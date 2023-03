Sieć 6G – powiew przyszłości czy nadciągająca rzeczywistość?

Mimo że dopiero zaczynamy korzystać z dobrodziejstw technologii komunikacji bezprzewodowej piątej generacji, coraz częściej mówi się o tym, że sieć 6G pojawi się znacznie szybciej, niż przewidywaliśmy.

Dowiedz się, kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia sieci nowej generacji, do czego będzie wykorzystywana i co to oznacza dla ludzkości.

Głównymi przewagami sieci 6G ma być nawet tysiąckrotnie większa prędkość i niemalże zupełny brak opóźnień. Doktor Mahyar Shirvanimoghaddam z Uniwersytetu w Sydney szacuje, że będziemy mogli cieszyć się prędkością rzędu 8 tysięcy gb/s, co oznacza, że pobieranie wideo, trwającego aż 142 godziny będzie zajmowało zaledwie sekundę.

Mimo tego, że prace nad siecią 6G dalej trwają, już teraz spekuluje się na temat obiecujących możliwości i ogromnego potencjału rozwiązania, które może na zawsze odmienić oblicze relacji zawodowych na świecie.

Jedną z koncepcji, która po wprowadzeniu sieci 6G może zaliczyć intensywny rozkwit, jest wizja digital twins. Cyfrowy bliźniak to nic innego jak wirtualna replika obiektów, procesów lub złożonych infrastruktur, pozwalająca na dokładną analizę, czego efektem jest skuteczne zarządzanie i możliwość przewidywania usterek, zanim one wystąpią. Dzięki prawie nieograniczonym możliwościom transmisji z pomocą cyfrowych bliźniaków będzie można przewidywać awarie w fabrykach, zarządzać praktycznie każdym aspektem funkcjonowania inteligentnych miast, czy optymalizować uprawę roślin i hodowlę zwierząt.

Prognozuje się także, że nastąpi dynamiczny rozwój technologii immersive experience, umożliwiającej zaawansowane rozmowy wideo, podczas których nasz rozmówca, może być dostępny obok w trzech wymiarach, mimo tego, że w rzeczywistości przebywania tysiące kilometrów od nas. Co więcej, doznania audiowizualne zostaną uzupełnione o węch i dotyk.

Sieć 5G w dużym stopniu przyczyniła się do upowszechnienia zastosowania robotyki, ale to dzięki „szóstce” pójdziemy krok dalej. Likwidacja opóźnień ma ułatwić koegzystencję pracowników i robotów, zapewniając płynną komunikację między nimi oraz pomiędzy samymi maszynami. Przewiduje się, dzięki temu roboty wspomogą nas w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz na dobre zagoszczą w hotelach, magazynach czy sortowniach paczek.

Nie sposób pominąć także realnych korzyści dla służby zdrowia. Pacjenci, mieszkający w miejscach o gorszym dostępie do specjalistycznej pomocy medycznej, będą mogli leczyć się z pomocą zaawansowanych, zdalnych metod badania, co w połączeniu z cyfrowymi bliźniakami i czujnikami monitorującymi dane biometryczne pozwoli na skuteczne zapobieganie problemom zdrowotnym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, na temat obszarów, które mogą rozwinąć się dzięki wykorzystaniu sieci 6G zajrzyj tutaj.

artykuł sponsorowany