Smartwatch dla dziecka daje frajdę najmłodszym, ale też robi coś ważniejszego: zapewnia spokój ducha dorosłym. W ostatnich latach zwłaszcza modele z funkcją dzwonienia cieszą się zainteresowaniem rodziców. Jaki dziecięcy smartwatch warto dziś kupić?

Mogłoby się wydawać, że wybór smartwatcha dla dziecka jest – nomen omen – dziecinnie prosty. Nic jednak bardziej mylnego. Po pierwsze: mamy co najmniej trzy grupy takich urządzeń, różnie bywa z jakością ich wykonania i czasem działania, trudno odróżnić tanie i kiepskie urządzenia od tych sprawdzonych w boju. Tworząc ten ranking, zwracaliśmy więc uwagę by znalazły się w nim tylko urządzenia o co najmniej dobrej opinii, niezależnie czy mowa o prostych opaskach aktywności, zegarkach z telefonem czy pierwszym smartwatchu starszego dziecka.

Staraliśmy się też wybierać modele, które mają coś do zaoferowania nie tylko rodzicom, ale zwłaszcza dzieciom. Stąd w naszym zestawieniu znajdziesz zegarki z funkcją liczenia kroków i kalorii, alarmami, grami czy wreszcie aparatem do robienia zdjęć. Nie zabrakło także coraz popularniejszych urządzeń o nieco "szpiegowskim" charakterze, a więc z opcją lokalizowania dziecka i z możliwością zdalnego podsłuchu.

Jaki jest najlepszy smartwatch dla dzieci? Ranking 2022/2023:

Smartwatch dla dziecka - zbędna zabawka czy przydatny gadżet?

Czy aby na pewno jest to dobry gadżet dla najmłodszych? Może taki być, o ile dobierzemy go właściwie. Bez wątpienia może on rozpraszać uwagę dziecka, a funkcje, takie jak powiadomienia o wiadomościach ze smartfona czy płatności zbliżeniowe, raczej trudno młodemu człowiekowi wykorzystać, zwłaszcza jeśli jeszcze nie ma telefonu lub nie zabiera go do szkoły. Z drugiej strony, jest to duże udogodnienie dla rodziców, by mieć na oku swoje pociechy i nauczyć dziecko dbać o osobiste akcesorium od najmlodszych lat. Nie mówiąc o tym, że smart zegarek może stanowić świetny prezent na komunię czy pod choinkę i po prostu sprawia dzieciom wiele frajdy.

zdjęcie: Garett

Sektor „dziecięcych smartwatchy” rozwija się niezależnie od tego głównego i są to urządzenia nieco innego rodzaju. Określając przeznaczenie zegarka dla dziecka, łatwiej jest nam dobrać odpowiedni typ, a można je z grubsza podzielić na 3 grupy: dziecięcy monitor aktywności

smartwatch z kontrolą rodzicielską (zastępujący telefon i wyposażony w lokalizator GPS)

pierwszy prawdziwy smartwatch dla dziecka starszego i nastolatka

Rozwijając temat - pierwszą grupę stanowią zegarki nastawione przede wszystkim na rozrywkę i edukację. Motywują do ruchu np licząc kroki, notują czas snu, pomagają w wypełnianiu codziennych obowiązków i pozwalają grać w mini-gry.

Drugą, znacznie powszechniejszą grupą, są tzw. lokalizatory GPS. Taki gadżet ma przeważnie kilka funkcji dedykowanych zainteresowaniu dziecka, jednak w głównej mierze zapewnia bezpieczeństwo małolatom i spokój rodzicom. Umożliwia ustalenie, gdzie znajduje się młody człowiek, wysyła powiadomienia, gdy wyjdzie poza ustaloną strefę i pozwala na prowadzenie rozmów głosowych.Takie gadżety są też często wyposażone w specjalny przycisk SOS, który wywołuje połączenie z rodzicem (lub inną zaufaną osobą) w przypadku zagrożenia.

Trzecią grupę stanowią zegarki najbliższe opcji smartwatcha w rozumieniu dorosłych. Mają więcej funkcji powiązanych z telefonem, nieco mniej dziecięcy wygląd, a dedykowane są starszym dzieciom, które chciałyby mieć już swój "dorosły" zegarek, jednak rodzice szukają czegoś w miarę bezpiecznego i do tego nieco bardziej wytrzymałego..

W naszym rankingu znajdziesz propozycje z każdej z powyższych kategorii.

zdjęcie: forever.eu

Na co zwrocić szczególną uwagę?

Smartwatch dla dzieci nie zawsze jest wydatkiem małym, stąd warto wybierać modele o których wiadomo na forum, że sprawdziły się już w boju u innych użytkowników i mają dobre opinie. Na co warto zwrócić szczególną uwagę oprócz wyglądu?

- przyzwoity lokalizator: zegarki dla dzieci nie dysponują bardzo dokładnym GPS, stąd do tej funkcji należy podchodzić dość ostrożnie, nie licząc na jakość lokalizacji niczym z telefonu czy dobrego zegarka sportowego. Wciąż jednak można wybrać model który radzi sobie z przybliżoną lokalizacją lepiej - a wiec wskaże miejsce przebywania dziecka z marginesem błędu 100 metrów, a nie 5 kilometrów (nie mówiąc o wskazaniu innego miasta). Przydatną opcją oferowaną przez dziecięce smartwatche jest też GEOsiatka, to znaczy wyznaczenie terenu w obrębie którego dziecko powinno się znajdować i opuszczenie go zaalarmuje rodzica

- rodzaj karty SIM: w przypadku zegarków z opcją dzwonienia niezbędne jest uzupełnienie ich o kartę SIM: nabywając smartwatch z kontrolą rodzicielską należy liczyć się z tym, że karta SIM od danego operatora może nie działać lub wymagana będzie karta z obsługą 2G. Należy uważać także na zegarki nabywane od razu z kartą - często nie można użyć innej karty niż załączona, a wiąże się ona ze stałym abonamentem. Nie jest to nic złego, rozwiązanie taki stosuje m.in. producent zegarków Xblitz i Calmean, jednak jeśli nie chce się płacić comiesięcznej kwoty za użytkowanie karty, warto wybrać inną markę smartwatcha.

- czas pracy na baterii: dziecięce smartwatche z lokalizacją GPS nie imponują czasem pracy, jednak powinny działać bez problemu co najmniej dobę, a najlepiej 2-3 dni. Wystrzegaj się modeli, o których wieść niesie, że przy zwyczajnym użytkowaniu pod koniec dnia nie są już zdatne do dalszego użytku.

Większość smartwatchy dla dzieci dostępnych jest w różnych kolorach (często różowym i niebieskim), a zdarzają się modele wykorzystujące tematy ze znanych bajek i filmów, stąd wybranie atrakcyjnego wizualnie urządzenia powinno być łatwe zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki.

Jaki smartwatch dla dziecka wybrać? Oto polecane modele:

Little Tikes Tobi – uroczy zegarek dla małego dziecka Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tobi to prosty zegarek wprost uwielbiany przez mniejsze dzieci i obecny na rynku od wielu lat. Właściwie bliżej mu do zabawki niż smartwatcha, co jest całkowicie zrozumiałe z uwagi na jego przeznaczenie. Urządzenie od Little Tikes w czarujący sposób zapewnia dziecku zabawę i motywuje je do ruchu. Na ekranie zegarka wyświetla się interaktywny robocik wyposażony w wiele wyrazów twarzy, o któego dziecko musi się troszczyć, ucząc się przy tym opiekuńczości, operowania godziną, a także grać w gry edukacyjne i taneczne. Smartwatch wyposażono w aparat do zdjęć, krokomierz czy budzik, a wszystko zamknięto w ładnej i wytrzymałej obudowie. Little Tikes Tobi jest dobrą przymiarką do prawdziwego smartwatcha lub do noszenia zwykłego zegarka i sprawdzi się jako prezent dla dziecka w wieku 3-6 lat. Dostępny jest aktualnie w czterech kolorach, z czego czerwony i fioletowy są nieco świeższą generacją.

Garmin Vivofit jr. 2 - bajkowa opaska aktywności dla dziecka Ocena benchmark.pl









4,5/5 Garmin Vivofit jr. 2 to bardzo udany monitor aktywności - ot, prosta opaska fitness dla małych gadżeciarzy, wykonana z dbałością charakterystyczną dla produktów marki Garmin. Pod kątem desingu, dzieciaki mogą wybierać z wielu motywów tematycznych: od Myszki Minnie, przez bohaterów Marvela czy Star Wars, po bohaterki bajkowej Krainy Lodu. Opaska zalecana jest przez producenta dla dzieci w wieku 4-7 lat i wydaje się to dobrze trafionym zakresem. A jak z funkcjonalnościami? Nie ma ich wiele, ale taki też był zamysł twórców, również po to, by zanadto nie pochłaniać dziecięcej uwagi. Urządzenie monitoruje aktywność dziecka, zachęca je do ruchu i punktualnego kładzenia się spać. Z kolei za wypełnienie zadań ruchowych i ustalonych wraz z rodzicem w aplikacji obowiązków domowych, smartwatch nagradza małego użytkownika wirtualną walutą i odblokowaniem filmików czy gier z ulubionymi bohaterami, które ten może obejrzeć na telefonie rodzica. Dziecko może także rywalizować w ilości wykonanych w ciągu dnia kroków z innymi członkami rodziny i znajomymi, jeśli noszą inne zegarki z rodziny Garmina. Niewątpliwą zaletą Vivofit junior jest także brak konieczności ładowania - wymienna bateria w zegarku pozwala na niemal rok działania.

Garmin Vivofit jr. 3 - zegarek dla dziecka motywujący do wypełniania obowiązków Ocena benchmark.pl









4,7/5 Opaska Vivofit jr. 3 to alternatywa dla wcześniej opisanego urządzenia, wyposażona w nieco większy, kolorowy ekran oraz wyglądem bliższa smartwatcha. Również ten produkt wizualnie bazuje na motywach bardzo atrakcyjnych dla dzieci, od bohaterów bajek Disney'a i produkcji Marvela po modne ostatnio wątki z Gwiezdnych Wojen (Grogu, Mandalorian). Podstawowe założenie zegarka pozostaje niezmienione, a więc ma on zachęcać dzieci do aktywności ruchowej i wypełniania zadań ustalonych z rodzicami, by otrzymywać wirtualne monety i odblokowywać nagrody. Dodatkowo ten model Vivofit jr. wyposażony został w planszę ICE, na której zapisać można kontakt do opiekuna na wypadek nagłych zdarzeń. Rodzice bardzo chwalą sobie wytrzymałość urządzenia i jego wodoodporność, a także to, jak bardzo potrafi motywować dzieci do wykonywania codziennych zadań.

Forever iGo Pro JW-200 - najlepszy smartwatch dla 10-latka Ocena benchmark.pl









4,4/5 Forever iGo Pro to warta polecenia propozycja zegarka dla starszych dzieci, które prostszym urządzeniem zbyt łatwo by się znudziły. JW-200 wyposażono w wygodny, 1,4-calowy wyświetlacz z mnóstwem tarcz do wyboru, a także przyjazny juniorom interfejs. Smartwatch wypakowany został ogromem funkcji, mamy więć między innymi: krokomierz, pulsometr, monitoring aktywności i snu, budzik, prognozę pogody, proste gry i opcję odczytywania powiadomień z telefonu. W zależności od natężenia użytkowania zegarek wymagać będzie ładowania co 2-6 dni. iGo Pro dedykowany jest do młodych nastolatków, acz rozgarnięty 8-latek też bez problemu powinien sobie z nim poradzić. Urządzenie dostępne jest w dwóch kolorach – różowym i czarnym, przy czym każdy z nich w zestawie ma jeszcze drugi, wzorzysty pasek/ Podsumowując: jest to funkcjonalny, zaskakująco tani, dobry smartwatch dla dziecka lub młodego nastolatka. Jedynym wyraźnym brakiem jest tutaj niemożność lokalizowania dziecka czy obsługa połączeń telefonicznych, stąd jeśli zwiększenie zdalnego nadzoru nad dzieckiem jest dla CIebie priorytetem, warto rozważyć kolejne dwie pozycje z naszego zestawienia.

Forever Look Me KW-500 - dobry smartwatch dla dzieci z funkcją dzwonienia Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pośród smartwatchy dziecięcych mających zapewnić rodzicom większy spokój ducha i zapewnić stały kontakt z latoroślą, pozytywnie wyróżnia się model Forever Look Me, z wyraźnym focusem na kontroli rodzicielskiej. Po uzupełnieniu zegarka o kartę SIM, umożliwia on rozmowy telefoniczne i wideorozmowy z dzieckiem, przesyłanie wiadomości, zdalny nasłuch otoczenia i możliwość zrobienia zdalnie zdjęcia. Urządzenie podaje także przybliżoną lokalizację dziecka, choć adekwatność tej funkcji może zależeć od okolicy i zawodzić w pomieszczeniach. Jest to wada praktycznie każdego smartwatcha dla dzieci z GPS, podobnie jak konieczność ładowania urządzenia mniej więcej co 2 dni. Smartwatch wyposażono w przydatny przycisk SOS, umożliwiając natychmiastowe poinformowanie nas przez dziecko o zagrożeniu. Zegarek ma atrakcyjny wygląd, a z uwagi na różne dodatki w postaci gry matematycznej, wirtualnego planu lekcji, krokomierza, budzika czy monitora snu, większość dzieciaków nosi go chętnie, nie traktując go jako narzędzia kontroli rodzica, ale po prostu jako fajny gadżet. Jeśli szukasz estetycznego sprzętu, który można w skrócie określić jako "zegarek z telefonem", Look Me jest jedną z lepszych propozycji na rynku - sprawdzi się zarówno u szkraba idącego pierwszy raz do szkoły, jak i jako prezent komunijny dla 9-latka.

Garett Kids Twin 4G - dziecięcy smartwatch na kartę SIM i z lokalizatorem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Garett to jeden z najbardziej znanych producentów smartwatchy dla dzieci, jednak poziom poszczególnych modeli wypuszczanych przez markę na rynek jest bardzo nierówny, a ceny bywają nieadekwatnie wysokie. Garett Kids Twin jest jednym z bardziej udanych zegarków smart tego producenta. Ooferuje stały kontakt telefoniczny z dzieckiem, wideorozmowy, zdalny nasłuch otoczenia, lokalizację na bazie GPS i wyznaczanie GEOogrodzenia, a także przycisk alarmowy SOS. Dzieciaki korzystać mogą między innymi z krokomierza, kalkulatora, budzika, gierki matematycznej, a także podwójnego aparatu. Mnogość funkcji zamknięta została w kolorowej i odpornej na zamoczenie obudowie. Zdecydowaną zaletą urządzenia jest obsługa łączności 4G, wcale nie tak oczywista w przypadku smartwatchy dla dzieci. Garett Twin dostępny jest w trzech kolorach.

A może smartwatch dla dorosłych?

Dziecięce smartwatche przedstawione powyżej to zaledwie wycinek rynku, mamy jednak nadzieję, że udało nam się wyjaśnić jakimi opcjami dysponują obecnie rodzice i tym samym pomogliśmy Wam w dokonaniu wyboru. Niezależnie czy poszukujecie kolorowego zegarka majacego sprawić radość Waszym pociechom i rozwijać je przez zabawę, czy nastawieni jesteście na zakup sprzętu, który pozwoli mieć stały kontakt z dzieckiem i sprzyjać jego bezpieczeństwu - wiedząc na co zwrócic uwagę, raczej nie wybierzecie źle.

Co jednak jeśli Wasze dziecko jest już starsze i nieszczególnie uśmiechają mu się uproszczone funkcjonalności i dziecięce interfejsy?

Warto wówczas rozważyć zakup dobrego i niedrogiego "dorosłego" sprzętu, który będzie dobrym startem do przygody z coraz bardziej zaawansowanymi gadżetami.

Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie w takim wypadku zakup jednego z ogromnie popularnych smartbandów, na przykład Xiaomi Mi Band 6, albo niewielkiego zegarka w rodzaju Amazfit Bip U Pro. Sprzęty te są z powodzeniem używane przez dorosłych, jednak nie prezentują wysokiego stopnia skomplikowania, a do tego z powodzeniem sprawdzą się też na wąskich nadgarstkach.

Życzymy Wam tylko udanych wyborów!