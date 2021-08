Laptop za 4000 zł to już bardzo dobry, solidny komputer do pracy, do domu, a nawet do gier. Wyróżniamy laptopy z dyskiem SSD, nowoczesnym procesorem i świetnym ekranem. Jaki laptop do 4000 zł kupić? W TOP 5 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne laptopy na rynku.

Dobry laptop do około 4000 złotych

Zdecydowałeś się przeznaczyć na laptopa około 4000 złotych? Bardzo dobry wybór, bowiem w tym segmencie cenowym nie trzeba iść już na wiele kompromisów - można wybrać doskonałe ultrabooki biznesowe lub modele z dedykowaną kartą graficzną.

Dlaczego wiele osób wybiera laptop zamiast stacjonarnego komputera? Przecież nie od dziś wiadomo, że w podobnej lub niższej cenie zwykły „pecet” może być znacznie wydajniejszy. Powód jest prosty - laptopa możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, a w dzisiejszym zabieganym świecie jest to cecha niekiedy znacznie ważniejsza od czystej wydajności.

Jaki laptop do 4000 zł? Oto polecane modele:

Możesz przejść do innych naszych zestawień, jeśli wolisz tańszy laptop do 3000 zł, lub też do 2500 zł.

Jakie cechy powinien mieć dobry laptop do 4000 złotych?

Do naszego zestawienia wybraliśmy laptopy z nowoczesnymi procesorami takimi jak Ryzen serii 5xxx (Cezanne), czy też Intel Core serii 11xxx (Tiger Lake), ale można tu również spotkać modele z procesorami Ryzen serii 4xxx (Renoir). To wciąż bardzo dobre procesory, znacznie lepsze od Ryzenów serii 3xxx.

Większość zaprezentowanych tu laptopów wyposażonych jest w zintegrowaną grafikę, ale ani Intele 11-tej generacji z układem graficznym Intel Iris Xe, ani zintegrowane Radeonu wstydu nam nie przyniosą. Za tę kwotę kupimy też tańsze laptopy gamingowe wyposażone choćby w NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Pozostałe cechy mogą być istotne dla niektórych osób, w zależności od przeznaczenia laptopa. Oczywiście laptopy z zintegrowaną grafiką są lekkie i poręczne, natomiast te z zewnętrznymi układami graficznymi są wydajniejsze, ale już widocznie cieższe. Jedni docenią niską wagę, która przyda się w podróży, inni preferują atrakcyjną stylistykę, dobry wyświetlacz, dotykowy ekran, a jeszcze inni będą potrzebowali wygodnej klawiatury.

Żaden laptop nie zaspokoi potrzeb wszystkich osób. Każdy oferuje trochę inną konstrukcję i wygodę. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje pozwolą Wam podjąć decyzję szybciej. Oto zestawienie dobrych laptopów do 4000 zł.

ASUS ZenBook 14 UM425IA - elegancka biznesówka Ocena benchmark.pl









4,5/5 Startujemy z 14-calowym laptorem do codziennych zastosowań. Wyposażony w energooszczędny procesor Ryzen 5 4500U, ekran IPS oraz szybki SSD o pojemności 512 GB sprawdzi się we wszystkich codziennych zadaniach. Ma funkcję szybkiego ładowania i waży tylko 1,2 kilograma. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1260 g

Złącza audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 2x USB 3.1 typ C

Acer Aspire 3 (NX.ADBEP.001) - 17 cali i grafika GeForce MX Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukamy bardziej domowego laptopa z większym ekranem, to ten model Acer Aspire 3 warty jest zastanowienia. Pełnowymiarowa klawiatura, ekran IPS oraz nowoczesny procesor Core i5 11-tej generacji to jego atuty. Znalazło się tu również miejsce na dedykowany mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce MX 350. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics, Nvidia GeForce MX 350

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2600 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

DELL Vostro 5515 - z AMD Cezanne Ocena benchmark.pl









4,5/5 15-calowy laptop z najnowszym procesorem AMD? Proszę bardzo, oto Dell Vostro 5515. W tym modelu zainstalowano aż 16 GB pamięci RAM, więc sprawdzi się w zastosowaniach wymagających większej ilości pamięci RAM. Jest tu również szybki SSD NVMe o pojemności 500 GB. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 500 GB

Waga 1630 g

Złącza czytnik kart pamięci, RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo Legion 5-15ARH (82B500HGPB) - dla graczy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten model Lenovo Legion 5 został stworzony by zaspokoić potrzeby mniej wymagających graczy. Został wyposażony w dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, ekran IPS o odświeżaniu 120 Hz oraz 16 GB RAM. Jest tu również wydajniejszy procesor w klasycznej wersji Ryzen H, a nie energooszczędnej U. Zabrakło tu tylko systemu operacyjnego w zestawie. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4600H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2300 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, kamerka internetowa, 4x USB 3.0

ASUS ZenBook 13 UX325EA - wypasione maleństwo z OLED Ocena benchmark.pl









4,5/5 Topowa propozycja wśród niewielkich (13 cali) laptopów biznesowych. Waży tylko 1,1 kilograma, został wyposażony w ekran OLED, 16 GB RAM oraz procesor Intel Core i5 11-tej generacji. Zwróćcie również uwagę na touchpad z funkcją klawiatury numerycznej. Niezłe cacko!. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 2x Thunderbolt 4

Najlepszy laptop do 4000 zł naszym zdaniem to:

Wśród lekkich laptopów biznesowych wyróżnia się ASUS ZenBook 13 UX325EA-KG271T z ekranem OLED. Jeśli polujemy na laptopa z ekranem 15,6 cala to warto wyróżnić DELL Vostro 5515 z najnowszym procesorem AMD. Gracze w tym segmencie nie mogą liczyć na topowe rozwiązania, ale Lenovo Legion 5 z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti sprawdzi się w przypadku nieco mniej wymagających gier.

Może cię również zainteresować: