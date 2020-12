Zastanawiasz jaki pendrive kupić? W cyklu TOP 5 polecamy najlepsze na rynku pamięci flash podłączane do portu USB. W naszym rankingu jest dobry pendrive do komputera, uniwersalna pamięć do zastosowań wszelakich, jak i pendrive do smartfona. Znajdź coś dla siebie.

Dobry pendrive – co to tak właściwie oznacza? To taki, który zapewnia szybki przesył danych w obie strony, a równocześnie jest w stanie zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa plikom, nad którymi opiekę mu powierzymy. W sklepach możesz znaleźć wiele godnych polecenia modeli – my postanowiliśmy ułatwić ci sprawę i wybraliśmy kilka najlepszych, reprezentujących różne kategorie.

Jaki jest najlepszy pendrive? Ranking 2020

Czy pendrive nadal ma sens? Czy warto kupić przenośną pamięć USB w 2020 roku?

Warto się na początku zastanowić, czy pendrive ma jeszcze dzisiaj sens. Kiedyś takie pamięci były znacznie popularniejsze, ale dziś zamiast przenosić pliki na fizycznym nośniku, preferujemy chmurę, dającą dostęp do nich z każdego urządzenia podłączonego do Internetu. Z kolei zamiast robić kopie materiałów, częściej korzystamy ze streamingu. Pendrive’y zdają się więc stawać bezużyteczne…

Ale nie do końca tak jest. W końcu nie każde urządzenie ma dostęp do Internetu, a utrzymywanie sporej przestrzeni w chmurze wymaga comiesięcznych opłat (a nie jednego wydatku – jak pendrive). Pozostaje też kwestia bezpieczeństwa. Zdecydowanie więc można powiedzieć, że pamięci flash z wtykiem USB wciąż mają sens i pewnie jeszcze długo się to nie zmieni. Czas zatem odpowiedzieć na najważniejsze pytanie…

Jaki pendrive wybrać? Oto przegląd najciekawszych opcji

Zanim przejdziemy do opisów poszczególnych modeli, krótka informacja. Dla uproszczenia – przede wszystkim przy ewentualnym porównywaniu poszczególnych opcji – w rankingu polecamy modele o pojemności 64 GB. Pendrive’y te jednak są dostępne również w mniejszych i większych wariantach. Korzystając z okazji polecamy też nasze zestawienia dysków zewnętrznych, nośników SSD, dysków HDD i kart microSD.

GOODRAM UTS3 – dobry, tani pendrive dla każdego i do wszystkiego









4,6/5 Ocena benchmark.pl Pierwszą z naszych propozycji możesz kojarzyć – GOODRAM UTS3 to bardzo popularny model ze zmyślną konstrukcją, z obracaną blaszką, która (wbrew najczęstszemu zastosowaniu) nie służy jedynie do zabawy, ale też chroni wtyk przed uszkodzeniami (normalnie do tego służy zatyczka, którą łatwo zgubić). Jest tani, ale nie jest to szczególnie wyczuwalne, choć oczywiście nie można spodziewać się, że będzie to demon prędkości. Świetnie jednak sprawdzi się do przenoszenia prezentacji do szkoły czy też jako dodatkowa pamięć do telewizora. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 60 MB/s

Szybkość zapisu 20 MB/s

Wymiary 57,1 x 19,3 x 10,7 mm Pokaż specyfikację

SanDisk Ultra Dual Drive – podwójny pendrive do smartfona i nie tylko









4,6/5 Ocena benchmark.pl A może interesuje cię pendrive do smartfona? W takim razie koniecznie zerknij na SanDisk Ultra Dual Drive. To model o tyle nietypowy, że wyposażony nie w jeden, lecz dwa wtyki. Jeden z nich to klasyczny wtyk USB typu A, który pasuje do portów w naszych komputerach, telewizorach i innych urządzeniach. Drugi to wtyk USB typu C – symetryczny, coraz częściej spotykany właśnie w smartfonach, tabletach i ultramobilnych laptopach. Dobrze sprawdzi się przy przesyłaniu plików pomiędzy sprzętami pierwszej i drugiej kategorii. Możesz go też wykorzystać do robienia kopii zapasowych danych z telefonu z Androidem (służy do tego aplikacja SanDisk Memory Zone). Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 150 MB/s

Wymiary 9,4 x 38,1 x 20,07 mm Pokaż specyfikację

Samsung FIT Plus 2020 – mały pendrive, który wszędzie zmieścisz









4,6/5 Ocena benchmark.pl Samsung FIT Plus 2020 to pendrive, który z innego powodu może zostać nazwany mobilnym. Przede wszystkim ze względu na bardzo małe wymiary, dzięki którym może być na stałe podpięty do laptopa podczas transportu, jak i nie przeszkadzać w telewizorze z portami skierowanymi do tyłu. Żeby go nie zgubić, możesz go przypiąć do smyczy (jest specjalny otwór). Nie można też pominąć dużej prędkości (do 300 MB/s) i wytrzymałości: jest odporny na wodę, wstrząsy, promieniowanie X, magnetyzm i skrajne temperatury. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 300 MB/s

Wymiary 23,6 x 18,8 x 7,3 mm Pokaż specyfikację

Corsair Voyager – szybki pendrive zamknięty w solidnej obudowie









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejny szybki i wytrzymały pendrive w naszym rankingu to Corsair Voyager. Ten ma już znacznie bardziej klasyczną konstrukcję, ale dodatkowa warstwa gumy na wierzchu chroni całość przed efektami różnego typu niechcianych zdarzeń. Jest przy tym wszystkim całkiem szybki (osiąga 190 MB/s podczas odczytu i 55 MB/s przy zapisie) i dobrze sprawdzi się właściwie w każdym zadaniu, jakie przed nim postawisz. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 190 MB/s

Szybkość zapisu 55 MB/s

Wymiary 73 x 23,2 x 14,9 mm Pokaż specyfikację

Kingston DataTraveler Elite G2 – (prawdopodobnie) najlepszy pendrive na rynku









4,6/5 Ocena benchmark.pl Celujesz w najlepszy stosunek ceny do jakości i oferowanych możliwości? Trafisz więc w model Kingston DataTraveler Elite G2. Po pierwsze: jest szybki: odczytuje dane z prędkością do 180 MB/s, a zapisuje je, osiągając 70 MB/s. Po drugie: jest wygodny w transporcie, dzięki „oczku”, do którego możesz przypiąć smycz. Wreszcie po trzecie: jest wytrzymały – ma solidną, metalową obudowę oraz cechuje się wstrząso- i wodoodpornością. Kawał świetnego pendrive’a. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.1

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 180 MB/s

Szybkość zapisu 70 MB/s

Wymiary 59,37 mm x 18,98 mm x 10,8 mm Pokaż specyfikację

Na koniec wspomniane wcześniej specjalne wyróżnienie. Ten pendrive kosztuje zdecydowanie więcej, ale też ma dużo więcej do zaoferowania. To propozycja dla przedsiębiorców i wszystkich innych osób, dla których odpowiednie zabezpieczenie danych jest kwestią kluczową.

Kingston DataTraveler 2000 – szyfrowany pendrive z klawiaturą









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kingston DataTraveler 2000 to ukłon w stronę użytkowników, którzy przede wszystkim cenią sobie bezpieczeństwo danych. Bo co powiecie na pendrive’a z klawiaturą numeryczną? Służy ona oczywiście do wpisania kodu, celem dostępu do zapisanych na nim danych. Wypada podkreślić, że ten model może pochwalić się sprzętowym szyfrowaniem w 256-bitowym standardzie AES. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że twoje dane są odpowiednio chronione, to trudno będzie ci wybrać coś lepszego. Najważniejsze cechy: Interfejs USB 3.0

Pojemność 64 GB

Szybkość odczytu 135 MB/s

Szybkość zapisu 40 MB/s

Wymiary 80 x 20 x 10.5 mm Pokaż specyfikację

