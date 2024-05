Jak zrezygnować z Netflixa? Co zrobić, aby serwis nie pobierał już miesięcznej opłaty? Jak długo trzeba czekać na taką zmianę?

Bez dwóch zdań Netflix to jedna z najbardziej popularnych platform z filmami i serialami VOD. Część użytkowników może natomiast chcieć zrezygnować z subskrypcji Netflix. To możliwe na stałe i czasowo - na 1 miesiąc. Zobacz, jak to zrobić, w naszym dzisiejszym poradniku.

Jak zrezygnować z płatności Netflix?

Nasze płatne konto w Netflix, niezależnie od posiadanego pakietu i jego ceny, możemy w każdej chwili anulować. Nie ma w końcu żadnej umowy, jak w przypadku telefonoów na abonamentu, czy innych usług. Wystarczy, że zalogujemy się do serwisu Netflix i przejdziemy do ustawień konta. W tym celu najeżdżamy myszką na swój awatar i wybieramy “Konto”. Tam wybieramy opcję “Anuluj członkostwo”, przycisk w lewej, górnej części ekranu.

W tym miejscu możemy zarówno anulować subskrypcję Netflix, jak i zmienić posiadany plan (np. na niższy).

Ciekawą opcją wydaje się też możliwość wstrzymania subskrypcji Netflix na 1 miesiąc. Wtedy przez jeden miesiąc nie zapłacimy nic za dostęp do serwisu. Oczywiście , wtedy nie mamy te z możliwości oglądania ulubionych filmów i seriali w tym serwisie. Taki zabieg możemy natomiast wykonać, jeśli planujemy dłuższą przerwę od oglądania (np. wakacyjny wyjazd lub spróbowanie, co oferuje inna platforma).

Ile trwa rezygnacja z netflixa?

Zakończenie subskrypcji Netflix jest błyskawiczne. Wystarczy kilka kliknięć, aby anulować kolejne płatności za Netflixa. Możemy to zresztą zrobić na różne sposoby. Jednym z nich jest anulowanie subskrypcji podpiętej do naszej karty płatniczej, co zrobimy w serwisie transakcyjnym banku lub w aplikacji mobilnej.

W Netflix nie mamy żadnej umowy długoterminowej lub okresu wypowiedzenia. W każdej chwili możemy więc zrezygnować z dalszego płacenia za dostęp. Opłacony okres korzystania z Netflix możemy natomiast wykorzystać do końca..

Czy Netflix automatycznie pobiera pieniądze?

Tak, po aktywacji konta premium i podpięciu karty płatniczej, Netflix automatycznie pobiera miesięczną opłatę. Ciężko jednak uznać to za minus tego serwisu. Model subskrypcyjny, polegający na pobieraniu opłaty w każdym kolejnym miesiącu, jest w końcu całkiem wygodny. W każdej chwili możemy przecież anulować kolejne płatności. Wtedy serwis VOD będzie działał jedynie do końca opłaconego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc od aktywacji/opłacenia).

Czy można wykupić Netflix na 1 miesiąc?

Oczywiście, każdy może wykupić subskrypcję jedynie na 1 miesiąc lub opłacać konto przez dłuższy czas. Niezależnie od wyboru, cena Netflixa nie zmienia się. W Netflix nie ma w końcu umów na dłuższy czas - tak długo, jak opłacisz subskrypcję, masz dostęp do pełnej oferty filmów, seriali i programów na tej platformie.

W przeciwieństwie do innych serwisów VOD, Netflix nie ma natomiast okresu próbnego za darmo Już od pierwszego dnia oglądania musimy więc płacić regularną opłatę. Jeśli interesująCię Netflix nowości możesz natomiast po prostu wykupić dostęp na jeden miesiąc. Jeśli serwis Ci się sposoba - nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować subskrypcję.

A może inny serwis VOD?

W dzisiejszym artykule przedstawiliśmy informacje, jak zrezygnować z Netflixa. Nie oznacza to jednak, że musimy zupełnie skończyć z oglądaniem filmów i seriali VOD. Pod hasłem “Netflix alternatywy” kryje się w końcu mnóstwo innych, konkurencyjnych serwisów.

Jednym z najpopularniejszych jest HBO Max. Serwis ma miliony użytkowników i również w Polsce cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Nic dziwnego, wykupując subskrypcję HBO Max mamy w końcu dostęp do obszernej bazy filmów i seriali, w tym wielu produkcji oryginalnych. Wystarczy zresztą wspomnieć o takich serialach, jak “Czarnobyl” z 2019 roku lub seria “Gra o tron”.

Propozycją idealną dla rodzin jest natomiast subskrypcja premium w Disney+. Cena jest podobna, jak w przypadku pozostałych platform VOD. Uzyskujemy natomiast dostęp do sporej bazy filmów i seriali, w tym produkcji Disney i Pixar. W Disney+ znajdziemy również wiele filmów i seriali z uniwersum Star Wars, a także Marvela.

Zwolennicy oszczędności powinni natomiast rozważyć wykupienie płatnego dostępu do Amazon Prime Video. Za kilkadziesiąt złotych rocznie dostajemy możliwość oglądania różnych treści. Trzeba jednak przyznać, że niektóre, najbardziej ciekawe filmy mogą wymagać wniesienia dodatkowej opłaty.