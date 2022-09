Jaki pendrive kupić? I czy tego typu pamięci mają jeszcze w ogóle zastosowanie? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: „zdecydowanie tak”. Pierwsze wymaga zaś szerszego omówienia i właśnie po to powstał ten ranking. Polecamy w nim najlepsze pendrive’y do wszelakich zastosowań.

Są różne sposoby na przenoszenie danych pomiędzy komputerami. Oprócz popularnych już od dłuższego czasu usług chmurowych, są to między innymi rozmaite nośniki: dyski zewnętrzne HDD i SSD, karty pamięci microSD i SD oraz bohaterowie tego zestawienia, czyli pendrive’y. Mają poważne atuty, a najważniejsze z nich to uniwersalność (jako że pasują i do komputera, i do telewizora, i do odtwarzacza, i do smartfona), mobilność (jako że są malutkie i ważą tyle, co nic) oraz (w przeciwieństwie do chmury) brak konieczności połączenia z Internetem. Oczywiście nie jest bez znaczenia to, na jaki model się postawi. Aby pomóc ci wybrać, stworzyliśmy ten ranking.

Jaki pendrive? Ranking 2022:

Chcesz kupić szybki pendrive? Postaw na odpowiedni interfejs

Dobry pendrive to taki, który zapewnia szybki przesył danych w obie strony. W tej kwestii olbrzymią rolę odgrywa interfejs. Obok pojemności i wytrzymałości, to właśnie to jest najważniejsza cecha przenośnej pamięci flash. Celuj w pendrive’y ze złączem USB 3.0, 3.1 lub 3.2 – one pozwalają na osiąganie transferów rzędu 100-300 MB/s w przypadku odczytu i kilkudziesięciu megabajtów na sekundę przy zapisie. Niestety nie każdy nośnik osiągnie obiecywane przez producenta wielkości, stąd warto poszperać w internecie za informacjami jak wypadają praktyczne testy danego modelu.

Jeśli chcesz, by pendrive pasował nie tylko do komputera, telewizora, odtwarzacza czy konsoli, to najlepiej zrobisz stawiając na model z wtykiem USB typu C (a najlepiej z dwoma wtykami: standardowym i tym symetrycznym). Znajdziesz też coś takiego w naszym zestawieniu.

Wybieramy dobry pendrive

W rankingu przedstawiamy najczęściej produkty w najpopularniejszych wersjach pojemności, a więc 64 GB, w ten sposób łatwiej jest także ocenić opłacalność danego urządzenia. Większość wskazanych sprzętów jest jednak dostępna także w innych wersjach - od 8 GB po nawet 512 GB, stąd nie powinno być żadnego problemu z nabyciem egzemplarza o najbardziej pasującej Wam pojemności.

Kingston DataTraveler 100 G3 – najlepszy pendrive za nieduże pieniądze Ocena benchmark.pl









4,5/5 Interesuje cię tani pendrive – zwykła, prosta pamięć na „wszelki wypadek”? Ta pierwsza propozycja zatem to zdecydowanie coś dla ciebie. Kosztujący jakieś trzy dyszki w wersji 64 GB Kingston DataTraveler 100 G3 nie jest demonem prędkości, ale osiąga całkiem stabilne 40 MB/s w przypadku odczytu i 10 MB/s gdy zapisuje pliki. Jego podstawowym plusem jest za to niezawodność, pozwalająca producentowi zaoferować 5-letnią gwarancję w standardzie. Nie bez znaczenia jest też przesuwana konstrukcja (bez zatyczki), dzięki której chronisz wtyk, a równocześnie nie musisz obawiać się, że zgubisz to zabezpieczenie. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 2.0, USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 40 MB/s

Szybkość zapisu 10 MB/s

Wymiary 60 x 21.2 x 10 mm

Kingston DataTraveler Exodia – dobry pendrive dla ucznia Ocena benchmark.pl









4,4/5 Drugi w naszym zestawieniu pendrive marki Kingston, dominującej na rynku tych urządzeń. Wyposażony został w złącze USB 3.2 Gen 1, które zapewnia szybki transfer odczytu i zapisu danych. Podobnie jak w przypadku modelu 100 G3, Exodia posiada 5-letnią gwarancję i ma opinię taniego, acz niezawodnego urządzenia. Proponowany model wyposażony jest w zaczep do breloka na klucze, który zapewni, że nigdy nie zostanie zgubiony. W przypadku modelu 64 GB jest on turkusowy, ale w poszczególnych wariantach pojemności kolor tego zaczepu jest inny. W zestawie jest także zatyczka, która zabezpiecza złącze USB. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Wymiary 67.3 x 21.04 x 10.14 mm

Goodram UME3 – tani i dobry pendrive Ocena benchmark.pl









4,2/5 Bezpośredni konkurent dwóch opisanych wyżej modeli. Zdecydowanie nie jest to najszybszy pendrive 2022 roku, ale nadrabia ceną – za wariant o pojemności 64 GB zapłacić trzeba około 30 złotych. UME3 wyposażony został w interfejs USB 3.2 Gen 1, zapewniający prędkość odczytu danych do 60 MB/s. W przypadku zapisu wynik ten wynosi około 20 MB/s. Pendrive ma otwór, do którego przymocować można zawieszkę lub kółko do kluczy, a zatyczka posiada antypoślizgowe wypustki, dzięki którym w łatwy sposób można ją ściągnąć i założyć. Warto dodać, że ten pendrive objęty jest dożywotnią gwarancją. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 60 MB/s

Szybkość zapisu 20 MB/s

Wymiary 51 x 21 x 9.6 mm

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe – elegancki pendrive z USB-C Ocena benchmark.pl









4,3/5 Zdecydowanie wyższa półka niż w przypadku wcześniej proponowanych modeli. Wyróżnia go między innymi metalowa, wstrząsoodporna obudowa, która nadaje eleganckiego wyglądu oraz dwa interfejsy – USB typu A i USB typu C, dzięki czemu tego pendrive’a podłączyć można do bardzo wielu urządzeń. Pierwszy wtyk podłączymy między innymi telewizorów oraz starszych i nowych modeli komputerów, a USB-C przyda się właścicielom nowoczesnych laptopów (na przykład MacBooków) oraz smartfonów i tabletów. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 128 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Wymiary 55 x 21 x 9,6 mm

Sandisk Ultra Fit – mały pendrive, który wszędzie zmieścisz Ocena benchmark.pl









4,3/5 Mały, ale wariat. Za tego pendrive’a o pojemności 64 GB zapłacić trzeba około 50 złotych, ale za tą cenę otrzymujemy całkiem sporo. Jest interfejs USB 3.2 Gen 1, który zapewnia prędkość odczytu sięgającą 130 MB/s, a to całkiem niezły wynik. Dzięki znajdującemu się w komplecie oprogramowaniu SanDisk SecureAccess, dane zapisane na tym urządzeniu mogą być chronione hasłem. Obudowa tego pendrive ma niezwykle małe rozmiary, a mimo tego jest odporna na wstrząsy. Podsumowując, Ultra Fit charakteryzuje się bardzo dobrą relacją ceny do oferowanych możliwości. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 130 MB/s

Wymiary 19,1 x 15,9 x 8,8 mm

Patriot PenDrive Supersonic Rage Pro – dobry pendrive dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ostatni z proponowanych pendrive’ów przeznaczony jest dla bardziej wymagających użytkowników. Posiada aluminiową obudowę, która zapewnia ochronę przed fizycznymi uszkodzeniami. Podstawą jego konstrukcji jest interfejs USB 3.2 z obsługą trybu USAP, dzięki któremu prędkość odczytu i zapisu jest zdecydowanie wyższa niż w wyżej opisanych modelach. Producent sugeruje, że jest on tak szybki, iż może zastąpić przenośny dysk SSD. Urządzenie posiada także wskaźnik LED, który informuje o tym, kiedy dane są zapisywane lub odczytywane. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.2 Gen.1

Pojemność 256 GB

Szybkość odczytu 420 MB/s

Wymiary 59 x 21 x 8 mm

Oczywiście dobrych pendrive’ów na rynku jest zdecydowanie więcej. Tego typu pamięci są jednak produktami niszowymi, dlatego w naszym rankingu skoncentrowaliśmy się raczej na tych uniwersalnych modelach.

Jeśli twoje wymagania są większe, możesz na przykład rozejrzeć się za czymś takim jak Kingston DataTraveler 2000 (który oferuje sprzętowe szyfrowanie w 256-bitowym standardzie AES), SanDisk Extreme Pro Flash Drive (który na dobrą sprawę jest SSD zamkniętym w obudowie pendrive’a) albo SanDisk iXpand Go (pendrive do iPhone'a i iPada z USB-A i złączem Lightning).