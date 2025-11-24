Wzmacniacz sygnału Wi-Fi, zwany również repeaterem Wi-Fi to urządzenie, które niekiedy może niskim kosztem rozwiązać nasze problemy z działaniem sieci bezprzewodowej w domu. Przygotowaliśmy dla was listę pięciu takich wzmacniaczy, które uważamy za godne zakupu.

Obecnie najpopularniejszym remedium na problemy z siecią bezprzewodową jest wymiana całego sprzętu na sieć kratową, zwaną po angielsku mesh. Jeżeli dysponujecie odpowiednim budżetem, to polecamy od razu zajrzeć do poświęconemu temu tematowi TOP 5 systemów mesh. Innym, nie aż tak skutecznym, ale czasami wystarczającym sposobem jest po prostu wymiana routera na nowszy i szybszy – kilka polecanych modeli wskazaliśmy wam w ramach TOP 10 routerów do domu i małej firmy. Obie powyższe metody są jednak zwykle bardzo kosztowne, a czasami naprawdę niewiele potrzeba, aby pozbyć się problemu.

Jaki repeater Wi-Fi wybrać? Ranking 2026

Mowa tu oczywiście o zastosowaniu repeatera sieci Wi-Fi, zwanego również wzmacniaczem sygnału. Oto lista modeli, jakie w niniejszym artykule omówimy i polecamy:

Zanim jednak przejdziemy do omówienia samych wzmacniaczy, chcemy jeszcze poruszyć kilka kwestii. Przede wszystkim warto się upewnić, czy problem z działaniem sieci nie leży po naszej stronie lub nie wynika z kiepskiej konfiguracji routera. Polecamy w tym celu zapoznać się z naszym poradnikiem dotyczącym problemów z siecią Wi-Fi. Kolejnym krokiem, który zalecamy, jest sprawdzenie, czy kiepsko działającemu połączeniu z Internetem winny nie jest dostawca tegoż medium. W tym przypadku również przygotowaliśmy dla was poradnik jak sprawdzić prędkość Internetu.

Czym kierować się przy wyborze wzmacniacza Wi-Fi?

Jeżeli wszystkie te potencjalne źródła problemu wykluczymy, a nadal Wi-Fi działa bardzo wolno lub mamy problem z zasięgiem w niektórych miejscach domu lub mieszkania, to czas rozważyć zakup wzmacniacza. Najważniejsze przy wyborze takiego sprzętu będzie rozeznanie się w naszej sytuacji i ustalenie następujących rzeczy:

Czy posiadamy infrastrukturę sieci przewodowej w naszym domu lub mieszkaniu? - innymi słowy, czy w ścianach mamy kable sieciowe. W jakim standardzie Wi-Fi pracuje nasz obecny router? Tę informację znajdziemy na jego opakowaniu lub w sieci po wyszukaniu nazwy modelu odczytanej z etykiety na spodzie urządzenia. Starsze routery, teraz określane jako Wi-Fi 4, mogą mieć jeszcze oznaczenie IEEE 802.11n lub samo “N” poprzedzające wartość. W jakim standardzie Wi-Fi pracują nasze urządzenia odbiorcze? W tym przypadku również szukamy oznaczenia “Wi-Fi 5/6/7” w specyfikacji urządzenia na stronie producenta. Jakiej przepustowości Wi-Fi oczekujemy w miejscu, w którym wzmacniacz ma pomóc? Dla urządzeń typu centrala alarmu, stacja ładowania czy urządzenia AGD nie będzie to miało większego znaczenia, ale telewizory, konsole czy też telefony będą domagać się większej przepustowości od wzmacniacza sygnału. Czy dużo przemieszczamy się po całym budynku, korzystając aktywnie z sieci? Wzmacniacz sieci, w przeciwieństwie do sieci kratowej (mesh), nie pozwala na płynne przełączanie się pomiędzy punktami, co może doprowadzić do sytuacji, w której nasz telefon uparcie będzie trzymać się resztek zasięgu i póki ich nie utraci, to nie przełączy się na bliższy punkt.

Jeżeli w punkcie pierwszym odpowiedzieliśmy twierdząco, to stoimy przed znacznie prostszym zadaniem. Wystarczy bowiem nawet skromny punkt dostępowy Wi-Fi, podpięty przewodem sieciowym do naszego głównego routera, aby usunąć większość martwych stref sieci bezprzewodowej. W przeciwnym razie nasz wzmacniacz będzie musiał komunikować się z routerem bezprzewodowo, co wymaga już odpowiednio mocnego sprzętu oraz staranniejszego dobrania lokalizacji repeatera.

Odpowiedzi na punkty 2 i 3 są o tyle istotne, że poprawne ustalenie standardu, w jakim pracuje nasza sieć, pozwoli nie tylko zaoszczędzić wydatków na zbyt mocny sprzęt, ale też pozwoli uniknąć problemów z kompatybilnością. Z drugiej strony, jeżeli ustalimy, że nasz router nadal pracuje w sieci Wi-Fi 4 (dawniej zwanej jako "N”), to zdecydowanie czas na wymianę takiej jednostki centralnej. Jeżeli korzystamy z routera, który otrzymaliśmy od dostawcy Internetu, to warto do niego skierować pytanie o dostępność szybszego modelu. W ostateczności, jeżeli nie możemy z takiego przestarzałego routera zrezygnować, to może się okazać, że najkorzystniej będzie wyłączyć w nim Wi-Fi całkowicie i zakupić zestaw mesh typu Deco BE25. Taki duet zastąpi Wi-Fi z routera, transformując naszą domową sieć do najnowszego standardu Wi-Fi 7, zapewniając nam spokój na kolejne lata i przy okazji niwelując problem z “martwymi strefami” zasięgu Wi-Fi.

Routery, które otrzymujemy od dostawcy internetu często nie grzeszą wydajnością - nieraz najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie całkowicie ich modułu Wi-Fi i dołożenie zestawu punktów dostępowych

Odpowiedź na czwarte pytanie jest do pewnego stopnia powiązana z tą na pytania nr 2 i 3 – ponieważ prędkość transmisji jest zależna jednakowo od obu stron komunikacji: punktu dostępowego i naszego urządzenia odbiorczego (laptopa/TV/telefonu), a dołożenie wzmacniacza pełni tu rolę kolejnego ogniwa. Jeżeli jednak posiadamy nowoczesny sprzęt (tak router, jak i sprzęt, który łączy się z siecią) i chcielibyśmy wykorzystać pełen potencjał łącza światłowodowego poprzez sieć bezprzewodową, ale z uwagi na kiepski zasięg jest to niemożliwe, to wtedy właśnie należy rozglądać się za najszybszymi wzmacniaczami na rynku. W przypadku Wi-Fi 5 będą to repeatery oznaczone jako AC 1900 (i wyżej), a w przypadku Wi-Fi 6 trzeba się rozglądać za standardem AX 3000.

Zakup wzmacniacza Wi-Fi 7 nie ma wiele sensu, jeżeli będzie on współpracować ze znacznie starszym routerem klasy Wi-Fi 5 lub Wi-Fi 4.

Jeżeli macie absolutnie najnowszy router Wi-Fi 7 i tak samo nowoczesnego laptopa czy też telefon ze wsparciem dla tego standardu, ale mimo wszystko ogranicza was zasięg, to tutaj też już są dostępne wzmacniacze Wi-Fi 7 BE 9300. Takie repeatery sieci Wi-Fi 7 pozwolą osiągnąć blisko 6 Gbps teoretycznej przepustowości, a dodatkowo wspierają też trzeci zakres 6 GHz, choć ich cena potrafi przekroczyć wartość nowego routera Wi-Fi 7 ze średniego segmentu…

Ostatnie pytanie tak naprawdę pozwoli nam określić, czy przypadkiem jednak nie potrzebujemy przesiadki na Wi-Fi mesh. Mechanizm działania repeaterów zakłada podłączenie się do naszej sieci, a następnie udostępnienie dla swojego otoczenia nowej sieci Wi-Fi, z której ruch będą przekazywać bezpośrednio do routera. Oznacza to, że urządzenia, z których korzystamy, tak długo będą trzymać się połączenia z jedną z tych sieci, aż całkiem nie stracą z nią kontaktu. Jeżeli podłączymy się do routera na parterze i pójdziemy do pomieszczenia, gdzie dużo mocniejszy sygnał emituje wzmacniacz, konieczne będzie ręczne wybranie nowego połączenia. W przypadku sieci mesh problem ten nie istnieje, gdyż wszystkie punkty można traktować jako anteny jednej sieci. Namiastkę tej funkcjonalności oferują droższe modele klasycznych wzmacniaczy, a najnowsze urządzenia potrafią pracować w trybie mesh, jeżeli "połączymy" jest z kompatybilnym routerem tego samego producenta.

Jeżeli z powyższego wywodu wynika, że faktycznie repeater będzie dla was dobrym rozwiązaniem, to zapraszamy do zapoznania się z wybranymi przez nas modelami. Opiszemy po kolei egzemplarze o rosnących możliwościach, ale też rosnącej cenie.

Mercusys MW300RE – kiedy twój Thermomix ma problem z zasięgiem

Najtańsze wzmacniacze często są niesłusznie ignorowane ze względu na to, że same oferują znacznie gorszy zasięg i przepustowość od nowoczesnej elektroniki. Jednakże czasem w domu posiadamy urządzenia, które dysponują bardzo ograniczonym zasięgiem lub ich położenie względem routera jest bardzo niefortunne. W takim przypadku, tylko dla tych kilku urządzeń warto rozważyć taki wzmacniacz, ale technicznie sieć, którą będzie generować, nazwać inaczej niż tę główną, aby pozostałe urządzenia się z nim nie łączyły.

Najtańsze, a co za tym idzie najprostsze konstrukcje wzmacniające sygnał Wi-Fi, można zakupić nawet w cenie poniżej 60 zł. Niestety wraz z ich ceną idą również ich możliwości, które w przypadku współczesnych laptopów i telefonów niczego w kwestii jakości połączenia bezprzewodowego nie poprawią, a zwykle tylko pogorszą sytuację w miejscach, gdzie wcześniej było “jako tako”. Takie wzmacniacze Wi-Fi sprawdzą się natomiast bardzo dobrze dla urządzeń wymagających minimalnej przepustowości, jak wszelkie sprzęty AGD, ale również mikroinstalacje, które często znajdują się daleko od routera (jak garaż). Należy jednak pamiętać, aby taki punkt dostępowy umieścić w połowie drogi od routera do sprzętu, który potrzebuje poprawy jakości połączenia.

Proponowany przez nas Mercusys MW300R wyróżnia zastosowanie trzech anten z obsługą techniki MIMO. Jest też prosty w instalacji, jako że wystarczy podpiąć go do kontaktu, odczekać chwilę aż się wszystko uruchomi i następnie skorzystać z funkcji WPS, zatem przycisku automatycznego parowania (zakładając, że mamy tę funkcję aktywną na naszym routerze - jako że nie jest ona zbyt bezpieczna, to możliwe, że domyślnie nie jest aktywna i na chwilę będzie trzeba ją ręcznie aktywować). To punk pracujący tylko w zakresie 2,4 GHz, co jest w zasadzie jego zaletą, jako że mocniejsze urządzenia preferujące zakres 5 GHz, będą się z nim łączyć tylko w ostateczności.

Zenwire WD-R1201U - więcej internetu na ogrodzie

W rankingu miejsc, w których zasięg domowego Wi-Fi jest niepokojąco słaby, łamane przez nieistniejący, zdecydowanie ogrody zajmują bardzo wysoką, często nawet pierwszą lokatę. Niestety niewiele wzmacniaczy jest na tyle odpornych na warunki atmosferyczne, aby mogły pracować na zewnątrz. Tutaj pojawia się nowość na naszym rodzimym rynku - Zenwire, który co prawda nie jest odporny na deszcz, ale schowany pod daszkiem powinien długo i dzielnie rozszerzać zasięg naszej sieci domowej poza mury domu.

Jest to przy okazji wzmacniacz Wi-Fi 5, zatem obsługuje też zakres 5 GHz, dzięki czemu nie jest całkowicie bezużyteczny dla nowszych urządzeń, jak nasze telefony. Oczywiście nie oczekujcie od niego, że pozwoli płynnie odtwarzać filmy 4K na YT, ale nawet zejście do FHD w takim przypadku to dużo lepsze rozwiązanie niż czekanie 30 sekund aż w ogóle załaduje się strona z filmem przed uruchomieniem wzmacniacza. Jeszcze lepiej będzie, jeżeli punkt połączymy z routerem przewodowo - wtedy pełne 100 Mbps transferu będzie można uzyskać poprzez generowaną przez niego dodatkową sieć Wi-Fi, a to już wystarczy nawet na wspomniane filmy 4K.

Cudy RE1200 i Cudy RE1800 - optymalne wzmacniacz Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 6 do małego domu lub mieszkania

Zbliżone parametry, co w przypadku powyższego Zenwire WD-R1201U, tylko że nieco taniej i tylko w zastosowaniach wewnętrznych, uzyskamy wybierając Cudy RE1200. Łatwa instalacja, obsługa dwóch zakresów i dwie podwójne anteny z regulacją położenia - mając na uwadze, jak niewiele kosztuje, to realnie bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli jeden z pokojów w domu jest mocno wykluczony w komunikacji z domowym routerem albo sygnał na piętrze jest już zdecydowanie zbyt słaby, to sprawdzi się wyśmienicie, choć raczej tylko w pomieszczeniu, w którym go zamontujemy i ewentualnie w pomieszczeniach z nim sąsiadujących, jeżeli ściany je rozdzielające nie będą zbrojone.

Sytuację można znowu poprawić, podpinając ten punkt do sieci przewodowo, choć nadal mówimy o limicie do 100 Mbps. Tu warto też zaznaczyć, że gniazdo to może działać też w drugą stronę, czyniąc z punktu dostępowego swoistą kartę sieciową do przewodowo podpiętego do niego sprzętu. Sprawdza się to wyśmienicie ze starszymi drukarkami, piecami albo innymi sprzętami, którym producent poskąpił modułu komunikacji bezprzewodowej.

Bardziej przyszłościowo i po prostu wydajniej - wzmacniacz Wi-Fi 6

Jeżeli nasz domowy router wspiera Wi-Fi 6, to najlepiej będzie jednak nieco dopłacić i wybrać już nowszy sprzęt, który zachowa poziom zabezpieczeń oraz funkcji poprawiających obsługę większego ruchu w sieci domowej - mowa oczywiście o wzmacniaczu Wi-Fi 6. Polecany tu przez nas model Cudy RE1800 to bezpośredni następca tego wcześniej opisanego, ale poza wsparciem dla Wi-Fi 6, szyfrowania WPA 3 oraz wprowadzonego w ramach tego standardu OFDMA oferuje też 10 razy szybszą komunikację przewodową.

Ta jedna drobna zmiana, zakładając, że wzmacniacz możecie tak połączyć z routerem, pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zakresu 5 GHz i faktycznie zbliżyć się do 1 Gbps przepustowości. Takie parametry realnie powinny zadowolić nawet graczy, którzy często muszą pobierać duże aktualizacje w grach. Poprawiono też anteny i ten model całkiem komfortowo powinien obsłużyć całe piętro w typowym domu zabudowy szeregowej.

TP-Link RE700X oraz ASUS RP-AX58 – “Wi-Fi Boostery” z funkcją mesh

Prawdziwa magia zaczyna się w przypadku wzmacniaczy, których cena, co prawda, już oscyluje w okolicy 300 zł, zatem podobnie co w przypadku podstawowych routerów Wi-Fi 6, ale za to funkcjonalność, którą oferują, pozwala transformować je w węzły sieci mesh. Tak jest chociażby w przypadku dwóch polecanych tu modeli - TP-Link RE700X oraz ASUS RP-AX58. Oczywiście, ta funkcja wymaga posiadania kompatybilnego routera tego samego producenta, ale jeśli ten warunek spełnimy, to w pracy może się okazać, że za ułamek ceny nowego zestawu mesh uzyskamy ten sam efekt. Oznacza to, że dla naszych sprzętów, jak telefon czy laptop, taki wzmacniacz będzie całkowicie niewidoczny (nie będą się zgłaszać jako osobna sieć) i po prostu sieć, którą generuje router, zyska na zasięgu.

To przy okazji urządzenia, które wyposażono w znacznie mocniejsze podzespoły, dzięki czemu lepiej radzą sobie z obsługą większego ruchu i większej liczby użytkowników jednocześnie z nich korzystających. W kwestii zasięgu jest również nieco lepiej niż w punktach kosztujących do 200 zł i w zasadzie można powiedzieć, że w tej kwestii nie różnią się one od typowych węzłów w gotowych zestawach mesh. Oczywiście oba polecane modele mają też złącze RJ45 o przepustowości 1 Gbps, ale w tym przypadku będzie ono często limitować możliwości sieci bezprzewodowej (ta w teorii obsługuje do 2,4 Gbps). Niestety, jeżeli nie podłączymy ich przewodowo, to przepustowość znacząco, praktycznie o połowę, spadnie, co wynika z konieczności współdzielenia zakresu w komunikacji router-wzmacniacz i wzmacniacz-użytkownik. Rozwiązaniem na ten problem są ostatnie z polecanych wzmacniaczy.

Wzmacniacze mocniejsze od większości routerów - TP-Link RE655BE i RE815XE

Największą przewagą obu tutaj polecanych punktów dostępowych jest bez wątpienia ich trzyzakresowość. Oznacza to, że wzmacniacz do bezprzewodowej komunikacji z routerem używa dedykowanego do tego zakresu (zwykle 6 GHz, chyba że router go nie wspiera, wtedy komunikacja przechodzi na 5 GHz, a dla użytkowników zostaje wyższy zakres). Pozwala on osiągnąć nawet wyższą przepustowość niż w przypadku gigabitowego połączenia przewodowego, a następnie taką samą prędkość zaoferować urządzeniom, które korzystają z takiego wzmacniacza Wi-Fi.

Wybór modelu z Wi-Fi 6 polecamy tu jedynie z uwagi na niższą cenę, w sytuacji, gdy reszta urządzeń (zwłaszcza router) nie jest zgodna z Wi-Fi 7, choć nawet w takim przypadku warto dopłacić. Nowszy wzmacniacz oferuje również szybszą komunikację przewodową (2,5 Gbps), co pozwala podpiąć do niego przełącznik sieciowy i w ten sposób (sygnałem dostarczanym bezprzewodowo) sprawnie obsłużyć całe pomieszczenie biurowe, do którego nie dochodzą normalnie przewody sieciowe. Nowszy wzmacniacz jest również dwukrotnie szybszy w zakresach 5 GHz i 6 GHz i o symboliczne 100 Mbps szybszy w przypadku zakresu 2,4 GHz. W przypadku urządzeń odbiorczych, które również posiadają Wi-Fi 7, możliwa jest również agregacja zakresów, aby nie tylko zwiększyć przepustowość, ale też obniżyć opóźnienia i podnieść stabilność połączenia.

Jeżeli posiadacie już względnie nowy router TP-Link ze wsparciem dla OneMesh, to ponownie okazuje się, że zakup takiego wzmacniacza będzie opłacalniejszy niż zakup drugiego routera, który będzie pełnił podobną funkcję węzła mesh. Oczywiście nikt nie broni, aby do jednego domu zastosować dwa lub nawet trzy takie wzmacniacze - jeżeli wszystko będzie w tym samym systemie (i nasz budżet to udźwignie), to można uzyskać spektakularnie mocne pokrycie praktycznie całego budynku sygnałem Wi-Fi o przepustowości przewyższającej standardową komunikację przewodową.

Jaki repeater Wi-Fi jest najlepszy?

Podsumowanie zacznijmy od zaznaczenia, że najlepszy z najlepszych extenderów, to jest “zwiększaczy zasięgu”, niekoniecznie będzie dla Was tym optymalnym i podstawa to dobre określenie swoich potrzeb. Jeżeli jednak szukacie uniwersalnego i przyszłościowego rozwiązania, to zarówno TP-Link RE700X, jak i ASUS RP-AX58 takim właśnie będą. Nie są tanie, ale nie zawiodą nawet podczas transmisji filmów 4K lub podczas ważnego meczu rankingowego, a do tego mogą w razie potrzeby zostać przemianowane na węzły sieci mesh przy rozbudowie całej sieci w domu.