Jaki tablet kupić? Ranking najlepszych tabletów 2026

Przedstawiamy nasz ranking tabletów. Znajdziesz tu najlepsze tablety w poszczególnych przedziałach cenowych, które są dostępne na rynku na początku 2026 roku. Dowiesz się też na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu takiego urządzenia.

Najlepsze tablety na rynku – co mamy dziś do wyboru?

Chociaż nigdy nie osiągnęły popularności na poziomie smartfonów czy laptopów, tablety z pewnością nie powinny być określane jako bezużyteczne. Są sytuacje i zadania, kiedy sprawdzają się znakomicie. Oczywiście tyczy się do dobrych modeli, których na szczęście nie brakuje. Tablety są przydatne w zastosowaniach rozrywkowych, takich jak oglądanie filmów, słuchanie muzyki czy granie, ale też w poważniejszych zadaniach - podczas nauki czy jako narzędzie do pracy. Niektóre są nawet w stanie zastąpić laptopy, oferując większą mobilność i dotykową obsługę. Owszem, ich funkcjonalność w typowych dla komputerów zadaniach będzie z reguły mniejsza, ale w wielu przypadkach mogą okazać się bardzo praktyczne.

Nie sposób nie zauważyć, że w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat rynek tabletów zauważalnie ewoluował. Podobnie jak smartfony, tablety "urosły". Modele z ekranami o przekątnych 7 cali czy nawet 8 cali stanowią dziś tylko niewielką część oferty producentów. Najpopularniejsze są obecnie tablety z ok. 11-calowymi ekranami, chociaż nie brakuje jeszcze większych. Tworząc ten ranking staraliśmy się uwzględnić potrzeby i preferencje różnych grup użytkowników, nie tylko w zakresie rozmiaru ekranu, ale też innych elementów wyposażenia tabletu i obsługi dodatkowych akcesoriów.

Jaki tablet kupić? Ranking tabletów 2026

Jaki tablet wybrać? Co powinien mieć i na co zwracać uwagę?

Szukając tabletu, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

Jaki rozmiar tabletu mnie interesuje? Małe tablety są niewiele większe od współczesnych smartfonów i kierowane do osób, dla których priorytetem jest mobilność. Uniwersalne urządzenia mają jednak rozmiar 10 lub 11 cali, a duże tablety (powyżej 12 cali) to dobry wybór dla osób, jakie chcą często oglądać filmy, a przede wszystkim pracować na swoim urządzeniu, które wraz z odpowiednimi akcesoriami będzie mogło zastąpić laptopa.

Do czego chcę wykorzystywać tablet? Do zwykłych, codziennych zastosowań wystarczy prosty tablet z 6 GB pamięci RAM (odchodzi się już od 4 GB). Do pracy i rozrywki lepszy będzie większy tablet z co najmniej 8 GB / 12 GB pamięci RAM i topowym procesorem. W przypadku chęci częstego oglądania filmów warto też zadbać o pojemny akumulator (najlepiej powyżej 10 000 mAh) i dobre głośniki stereo.

Gdzie chcę korzystać z tabletu? Jeżeli głównie w domu, wystarczy model z Wi-Fi. Jeśli jednak rozglądasz się za tabletem z myślą o korzystaniu z niego także poza domem, lepiej dopłacić do wariantu z łącznością komórkową LTE lub 5G.

Oczywiście odpowiedzi na te pytania nie wyczerpują tematu, ale pozwalają mocno skrócić listę modeli branych pod uwagę. No i jest coś jeszcze. Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie o to, ile chce się i można wydać na takie urządzenie.

Ile kosztuje dobry tablet w 2026 roku?

Ceny naprawdę solidnych tabletów rozpoczynają się od około 1500 tys. złotych. W tym budżecie możesz oczekiwać dobrego urządzenia do surfowania po sieci czy korzystania z popularnych aplikacji. Najbardziej uniwersalne modele kosztują jednak od 2000 do 3000 złotych i świetnie sprawdzą się na przykład podczas nauki na studiach, oglądania filmów i seriali albo grania w gry mobilne. Z kolei na sprzęt do profesjonalnych zastosowań, z najlepszym procesorem, zaawansowanymi funkcjami AI i dużymi zapasami szybkiej pamięci, trzeba wydać już około 5 tys. złotych albo i więcej. Przykładowo ceny flagowych iPadów Pro dochodzą do dwa razy wyższych kwot. Istotne są dodatkowe akcesoria, bo rysiki czy klawiatury znacząco rozbudowują funkcjonalność.

Jaki jest aktualnie najlepszy tablet? Ranking przynosi odpowiedź

XIAOMI Redmi Pad 2 11" – dobry tablet za kilkaset złotych

Czy można kupić dobry tablet za kilkaset złotych? Oczywiście, że tak. Przynajmniej jeśli celuje się w urządzenie, które ma służyć do realizacji prostych, podstawowych zadań. Wartą uwagi propozycją jest w takim przypadku XIAOMI Redmi Pad 2 11". W wariancie 4 GB + 128 GB kosztuje ok. 600 złotych, ale lepiej nieco dopłacić i za ok. 850 złotych postawić na wariant 8 GB + 256 GB. Zdecydowanie większe zasoby pamięci operacyjnej oraz przestrzeni na dane zapewnią wyższy komfort użytkowania i sprawią, że sprzęt ten będzie mógł posłużyć znacznie dłużej.

Pozostała specyfikacja, jak ta tę półkę cenową, również może się podobać. Producent zadbał o 11-calowy ekran cechujący się obrazem o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz technologią adaptacyjnego odświeżania do 90 Hz. Poza tym postawił na procesor Mediatek Helio G100 Ultra, dwa proste aparaty (8 Mpix na tyle oraz 5 Mpix na froncie), łączności Wi-Fi i Bluetooth 5.3, baterię o pojemności 9000 mAh oraz cztery głośniki stereo. Tak wyposażony XIAOMI Redmi Pad 2 11", pracujący pod kontrolą Androida 15, to godna uwagi, przystępna cenowo propozycja nadająca się do wygodnego przeglądania internetu, oglądania wideo czy jako tablet dla dziecka do nauki i najprostszych gier. Dla wielu osób plusem będzie tu metalowa obudowa oraz fakt, że możliwości XIAOMI Redmi Pad 2 11" można rozbudować, bo jest to tablet zgodny z rysikiem REDMI Smart Pen i etui Redmi Pad 2 Cover.

LENOVO Tab Plus 11.5" – dobry tablet do filmów i muzyki

Jeśli urządzenia marki LENOVO kojarzą ci się z większą oryginalnością i ergonomią, interesujący może okazać się LENOVO Tab Plus 11.5". Chociaż i ten model nie odstrasza ceną, która tylko nieznacznie przekracza 1000 złotych, na tle konkurentów wyróżnia się obudową ze zintegrowaną nóżką, dzięki której możliwe jest ustawienie tabletu pod kątem 175 stopni i tym samym wygodniejsze oglądanie wideo. Tym bardziej, że jednocześnie model ten oferuje spory wyświetlacz (o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli) i aż 8 głośników JBL z Dolby Atmos. Cała konstrukcja jest chroniona przed wodą i kurzem klasy zgodnie z normą IP52, co daje możliwość cieszenia się multimediami bez obaw o przypadkowe zachlapanie.

Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" – dobry tablet do pracy

Podobnie jak w przypadku smartfonów, również w przypadku tabletów popularny koreański producent pokusił się o propozycje z dopiskiem FE. Te nawiązują do flagowych modeli, choć dzięki kliku kompromisom są zauważalnie tańsze, a jednocześnie pozostają jednymi z najciekawszych propozycji na rynku w swojej kategorii cenowej. W przypadku Galaxy Tab S10 FE 10.9" będzie to budżet do 2000 złotych lub do 2500 złotych, odpowiednio w przypadku wariantów z Wi-Fi lub z Wi-Fi oraz 5G.

Co ważne, po zakupie w opakowaniu poza tabletem znajdujemy rysik S Pen. Znacząco ułatwia on obsługę w wielu scenariuszach, w tym podczas korzystania z funkcji AI, których tu nie brakuje. Ekran mierzy 10,9” i jest odświeżany do 90 Hz, choć to nie AMOLED, na jaki można liczyć w droższych tabletach z tej rodziny. Nie obcięto tutaj za to wodoszczelności IP68. Galaxy Tab S10 FE 10.9" ma też procesor Exynos 1580, łączność​ Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 (opcjonalnie również wspomniane 5G), dwa głośniki, niezły aparat przedni i baterię 8000 mAh. To dobrze wykonany, wyglądający nowocześnie i bardzo solidny pod względem specyfikacji sprzęt, który dla wielu osób będzie w zupełności wystarczający "na co dzień" - do multimediów, komunikatorów, oraz nauki i pracy, z uwzględnieniem notowania czy rysowania i wbudowanych na stracie narzędzi AI.

Apple iPad 11" (11 gen.) – tablet Apple w przystępnej cenie

Może nie tani, ale przystępny cenowo jak najbardziej, a to jak na sprzęt Apple i tak stosunkowo rzadka sytuacja. Podstawowy iPad to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby spróbować swojej przygody z ekosystemem tego producenta. Wyposażony w czip A16 zapewnia naprawdę niezłą wydajność, co przekłada komfortowe warunki pracy czy nauki. Świetnie ogląda się na nim filmy, bardzo wygodnie korzysta się z rozmaitych aplikacji, a i rysowanie daje całkiem sporo frajdy.

To uniwersalny tablet, który może i nie zastąpi laptopa, ale na pewno z powodzeniem będzie mógł go uzupełniać – w sytuacjach, gdy priorytetami są mobilność oraz obsługa dotykowa. System iPadOS zapewnia bardzo szeroką funkcjonalność i doskonale współpracuje z innymi urządzeniami w ekosystemie Apple. Dodatkowe możliwości da sięgnięcie pod akcesoria - Apple Pencil lub Magic Keyboard Folio.

Apple iPad Air 11" (M3) – dobry tablet Apple

iPad Air to coś więcej niż proponowany wyżej iPad. To tablet ze średniej półki cenowej, zarówno pod kątem oferty Apple jak i całego rynku. Jest napędzany jest przez układ M3, a to przekłada się na już naprawdę sporą wydajność. iPad Air to tablet, którego moce obliczeniowe dorównują bardzo dobrym laptopom sprzed paru lat. Do tego jest cieńszy (6,1 mm) i lżejszy od opisanego wcześniej modelu i wspiera Apple Intelligence. Sprawdzi się zarówno do rozrywki, jak i do pracy. Współpracuje między innymi z rysikiem Apple Pencil Pro oraz klawiaturą Magic Keyboard. Chociaż jak to u Apple, za dodatkowe gadżety i w tym przypadku trzeba dopłacić.

Apple iPad Pro 13" (M5) – najlepszy tablet dla profesjonalisty

Znany z MacBooków procesor Apple M5, rewelacyjny wyświetlacz Ultra Retina XDR o przekątnej 13 cali, rozdzielczości 2752 x 2064 pikseli i szczytowej jasności sięgającej 1600 nitów, łączność Wi-Fi 7, Face ID, szerokokątny aparat 12 Mpix z nagrywaniem 4K na tyle i 12 Mpix Center Stage na froncie oraz wsparcie Apple Intelligence i nawet 2 TB pamięci wewnętrznej. Tak w skrócie przedstawia się specyfikacja najbardziej zaawansowanego tabletu Apple.

To sprzęt dla profesjonalistów i to takich, którzy nie chcą godzić się na żadne kompromisy. Kosztuje tyle, co dobry laptop, ale też w znacznym stopniu potrafi go zastąpić. Pod pewnymi względami oferuje nawet więcej. Jeśli celem twoich poszukiwań jest najlepszy, najwydajniejszy tablet do kupienia w 2026 roku, to właśnie na niego patrzysz. Mimo dużych możliwości ma jedynie 5,1 mm grubości. Oczywiście obsługuje też topowe akcesoria tego producenta, czyli Magic Keyboard i Apple Pencil Pro. Sprzedawane oddzielnie.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" – najlepszy tablet z Androidem

Jeśli celujesz w bardzo zaawansowany tablet, ale z systemem Android, w takim wypadku niewiele propozycji może równać się pod względem specyfikacji z Galaxy Tab S11 Ultra 14.6". To bardzo duży i najmocniejszy aktualnie tablet w ofercie Samsunga. To wręcz gigant, bo jego wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X ma przekątną aż 14,6 cala (przy rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i szczytowej jasności 1600 nitów), czyli więcej niż niejeden laptop.

Nie zapominajmy także o niezłym aparacie, baterii 11 600 mAh, 12 GB / 16 GB RAM (w zależności od wariantu), czterech głośnikach i rozbudowanych funkcjach AI, którymi obecnie słusznie szczyci się Samsung w swoich urządzeniach mobilnych. Jeśli więc szukasz topowego tabletu z dużym wyświetlaczem, ale nie lubisz Apple lub po prostu zależy ci na Androidzie, to ten model będzie zdecydowanie najlepszym wyborem. Jest świetnie wykonany i wodoszczelny zgodnie z normą IP68. Rysik S Pen znajdziesz w zestawie. Do wyboru producent oddaje warianty z Wi-Fi oraz z Wi-Fi i 5G.