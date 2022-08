Firma Digital Care, oferująca usługi dla urządzeń mobilnych, podjęła się tematu korzystania ze smartfonów wśród dzieci. Do jakich celów (zdaniem rodziców) najmłodsi wykorzystują swoje telefony i jak dużo czasu na nich spędzają?

Już 2/3 polskich dzieci ma swoją komórkę

Mnóstwo rodziców szybko decyduje się na zakup telefonu dla swojego dziecka – dzięki temu mogą mieć z nim stały kontakt i zapewnić mu większe bezpieczeństwo. Smartfon może również pomóc w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Jak wynika z badania firmy Digital Care „Dzieci a smartfony", 64% procent rodziców potwierdziło, iż ich dzieci posiadają już własną komórkę, a dodatkowo 52% z nich ma również smartwatch lub smartband.

Najwięcej dzieci posiadających telefon ma powyżej 15 lat (43%), co z pewnością nie jest dla nikogo zaskakujące. Ciekawe jest jednak to, że wśród 5-7 latków aż 13% posiada już swój pierwszy smartfon.

W badaniu zapytano rodziców również o to, ile wydali na komórkę dla swojej pociechy. 47% z respondentów zdecydowało się na telefon do 1000 zł. Na zakup sprzętu do 2000 zł wskazuje z kolei 23% ankietowanych, a na jeszcze wyższą kwotę - 10%. Sporo rodziców (20%) jednakże decyduje się na jeszcze inne rozwiązanie – zamiast kupować nowy telefon, przekazują swoim pociechom swój stary sprzęt. Jak dodaje Anna Kozłowska-Pietraszko, ekspert Digital Care:

Sprawdziliśmy, że w szufladach Polaków zalega ponad 30 milionów nieużywanych smartfonów. Przekazanie dziecku swojego poprzedniego telefonu jest więc dobrym, proekologicznym pomysłem. Warto jednak pamiętać, aby taki sprzęt odpowiednio przygotować, np. oddając smartfon na przegląd i czyszczenie, czy wymieniając baterię. Takie usługi są bardzo popularne w naszej autoryzowanej sieci serwisów Apple – iMad. W ten sposób niewielkim kosztem można dać smartfonowi nowe życie i przyczynić się do zredukowania ilości elektrośmieci będących w obiegu.

Do czego dzieci wykorzystują smartfony i jak długo na nich siedzą?

W badaniu zapytano rodziców, w jakim celu najczęściej ich pociechy korzystają z telefonu. Jak się okazuje, są to:

rozmowy telefoniczne (78%),

komunikacja ze znajomymi (73%),

przeglądanie Internetu (70%),

media społecznościowe (59%).

Nawet ponad 1/4 dzieci spędza na swoim smartfonie aż od 3 do 5 godzin dziennie. Jeszcze więcej, czyli ponad 5 godzin, spędza nawet 15% dzieci. Najczęściej jednak jest to od 1 do 3 godzin dziennie – taki wynik wskazało 44% badanych rodziców. Zaledwie 14% spędza na telefonie poniżej 60 minut każdego dnia.

Czy rodzice wyznaczają granice korzystania z telefonu i ingerują w prywatność dzieci? Zgodnie z wynikami badań przeważnie nie ma to miejsca i rodzice nie decydują się na zainstalowanie narzędzia do kontroli rodzicielskiej:

Na sprawdzanie lokalizacji najmłodszych, na podstawie aplikacji zainstalowanej w ich telefonach, decyduje się 40 proc. badanych. Także mniej niż połowa rodziców (46%) instaluje w smartfonie dziecka blokady rodzicielskie, uniemożliwiające korzystanie z wybranych stron i aplikacji.

Źródło: Digital Care