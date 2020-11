Laptop za 4000 zł to już bardzo dobry, solidny komputer do pracy i do domu. Wyróżniamy laptopy z dyskiem SSD, nowoczesnym procesorem i atrakcyjną obudową. Jaki laptop do 4000 zł kupić? W TOP 5 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne laptopy na rynku.

Dobry laptop do około 4000 złotych

Dlaczego wiele osób wybiera laptop zamiast stacjonarnego komputera? Przecież nie od dziś wiadomo, że w podobnej lub niższej cenie zwykły „pecet” może być znacznie wydajniejszy. Powód jest prosty - laptopa możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, a w dzisiejszym zabieganym świecie jest to cecha niekiedy znacznie ważniejsza od czystej wydajności.

Jaki laptop do 4000 zł? Oto polecane modele:

Ceny laptopów - jak wszyscy widzimy - poszły nieźle w górę, zwłaszcza w niższym segmencie cenowym. Jeśli jednak chodzi o laptopy do 4000 złotych, to na szczęście nie zaszły tu wielkie zmiany.

W tej cenie można już kupić laptopa gamingowego wyposażonego w dedykowaną kartę graficzną. Możesz przejść do innych naszych zestawień, jeśli wolisz tańszy laptop do 3000 zł, lub też do 2500 zł.

Jakie cechy powinien mieć dobry laptop do 4000 złotych?

Do naszego zestawienia wybraliśmy laptopy z nowoczesnymi procesorami takimi jak Ryzen serii 4xxx (Renoir), czy też Intel Core serii 10xxx (Ice Lake), ale można tu również spotkać modele z procesorami Core serii 9xxx.

Część zaprezentowanych tu laptopów wyposażonych jest w zintegrowaną grafiką, ale w przypadku nowych procesorów AMD Ryzen poradzi sobie ona dobrze z takimi grami jak Valorant. Dla bardziej wymagających graczy przygotowaliśmy laptopy z zewnętrzną kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 - naszym zdaniem modele z GTX 1050 (Ti) są już obecne przestarzałe.

W przypadku innych podzespołów wybieramy laptopy wyposażone co najmniej w 8 GB RAM oraz SSD o pojemności co najmniej 256 GB - nie warto kłopotać się z wyborem mniejszych pojemności.

Pozostałe cechy mogą być istotne dla niektórych osób, w zależności od przeznaczenia laptopa. Oczywiście laptopy z zintegrowaną grafiką są lekkie i poręczne, natomiast te z zewnętrznymi układami graficznymi są wydajniejsze, ale już widocznie cieższe.

Jedni docenią niską wagę, która przyda się w podróży, inni preferują atrakcyjną stylistykę, dobry wyświetlacz, dotykowy ekran, a jeszcze inni będą potrzebowali wygodnej klawiatury.

Żaden laptop nie zaspokoi potrzeb wszystkich osób. Każdy oferuje trochę inną konstrukcję i wygodę. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje pozwolą Wam podjąć decyzję szybciej. Oto zestawienie dobrych laptopów do 4000 zł.

Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE - konwertowalny z nowym procesorem Ryzen 3









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli marzy się wam laptop 2-w-1 wyposażony dodatkowy w nowy procesor Ryzen serii 4xxx oraz całkiem niezłą zintegrowaną grafikę, to trafiliście w dziesiątkę. Lenovo Ideapad Flex 5 może się pochwalić atrakcyjną ceną, ale zastosowano tu system Windows 10 S. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 4300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 5

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Lenovo Ideapad Flex 5-14ARE - z SSD PCIe 500 GB









4,5/5 Ocena benchmark.pl To ten sam model Lenovo Flex 5, ale rozbudowany o bardziej pojemny SSD (oczywiście w szybkiej wersji NVMe) - 500 GB to wartość znacznie bardziej ciekawsza, bo 256 GB zapełnimy w błyskawicznym tempie. To z pewnością jeden z ciekawszych laptopów konwertowalnych z nowoczesnymi podzespołami i w przyzwoitej cenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 S

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 4300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 5

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 500 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Dell Inspiron 15 G3 3500 - laptop z GTX 1650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dell Inspiron 15 G3 3500 to dobra propozycja dla osób poszukujących laptopa do gier w atrakcyjnej cenie. Znajdziemy tu procesor Intela 10-tej generacji oraz zewnętrzny układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650. Nie zabrakło tu miejsca dla szybkiego SSD opartego na interfejsie PCIe. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 2390 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Acer Nitro 5 - dedykowana grafika GTX 1650 Ti









4,5/5 Ocena benchmark.pl Acer Nitro 5 to najwydajniejsza maszyna w tym zestawieniu, wyposażona w procesor Intel Core 10-tej generacji i dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 w wersji Ti. Jeśli dodamy do tego ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz, podświetlaną klawiaturą i szybki SSD PCIe, to brak systemu operacyjnego w zestawie wydaje się niewielkim minusem. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-10300H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Huawei MateBook 14 2020 - świetny ekran i nowy Ryzen 5









4,5/5 Ocena benchmark.pl Huawei MateBook 14 (wersja 2020) oferuje świetny 14-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli (proporcje 3:2). Jeśli dodamy do tego wyposażenie w nowoczesne podzespoły (nowy Ryzen 5 oraz zintegrowana grafika Vega 6), to uzyskamy naprawdę świetną maszynę, obok której ciężko przejść obojętnie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4600H

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1490 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Najlepszy laptop do 4000 zł naszym zdaniem to:

Jeśli szukamy laptopa z dedykowaną kartą graficzną, to pozostają nam modele wyposażone w układ NVIDIA GeForce GTX 1650 lub GTX 1650 Ti - takiej jak Dell Inspiron 15 G3 3500, czy Acer Nitro 5. Jeśli wystarczy nam wydajna zintegrowana grafika, to zdecydowanie polecamy Huawei MateBook 14 (wersja 2020) wyposażonego z procesor AMD Ryzen 5 4600H wraz z integrą Radeon Vega 6.

Może cię również zainteresować: