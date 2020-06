Laptop za 4000 zł to już bardzo dobry, solidny komputer do pracy i do domu. Wyróżniamy laptopy z dyskiem SSD, nowoczesnym procesorem i atrakcyjną obudową. Jaki laptop do 4000 zł kupić? W TOP 5 polecamy wyróżniające się lub najbardziej opłacalne laptopy na rynku.

Dobry laptop do około 4000 złotych

Dlaczego wiele osób wybiera laptop zamiast stacjonarnego komputera? Przecież nie od dziś wiadomo, że w podobnej lub niższej cenie zwykły „pecet” może być znacznie wydajniejszy. Powód jest prosty - laptopa możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie, a w dzisiejszym zabieganym świecie jest to cecha niekiedy znacznie ważniejsza od czystej wydajności.

Jaki laptop do 4000 zł? Oto polecane modele:

W tej cenie można już kupić laptopa gamingowego. Możesz przejść do innych naszych zestawień, jeśli wolisz tańszy laptop do 3000 zł, do 2000 zł.

Jakie cechy powinien mieć dobry laptop do 4000 złotych?

Do naszego zestawienia wybraliśmy laptopy z nowoczesnymi procesorami takimi jak Ryzen serii 4xxx (Renoir), czy też Intel Core serii 10xxx (Ice Lake), ale można tu również spotkać modele z procesorami Core serii 8xxx i 9xxx. Z pewnością nie warto inwestować w laptopy ze starszymi procesorami niż Core serii 8xxx.

Część zaprezentowanych tu laptopów wyposażonych jest w zintegrowaną grafiką, ale w przypadku nowych procesorów AMD Ryzen poradzi sobie ona dobrze z takimi grami jak Valorant. Dla bardziej wymagających graczy przygotowaliśmy laptopy z zewnętrzną kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 - naszym zdaniem modele z GTX 1050 (Ti) są już obecne przestarzałe.

W przypadku innych podzespołów wybieramy laptopy wyposażone co najmniej w 8 GB RAM oraz SSD o pojemności 256 GB - nie warto kłopotać się z wyborem mniejszych pojemności.

Pozostałe cechy mogą być istotne dla niektórych osób, w zależności od przeznaczenia laptopa. Oczywiście laptopy z zintegrowaną grafiką są lekkie i poręczne, natomiast te z zewnętrznymi układami graficznymi są wydajniejsze, ale już widocznie cieższe.

Jedni docenią niską wagę, która przyda się w podróży, inni preferują atrakcyjną stylistykę, dobry wyświetlacz, dotykowy ekran, a jeszcze inni będą potrzebowali wygodnej klawiatury.

Żaden laptop nie zaspokoi potrzeb wszystkich osób. Każdy oferuje trochę inną konstrukcję i wygodę. Mamy jednak nadzieję, że nasze propozycje pozwolą Wam podjąć decyzję szybciej. Oto zestawienie dobrych laptopów do 4000 zł.

ASUS VivoBook S14 S432FA - lekki i elegacki do 3500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Lekki, zgrabny i wyposażony nie tylko w 14-calowy ekran IPS, ale również Screen Pad 2.0 - czyli touchpad z funkcją drugiego ekranu. Znalazło się tu miejsce również dla procesora Core i5 ósmej generacji i szybkiego oraz pojemnego SSD. To elegancki i nowoczesny towarzysz codziennych zmagań. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-8265U

Karta graficzna Intel UHD 620

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Dell Inspiron 15 5593-4551 - laptop z Intelem do 3500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dell Inspiron 15 5593 to dobra propozycja dla osób poszukujących laptopa wyposażonego w nowe procesory Intel Ice Lake (Core 10-tej generacji) z zintegrowaną grafiką. Laptop może się pochwalić 15 calowym ekranem oraz szybkim SSD PCIe o odpowiedniej pojemności. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1035G1

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, RJ-45, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0 Pokaż produkt

Acer Swift 3 SF314-42 - laptop z nowym Ryzenem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowe Acery Swift 3 z przytupem wchodzą na rynek oferując przede wszystkim dobre ceny i wyśmienite procesory Ryzen serii 4xxxU z zintegrowaną grafiką Radeon. Nawet wybierając model z najlepszym procesorem Ryzen 7 4700U nie powinieneś przekroczyć granicy 4000 złotych, więc modele te znakomicie wpasowują się w to zestawienie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

ASUS ROG Strix G531 - 15 cali i GTX 1650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przechodzimy do niedrogich modeli gamingowych wyposażonych w zewnętrzne układy graficzne. W tym segmencie cenowym warto sięgnąć co najmniej po układ graficzny GeForce GTX 1650. Laptop ASUSa dodatkowo oferuje procesor Core i5 serii 9xxxH, więc to dobra propozycja dla mniej wymagających graczy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-9300H

Karta graficzna Intel UHD Graphics 630, Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 3x USB 3.0 Pokaż produkt

Lenovo Ideapad L340 - 17 cali i GTX 1650









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zbliżamy się niebezpiecznie do granicy 4000 złotych (a możemy ja nawet nieco przekroczyć), ale otrzymamy w tej cenie nie tylko GeForce GTX 1650, ale i procesor Core i7 serii 9xxxH oraz 17 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-9750H

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1650

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż produkt

Najlepszy laptop do 4000 zł naszym zdaniem to:

To... zależy. A zależy od tego, czy szukasz lekkiego laptopa do ogólnych zastosowań, czy też maszyny na której chcesz również pograć. W pierwszym przypadku można zwrócić uwagę na takie konstrukcje jak ASUS VivoBook czy Acer Swift 3 oparty na nowych procesorach AMD Ryzen. Jeśli jesteś graczem lepiej sięgnąć po laptopy z zewnętrznymi kartami GeForce GTX 1650, takie jak ASUS ROG Strix G531, czy też Lenovo Ideapad L340.

