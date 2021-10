Jaki smartfon Samsung jest najlepszy w 2021 roku? Czy tani Samsung jest najbardziej opłacalny? Czy najnowszy Samsung da Ci najwięcej? Który model jest wart zakupu? Oto nasz ranking i porady jaki telefon Samsung kupić.

Najlepszy telefon Samsung 2021

Tworzymy ranking najlepszych smartfonów od wielu lat i obserwujemy reakcje użytkowników, a wnioski nasuwają się same. Firma Samsung na polskim rynku ma stabilną pozycję i dobrą reputację. Jasne, że znajdą się też osoby niezadowolone, ale dotyczy to każdej marki i każdego sprzętu. Patrząc na statystyki można zauważyć, że Samsungi sprzedają się całkiem nieźle i stanowią mocną konkurencję w klasie średniej oraz wyższej.

Najlepsze telefony Samsung:

Teraz czas na kolejnego producenta, który w Polsce jest równie oczywisty jak schabowy z ziemniakami. Chodzi oczywiście o południowokoreańską firmę Samsung.

Dlaczego warto kupić smartfon Samsung Galaxy?

Producent ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych modeli, od tanich telefonów za kilkaset złotych, aż po flagowe smartfony za kilka tysięcy. Wybór jest duży, warto więc zastanowić się który z nich wybrać i na jakie cechy zwracać szczególną uwagę.

Przede wszystkim warto docenić to, że Samsung w wielu modelach oferuje nam bardzo dobre wyświetlacze Super AMOLED 90 Hz (np. w Galaxy A32 za mniej niż 1000 zł). Jest on jednym z największym producentów tego typu paneli, więc może w pełni polegać na swoich fabrykach. Wyświetlacze AMOLED generują kontrastowy obraz z bardzo atrakcyjnymi, nasyconymi kolorami. Samsung tworzy też własne procesory o nazwie Exynos. Co prawda w niektórych telefonach stosowane są popularne i lubiane układy Snapdragon, ale w zasadzie oba typy spisują się dobrze w czasie codziennej obsługi.

Od lat widoczny jest trend na zwiększanie rozmiarów wyświetlaczy. Jest to oczywiście przydatne w grach i podczas oglądania filmów, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać, bo większa przekątna może utrudniać obsługę jedną ręką. Znacznie ważniejsza jest rozdzielczość. W tańszych modelach wystarczy HD+, w klasie średniej norma to Full HD+, a w najbardziej zaawansowanych modelach Samsung oferuje Quad HD+ (np. 1440 x 3200 px w Galaxy S20).

Samsung znany jest też z bardzo dobrych aparatów. Oczywiście najlepsze z nich wciąż znajdziemy w najdroższych modelach, ale nawet w tańszych jakość zdjęć oferowana przez smartfony Samsung jest lepsza od większości konkurentów.

W każdym z poniższych smartfonów Samsung znajdziecie komunikację zbliżeniową NFC, która obecnie coraz powszechniej używana jest do płatności w sklepach. Jest też klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, więc możecie podłączyć swoje słuchawki, bez używania przejściówki, którą bardzo łatwo zgubić.

Na dodatek w ofercie tej firmy znajdziecie sporo akcesoriów idealnie pasujących do konkretnego modelu i wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Są to nie tylko ochronne pokrowce/etui, ale też np. ładowarki bezprzewodowe i dobre smartwatche. Samsung przykłada też wagę do bezpieczeństwa stosując zaawansowany, ale niesłychanie prosty w użyciu system szyfrowania Samsung KNOX w wielu smartfonach. Można tak wymieniać jeszcze długo, ale przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy jakiego Samsunga warto kupić.

4,6/5 Szczerze, Galaxy M12 to jest w zasadzie najtańszy smartfon Samsung, jaki w ogóle warto polecić. Nie można tutaj oczekiwać cudów, ale jest to całkiem rozsądna i sensowna propozycja w cenie do 700 zł. Ma trzy duże zalety. Po pierwsze dobrą baterię 5000 mAh, która faktycznie może wystarczać na 2 - 2,5 dnia działania. Po drugie, Galaxy M12 wyposażony jest w duży i dość jasny wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz. Co prawda rozdzielczość to HD+, ale płynność obrazu jest bardzo dobra, a jakość w pełni wystarczająca. Po trzecie, w niskiej cenie dostajemy również dobry aparat tylny 48 Mpx i okazjonalnie przydatny ultraszerokokątny 5 Mpx, plus oczywiście nagrywanie wideo Full HD. Telefon ma dual SIM, czytnik linii papilarnych i świeży system Android 11. Jaki samsung za 700 jest wart zakupu? Odpowiedź brzmi Galaxy M12. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 5 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 214 g

4,5/5 Jeśli potrzebujesz czegoś lepszego i szybszego, to rozważ zakup Samsunga Galaxy A32 za około 1000 zł. Tutaj dostajesz już znacznie lepszy wyświetlacz Super AMOLED, na którym filmy, zdjęcia, strony internetowe i media społecznościowe wyglądają o wiele atrakcyjniej, niż na LCD (lepsze kolory i kontrast). On również ma dobre odświeżanie 90 Hz i dużą przekątną 6,4 cala idealną do multimediów. Oprócz tego oferuje wyższą rozdzielczość FHD+, czyli w praktyce ostrzejszy, bardziej wyraźny obraz. Bateria jest duża i wystarcza nawet na 2 dni działania. Galaxy A32 ma dobre aparaty z tyłu - główny 64 Mpx i ultraszerokokątny 8 Mpx, a także dobry aparat przedni do selfie 20 Mpx. Czytnik linii papilarnych umieszczono pod powierzchnią wyświetlacza, więc nie psuje wyglądu obudowy. Ma NFC do płatności zbliżeniowych, miejsce na dwie karty SIM i system Android 11. Galaxy A32 to dobry telefon Samsung do 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 184 g

4,6/5 Galaxy A52s 5G to lekko ulepszona wersja, wyposażona w lepszy procesor z wydajniejszym układem graficznym (Snapdragon 778 zamiast 750 i Adreno 642 zamiast 619). Ma też znacznie szybszą i nowocześniejszą łączność Wi-Fi 6 (ax zamiast ac). Telefon ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, zapewniający znakomitą płynność obrazu, nasycone kolory i wysoki kontrast. Robi też bardzo dobre zdjęcia z tyłu i z przodu oraz nagrywa filmy 4K z obu stron. Warto dodać, że tylny aparat ma stabilizację optyczną, bardzo przydatną wieczorem lub w delikatnie oświetlonych wnętrzach. Czas pracy na baterii jest wystarczająco dobry. Smartfon ma NFC, dual SIM, 6 GB RAMu, nowoczesną łączność komórkową 5G i co ważne - wodoodporną obudowę IP67. Galaxy A52s 5G to najlepszy nowy Samsung do 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 189 g

4,6/5 Galaxy S21 to wciąż telefon flagowy, utrzymany w lubianym, niezbyt dużym rozmiarze 6,2 cala. Jest wydajny, ma dużo RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1, a do tego bardzo jasny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X ze szkłem Gorilla Glass Victis i dwa głośniki stereo. Słowem - bardzo dobrze nadaje się do gier, filmów i social mediów. Jak przystało na smartfon klasy wyższej ma też bardzo dobre aparaty z obu stron. W dodatku może nagrywać filmy 8K24 kamerą główną lub 4K60 przednią. Dodano do tego funkcję bezprzewodowego ładowania baterii, ładowania zwrotnego, bezprzewodowy tryb biurkowy (DeX i rzecz jasna najnowszą łączność komórkową 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,2 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2100

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 169 g

4,8/5 Galaxy Z Flip3 to najciekawszy telefon Samsung w aktualnej ofercie. Jasne, że kosztuje sporo, ale żaden smartfon nie wyróżnia się tak jak ten. Z Flip 3 jest składany i ma przepiękną obudowę oraz jest świetnie wykonany. Moim zdaniem to obecnie najładniejszy telefon na rynku. Po rozłożeniu ma 6,7 cala, więc jest bardzo funkcjonalny, natomiast po złożeniu zmienia się niemal w kostkę, więc jest mały i bez problemu mieści się w kieszeni. Co ciekawe - pomimo składanej konstrukcji Galaxy Z Flip 3 jest w pełni wodoszczelny, zgodnie ze standardem IPx8. Po złożeniu też możemy sprawdzać powiadomienia, pogodę, korzystać z aparatu i odtwarzacza muzycznego, bo Flip 3 ma dodatkowy wyświetlacz dotykowy AMOLED na zewnątrz. Pod względem wydajności, nowoczesności, płynności to absolutnie najwyższa liga. Flip 3 to świetny, stylowy smartfon do multimediów. Robi też bardzo dobre zdjęcia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1200 x 2640 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 183 g

Inne telefony Samsung warte zakupu:

Galaxy A22 4/64 GB - dobry tani Samsung do 800 zł

Galaxy M31s 6/128 GB - dobry Samsung do 1000 zł

Galaxy S20 FE 6/128 (Snapdragon 865) - bardzo dobry Samsung do 2800 zł

Galaxy S21 Ultra 5G 12/256 GB - Samsung z najlepszym aparatem do 5000 zł

Galaxy Z Fold3 5G 12/256 GB - najlepszy składany telefon Samsung do 8300 zł