Jaki pendrive kupić? I czy tego typu pamięci mają jeszcze w ogóle zastosowanie? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: „zdecydowanie tak”. Pierwsze wymaga zaś szerszego omówienia i właśnie po to powstał ten ranking. Polecamy w nim najlepsze pendrive’y do zastosowań wszelakich.

Są różne sposoby na przenoszenie danych pomiędzy komputerami. Oprócz zyskującej na popularności chmury, są to między innymi rozmaite nośniki: dyski zewnętrzne HDD i SSD, karty pamięci microSD i SD oraz bohaterowie tego zestawienia, czyli pendrive’y. Mają poważne atuty, a najważniejsze z nich to uniwersalność (jako że pasują i do komputera, i do telewizora, i do odtwarzacza, a coraz częściej też do smartfona), mobilność (jako że są malutkie i ważą tyle, co nic) oraz (w przeciwieństwie do chmury) brak konieczności połączenia z Internetem. Oczywiście nie jest bez znaczenia to, na jaki model się postawi. Aby pomóc ci wybrać, stworzyliśmy ten ranking.

Jaki pendrive? Ranking 2021:

Chcesz kupić szybki pendrive? Postaw na odpowiedni interfejs

Dobry pendrive to taki, który zapewnia szybki przesył danych w obie strony. W tej kwestii olbrzymią rolę odgrywa interfejs. Obok pojemności i wytrzymałości, to właśnie to jest najważniejsza cecha przenośnej pamięci flash. Celuj w pendrive’y ze złączem USB 3.0, 3.1 lub 3.2 – one pozwalają na osiąganie transferów rzędu 100-300 MB/s w przypadku odczytu i kilkudziesięciu megabajtów na sekundę przy zapisie.

Jeśli chcesz, by pendrive pasował nie tylko do komputera, telewizora, odtwarzacza czy konsoli, to najlepiej zrobisz stawiając na model z wtykiem USB typu C (a najlepiej z dwoma wtykami: standardowym i tym symetrycznym). Znajdziesz też coś takiego w naszym zestawieniu. A skoro o nim mowa…

Wybieramy najlepszy pendrive – oto nasz ranking pendrive’ów na 2021 rok

Zanim przejdziemy do zestawienia, szybka informacja. W rankingu przedstawiamy produkty w wersjach o najpopularniejszej pojemności, a więc 64 GB, ale każdy z nich jest dostępny także w innych, między innymi 128 GB i 256 GB. Ujednoliciliśmy to, aby ułatwić porównanie opłacalności.

Kingston DataTraveler 100 G3 – najlepszy pendrive za nieduże pieniądze









4,5/5 Interesuje cię tani pendrive – zwykła, prosta pamięć na „wszelki wypadek”? Ta pierwsza propozycja zatem to zdecydowanie coś dla ciebie. Kosztujący jakieś trzy dyszki w wersji 64 GB Kingston DataTraveler 100 G3 nie jest demonem prędkości, ale osiąga całkiem stabilne 40 MB/s w przypadku odczytu i 10 MB/s gdy zapisuje pliki. Jego podstawowym plusem jest za to niezawodność, pozwalająca producentowi zaoferować 5-letnią gwarancję w standardzie. Nie bez znaczenia jest też przesuwana konstrukcja (bez zatyczki), dzięki której chronisz wtyk, a równocześnie nie musisz obawiać się, że zgubisz to zabezpieczenie. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 2.0, USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 40 MB/s

Szybkość zapisu 10 MB/s

Wymiary 60 x 21.2 x 10 mm

Kingston DataTraveler Kyson – szybki pendrive w dobrej cenie









4,6/5 Niewiele droższy Kingston DataTraveler Kyson wykorzystuje już nowszy interfejs USB 3.2 Gen 1, który pozwala mu zaoferować naprawdę szybkie transfery danych. Podczas odczytu pendrive osiąga nawet 200 MB/s, a wszystko to przy cenie nieprzekraczającej 50 złotych (za 64 GB). Metalowa konstrukcja pozwala zadbać o bezpieczeństwo, a zintegrowany zaczep umożliwia przypięcie pamięci na przykład do smyczy. Krótko mówiąc: stosunek ceny do oferowanych możliwości wypada tu naprawdę dobrze i jeśli szukasz prostego, a zarazem szybkiego pendrive’a, to trudno wybrać lepiej. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Szybkość odczytu 200 MB/s

Szybkość zapisu 60 MB/s

Wymiary 39 x 12,6 x 4,9 mm

SanDisk Ultra Dual Drive – podwójny pendrive: do smartfona, PC i TV









4,6/5 A może interesuje cię pendrive do smartfona? W takim razie koniecznie zerknij na SanDisk Ultra Dual Drive. To model o tyle nietypowy, że wyposażony nie w jeden, lecz dwa wtyki. Jeden z nich to klasyczny wtyk USB typu A, który pasuje do portów w naszych komputerach, telewizorach i innych urządzeniach. Drugi to wtyk USB typu C – symetryczny, coraz częściej spotykany właśnie w smartfonach, tabletach i ultramobilnych laptopach. Dobrze sprawdzi się przy przesyłaniu plików pomiędzy sprzętami pierwszej i drugiej kategorii. Możesz go też wykorzystać do robienia kopii zapasowych danych z telefonu z Androidem (służy do tego aplikacja SanDisk Memory Zone). Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 150 MB/s

Wymiary 9,4 x 38,1 x 20,07 mm

Samsung FIT Plus 2020 – mały pendrive, który wszędzie zmieścisz









4,6/5 Samsung FIT Plus 2020 to pendrive, który z innego powodu może zostać nazwany mobilnym. Przede wszystkim ze względu na bardzo małe wymiary, dzięki którym może być na stałe podpięty do laptopa podczas transportu, jak i nie przeszkadzać w telewizorze z portami skierowanymi do tyłu. Wygląda trochę jak nanoodbiorniki do myszek i klawiatur bezprzewodowych. Żeby nie zgubić tego maleństwa, możesz przypiąć pendrive'a do smyczy (jest specjalny otwór). Nie można też pominąć dużej prędkości (do 300 MB/s) i wytrzymałości: jest odporny na wodę, wstrząsy, promieniowanie X, magnetyzm i skrajne temperatury. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 300 MB/s

Wymiary 23,6 x 18,8 x 7,3 mm

Corsair Voyager – solidny pendrive z niezłymi transferami









4,6/5 Jeżeli jednak chodzi o nieprzeciętną odporność, to lepiej zrobisz wybierając ten właśnie model. Kolejny szybkim i zdecydowanie wytrzymałym pendrive'em w naszym rankingu jest mianowicie Corsair Voyager. Ma już znacznie bardziej klasyczną konstrukcję, ale dodatkowa warstwa gumy na wierzchu chroni całość przed efektami różnego typu niechcianych zdarzeń. Jest przy tym wszystkim całkiem szybki (osiąga 190 MB/s podczas odczytu i 55 MB/s przy zapisie), dzięki czemu dobrze sprawdzi się właściwie w każdym zadaniu, jakie przed nim postawisz. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 190 MB/s

Szybkość zapisu 55 MB/s

Wymiary 73 x 23,2 x 14,9 mm

Oczywiście dobrych pendrive’ów na rynku jest zdecydowanie więcej. Tego typu pamięci są jednak produktami niszowymi, dlatego w naszym rankingu skoncentrowaliśmy się raczej na tych uniwersalnych modelach. Jeśli twoje wymagania są większe, możesz na przykład rozejrzeć się za czymś takim jak Kingston DataTraveler 2000 (który oferuje sprzętowe szyfrowanie w 256-bitowym standardzie AES) albo SanDisk Extreme Pro Flash Drive (który na dobrą sprawę jest SSD zamkniętym w obudowie pendrive’a).