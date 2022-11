Oczyszczacz powietrza w małym pomieszczeniu to kompromis pomiędzy funkcjonalnością wnętrza, a własnym zdrowiem. Na ten problem rozwiązanie znalazł Samsung. Co potrafi jego kompaktowy oczyszczacz powietrza AX32?

Skuteczny oczyszczacz powietrza to szansa na życie bez smogu. W niewielkich mieszkaniach oraz sypialniach jego używanie potrafi wykluczyć ograniczona przestrzeń oraz potrzeba ciszy. Dlaczego kompaktowy oczyszczacz powietrza AX32 Samsunga nie pozwala na kompromis pomiędzy funkcjonalnością wnętrza, a własnym zdrowiem?

Oczyszczacz powietrza AX32 do małych pomieszczeń

Swój najnowszy model oczyszczacza powietrza Samsung zaprojektował z myślą o powierzchniach do 41m2. W parze z dużą wydajnością idą niewielkie rozmiary i stylowy design.

Zaokrąglone narożniki i delikatny wzór na przednim panelu sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach. Przede wszystkim jednak zbliżony do sześcianu kształt oczyszczacza sprawia, że znajdzie się dla niego miejsce w bardzo ograniczonych przestrzeniach.

Skuteczność kompaktowego oczyszczacza powietrza AX32

Ten niewielki, ważący zaledwie 6,9 kg oczyszczacz powietrza dysponuje wysoką wydajnością. Jego współczynnik CADR to 320 m3/h. Wraz z wielowarstwowym systemem oczyszczania, łącznością Wi-Fi oraz 4-kolorowym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza, oznacza to czyste powietrze i dobre samopoczucie jego użytkowników.

Dzięki 3-stopniowej filtracji kompaktowy oczyszczacz Samsunga usuwa z powietrza aż do 99,97% mikrocząsteczek.

Filtr wstępny : usuwa duże cząsteczki kurzu, takie jak pyłki i sierść zwierząt.

: usuwa duże cząsteczki kurzu, takie jak pyłki i sierść zwierząt. Filtr dezodoryzujący : eliminuje szkodliwe gazy, takie jak tlenek węgla, oraz nieprzyjemne zapachy.

: eliminuje szkodliwe gazy, takie jak tlenek węgla, oraz nieprzyjemne zapachy. Filtr HEPA: może wyłapać do 99,97% pyłu wielkości 0,3 µm, takiego jak cząsteczki dymu papierosowego.

Specyfikacja kompaktowego oczyszczacza powietrza AX32 Samsunga wydajność: CADR 320 ㎥/h

poziom hałasu: 18 - 51 dB

moc: 41 W

tryby pracy: automatyczny i nocny

wymiary (SxWxG): 34,9 x 49,9 x 23,6 cm

waga: 6,9 kg

Tryby pracy i czujnik zanieczyszczeń

Kompaktowy oczyszczacz AC35 jest wyposażony w czujnik pyłu, który ocenia jakość powietrza w czasie rzeczywistym. Śledzić jego wyniki pozwala kolor podświetlenia LED, umieszczonego na szczycie oczyszczacza oraz aplikacja.

Czujnik zanieczyszczeń służy też sterowaniu urządzeniem w trybie pracy automatycznej. To dzięki niemu oczyszczacz zapewnia nam optymalny stan powietrza w pomieszczeniu.

Urządzenie oferuje również tryb nocny, który doskonale sprawdzi się podczas naszego snu. W trybie nocnym urządzenie zmniejsza prędkość pracy wentylatora, dzięki czemu pracuje on wyjątkowo cicho (nawet 18 db).

Łatwa obsługa zdalna

Łączność WiFi oraz współpraca z aplikacją SmartThings, umożliwiającą zdalną obsługę kompaktowego oczyszczacza AX32. Pozwala ona na:

uruchomienie lub wyłączenie oczyszczacza,

zmianę trybów,

blokadę zmian z poziomu urządzenia,

sprawdzenie poziomu zanieczyszczenia powietrza,

ustawienie harmonogramu pracy.

Banalna wymiana filtra

Urządzenie posiada przedni wlot powietrza, dzięki czemu nie musimy go przesuwać, aby dostać się do filtra. Jego odkurzenie niezbędne jest co kilka tygodni. Samsung zaleca też wymianę filtra w oczyszczaczu co 6 do 12 miesięcy. Częstotliwość tych działań zależy jednak od intensywności pracy urządzenia, dlatego o zużyciu wkładu filtrującego informuje wskaźnik znajdujący się na wyświetlaczu oraz aplikacja SmartThings.

Źródło: Samsung