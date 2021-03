Smartwatch dla dzieci to zabawa dla nich, ale przede wszystkim spokój ducha dla rodziców. Choć oferują najmłodszym pewne funkcje, najważniejsze jest to, że pozwalają rodzicom czuwać nad bezpieczeństwem pociech i pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Jaki model warto dziś kupić?

Smartwatch dla dziecka? Czy to na pewno dobry pomysł?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie o to, jaki smartwatch wybrać, warto zastanowić się w ogóle nad tym, czy aby na pewno jest to dobry gadżet dla najmłodszych. Bez wątpienia może on bowiem rozpraszać uwagę dziecka, a funkcje, takie jak powiadomienia o wiadomościach ze smartfona czy płatności zbliżeniowe, raczej trudno byłoby takiemu młodemu człowiekowi wykorzystać. Z jednej strony to prawda, z drugiej jednak trzeba wiedzieć, że sektor „dziecięcych smartwatchów” rozwija się niezależnie od tego głównego i są to urządzenia nieco innego rodzaju.

Smartwatch do zabawy, a może taki z lokalizatorem GPS

Można wyróżnić dwie kategorie smartwatchów dla dzieci. Pierwszą (znacznie mniej liczną grupę) stanowią zegarki nastawione przede wszystkim na rozrywkę i edukację – motywują do ruchu (i monitorują aktywność), pomagają w wypełnianiu codziennych obowiązków i pozwalają grać w mini-gry. Drugą (znacznie powszechniejszą grupą) są tzw. lokalizatory GPS. Taki gadżet ma przeważnie dość ograniczoną funkcjonalność, ale zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i spokój rodzicom. Umożliwia ustalenie, gdzie znajduje się młody człowiek, wysyła powiadomienia, gdy wyjdzie poza ustaloną strefę i pozwala na prowadzenie rozmów głosowych. Takie gadżety są też wyposażone w specjalny przycisk SOS, który wywołuje połączenie z rodzicem (lub inną zaufaną osobą) w przypadku, gdy poczuje zagrożenie. W naszym rankingu znajdziesz jedne i drugie.

Jaki jest najlepszy smartwatch dla dzieci? Ranking 2021:

Mogłoby się wydawać, że wybór smartwatcha dla dziecka jest – nomen omen – dziecinnie prosty. Nic jednak bardziej mylnego. Po pierwsze: różnie bywa z precyzją lokalizacji, czasem działania i jakością wykonania. Tworząc ten ranking, zwracaliśmy na to szczególną uwagę. Staraliśmy się też wybierać modele, które mają coś do zaoferowania nie tylko rodzicom, ale i dzieciom. Stąd w naszym zestawieniu zegarki z funkcją liczenia kroków i kalorii, alarmami, grami czy wreszcie aparatem i przeglądarką zdjęć. Przejdźmy więc do rzeczy, oto najlepsze odpowiedzi na pytanie o to…

Jaki smartwatch dla dziecka będzie najlepszy? Polecamy te modele

Forever Kids Watch Call Me – tani smartwatch dla dziecka









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na początek mamy tani smartwatch dla dziecka i to naprawdę tani, bo jego cena nie przekracza stówki. Za te pieniądze otrzymujemy od producenta zegarek, który zapewni dziecku rozrywkę (dzięki zainstalowanej grze matematycznej), możliwość sprawdzenia aktualnej godziny na kolorowym ekranie w rozmiarze 1,44 cala oraz – przede wszystkim – bezpieczeństwo. Pozwala dziecku szybko połączyć się z rodzicami, jeśli tylko się zgubi lub poczuje zagrożenie. Rodzice z kolei mogą łatwo sprawdzać lokalizację pociechy oraz upewniać się, że wszystko u niej w porządku. Biorąc pod uwagę cenę, zaskakująco dobrze wypada w tym modelu czas pracy – sięgający nawet 3 dni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 400 mAh

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Xblitz Watch Me – dobry smartwatch dla chłopca









4,6/5 Ocena benchmark.pl Xblitz Watch Me wnosi bezpieczeństwo na wyższy poziom. Ten smart watch dla dzieci jest wyposażony w moduł GPS, umożliwiający precyzyjną lokalizację pociechy. To także sposób na ustalenie „strefy bezpieczeństwa” – gdy dziecko z niej wyjdzie, od razu wysłane zostanie powiadomienie. Zegarek oczywiście oferuje też przycisk SOS (wywołujący połączenie z rodzicem), ale na tym nie koniec. Gadżet motywuje również do aktywności, licząc kroki i przebyty dystans, a monitoring snu pozwala zadbać o zdrowy wypoczynek w nocy. Są też alarmy, jest aparat i jest latarka, a za wykonywanie codziennych obowiązków syn może otrzymywać nagrody w postaci graficznych serduszek. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali Pokaż specyfikację

Garett Kids 5 – niezawodny smartwatch dla dzieci









4,5/5 Ocena benchmark.pl Garett Kids 5 to jeden z najlepszych smartwatchów z aktywną kontrolą rodzicielską (czyli pakietem funkcji, takich jak lokalizator GPS, geosiatka czy zdalna aktywacja mikrofonu). Oddaje też do dyspozycji najmłodszych przycisk SOS, z którego mogą skorzystać, gdy pilnie będą potrzebowały skontaktować się z mamą lub tatą. Wyróżnia go „subtelniejsza” konstrukcja i okrągły wyświetlacz (w formacie 1,2 cala). Zegarek oferuje monitoring snu, grę matematyczną i latarkę, a do tego ma na pokładzie aparat fotograficzny. Dzięki niemu dziecko może zrobić zdjęcie nie tylko sobie, ale też na przykład „potworowi”, którego zobaczy na swojej drodze (a który – oby zawsze – okazywał się tylko niewinnym owadem). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 450 mAh

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Little Tikes Tobi – dobry smartwatch dla dziewczynki









4,6/5 Ocena benchmark.pl Tymczasem przechodzimy do modeli „rozrywkowych”. Tę kategorię otwiera u nas (niezwykle popularny ostatnio) Little Tikes Tobi. To smartwatch, na którego ekranie wyświetla się interaktywny robocik z setką wyrazów twarzy. Wraz z nim dziecko może uczyć się korzystania z zegarka i gra w gry edukacyjne i taneczne. Daje motywację do ruchu i sprawia, że nauka staje się zabawą. Smartwatch ma również aparat do zdjęć i filmików oraz krokomierz, a wszystko to jest zamknięte w wygodnej i zarazem wytrzymałej obudowie. Wisienką na torcie jest długi, bo wynoszący nawet 5 dni czas pracy od ładowania do ładowania. Pokaż specyfikację

Garmin vivofit jr. 3 – motywacyjny smartwatch dziecięcy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Garmin vivofit jr. 3 to smartwatch, który powstał po to, by motywować dzieci do działania. I nieważne, czy chodzi o to, by więcej się ruszały, myły zęby dwa razy dziennie, odrabiały zadania domowe na czas czy też wykonywały inne obowiązki. Zegarek zamienia to wszystko w zabawę, a za każde „dokonanie” dziecko może być nagradzane. W jaki sposób? Ano w taki, że jeśli rodzin potwierdzi „wykonanie zadania”, to odblokowana zostanie kolejna przygoda we wbudowanej grze. Gadżet uczy podstawowych ćwiczeń, liczy kroki, monitoruje również sen i zawiera widżet ICE (określający osobę kontaktową w razie czego). Do tego nie musisz martwić się o ładowanie – czas pracy na baterii dochodzi nawet do 12 miesięcy. Pokaż specyfikację

Smartwatche dla dzieci - czy warto?

Jakie jest twoje zdanie na temat smartwatchów dla dzieci? Uważacie, że to praktyczne urządzenia czy zbędne gadżety? A może widzisz w nich wręcz coś nieodpowiedniego? Czekamy na twój komentarz. Chętnie też przeczytamy twoją opinię na temat zegarków zawartych w tym zestawieniu lub innych, które miałeś okazję testować.

