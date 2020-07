Smartwatch dla dzieci to zabawa dla nich, ale przede wszystkim spokój ducha dla rodziców. Choć oferują najmłodszym pewne funkcje, najważniejsze jest to, że pozwalają rodzicom czuwać nad bezpieczeństwem pociech i pozostawać z nimi w stałym kontakcie. Jaki model warto dziś kupić?

Smartwatch dla dziecka? Czy to na pewno dobry pomysł?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie o to, jaki smartwatch wybrać, warto zastanowić się w ogóle nad tym, czy aby na pewno jest to dobry gadżet dla najmłodszych. Bez wątpienia może on bowiem rozpraszać uwagę dziecka, a funkcje, takie jak powiadomienia o wiadomościach ze smartfona czy płatności zbliżeniowe, raczej trudno byłoby takiemu młodemu człowiekowi wykorzystać. Z jednej strony to prawda, z drugiej jednak trzeba wiedzieć, że sektor „dziecięcych smartwatchów” rozwija się niezależnie od tego głównego i są to urządzenia nieco innego rodzaju.

W rzeczywistości smartwatch dla dzieci to tak naprawdę zegarek, będący przede wszystkim lokalizatorem GPS. Ma przeważnie dość ograniczoną funkcjonalność, ale zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i spokój rodzicom. Umożliwia ustalenie, gdzie znajduje się młody człowiek, wysyła powiadomienia, gdy wyjdzie poza ustaloną strefę i pozwala na prowadzenie rozmów głosowych. Takie gadżety są też wyposażone w specjalny przycisk SOS, który wywołuje połączenie z rodzicem (lub inną zaufaną osobą) w przypadku, gdy poczuje zagrożenie.

Jaki jest najlepszy smartwatch dla dzieci? Ranking 2020:

Mogłoby się wydawać, że wybór smartwatcha dla dziecka jest – nomen omen – dziecinnie prosty. Nic jednak bardziej mylnego. Po pierwsze: różnie bywa z precyzją lokalizacji, czasem działania i jakością wykonania. Tworząc ten ranking, zwracaliśmy na to szczególną uwagę. Staraliśmy się też wybierać modele, które mają coś do zaoferowania nie tylko rodzicom, ale i dzieciom. Stąd w naszym zestawieniu zegarki z funkcją liczenia kroków i kalorii, alarmami, grami czy wreszcie aparatem i przeglądarką zdjęć. Przejdźmy więc do rzeczy, oto najlepsze odpowiedzi na pytanie o to…

Jaki smartwatch dla dziecka będzie najlepszy? Polecamy te modele

Forever Kids Watch CALL ME – tani smartwatch dla dziecka









4,6/5 Ocena benchmark.pl Na początek mamy tani smartwatch dla dziecka i to naprawdę tani, bo jego cena nie przekracza stówki. Za te pieniądze otrzymujemy od producenta zegarek, który zapewni dziecku rozrywkę (dzięki zainstalowanej grze matematycznej), możliwość sprawdzenia aktualnej godziny na kolorowym ekranie w rozmiarze 1,44 cala oraz – przede wszystkim – bezpieczeństwo. Pozwala dziecku szybko połączyć się z rodzicami, jeśli tylko się zgubi lub poczuje zagrożenie. Rodzice z kolei mogą łatwo sprawdzać lokalizację pociechy oraz upewniać się, że wszystko u niej w porządku. Biorąc pod uwagę cenę, zaskakująco dobrze wypada w tym modelu czas pracy – sięgający nawet 3 dni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 400 mAh

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Xblitz LoveME – ładny smartwatch dla dziewczynki









4,5/5 Ocena benchmark.pl Xblitz LoveME to prosty, tani i wygodny smart watch dla dzieci z pakietem korzyści dla rodziców. Dzięki modułowi GPS ci ostatni mogą w każdej chwili zobaczyć, gdzie znajduje się ich pociecha. Jest to opcja, z której warto skorzystać wtedy, gdy chce się pozwolić dziecku wracać samodzielnie ze szkoły albo gdy idzie na podwórko z nowymi znajomymi. Rodzice mogą także określić „strefę bezpieczeństwa” (na przykład plac zabaw), aby otrzymywać powiadomienia, gdy córka oddali się od niej. Alert pojawi się też wtedy, gdy zdejmie zegarek lub gdy akumulator zacznie padać. Dzieciom zaś LoveME oferuje podgląd aktualnej godziny i funkcję alarmu, licznik kroków i dystansu, monitoring snu, a także przycisk SOS, którego wciśnięcie powoduje automatyczne połączenie z rodzicem. Najważniejsze cechy: Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Garett Kids Time – wodoszczelny smartwatch dla chłopca









4,6/5 Ocena benchmark.pl Dla chłopców ten model będzie idealny. Dziecięcy smartwatch Garett Kids Time ze swoją sportową stylistyką nie tylko dobrze się prezentuje, ale też jest wytrzymały i wodoszczelny, więc można się bawić bez obaw i bez oporów. Do tego zegarek motywuje do ruchu i daje rodzicom kontrolę nad aktywnością dziecka, jako że liczy kroki i spalone kalorie. Monitoruje także sen, a do tego jest wyposażony w aparat fotograficzny. Jeżeli zaś chodzi o klasyczne funkcje, to mamy lokalizację i geosiatkę, jak również przycisk SOS i połączenia głosowe. Duży, kolorowy wyświetlacz ułatwia obsługę, a dopełnieniem całości są: budzik oraz przeglądarka zdjęć. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 420 mAh

Waga 35 g

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Garett Kids 5 – dobry i niezawodny smartwatch dla dzieci









4,5/5 Ocena benchmark.pl Garett Kids 5 to jeden z najlepszych smartwatchów z aktywną kontrolą rodzicielską (czyli pakietem funkcji, takich jak lokalizator GPS, geosiatka czy zdalna aktywacja mikrofonu). Oddaje też do dyspozycji najmłodszych przycisk SOS, z którego mogą skorzystać, gdy pilnie będą potrzebowały skontaktować się z mamą lub tatą. Wyróżnia go „subtelniejsza” konstrukcja i okrągły wyświetlacz (w formacie 1,2 cala). Zegarek oferuje monitoring snu, grę matematyczną i latarkę, a do tego ma na pokładzie aparat fotograficzny. Dzięki niemu dziecko może zrobić zdjęcie nie tylko sobie, ale też na przykład „potworowi”, którego zobaczy na swojej drodze (a który – oby zawsze – okazywał się tylko niewinnym owadem). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 450 mAh

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Media-Tech Kids Locator – funkcjonalny smartwatch dziecięcy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kosztuje nieco więcej, ale wart jest swojej ceny. Media-Tech Kids Locator to dobry smartwatch dla dziecka między 5. a 10. rokiem życia i rodziców, chcących zatroszczyć się o jego bezpieczeństwo. Wysoką precyzję lokalizacji zapewnia wykorzystanie trzech różnych systemów: GPS, Wi-Fi oraz LBS (czyli sieci telefonicznej). Nie zabrakło też geosiatki, funkcji SOS, zdalnego podsłuchu czy rozmów głosowych i wideo. Do tego gadżet działa też jak prosty zegarek sportowy, monitorując liczbę spalonych kalorii, postawionych kroków i przebytych metrów, a nawet obrotów ciała w trakcie snu. Duży, kolorowy wyświetlacz jest czytelny, a do tego ułatwia obsługę. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 700 mAh

Waga 53 g

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Garmin Vivofit jr. 2 – alternatywa dla zegarka, czyli opaska dla dziecka









4,6/5 Ocena benchmark.pl Interesującą alternatywą dla smartwatcha może być opaska sportowa. Konkretnie polecamy model Garmin Vivofit jr. 2, który liczy kroki i motywuje do aktywności przez co najmniej 60 minut każdego dnia. Spełnienie tego celu oznacza przejście do kolejnego poziomu gry i szansę na poznanie dalszej części przygód swoich ulubionych bohaterów z dużego lub małego ekranu. Dziecko może również otrzymywać nagrody za wykonanie zadań zleconych przez rodziców – odrobienie pracy domowej czy umycie zębów przed spaniem. To zabawa, która może przy okazji zbliżyć do siebie pociechy oraz mamę i tatę. Co warte podkreślenia, opaska jest wodoszczelna (5 ATM) i działa około 12 miesięcy na jednej baterii, więc nie trzeba pamiętać o ładowaniu. Pokaż specyfikację

Smartwatche dla dzieci - czy warto?

Jakie jest wasze zdanie na temat smartwatchów dla dzieci? Uważacie, że to praktyczne urządzenia czy zbędne gadżety? A może widzicie w nich wręcz coś nieodpowiedniego? Czekamy na wasze komentarze. Chętnie też przeczytamy wasze opinie na temat zegarków zawartych w tym zestawieniu lub innych, które mieliście okazję testować.

