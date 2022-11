Nie wiesz jaki telefon dla seniora wybrać? Wybór telefonu dla starszej osoby to dla Ciebie czarna magia? Chcesz kupić telefon z przyciskiem SOS dla babci lub dla dziadka? W tym poradniku znajduje się wszystko co trzeba wiedzieć na temat takiego urządzenia.

Nowoczesny telefon dla seniora. Przede wszystkim prosty i łatwy w obsłudze

Zdecydowana większość osób sięga obecnie po smartfona. Urządzenia te oferują bardzo dużo, zwłaszcza najlepsze telefony flagowe, ale możliwość korzystania z tak wielu funkcji wiąże się oczywiście ze skomplikowaniem ich obsługi. Nie jest to problem dla młodszych ludzi, którzy w dzisiejszych czasach na co dzień obcują z nowoczesną technologią, ale może to się okazać kłopotliwe dla seniorów.

Próby namówienia babci lub dziadka na korzystanie ze smartfona kończą się zazwyczaj niepowodzeniem. Może to wynikać zarówno z ich obaw i niechęci do nowych technologii lub po prostu ze względów zdrowotnych, na przykład kłopotów ze wzrokiem czy spadkiem sprawności ruchowej dłoni. Takie osoby zdecydowanie chętniej sięgną po prosty telefon dla seniora, czyli taki z dużymi przyciskami i czytelnym ekranem, a nawet z przydatnym przyciskiem SOS.

Warto jednak namówić babcię lub dziadka na to by zgodzili się na korzystanie z jakiegokolwiek telefonu komórkowego. Ważne jest bowiem by mieć możliwość skontaktowania się z nimi w każdej chwili.

Jaki telefon dla seniora? Polecane modele - nasze TOP 5

Bonus:

Samsung Galaxy A13 - telefon dla seniora z Internetem

Prosty telefon dla seniora. Co powinien mieć?

Jak już wyżej wspomnieliśmy, najważniejszą cechą, którą powinien posiadać telefon dla starszej osoby jest łatwość obsługi. Ważny jest między innymi nieskomplikowany interfejs oraz fizyczna klawiatura z dużymi przyciskami i wyraźnymi oznaczeniami. Zdecydowana większość tego typu telefonów wyposażona jest także w przycisk SOS, po wciśnięciu którego telefon łączy się ze służbami ratunkowymi bądź wcześniej zdefiniowanymi kontaktami.

Rozwiązaniem, które pozytywnie wpływa na komfort obsługi jest także stacja ładująca. Po pierwsze sprawia, że telefon zawsze jest gotowy do pracy, poza tym wyrabia nawyk odkładania go w to samo miejsce. A nie jest tajemnicą, że w podeszłym wieku często pojawiają się także problemy z pamięcią i koncentracją. Niektóre stacje ładujące mają dodatkową funkcję przywoływania słuchawki, gdy ta została odłożona w inne miejsce.

Ponadto warto zwrócić uwagę na:

baterię zapewniającą długi czas pracy (a więc co najmniej kilka dni, w przeciwieństwie do większości smartfonów)

duże i najlepiej podświetlane przyciski fizyczne

czytelny ekran

proste menu

tryb głośnomówiący

opcję szybkiego wybierania najważniejszych kontaktów

Większość takich telefonów oferuje też kilka dodatkowych funkcji, natomiast ich przydatność będzie zależeć przede wszystkim od preferencji seniora. Najbardziej praktyczna wydaje się latarka LED. Pewnie rzadziej wykorzystywane będzie radio FM, Bluetooth czy kalkulator. Większość prostych telefonów komókowych przeznaczonych dla osób starszych posiada także aparat tylny, jednak najczęściej oferują bardzo słabą jakość zdjęć i ich przydatność jest niewielka.

Najlepsze telefony dla seniora - ranking 2022:

MYPHONE Halo 2 - bardzo dobry telefon dla seniora z przyciskiem SOS Ocena benchmark.pl









4,2/5 Klasyczna forma. MYPHONE Halo 2 jest niedrogi, ale posiada wszystko co powinien mieć dobry telefon dla seniora. Warto wspomnieć o czytelnym, kolorowym wyświetlaczu, którego przekątna ma długość 2,2 cala. Wydaje się niewiele, w porównaniu do nowoczesnych smartfonów, ale w zupełności wystarcza. Interfejs dostosowany jest do potrzeb osób starszych – jest duża czcionka oraz możliwość wybierania kontaktów na podstawie zdjęć, a nie przypisanych do nich nazw. Bateria zapewnia kilkunastodniową żywotność, a stacja dokująca eliminuje konieczność podłączania przewodu do telefonu. Ciekawostką jest także wbudowane radio. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 176x220 px

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Waga 85 g

Cechy dodatkowe Przycisk SOS, Stacja ładująca, Radio

MAXCOM MM462 - głośny telefon dla emeryta Ocena benchmark.pl









4/5 Druga propozycja to także klasyczny telefon. To alternatywa dla opisanego wyżej MYPHONE Halo 2. Posiada nieco mniejszy wyświetlacz, a jego obudowa ma wstawki w kolorze aluminium co sprawia, że wygląda nieco inaczej. O gustach się nie dyskutuje, ale warto zadbać by babcia czy dziadek mieli możliwość wyboru, bo w takim przypadku z pewnością chętniej korzystać będą ze swojego telefonu. Nie brakuje tu niczego, co powinien mieć dobry telefon dla seniora. Są między innymi duże, podświetlane klawisze, przycisk SOS, głośny dzwonek czy głosowe podpowiedzi wybieranego numeru. Istotna jest także znajdująca się w zestawie stacja dokująca, a bateria umożliwia działanie telefonu przez około 5-6 dni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,8 cale/cali

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Waga 91 g

Cechy dodatkowe Przycisk SOS, Stacja ładująca

MAXCOM MM720 - elegancki telefon komórkowy dla starszej osoby Ocena benchmark.pl









4/5 Ten model nie wygląda jak klasyczny telefon dla starszej osoby. Przypomina bardziej standardowe telefony komórkowe, które królowały na początku bieżącego stulecia. Wygląda elegancko, co z pewnością spodoba się seniorom, którzy zwracają uwagę na stylistykę. To jednak nadal urządzenie, które spełnia wymagania stawiane dobrym telefonom dla emerytów. Ma między innymi duży wyświetlacz o przekątnej 2,2 cala oraz baterię, która umożliwia kilka dni pracy. Producent nie zapomniał o dużych, podświetlanych klawiszach, stacji dokującej oraz o przycisku SOS. Jest także tryb głośnomówiący, radio FM oraz latarka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 176x220 px

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Waga 83 g

Cechy dodatkowe Przycisk SOS, Stacja ładująca

myPhone Rumba 2 - prosty telefon z klapką Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ten model potwierdza, że nie każdy telefon dla seniora musi mieć podobną, nudną dla niektórych stylistykę. Niektóre mamy czy babcie powinny z przyjemnością korzystać z telefonu z klapką, którym jest właśnie myPhone Rumba 2. Co ciekawe, jednocześnie producent zastosował tutaj dwa ekrany - główny 2,4” oraz zewnętrzny 1,4”. Dzięki temu drugiemu nie trzeba za każdym razem rozkładać telefonu, sprawdzenie godziny czy informacji o nieodebranych połączeniach możliwe jest także na mniejszym ekranie. Klawiatura posiada dość duże przyciski, producent nie zapomniał również o przycisku SOS, funkcji latarki, a nawet prostym aparacie. W zestawie znajduje się stacja ładująca, jeśli dla kogoś będzie to wygodniejsze niż korzystanie z przewodu USB. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x320 px

Aparat (tył) 0.3 Mpx

Cechy dodatkowe Przycisk SOS, Stacja ładująca, Radio

ALCATEL 3082 4G - telefon dla seniora z dużym wyświetlaczem Ocena benchmark.pl









4/5 Kolejny telefon z klapką, alternatywa dla myPhone Rumba 2. Poza opisanymi wyżej zaletami, taka konstrukcja zapewnia także między innymi zabezpieczenie ekranu, więc można mieć pewność, że nie uszkodzi się na przykład w torebce babci. Co więcej, wyświetlacz ma rozmiar, który wynosi 2,4 cala, więc to całkiem sporo, a po złożeniu telefon nie zajmuje wiele miejsca, więc bez problemu zmieści się także w kieszeni dziadka. Warto również zwrócić uwagę na aparat, którego rozdzielczość wynosi 1,3 Mpix, co nie powala, ale pozwala zrobić zdjęcie wnukom. Jest również stacja dokująca oraz możliwość korzystania z sieci 4G LTE. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 2,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 240x320 px

Aparat (tył) 1.3 Mpx

Waga 109 g

Cechy dodatkowe Stacja ładująca

Samsung Galaxy A13 - telefon dla seniora z Internetem Ocena benchmark.pl









4/5 Na koniec swego rodzaju niespodzianka. Samsung Galaxy A13 to niedrogi, ale niezwykle popularny i zdecydowanie warty swojej ceny smartfon. Spodoba się raczej mamie lub tacie niż babci czy dziadkowi, ale przecież nikt nie powiedział, że seniorzy nie mogą korzystać ze smartfonów. W porównaniu do wyżej opisanych modeli, ten smartfon ma naprawdę duży ekran, którego przekątna ma aż 6,6 cala. Umożliwia on między innymi komfortowe korzystanie z Internetu, a jego użytkownicy będą mogli z przyjemnością prowadzić wideorozmowy ze swoimi dziećmi czy wnukami. Dobry aparat umożliwi także wykonywanie niezłej jakości zdjęć, co przyda się na przykład podczas wyjazdów czy na rodzinnych imprezach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Exynos 850

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 195 g

Najlepszy telefon dla seniora to telefon dopasowany do seniora

O tym, który telefon dla seniora będzie najlepszy decydują nie tylko możliwości samego urządzenia. Bardzo ważne jest tutaj, aby uwzględnić preferencje oraz aktualny stan zdrowia starszej osoby. Niekiedy jedynym słusznym wyborem będzie maksymalnie uproszczony telefon, zwany żartobliwie Babciofonem, a niekiedy coś bardziej zaawansowanego, na przykład tradycyjny telefon komórkowy lub tani smartfon z dotykowym ekranem i Androidem.

Jeśli Wasi dziadkowie lub rodzice dają namówić się na ten ostatni, polecamy nasze zestawienie smartfonów do 1000 zł lub nieco tańszych smartfonów do 700 zł. Znajdziecie tam modele o dobrej relacji ceny do możliwości, płynnie realizujące podstawowe zadania, a przy tym mające już na tyle dobre aparaty, że spokojnie można wykonać nimi cieszące oko zdjęcia, chociażby wnuków.