Laptop za 4000 zł to już bardzo dobry, solidny komputer do pracy, do domu, a nawet do gier. Wyróżniamy laptopy z dyskiem SSD, nowoczesnym procesorem i świetnym ekranem. Jaki laptop do 4000 zł kupić? W TOP 5 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne laptopy na rynku.