Telefon dla seniora może wydawać się archaiczną konstrukcją. Dla bliskich nam starszych osób często jest jednak jedynym akceptowalnym gadżetem do komunikacji. Który model wybrać?

Telefon dla babci lub dziadka. Przede wszystkim łatwy w obsłudze

Wiele osób z uwagą przegląda ranking najlepszych smartfonów, inni polują na przystępniejsze, ale też sporo oferujące modele do 2000 zł czy do 1000 zł. Tzw. komórki, a zwłaszcza klasyczne telefony odeszły w zapomnienie, ale bywają momenty, w których warto sobie o nich przypomnieć.

Próbowaliście kiedykolwiek namówić babcię lub dziadka do korzystania ze smartfona? Z reguły jest to zadanie niezwykle trudne lub niemożliwe, niekiedy z racji niechęci starszych osób do nowych technologii, innym razem ze względów zdrowotnych. Aby pozostawać w stałym kontakcie trzeba zatem sięgnąć po coś mniej zaawansowanego, a jednocześnie prostego i wygodnego w obsłudze by wyjść naprzeciw np. spadku sprawności ruchowej rąk czy pogarszającemu się wzrokowi.

Jaki telefon dla seniora? Polecane modele

Prosty telefon dla seniora. Co powinien mieć?

Klasyczny, prosty telefon dla starszej osoby musi być konstrukcją, w której na pierwszym planie jest jak najmniej skomplikowana obsługa. Chodzi nie tylko o prosty interfejs, ale też fizyczną klawiaturę z dużymi przyciskami i wyraźnymi oznaczeniami. Ważny jest przycisk SOS. Chociaż lepiej, aby nigdy nie trzeba było z niego korzystać, ale jednak obecność tego elementu może w dramatycznej sytuacji nawet uratować życie. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest stacja ładująca. Po pierwsze sprawia, że telefon zawsze jest gotowy do pracy, poza tym wyrabia nawyk odkładania go w to samo miejsce. A nie jest tajemnicą, że w podeszłym wieku często pojawiają się także problemy z pamięcią i koncentracją. Niektóre stacje ładujące mają dodatkową funkcję przywoływania słuchawki, gdy ta została odłożona w inne miejsce.

Podsumowując, najważniejsze cechy to tutaj:

duże przyciski fizyczne

czytelny ekran

proste menu

stację ładującą (nie jest standardem w każdym modelu)

wbudowany i łatwo dostępny przycisk SOS

tryb głośnomówiący

Większość tego typu konstrukcji oferuje też kilka dodatkowych funkcji, natomiast ich przydatność będzie zależeć przede wszystkim od preferencji seniora. Najbardziej praktyczna wydaje się latarka LED. Pewnie rzadziej wykorzystywane będzie radio FM, Bluetooth czy kalkulator.

Telefon dla seniora ranking - te modele warto kupić

MAXCOM Classic MM134 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Niektórzy mogą zdziwić się, że tak tanio można obecnie kupić nowy sprzęt, jakkolwiek prosty by nie był. MAXCOM Classic MM134 to jedna ze zdecydowanie najpopularniejszych tego typu konstrukcji dla dysponujących mocno ograniczonym budżetem. Co najważniejsze, opinie użytkowników są jak najbardziej pozytywne, a wśród zalet pojawiają się wzmianki, iż jest to głośny telefon dla seniora. Dla osób korzystających z telefonu głównie lub niemal wyłącznie do rozmów jest to dobry wybór. Posiada też opcję zestawu głośnomówiącego i latarki, a nawet dual SIM. Jest lekki i poręczny, ale warto zauważyć, że klawiatura ma wprawdzie duże, ale połączone przyciski. Niektórym seniorom może to nie odpowiadać, dobrze brać to pod uwagę myśląc o MAXCOM Classic MM134 pod kątem kogoś bliskiego. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,77 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 128x160 px

Waga 68 g

MyPhone Halo Easy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Niewiele kosztuje też MyPhone Halo Easy. W czerwonej wersji kolorystycznej mocno rzuca się nawet w oczy, ale najważniejsze, że jest prosty w obsłudze. Posiada 1,77-calowy ekran oraz klawiaturę z dużymi, podświetlanymi przyciskami. I tutaj są one już niezależne. Nie zabrakło również miejsca dla przycisku SOS, latarki i trybu głośnomówiącego. Producent deklaruje, że zastosowana bateria zapewnia do 10 dni pracy w trybie czuwania lub do 250 minut rozmów. To istotne, ponieważ również telefon ładowany jest w standardowy sposób (bez stacji ładującej). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,77 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 128x160 px

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Waga 113 g

MyPhone Halo Q Ocena benchmark.pl









4,5/5 MyPhone Halo Q został wyposażony w naprawdę spory, bo 2,8-calowy ekran. W połączeniu z prostym, obrazkowym menu i fizyczną klawiaturą pozwala to na łatwą obsługę. Oferowany jest z bazą ładującą w zestawie, która posiada przycisk do odszukiwania telefonu, np. w momencie zapomnienia, gdzie został odłożony. MyPhone Halo Q przynosi również przycisk SOS, tryb głośnomówiący i funkcję latarki, a nawet dual SIM, radio FM, odtwarzacz mp3, moduł łączności Bluetooth i aparat 2 Mpix mogący pomóc przy ustawieniu fotokontaktów, które pozwolą później seniorowi łatwiej identyfikować dzwoniących. Na tle swoich bezpośrednich rywali może jawić się więc jako dość rozbudowana propozycja ze sporą liczbą dodatków. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x320 px

Aparat (tył) 2 Mpx

Waga 110 g

Panasonic KX-TU155 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Niemający przekonania do wybranych marek być może zechcą postawić na Panasonic KX-TU155. Również on ma bardzo wygodną z punktu widzenia seniorów klawiaturę. Przyciski są duże, wyraźnie oznaczone, a także oddzielone od siebie i wypukłe. Dodatkowa zaleta to fakt, że są podświetlane. Poza tym producent postawił tu na 2,4-calowy ekran z czytelnym menu. Z tyłu obudowy znalazł się natomiast przycisk SOS i prosty aparat, a na górnej krawędzi latarka LED. Panasonic KX-TU155 posiada też moduł Bluetooth, czytnik kart microSD do 32GB i oferowany jest wraz ze stacją ładującą w zestawie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,4 cale/cali

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Waga 102 g

MyPhone Rumba 2 Ocena benchmark.pl









4,2/5 Nieco inną konstrukcją jest MyPhone Rumba 2. Chyba właśnie ten model najmocniej potwierdza, że nie każdy telefon dla seniora musi mieć podobną, nudną dla niektórych stylistykę. Niektóre mamy czy babcie powinny z przyjemnością korzystać z telefonu z klapką, którym jest właśnie MyPhone Rumba 2. Co ciekawe, jednocześnie producent zastosował tutaj dwa ekrany - główny 2,4” oraz zewnętrzny 1,4”. Dzięki temu drugiemu nie trzeba za każdym razem rozkładać telefonu, sprawdzenie godziny czy informacji o nieodebranych połączeniach możliwe jest także na mniejszym ekranie. Klawiatura posiada dość duże przyciski, producent nie zapomniał również o przycisku SOS, funkcji latarki, a nawet prostym aparacie. W zestawie znajduje się stacja ładująca jeśli dla kogoś będzie to wygodniejsze niż korzystanie z przewodu USB. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x320 px

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Najlepszy telefon dla seniora to telefon dopasowany do seniora

O tym, który telefon dla seniora będzie najlepszy decydują nie tylko możliwości samego urządzenia. Bardzo ważne jest tutaj, aby uwzględnić preferencje oraz aktualny stan zdrowia starszej osoby. Niekiedy jedynym słusznym wyborem będzie maksymalnie uproszczony telefon, niekiedy coś bardziej mobilnego - telefon komórkowy dla seniora, a może nawet smartfon.

Jeśli Wasi dziadkowie lub być może rodzice dają namówić się na tego ostatniego, polecamy nasze zestawienie smartfonów do 1000 zł lub nieco tańszych smartfonów do 700 zł. Znajdziecie tam modele o dobrej relacji ceny do możliwości, płynnie realizujące podstawowe zadania, a przy tym mające już na tyle dobre aparaty, że spokojnie można wykonać nimi cieszące oko zdjęcia, chociażby wnuków.

