywiście, mamy świadomość, że nie każdy może zgadzać się z naszym rankingiem gimbali do telefonu. Dlatego też gorąco Was zachęcamy do jego komentowania i dzielenia się swoimi propozycjami na najlepszy gimbal 2022/2023 roku.