Laptop za 4000 zł to już bardzo dobry, solidny komputer do pracy, do domu, a nawet do gier. Warto wybierać modele z szybkim dyskiem SSD, nowoczesnym procesorem i dobrym ekranem. W poniższym rankingu polecamy wyróżniające się i opłacalne laptopy do 4000 zł.

Dobry laptop do około 4000 złotych

Zdecydowałeś się przeznaczyć na laptopa około 4000 złotych? Bardzo dobry wybór, bowiem w tym segmencie cenowym nie trzeba iść już na wiele kompromisów - można wybrać doskonałe ultrabooki biznesowe, maszyny do konsumpcji treści z ekranami OLED, a nawet modele z dedykowaną kartą graficzną.

Dlaczego wiele osób obecnie wybiera laptop zamiast stacjonarnego komputera? Odpowiedź wydaje się prosta - można go wszędzie ze sobą zabrać, a w domu łatwo "zamienić go" w komputer stacjonarny. Wystarczy podłączyć do niego klawiaturę, myszkę i zewnętrzny monitor. Zatem w wielu przypadkach okaże się, że laptop jest bardziej uniwerslany niż stacjonarny komputer.

Jaki laptop do 4000 zł? Oto polecane modele w 2023 roku:

Możesz przejść do innych naszych zestawień, jeśli wolisz tańszy laptop do 3000 zł, lub też sprawdzić modele laptopów do 2500 zł. Graczy szukających czegoś konkretniejszego odsyłamy do zestawienia z polecanymi laptopami do gier.

Jakie cechy powinien mieć dobry laptop do 4000 złotych?

Do naszego zestawienia wybraliśmy laptopy z nowoczesnymi procesorami takimi jak na przykład Ryzen serii 5xxx (Lucienne/Cezanne), czy też Intel Core serii 12xxx (Alder Lake) oraz dyskami typu SSD i sporą ilością pamięci operacyjnej RAM.

Większość zaprezentowanych tu laptopów wyposażonych jest w zintegrowaną grafikę, ale ani Intele 11-tej generacji z układem graficznym Intel Iris Xe, ani zintegrowane Radeony wstydu nam nie przyniosą. Laptop gamingowy do 4000 złotych? Za tę kwotę kupimy laptopy gamingowe wyposażone choćby w NVIDIA GeForce GTX 1650.

Pozostałe cechy są już kwestią bardziej osobistych preferencji, w zależności od przeznaczenia laptopa. Oczywiście laptopy ze zintegrowaną grafiką są lekkie i poręczne, natomiast te z zewnętrznymi układami graficznymi są wydajniejsze, ale już widocznie cieższe. Jedni docenią niską wagę, która przyda się w podróży, inni preferują atrakcyjną stylistykę, dobry wyświetlacz (OLED do 4000 złotych!), dotykowy ekran, a jeszcze inni będą potrzebowali wygodnej klawiatury.

Żaden laptop w tych widełkach cenowych nie zaspokoi potrzeb wszystkich osób w 100%, każdy oferuje trochę inną konstrukcję i estetykę. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje pozwolą Wam podjąć decyzję szybciej. Oto zestawienie laptopów do 4000 złotych.

Huawei MateBook D 16 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Huawei z ekranem, którego przekątna ma długość 16 cali. Komputer jest wyposażony w wydajne podzespoły dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w domu jak i w biurze. Posiada wysokonapięciowy procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Na uwagę zasługuje także matowa matryca typu IPS o rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli. Całość waży zaledwie 1,7 kilograma, więc mimo dużych rozmiarów ten laptop z łatwością można zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2, 1x USB-C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

ASUS VivoBook 15 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten laptop to klasyka gatunku. Tradycyjna konstrukcja z wyświetlaczem o przekątnej 15,6 cala, który jest świetnym kompromisem między wielkością obszaru roboczego, a mobilnością. Jego największym atutem jest matryca typu OLED, która charakteryzuje się nieskończonym kontrastem oraz niesamowitym odzwierciedleniem kolorów. Jest ona także przyjazna dla ludzkiego wzroku więc przed tym komputerem można komfortowo spędzić nawet kilka godzin. Nie brakuje również wydajnych podzespołów, które sprawiają, że laptop bez problemu poradzi sobie z domowymi i biurowymi zadaniami Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Dell Vostro 3420 - 14-calowy laptop biznesowy Ocena benchmark.pl









4,4/5 W ostatnim kwartale ubiegłego roku firma Dell zgarnęła niemal 17% światowej sprzedaży komputerów i ma niewielką stratę do dwóch wyżej notowanych producentów. W oczach wielu kuupujących marka ta wyróżnia się także dobrą obsługą gwarancyjną. W naszym zestawieniu nie mogło więc zabraknąć komputera tej marki. Ten laptop przeznaczony jest do zastosowań biznesowych, ale świetnie sprawdzi się także w domu.Charakteryzuje się nowoczesnym designem i posiada wydajne podzespoły – procesor Intel Core i5 11. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz spory, szybki dysk SSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1480 g

Złącza 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x DisplayPort 1.4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jedyny w naszym zestawieniu laptop gamingowy. Co prawda nie jest to najlepszy sprzęt w swojej klasie, ale za cenę oscylującą w granicach 3500 złotych trudno szukać czegoś lepszego. Komputer został wyposażony w sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5600 H, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 opartą na architekturze Turing oraz 16 GB pamięci RAM DDR4. Warto także zwrócić uwagę na ekran o rozdzielczości Full HD i przekątnej 15,6 cala. Gracze z pewnością docenią także port HDMI w wersji 2.0, podświetlaną klawiaturę oraz gamingowy design. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2250 g

Złącza RJ-45, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 1x USB 3.1 typ C

ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401EA) Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ostatnia propozycja to nowoczesny laptop marki ASUS. ZenBook 14X to niezwykle smukły i lekki laptop, który doskonale sprawdzi się wśród osób, które dużo podróżują i pracują w trasie. Podobnie jak wyżej opisywany komputer tej marki. ZenBook posiada ekran typu OLED o rozdzielczości 2,8K co zrobi wrażenie nawet na najbardziej wymagających użytkownikach. Laptop spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H, więc jest wytrzymały i z pewnością niełatwo będzie go uszkodzić. Całość waży zaledwie 1,4 kilograma, a grubość zamkniętego laptopa to niecałe 16 milimetrów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza 2x Thunderbolt, 1x USB 3.2, 1x HDMI 2.1, combo jack (wejście/wyjście audio) Zobacz recenzję

Podsumowanie - najlepszy laptop do 4000 zł naszym zdaniem to:

Wszytkie z zaprezentowanych tu laptopów to modele interesujące i solidne. Naszym zdaniem wygrywa jednak Asus Zenbook 14X z genialnym ekranem OLED (cała reszta też nie wypadła sroce spod ogona). Nie każdemu przypadnie do gustu ekran z błyszczącą matrycą, jednak jest to jedna z najciekawszych propozycji w założonym tutaj budżecie.