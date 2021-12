Garmin vivofit jr. 3 to smartwatch, który powstał po to, by motywować dzieci do działania. I nieważne, czy chodzi o to, by więcej się ruszały, myły zęby dwa razy dziennie, odrabiały zadania domowe na czas czy też wykonywały inne obowiązki. Zegarek zamienia to wszystko w zabawę, a za każde „dokonanie” dziecko może być nagradzane. W jaki sposób? Ano w taki, że jeśli rodzic potwierdzi „wykonanie zadania”, to odblokowana zostanie kolejna przygoda we wbudowanej grze. Gadżet uczy podstawowych ćwiczeń, liczy kroki, monitoruje również sen i zawiera widżet ICE (określający osobę kontaktową w razie czego). Do tego nie musisz martwić się o ładowanie – czas pracy na baterii dochodzi nawet do 12 miesięcy.