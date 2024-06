Jaki dobry router Wi-Fi do domu kupić? Przedstawiamy ranking routerów TOP 10. Szukasz najlepszego routera z dużym zasięgiem, a może potrzebujesz czegoś wydajnego do małego mieszkania. W tym zestawieniu znajdziesz polecane routery.

Jaki router jest najlepszy?

Nastały takie czasy, że Wi-Fi znajdziemy dosłownie wszędzie – w pracy, w lesie, w aucie. Jednak to w domu, czyli w miejscu, w którym korzystamy z niego najczęściej, sami musimy wybrać odpowiedni sprzęt. Decyzji tej nie ułatwia bardzo duża rozbieżność wydajności routerów, nawet w ramach jednego standardu. Dodatkowo różnice między tymi standardami również nie są zbyt jasno określone, a specyfikacja nie zawsze powie nam całą prawdę. Finalnie, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że obecnie coraz więcej urządzeń korzysta z Wi-Fi jednocześnie, to zdecydowanie nie można lekceważyć kwestii wyboru routera!

Jeśli speedtest pokazuje Wam tragicznie mały transfer, a problemów z siecią Wi-Fi nie da się rozwiązać w racjonalny sposób (np. zmianą pasma z 2,4 GHz na 5 GHz), to trzeba pomyśleć o zakupach. Czasami wystarczy zakup samego repeatera Wi-Fi (przy problemach z zasięgiem). Jeśli jednak obecny router nie jest już pierwszej młodości i zaczyna mu brakować nie tylko wydajności, ale również funkcjonalności i zabezpieczeń, to konieczna może się okazać jego wymiana.

Obecnie z Wi-Fi potrafi łączyć się nawet lodówka czy czajnik! Tak dużym ruchem w sieci musi zarządzać wystarczająco mocny router

Niniejsze zestawienie podzieliśmy na pięć kategorii i w każdej wskażemy Wam dwa routery, które naszym zdaniem zasługują na wyróżnienie. Skupimy się na jednostkach zaawansowanych, zatem jeżeli szukacie routera bardziej podstawowego ("byle działał"), to zapraszamy do artykułu Jaki router kupić do 300 zł (nadal jest bardzo aktualny). Nie poruszaliśmy również kwestii routerów z modemem LTE/5G, jako że to już zupełnie inna para kaloszy – poniżej polecamy routery, które z Internetem łączą się za pomocą przewodu sieciowego (np. światłowodu).

Jaki router Wi-Fi wybrać w 2024 roku?

Routery do mieszkania i małego domu (do 400 zł)

TP-Link AX53 - solidny router z Wi-Fi 6 dla małej rodziny

ASUS RT AX57 - szybki i funkcjonalny router Wi-Fi 6 za mniej niż 400 zł

Routery do dużego domu (do 1000 zł)

TP-Link Archer AX73 - niemalże legendarny router dla dużej rodziny

Tenda TX27 Pro - przystępny cenowo router Wi-Fi 6E z obsługą 6 GHz

Routery ekstremalne (powyżej 1000 zł)

MSI RadiX AXE6600 - nowoczesny i wydajny router Wi-Fi 6E

ASUS GT-BE98 - Router z obsługą Wi-Fi 7 (13 Gbps) i 10 Gbps LAN/WAN

Routery do firmy/biura

QNAP QHora-301W - ogromna funkcjonalność w połączeniu z Wi-Fi 6 + 10 Gbps LAN i WAN

Synology RT6600ax - jeszcze większa funkcjonalność i znacznie szybsze Wi-Fi 6

Routery dla graczy

ASUS TUF-AX3000 V2 - nadal przystępnie, ale już dla graczy

ASUS GT-AXE11000 - wszystko, czego potrzebują najbardziej wymagający gracze

Zanim jednak przejdziemy do omawiania routerów, musimy zaznaczyć jeden bardzo ważny aspekt dotyczący działania sieci bezprzewodowych. Jest nim jakość odbiornika, czyli zwykle karty sieciowej wbudowanej w laptopa/telefon/tablet albo dołączanej na USB lub wpiętej w slot PCI-E w przypadku komputera (PC). To, że kupimy najszybszy router z najlepszym zasięgiem na rynku, wcale nie musi zaowocować poprawą jakości lub szybkości połączenia z naszym laptopem.

Standard Wi-Fi 6 dosyć długo jest już faktycznie standardem. Większość laptopów, tabletów i telefonów sprzedawanych po 2020 roku posiada wbudowane Wi-Fi 6 i powinno w pełni wykorzystać potencjał nowego routera!

Nowsze urządzenia będą również wspierać Wi-Fi 6E, które to pozwala na dostęp do zupełnie nowego zakresu częstotliwości (zwykle też znacznie mniej zatłoczonego, a zatem szybszego). Na horyzoncie od początku 2024 roku majaczy też zarys standardu Wi-Fi 7 i można obecnie już nabyć routery, które powinny być z tą wersją Wi-Fi zgodne, choć tu nadal nie wszystko jest ostatecznie uformowane.

Dlatego też przed zmianą routera warto upewnić się, jaki standard obsługują urządzenia w naszym domu. Oczywiście zakup może być „przyszłościowy”, a poza tym nie tylko prędkość i zasięg świadczą o jakości połączenia. W szczególności dotyczy to np. graczy, którym niekoniecznie zależy na wysokim transferze (choć ten również potrafi się przydać, gdy trzeba pobrać nową łatkę do gry ważącą kilkadziesiąt gigabajtów…), a przede wszystkim na stabilności połączenia oraz minimalnym opóźnieniu.

Inaczej też do wyboru routera należy podejść, jeżeli zależy nam na wysokim poziomie zarządzania – przykładowo do tworzenia sieci wirtualnych na potrzeby kontroli dostępu przez pracowników. Również nie każdy router oferuje wsparcie dla VPN. Dlatego podstawa to określenie swoich potrzeb i głównego zastosowania dla routera.

Jaki router do mieszkania w bloku lub małego domu (do 400 zł)?

Jeżeli nie macie żadnych specjalnych wymagań i zależy Wam po prostu na bardzo dobrym zasięgu i transferze Wi-Fi w nawet bardzo dużym mieszkaniu lub typowym domu jednorodzinnym, to właśnie routera w tej cenie powinniście szukać. Wsparcie dla AX3000 zaspokoi każdego laptopa i bez problemu zapewni transfer wystarczający dla VoD w rozdzielczości 4K, nawet jeżeli router oddalimy o 1-2 pomieszczenia od TV. Pamiętajmy, że obecnie (mając do wydania więcej niż 250 zł) wybór routera w standardzie Wi-Fi 5 nigdy nie będzie dobrym pomysłem.

TP-Link AX53 - solidny router z Wi-Fi 6 dla małej rodziny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Pierwszy na naszej liście polecanych routerów będzie model AX53 od z pewnością dobrze wszystkim znanej marki TP-Link. Operuje w optymalnym na dziś standardzie Wi-Fi 6 AX3000 oraz obsługuje zabezpieczenie WPA3. Może również pochwalić się ponadprzeciętnym zasięgiem Wi-Fi, który bez problemu spenetruje nawet trzy ściany, zanim wyraźnie zacznie tracić na mocy. Przydatna może się okazać możliwość rozbudowy sieci zarządzanej przez TP-Link AX53 o kolejne punkty dostępowe zgodne z standardem One-Mesh – dzięki temu przełączanie się pomiędzy routerem a wzmacniaczem będzie działać znacznie płynniej i całkowicie bezobsługowo. Jest to też router, który pozwala na podstawową konfigurację kontroli rodzicielskiej (poprzez profile przypisane do urządzeń w naszej sieci). Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

ASUS RT AX57 - szybki i funkcjonalny router Wi-Fi 6 za mniej niż 400 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Routery ASUS nie bez powodu uchodzą za jedne z najlepszych na rynku. Łączą w sobie łatwość konfiguracji (w tym przez aplikację na telefon) z dostępem dla bardzo zaawansowanych ustawień (gdy ich potrzebujemy). W przeciwieństwie do tańszego TP-Linka router od ASUSa lepiej poradzi sobie z większą liczbą aktywnych użytkowników (posiada 2x więcej rdzeni procesora). Otrzymujemy również bardziej rozbudowaną kontrolę rodzicielską. Dodatkowo, jeżeli posiadamy starszy router ASUS z seri RT-AC lub RT-AX, to możemy go użyć w roli dodatkowego węzła, tworząc sieć mesh (co daje znacznie szersze pole do manewru przy rozbudowie naszej sieci, niż One-Mesh od TP-Link). Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz





Jaki router do domu piętrowego (do 1000 zł)

Mając do wydania nieco większą kwotę albo faktycznie potrzebując porządnego routera do budynku, w którym nie możemy skorzystać z przewodowo łączonych ze sobą zestawów mesh (bo jak wiadomo, te bezprzewodowo łączone są albo bardzo wolne, albo bardzo drogie…), możemy już faktycznie przebierać w ofertach. A jak dobrze poszukamy, to znajdziemy tu też routery z obsługą trzyzakresowego Wi-Fi 6E! To też segment, w którym można już oczekiwać obecności szybkich złączy USB, nawet jeżeli ich rola została obecnie znacząco umniejszona.

TP-Link Archer AX73 – ogromny zasięg, Wi-Fi szybkie jak kabel i przyzwoita funkcjonalność Ocena benchmark.pl









4,8/5 TP-Link Archer AX73 to router, który niezmiennie pozostaje w naszej opinii najbardziej opłacalnym wyborem do większości domów jednorodzinnych – nawet takich większych. Konfiguracja przez aplikację zajmuje moment, a potem dzieje się magia – jeżeli posiadamy w naszym komputerze Wi-Fi 6, to nie ma większego znaczenia, czy podepniemy się kablem, czy bezprzewodowo – prędkości uzyskamy takie same, nawet gdy od routera dzieli nas kilka ścian! Router posiada również USB 3.0, więc funkcjonalnością też potrafi zaskoczyć. Szybki trzyrdzeniowy procesor, dużo pamięci i dedykowane do każdego zakresu anteny pozwalają sprawnie obsłużyć nawet dużych rozmiarów ruch w sieci lokalnej. Jeżeli to brzmi interesująco, to tutaj znajdziecie naszą recenzję TP-Link Archer AX73. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11ac, 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 brak

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję





Tenda TX27 Pro – Przystępny cenowo router Wi-Fi 6E z obsługą 6 GHz Ocena benchmark.pl









4,6/5 Są jednak sytuacje, w których legendarny TP-Link AX73 nie będzie najlepszym wyborem… Będzie to mieszkanie w bloku, w którym wszyscy sąsiedzi też już korzystają z Wi-Fi 6 i wszystkie kanały tego standardu są całkowicie zapchane. W takim przypadku trzeba wynieść się ponad sąsiadów i postawić na Wi-Fi 6E z obsługą zakresów powyżej 6 GHz. Zwykle są to routery znacznie droższe, ale okazuje się, że idąc na kompromis w kwestii funkcjonalności (oraz nieco może też stabilności) można nadal w rozsądnej cenie nabyć router Tenda TX27 Pro. Nie jest to sprzęt, który tak dobrze poradzi sobie z nadmiarem użytkowników, ale w zatłoczonych lokalizacjach nie ma sobie równych. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 5665 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5, 6 GHz





Routery ekstremalne (powyżej 1000 zł)

Routery z najwyższej półki cenowej polecamy obecnie ze wsparciem dla Wi-Fi 6E oraz Wi-Fi 7 – skoro już mamy wydać tak dużą kwotę na sprzęt do rozsyłania śmiesznych kotków po urządzeniach w sieci domowej, to niech będzie to już faktycznie sprzęt nowoczesny. Wskazane przez nas routery oferują już prędkość połączenia bezprzewodowego (z małej odległości) wyższą niż w przypadku kabla sieciowego, również tego w nowszym standardzie 2,5 Gbps. Dodatkowo nie będą miały problemów z obsługą jednocześnie nawet 4-5 domowników, gdy ci jednocześnie w znacznym stopniu zaczną obciążać łącze. Przede wszystkim jednak to routery, które mogą operować na nadal dziewiczym paśmie 6 GHz, co będzie ich kluczową przewagą w przypadku zabudowy wielorodzinnej, naturalnie pod warunkiem, że sprzęty, na których nam zależy, również będą obsługiwać Wi-Fi 6E/7. Oczywiście, jeżeli wymagacie od routera bezkompromisowej wydajności, pracy w wielu zakresach oraz obsługi praktycznie wszystkiego, co można by do routera podpiąć, to niestety trzeba liczyć się ze znacznie wyższymi wydatkami.

MSI RadiX AXE6600 – nowoczesny i wydajny router Wi-Fi 6E Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli potrzebujemy jednocześnie wyśmienitego zasięgu, jak i przepustowości, i to nie tylko Wi-Fi, ale też LAN (np. do podpięcia domowego NAS albo aby wykorzystać potencjał łącza internetowego szybszego niż 1 Gbps), to wyjątkowo ciekawą propozycją jest najnowszy router od MSI - RadiX AXE 6600. Ten sprzęt to już nie przelewki, a jednocześnie dostęp do zakresu 6 GHz pozwoli uniknąć konfliktu z większością sąsiadów. Jest też bardzo funkcjonalne złącze USB oraz sporo usprawnień, które ucieszą domowników lubiących pograć. Przy tym wszystkim nie jest nad wyraz trudny w konfiguracji, a najczęściej używane funkcje dostępne są z poziomu bardzo nowoczesnej aplikacji na telefon. Taki router to inwestycja na lata. Najważniejsze cechy: Porty LAN 3 szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 6600 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5, 6 GHz





ASUS GT-BE98 – Router z obsługą Wi-Fi 7 (13 Gbps) i 10 Gbps LAN/WAN Ocena benchmark.pl









5/5 Jeżeli po prostu szukacie najlepszego obecnie produkowanego routera segmentu domowego (tzn. integrującego w sobie przełącznik sieciowy, punkty dostępowe Wi-Fi oraz obsługę urządzeń USB), to wybór jest zaskakująco prosty – ASUS GT-BE98. To router, który obecnie jako jedyny oferuje łącznie aż cztery zakresy pracy bezprzewodowej, w tym jeden najnowszy Wi-Fi 7, operujący na paśmie 6 GHz (niedostępnym dla urządzeń pracujących w podstawowym Wi-Fi 5/6). Dodatkowo otrzymujemy dostęp do aż dwóch złączy WAN/LAN, z czego jedno o przepustowości 10 Gbps (idealne do podłączenia domowego NAS), podczas gdy pozostałe trzy złącza RJ45 i tak obsługują bardzo szybki standard 2,5 Gbps. Obecne jest też złącze USB 3.2, z których każdy może pełnić funkcję zapasowego łącza po podłączeniu modemu LTE/5G. Nad bezpieczeństwem sieci czuwa zaawansowany pakiet AiProtection Pro, który dodatkowo można wspomóc przez ASUS Instant Guard, czyli dedykowaną usługę VPN. Naturalnie to również najszybszy router dla graczy oraz umożliwia rozbudowę sieci do AiMesh. Taki wybór może się wydawać nieco futurystyczny, ale też routera dzięki temu nie będzie trzeba zmieniać przez przynajmniej kolejną dekadę :) Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11 be

Szybkość sieci WiFi 24433‬ Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5, 6 GHz





Router dla biura i firmy

Nieco inaczej ma się sprawa, gdy szukamy routera do zarządzania małą i średnią flotą komputerów w firmie (czyli tam, gdzie jeszcze nie opłaca się iść w sprzęt klasy Enterprise). Tu liczy się stabilność działania i możliwości konfiguracji, w szczególności sieci wirtualnych. Nie sztuką jest kupić na wyrost, jak na przykład oba wcześniej opisane routery, które bez problemu sprostają pracy nawet w dużym biurze. Z drugiej strony, specyfika dzisiejszej pracy (często zdalnej) może od routera wymagać znacznie więcej, więc poniżej propozycja z dwóch stron spektrum cenowego.

QNAP QHora-301W - nadal jedna z najciekawszych propozycji do firmy Ocena benchmark.pl









4,9/5 Router od QNAP to raczej nietypowy widok – firma ta kojarzona jest zwykle z wybitnymi serwerami NAS. I najwyraźniej uznała, że nie doczeka się od producentów routerów sprzętu wystarczająco szybkiego, aby wykorzystał on w pełni potencjał ich NASów. Wzięli więc sprawy w swoje ręce i tak powstał router, który za niewygórowaną cenę wyprzedza swoją epokę, oferując serwerowej klasy prędkość 10 Gbps dla użytkowników domowych. Mamy tu też przyzwoicie szybkie Wi-Fi 6 AX3600 i niech nie zwiedzie Was brak sterczących antenek – zasięgiem jego wbudowanych anten ten model i j zawstydza niejedną kosmicznie wyglądającą konstrukcję! Najważniejsze cechy: Porty LAN 5 i więcej szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000/10000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/10000 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Porty USB 2.0 2

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku nie Zobacz recenzję





Synology RT6600ax – skalowalne rozwiązanie z myślą o firmach Ocena benchmark.pl









4,9/5 Nieco droższa propozycja od Synology, co prawda, nie posiada złączy 10 Gbps i ma tylko jedno złącze USB, ale te braki z nawiązką nadrabia szybkością działania sieci bezprzewodowej oraz funkcjonalnością systemu SRM. Jeżeli w naszej firmie większość urządzeń komunikuje się bezprzewodowo, to Synology RT6600ax będzie znacznie lepszą opcją – głównie dlatego, że do naszej dyspozycji dostajemy nie dwa, a trzy zakresy Wi-Fi 6. Najszybszy z nich oferuje przepustowość do 4800 Mbps, a łącznie tej przepustowości mamy 6600 Mbps. System operacyjny Synology posiada również bardziej zaawansowany system zarządzania dostępem (oraz filtrowaniem treści), co przy okazji czyni z niego bardzo dobrą propozycję dla bardziej zatroskanych rodziców (lub pracodawców…). Podobnie jak w przypadku routerów TP-Link, czy też ASUS, tutaj również producent przewidział opcję rozszerzenia sieci o kolejne punkty – nieco tańsze Synology WRX560 (też zgodne z Wi-Fi 6). To również najlepszy wybór, jeżeli w firmie już korzystamy albo planujemy korzystać z NAS od tego samego producenta. Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11k

Szybkość sieci WiFi 600, 1200, 4804 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz

Obsługa nośników danych tak

Funkcja serwera druku tak Zobacz recenzję





Tutaj jeszcze chcemy zwrócić uwagę, na podstawowe rozwiązania z segmentu Enterprise. Podchodzi to w zasadzie pod system Wi-Fi mesh, ale jeżeli Wasza sieć ma obsługiwać jednocześnie kilkudziesięciu klientów bezprzewodowo, to w zasadzie żaden router domowy nie podoła takiemu zadaniu. Polecamy tu zapoznać się z naszą recenzją takiego rozwiązania dla średniej wielkości firm (w tym przypadku od TP-Link).

Jaki router do gier (dla gracza)

Ostatnią grupą docelową, którą chcemy poruszyć, są gracze. Tutaj najważniejsze będzie to, jakie opóźnienia w komunikacji z serwerami gry uzyskujemy oraz jak na komfort gry wpływa ruch w sieci lokalnej, generowany przez innych (niegrających) użytkowników. Tutaj również staraliśmy się wskazać jedną propozycję w przystępnej cenie oraz drugą, którą uważamy za już bezkompromisowe rozwiązanie, ale jeszcze bez szaleństwa.

ASUS TUF-AX3000 V2 - nadal przystępnie, ale już dla graczy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Aby uzyskać przewagę w grach sieciowych, nie potrzeba od razu rzucać się na te najdroższe konstrukcje – okazuje się, że już za niespełna 500 zł można dostać router oferujący wszystkie gamingowe funkcje (jak chociażby możliwość przekierowania jednym kliknięciem w aplikacji najwyższego priorytetu na nasz telefon/tablet), a przy okazji będący również całkiem przyzwoitym domowym routerem (zbliżonym możliwościami do modeli opisanych na samym początku zestawienia). ASUS TUF-AX3000 to właśnie przykład godnego polecenia routera w tej kategorii – obsługa Wi-Fi 6 AX3000 w połączeniu z wydajnym procesorem (cztery rdzenie z taktowaniem 1,7 GHz każdy) i 512 MB RAM idealnie sprawdzą się w rękach wymagającego gracza w niedużym domu lub mieszkaniu. Miłym bonusem jest obsługa wielofunkcyjnego złącza USB oraz 2,5 Gbps WAN (do obsługi najszybszych łączy). Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Szybkość portów LAN 10/100/1000 Mb/s

Szybkość portów WAN 10/100/1000/2500 Mb/s

Standard sieci WiFi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax

Szybkość sieci WiFi 2976 Mb/s

Częstotliwość pracy 2,4, 5 GHz





Jeżeli przepustowość sieci bezprzewodowej jest dla Was czynnikiem kluczowym, to w podobnej cenie można dostać również ASUS RT-AX82U, który pozwala uzyskać dwukrotnie większą przepustowość, co może się przydać w przypadku jednoczesnej komunikacji dwóch komputerów bezprzewodowo, ale tutaj nie mamy już złącza 2,5 Gbps do podłączenia NAS lub złącza z Internetem.

ASUS GT-AXE11000 - wszystko, czego potrzebują najbardziej wymagający gracze Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeżeli poza funkcjami dla gracza zależy nam jeszcze na lepszym zasięgu i większej przepustowości sieci, to wystarczy dopłacić skromne 1000 zł do modelu ASUS GT-AXE11000. Pozwoli nam to cieszyć się pełną wydajnością Wi-Fi 6E (4800 Mbps dla 5 GHz i 6 GHz oraz 1200 Mbps dla 2,4 GHz). Dodatkowo router ten odznacza się też szybszymi podzespołami (cztery rdzenie po 1,8 GHz każdy i aż 1 GB RAM). Nie mogło też zabraknąć złącza WAN zdolnego operować z przepustowością 2,5 Gbps (można go również używać w sieci lokalnej, delegując jedno ze złączy 1 Gbps do obsługi WAN). To router oferujący wszystko, co niezbędne z punktu widzenia graczy i to podane w najszybszej formie, a przy tym odznacza się wyjątkowo nietuzinkowym (gamingowym) wyglądem, włączając w to podświetlane na czerwono logo ROG. W tym przypadku dopiero opisany wcześniej ASUS GT-BE98 byłby odczuwalnym krokiem naprzód, ale też ogromnym krokiem w głąb naszego portfela… Najważniejsze cechy: Porty LAN 4 szt.

Standard sieci WiFi 802.11ax

Częstotliwość pracy 2,4, 5, 6 GHz





Słaby zasięg Wi-Fi?

A co w przypadku, gdy nawet najmocniejszy router w pojedynkę nie jest w stanie zapewnić wystarczającego zasięgu w sieci Wi-Fi? Część wskazanych routerów posiada opcje dodawania kolejnych węzłów, ale zwykle lepiej spiszą się dedykowane systemy Mesh, o których możecie poczytać w naszym artykule: Jaki system Mesh wybrać. Opcjonalnie można zaopatrzyć się w repeater WiFi.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.