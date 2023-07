Odczuwalne obniżki cen kart graficznych w ostatnich tygodniach w końcu pozwoliły na złożenie naprawdę wydajnego zestawu komputerowego do 3500 zł. Nie jest to proste zadanie, ale jak najbardziej realne, zatem jeżeli szukacie komputera w tym budżecie, to serdecznie zapraszamy!

Dysponując kwotą w wysokości 3500 zł możemy już pokusić się o to, co dla gracza najważniejsze - prawdziwie gamingową kartę graficzną i procesor (zamiast polecanego w zestawie za 3000 zł Intel Core i3). Ponownie też już od tego progu cenowego polecamy RAM o pojemności 32 GB. Zapraszamy do zapoznania się z czwartą propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - komputera do 3,5 tys. zł, który będzie dobrym wyborem nie tylko w roli komputera gamingowego.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 3500 zł?

NVIDIA w końcu ma czym powalczyć w niskim segmencie GPU

W segmencie kart graficznych do 1500 zł, na które można sobie pozwolić, gdy na cały zestaw komputerowy chcemy wydać około 3500 zł, mamy kilka propozycji. NVIDIA GeForce RTX 3050 można na starcie przekreślić, podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 3060 w wariancie 8 GB (karta niewiele szybsza od RTX 3050). Do niedawna polecaliśmy w tym segmencie cenowym Intel ARC A750, ale już w maju zaskoczyły nas obniżki cen kart AMD, które teraz poszybowały jeszcze bardziej w dół, aby zrobić miejsce dla nowego modelu - Radeona RX 7600, który miał pierwotnie trafić do polecanego zestawu za 3500 zł. A dlaczego nie trafił? Ponieważ rynek bardzo szybko zweryfikował absurdalność wyceny nowej karty RTX 4060 i teraz już można je dostać ponad 100 zł taniej niż tydzień temu na premierę!



Nowy GeForce pobiera nie więcej niż 130 W energii, zatem solidne dwuwentylatorowe chłodzenie wystarcza tu w zupełności.

W tym budżecie to niewątpliwie obecnie najbardziej opłacalny sprzęt i to nie tylko dla graczy. Nowoczesny rdzeń AD107 (który z jakiegoś powodu poza mobilnymi RTX 4050 Max-Q trafił też do desktopowego RTX 4060...) korzysta z procesu technologicznego N4 ("prawie 4 nm"), co przekłada się na niespotykaną dotąd wydajność energetyczną. Taka karta graficzna pozwoli już na zupełnie bezstresowe granie w rozdzielczości Full HD, nawet na monitorze z odświeżaniem 240 Hz, a przy tym pobierze nieco tylko ponad 100 W energii. Realnie najnowsze gry z pomocą DLSS 3 powinny również dobrze działać w rozdzielczości WQHD, nawet jeżeli pozostawimy aktywne śledzenie promieni - to coś, o czym karty AMD oraz Intela obecnie mogą tylko pomarzyć.



Backplate nie tylko ładniej wygląda (od gołej karty), ale również chroni sprzęt przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sama karta od Palita oferuje aż nadto rozbudowane chłodzenie, które pozwoli na granie bez intensywnego szumu wentylatorów. Karta również pozwala dobrze się podkręcać, dzięki czemu w razie potrzeby możemy jeszcze podnieść wydajnosć (o 5-10%). Jedynym mankamentem nowych RTXów jest mocno ograniczona przepustowość pamięci oraz w konsekwencji też zmniejszona do 8 linii PCI-E szerokość złącza. Cięcia te ma kompensować znacznie zwiększona pojemność pamięci podręcznej i poniekąd faktycznie to robi (przynajmniej w rozdzielczości FHD). Jeżeli jednak chcielibyście grać w wyższych rozdzielczościach, to stanowczo polecamy zajrzeć do polecanego zestawu za 4000 zł :)

Wydajny procesor, szybki SSD i optymalna ilość RAM - tak właśnie prezentuje się dobry komputer

Nadal najlepszym wyborem w kwestii procesora będzie AMD Ryzen 5 5600. Oferuje osiągi zbliżone do Intel Core i5-12400F, a jest przy tym tańszy. Ilość rdzeni jest również taka sama, więc nie ma sensu przepłacać, zwłaszcza że procesor AMD dodatkowo można we własnym zakresie podkręcić (w przeciwieństwie do procesorów Intela w tej cenie posiada odblokowany mnożnik). Jako że wybraliśmy model z dopiskiem "tray" (sam procesor), to do zestawu dobieramy porządne chłodzenie - Endorfy FERA 5. Całość ląduje na sprawdzonej, choć raczej budżetowej płycie głównej od Gigabyte - jest to już nowsza konstrukcja oparta o chipset B550, co daje dostęp do nowszych standardów np. łączności.



Mimo, iż już nie jest rozwijana, to jednak gotowa na znaczne ulepszenia platforma AM4 idealnie sprawdza się w tym budżecie.

Pamięć RAM to sprawdzone (i używane przez nas w różnych przedziałach cenowych) oraz bardzo dobrze wycenione moduły ADATA XPG o taktowaniu 3200 MHz i niskich opóźnieniach CL16. Pamięci RAM nigdy zbyt wiele, dlatego też polecamy od razu doposażyć się w 32 GB - zwłaszcza że ceny pamięci RAM obecnie są niskie jak nigdy. Podobnie dobrze prezentuje się "dysk twardy", czyli oczywiście dysk SSD (dyski HDD lepiej omijać szerokim łukiem) - Lexar NM710 o pojemności 1 TB (ponownie za sprawą obniżek cen). Jest to model pracujący na kościach TLC z wykorzystaniem bufora w pamięci systemowej (HMB) - innymi słowy dysk, który sprawdzi się wyśmienicie nie tylko w grach, zwłaszcza że obsługuje już nowszy standard PCI-E 4.0 (co przekłada się na wyższy transfer)!



To od dawna najbardziej opłacalny duet pamięci i SSD :)

Nowoczesna obudowa i zasilacz o mocy 600 W idealnie dopełniają ten zestaw

Wybór tanich zasilaczy ostatnio nieco się zawęził (albo raczej trochę one podrożały...), ale szczęścliwie wybierając kartę RTX 4060 możemy również obniżyć moc dobieranego zasilacza o dobre 100 W. Do zestawu proponujemy zatem zasilacz połowicznie modularny o mocy 500 W - oczywiście od sprawdzonego producenta Thermaltake i wyposażony we wszystkie typy zabezpieczeń. Co więcej, za chłodzenie w tym przypadku odpowiada aż 140-milimetrowy wentylator, co oznacza cichszą pracę pod obciążeniem. Zasilacz ten w przyszłości poradzi sobie również z nieco mocniejszymi podzespołami.



Zapas mocy na przyszłą rozbudowę to zawsze dobry wybór - w tym przypadku również otrzymujemy modularne okablowanie, co ułatwi montaż.

W tym miesiącu polecamy obudowę Genesis IRID 503 V2. Wyróżnia ją fabrycznie przyzwoita cyrkulacja powietrza (oferowana przez dwa 120-milimetrowe wentylatory) i wysoka jakość wykonania. Posiada również piwnicę z miejscem na dodatkowe dyski i nadmiar kabli, a boczny panel wykonano ze szkła hartowanego. Jest też na tyle przestronna, aby pomieścić wyjątkowo długą kartę graficzną - gdybyśmy kiedyś na taką zmienili układ RX 7600. W razie potrzeby możemy dołożyć kolejne wentylatorory lub obecne wymienić na modele z podświetleniem ARGB.



Dwa fabryczne wentylatory 120 mm, nowoczesne złącza i ogólnie solidne wykonanie - to powody, dla których polecamy obudowy Genesis.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać wybierając komputer do 3500 zł?

W tym miesiącu polecany zestaw komputerowy do 3500 zł stanowczo najlepiej nadaje się do grania. Praktycznie każdy tytuł będzie można ogrywać w najwyższych ustawieniach w rozdzielczości Full HD, a często nawet i w QHD z pomocą DLSS/FSR. Zobaczcie zresztą sami, na jaką wydajność można liczyć w popularnych tytułach na duecie najnowszej karty NVIDII i procesora AMD Ryzen 5.

Prezentacja wydajności zestawu z AMD Ryzen 5 5600(X) i NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB

Film pochodzi z kanału YouTube ShadowSeven.

Czy taki komputer gamingowy za 3500 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Od opisanej powyżej konfiguracji można wymagać już całkiem sporo również poza grami. Dobrej jakości podzespoły zapewnią stabilność, a wybrany CPU nieraz zaskoczy nas szybką pracą. Płytę główną również wybraliśmy tak, aby móc łatwo i szybko podłączyć dodatkowe nośniki lub akcesoria. Układ graficzny sprawdzi się również w aplikacjach do edycji wideo/grafiki (obsługuje np. kodek AV1 oraz oczywiście korzysta z optymalizacji pod jednostki CUDA), a dwukrotność standardowych 16 GB RAM zapewni komfort wielozadaniowości. Podsumowując - poza tym, że to prawdopodobnie najlepszy komputer gamingowy do 3500 zł, to również w bardziej kreatywnych zastosowaniach spisze się wyśmienicie.

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

