Jaki smartfon Samsung jest najlepszy w 2021 roku? Czy tani Samsung jest najbardziej opłacalny? Czy najnowszy Samsung da Ci najwięcej? Który model jest wart zakupu? Oto nasz ranking i porady jaki telefon Samsung kupić.

Najlepszy telefon Samsung 2021

Tworzymy ranking najlepszych smartfonów od wielu lat i obserwujemy reakcje użytkowników, a wnioski nasuwają się same. Firma Samsung na polskim rynku ma stabilną pozycję i dobrą reputację. Jasne, że znajdą się też osoby niezadowolone, ale dotyczy to każdej marki i każdego sprzętu. Patrząc na statystyki można zauważyć, że Samsungi sprzedają się całkiem nieźle i stanowią mocną konkurencję w klasie średniej oraz wyższej.

Najlepsze telefony Samsung:

Teraz czas na kolejnego producenta, który w Polsce jest równie oczywisty jak schabowy z ziemniakami. Chodzi oczywiście o południowokoreańską firmę Samsung.

Dlaczego warto kupić smartfon Samsung Galaxy?

Producent ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych modeli, od tanich telefonów za kilkaset złotych, aż po flagowe smartfony za kilka tysięcy. Wybór jest duży, warto więc zastanowić się który z nich wybrać i na jakie cechy zwracać szczególną uwagę.

Przede wszystkim warto docenić to, że Samsung w wielu modelach oferuje nam bardzo dobre wyświetlacze Super AMOLED (np. w Galaxy M21 za mniej niż 1000 zł). Jest on jednym z największym producentów tego typu paneli, więc może w pełni polegać na swoich fabrykach. Wyświetlacze AMOLED generują kontrastowy obraz z bardzo atrakcyjnymi, nasyconymi kolorami. Samsung tworzy też własne procesory o nazwie Exynos. Co prawda w niektórych telefonach stosowane są popularne i lubiane układy Snapdragon, ale w zasadzie oba typy spisują się dobrze w czasie codziennej obsługi.

Od lat widoczny jest trend na zwiększanie rozmiarów wyświetlaczy. Jest to oczywiście przydatne w grach i podczas oglądania filmów, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać, bo większa przekątna może utrudniać obsługę jedną ręką. Znacznie ważniejsza jest rozdzielczość. W tańszych modelach wystarczy HD+, w klasie średniej norma to Full HD+, a w najbardziej zaawansowanych modelach Samsung oferuje Quad HD+ (np. 1440 x 3200 px w Galaxy S20).

Samsung znany jest też z bardzo dobrych aparatów. Oczywiście najlepsze z nich wciąż znajdziemy w najdroższych modelach, ale nawet w tańszych jakość zdjęć oferowana przez smartfony Samsung jest lepsza od większości konkurentów.

W każdym z poniższych smartfonów Samsung znajdziecie komunikację zbliżeniową NFC, która obecnie coraz powszechniej używana jest do płatności w sklepach. Jest też klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, więc możecie podłączyć swoje słuchawki, bez używania przejściówki, którą bardzo łatwo zgubić.

Na dodatek w ofercie tej firmy znajdziecie sporo akcesoriów idealnie pasujących do konkretnego modelu i wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Są to nie tylko ochronne pokrowce/etui, ale też np. ładowarki bezprzewodowe i dobre smartwatche. Samsung przykłada też wagę do bezpieczeństwa stosując zaawansowany, ale niesłychanie prosty w użyciu system szyfrowania Samsung KNOX w wielu smartfonach. Można tak wymieniać jeszcze długo, ale przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy jakiego Samsunga warto kupić.

Samsung Galaxy M31s - najlepszy Samsung do 1000 zł









4,1/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz dobrego Samsunga w cenie do 1000 zł, to nie możesz wybrać lepszego od M31s. Ten smartfon ma mnóstwo dużych zalet i bardzo mało wad. Wypada zacząć od dużej baterii 6000 mAh, która wystarcza na 2-3 dni typowej pracy, w zależności od intensywności używania. Wyposażono go też w duży, bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED FHD+ i bardzo dobre (w tej klasie) aparaty z przodu i z tyłu. Telefon nagrywa też filmy 4K z obu stron, ma łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach, szybki czytnik linii papilarnych oraz dual SIM. Tak naprawdę wadą jest dość przeciętny procesor, ale . Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 203 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy M51 - nowy Samsung z dużą baterią do 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli wolisz coś lepszego, w cenie do 1500 zł, to najlepszym wyborem będzie Galaxy M51. Ma lepszy procesor od modelu M31s, a do tego jeszcze większy akumulator aż 7000 mAh, zapewniający czas pracy około 3 dni. Rzecz jasna sprawia on również, że Galaxy M51 jest telefonem dość ciężkim i grubym. Wyświetlacz Super AMOLED ma trochę większą przekątną i jeszcze lepiej nadaje się do oglądania filmów oraz grania. Aparaty są w zasadzie takie same, jak w Galaxy M31s. Oferują m.in. nagrywanie filmów 4K z przodu i z tyłu. Telefon działa szybko i jest bardzo funkcjonalny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 213 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy A42 5G - tani Samsung z 5G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wchodzimy już na terytorium telefonów z nowoczesną, bardzo szybką łącznością komórkową 5G. Jej obecność nie jest obowiązkowa, ale 5G stanie się popularne w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat, więc jeśli ktoś kupuje telefon na dłużej niż rok, to zdecydowanie warto wybrać taki model. Galaxy A42 5G nie jest smartfonem w pełni idealnym, choćby ze względu na skromną rozdzielczość ekranu (HD+, ale na szczęście AMOLED). Jednak obciąża ona procesor w niewielkim stopniu, dzięki czemu telefon daje sobie radę nawet z większością gier. Snapdragon 750 to bardzo dobry, nowoczesny SoC. Telefon ma też dużą baterię na 2 dni pracy i niezłe aparaty. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 190 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy S20 FE 5G - najbardziej opłacalny telefon Samsung









4,5/5 Ocena benchmark.pl Trudno obecnie o bardziej wszystkomający telefon, niż Galaxy S20 FE. To najbardziej opłacalny model w aktualnej ofercie firmy Samsung. Jest wodoszczelny (IP68), ma wyświetlacz 120 Hz AMOLED, jeden z najlepszych procesorów wśród smartfonów - Snapdragon 865, dużo szybkiej pamięci, nagrywanie filmów 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu, dobrą jakość zdjęć, NFC, hybrydowy dual SIM i całkiem niezłą baterię. Zupełnie szczerze - Samsung Galaxy S20 FE 5G jest tak dobry, że spełni oczekiwania nawet bardzo wymagających osób. Działa szybko w każdej sytuacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - najlepszy i najnowszy Samsung flagowy 2021









4,8/5 Ocena benchmark.pl A jeśli nie uznajesz kompromisów, to wybierz najnowszy Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Owszem, jest to drogi smartfon, ale w pełni zasługuje na miano nowoczesnego telefonu flagowego w 2021 roku. Działa imponująco szybko, ma fenomenalny wyświetlacz AMOLED z dynamicznym odświeżaniem 120 Hz i HDR10+, o jasności docierającej do 1500 cd/m2. Obraz jest wyraźny nawet w słoneczny dzień. Największą nowością jest wsparcie dla aktywnego piórka S Pen, tak jak w smartfonach z serii Galaxy Note. Model S21 nadaje się zarówno do gier, filmów, muzyki, jak i przeglądania mediów społecznościowych, choć trzeba zaznaczyć, ze jest duży i ciężki. Trzeba go raczej obsługiwać dwiema dłońmi. Ma znakomite aparaty z nagrywaniem 8K24 lub 4K60, a nawet zoom optyczny 10x. Na pokładzie znajdziemy też nowoczesną łączność bezprzewodową, ładowanie indukcyjne, ładowanie zwrotne, bezprzewodowy DeX i dość dobrą baterię. Najnowszy Samsung Galaxy S21 Ultra 5G to imponujący telefon z najwyższej półki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2100

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 10 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 227 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Najlepszy telefon Samsung - opinia Najbardziej opłacalnym w zakupie telefonem Samsung jest Galaxy S20 FE. Bardzo szybki, z dobrymi aparatami, nagrywaniem wideo 4K60 z przodu i z tyłu, znakomitym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz, 5G, NFC, dual SIM i wieloma przydatnymi funkcjami. To najlepszy smartfon Samsung pod względem relacji ceny do możliwości.

