Tworzymy ranking najlepszych smartfonów od wielu lat i obserwujemy reakcje użytkowników, a wnioski nasuwają się same. Firma Samsung na polskim rynku ma niezwykle stabilną pozycję i dobrą reputację. Jasne, że znajdą się też osoby niezadowolone, ale dotyczy to każdej marki i każdego sprzętu. Patrząc na statystyki można zauważyć, że Samsungi sprzedają się bardzo dobrze i stanowią mocną konkurencję szczególnie w klasie średniej oraz najwyższej.

Jaki Samsung wybrać? TOP

Jakie są różnice między Galaxy A, M, S i Z? Samsung telefony 2024

Samsung A czy M? Który lepszy? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że serie A i M to telefony tanie lub klasy średniej, natomiast serie S i Z składają się z telefonów flagowych, czyli po prostu najlepszych telefonów na rynku. Jeśli wymagasz najlepszej szybkości, najwyższej wydajności, najnowszej łączności bezprzewodowej, indukcyjnego ładowania akumulatora, wodoszczelnej obudowy i najlepszych możliwości fotograficznych i filmowych, to wybierz właśnie Galaxy S lub Galaxy Z. Warto jednak dodać, że seria Z obejmuje tylko telefony składane. One nie tylko mają najlepsze możliwości i specyfikację, ale też wyróżniają się z tłumu nietuzinkowym wyglądem.

Jeśli natomiast potrzebujesz czegoś w mniejszym budżecie, ale za to optymalnie łączącego funkcjonalność i cenę, to zwróć uwagę na telefony Galaxy A i Galaxy M. Galaxy M obejmuje ogólnie trochę tańsze modele, niż seria Galaxy A. Owszem, w obu tych rodzinach smartfonów znajdują się telefony za mniej niż 1000 zł, ale najlepsze modele Galaxy A mogą kosztować nawet powyżej 2000 zł i są już traktowane jako telefony niemal premium. Jeśli jednak porównujemy Galaxy A i Galaxy M w podobnej cenie (np. 1000-1500 zł), to należy przyjąć, że jest to sprzęt podobnej klasy i o podobnych możliwościach. Lepsze modele mają wyświetlacze AMOLED, dobre aparaty, duże baterie, a także łączność komórkową 5G.

Dlaczego warto kupić smartfon Samsung Galaxy?

Koreański producent ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych modeli, od tanich telefonów za kilkaset złotych, aż po flagowe smartfony za kilka tysięcy. Wybór jest duży, warto więc zastanowić się który z nich wybrać i na jakie cechy zwracać szczególną uwagę. Nie zawsze najnowszy model Samsung jest najbardziej optymalnym wyborem.

Przede wszystkim warto docenić to, że Samsung w wielu modelach oferuje nam bardzo dobre wyświetlacze Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Jest on jednym z największym producentów tego typu paneli, więc może w pełni polegać na swoich fabrykach. Wyświetlacze AMOLED generują kontrastowy obraz z bardzo atrakcyjnymi, nasyconymi kolorami. Samsung tworzy też własne procesory o nazwie Exynos, a w niektórych telefonach stosowane są też popularne i lubiane układy Qualcomm Snapdragon. Oba typy spisują się dobrze w czasie codziennej obsługi.

Od lat widoczny jest trend na zwiększanie rozmiarów wyświetlaczy. Jest to oczywiście przydatne w grach i podczas oglądania filmów, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać, bo większa przekątna może utrudniać obsługę jedną ręką. Znacznie ważniejsza jest rozdzielczość. Obecnie nawet w tańszych telefonach do 1000 zł zalecana jest rozdzielczość Full HD+, a w najlepszych dochodzi ona do 1440 x 3088 pikseli (np. Galaxy S23 Ultra).

Samsung znany jest też z bardzo dobrych aparatów. Oczywiście najlepsze z nich wciąż znajdziemy w najdroższych modelach, ale nawet w tańszych jakość zdjęć oferowana przez smartfony Samsung jest lepsza od większości konkurentów. Osoby wymagające pod tym względem powinny zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale też jakość obiektywów i matryc, obecność optycznej stabilizacji obrazu (OIS), zoomu optycznego, dobrego trybu nocnego czy dodatkowych funkcji takich jak obsługa formatu RAW.

W każdym z poniższych smartfonów Samsung znajdziecie komunikację zbliżeniową NFC, która obecnie coraz powszechniej używana jest do płatności w sklepach. Klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm pozwoli natomiast podłączyć swoje słuchawki bez używania przejściówki. Niestety jedynie tańsze smartfony Samsung posiadają takie wyjście audio.

W ofercie Samsung znajdziecie także sporo akcesoriów idealnie pasujących do konkretnego modelu i wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Są to nie tylko ochronne pokrowce/etui, ale też np. ładowarki bezprzewodowe i dobre smartwatche. Koreańska marka przykłada też wagę do bezpieczeństwa, stosując zaawansowany, ale niesłychanie prosty w użyciu system szyfrowania Samsung KNOX w wielu smartfonach. Można tak wymieniać jeszcze długo, ale przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy jakiego Samsunga warto kupić.

Ranking telefonów Samsung - polecane modele

Samsung Galaxy A14 4/64 GB - tani telefon Samsung do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Osoby szukające budżetowego telefonu, ale chcące postawić na firmę Samung nie mają wielkiego wyboru. Galaxy A14 to jedna z nieliczych propozycji spełniających takie założenia, niedrogi, ale całkiem dobry (uwzględniając kompromisy występujące w tym budżecie) telefon Samsung posiadający kilka wyraźnych zalet. Jest wyposażony w duży wyświetlacz 6,6 cala, na którym wygodnie ogląda się filmy i korzysta z aplikacji społecznościowych. Co prawda jest to ekran PLS LCD, a nie AMOLED, ale rozdzielczość to Full HD+. Telefon ma też duży akumulator 5000 mAh, który spokojnie wystarcza na 2 dni działania. Ciężko jest go rozładować w jeden dzień, nawet przy intensywnym korzystaniu. Akceptowalnie wypada aparat główny z tyłu, który robi zdjęcia aż 50 Mpix i nagrywa wideo Full HD. Jeśli jest taka możliwość, warto dopłacić do wersji z większą pojemnością pamięci (128GB). Galaxy A14 ma też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G80

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 201 g

Samsung Galaxy M34 5G 6/128 GB - smartfon Samsung z 5G do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Samsung Galaxy M34 5G to dobra propozycja dla osób, które chcą mieć telefon Samsung z 5G za przystępną cenę. W dodatku taki, który wyposażony jest w sporo pamięci - 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Samsung Galaxy M34 5G też ma bardzo dużą baterię 6000 mAh, która jest tu jednym z największych atutów. W tym budżecie pozytywnie oceniać trzeba też aparat główny z tyłu (50 Mpix), który posiada OIS oraz jest w stanie nagrywać wideo 4K/30 fps. Telefon ma NFC, więc można nim płacić w sklepach tak jak zwykłą kartą zbliżeniową. Wyposażony jest również w szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy. Wyświetlacz ma 6,5 cala, czyli jest duży. Wykonany jest w technologii Super AMOLED, a do tego ma odświeżanie 120 Hz - w tej cenie to świetna konfiguracja. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1280

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50+ 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 208 g

Samsung Galaxy A54 5G 8/128 GB - Samsung do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Masz do wydania nieco więcej? Galaxy A54 5G to telefon za niecałe 2000 zł, najnowszy Samsung Galaxy w tym budżecie. Dostajesz tu nie tylko wyświetlacz Super AMOLED 120 Hz, na którym filmy, zdjęcia, strony internetowe i media społecznościowe wyglądają o wiele atrakcyjniej, niż na LCD (lepsze kolory i kontrast), ale też 8 GB pamięći RAM. Bateria jest duża (500 mAh) i również w tym modelu wielu osobom będzie wystarczać na nawet na 2 dni działania. Galaxy A54 5G to już zauważalnie lepsze możliwości fotograficzne, które są pokłosiem zastosowania nie tylko bardziej zaawansowanych sensorów, ale również stabilizacji OIS. Czytnik linii papilarnych umieszczono pod powierzchnią wyświetlacza, więc nie psuje wyglądu obudowy. Telefon ma NFC do płatności zbliżeniowych, miejsce na dwie karty SIM i system Android 13 z One UI 5.1. Jest też wodoszczelny, zgodnie z normą IP67. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 1380

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g

Samsung Galaxy S23 FE 5G 8/128 GB - dobry telefon Samsung za ok. 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,8/5 Długo wyczekiwany następca Galaxy S21 FE, który właśnie zadebiutował w sprzedaży. Oferuje wrażenia z używania na poziomie najlepszych telefonów flagowych. Działa bardzo szybko, posiada procesor Samsung Exynos 2200 i 8 GB RAM, które wystarczają do sprawnej obsługi nawet zaawansowanych aplikacji i gier. Galaxy S23 FE jest wodoszczelny (IP68) i ma znakomity wyświetlacz AMOLED 2X z odświeżaniem 120 Hz o bardzo wysokiej jasności. Obraz jest czytelny nawet w ostrym świetle słonecznym. Telefon wyposażony jest też w dobre aparaty (ma OIS oraz teleobiektyw z zoomem optycznym x3) i funkcję nagrywania wideo 4K/60 fps z przodu i z tyłu. To świetny telefon multimedialny, który działa jak flagowiec. Ma na wyposażeniu także głośniki stereo i funkcję bezprzewodowego ładowania baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 209 g

Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8/512 GB - składany telefon Samsung Ocena benchmark.pl









4,8/5 Galaxy Z Flip5 to kolejny, najnowszy ze składanych telefonów Samsung. Jednocześnie w zgodnej opinii wielu recenzentów i użytkowników jedna z najlepszych tego typu konstrukcji dostępnych na rynku. Oczywiście kosztuje niemało, ale jeśli ktoś chce mieć nietuzinkowy, wyróżniający się telefon składany, z piękną obudową, imponującym wyświetlaczem wewnętrznym i drugim ekranem zewnętrznym, znacznie większym nież w poprzedniej generacji (obydwa wykonane w technologii AMOLED), a także bardzo wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nagrywaniem filmów 4K/60 fps z tyłu, 4K/30 fps z przodu, szybką pamięcią, nowoczesną łącznością oraz ładowaniem bezprzewodowym, to Galaxy Z Flip5 jest dobrym wyborem. Co ważne, pomimo składanej konstrukcji Galaxy Z Flip5 jest wodoszczelny według standardu IP68, a to spora przewaga nad większością innych podobnych konstrukcji. Może być całkowicie zanurzony pod wodą i przetrwa to bez problemu. To najwyższej klasy sprzęt o dużych możliwościach. Bardzo uniwersalny i dobry nawet do zaawansowanych aplikacji oraz gier. Złożony mieści się nawet w malutkiej kieszeni. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12/256 GB - najnowszy Samsung Ocena benchmark.pl









4,9/5 Galaxy S24 Ultra to najnowszy Samsung z najwyższego segmentu i bezsprzecznie także jeden z najlepszych telefonów dostępnych w sprzedaży w ogóle. Jest fenomenalnie wykonany (wodoszczelny zgodnie z IP68, z tytanową ramką i szkłem Gorilla Glass Armor), super nowoczesny, wyposażony w wielki, imponujący wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o dynamicznym odświeżaniu do 120 Hz oraz aktywne piórko S Pen, chowane w obudowie, które zapewnia wiele dodatkowych opcji niedostępnych u konkurencyjnych propozycji. Galaxy S24 Ultra imponuje też wydajnością (ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a nie nielubianego przez niektórych Exynosa) oraz mnóstwo pamięci w najnowszych i najszybszych standardach (pamięć masowa to UFS 4.0). To także Samsung z dobrym aparatem, a właściwie z rewelacyjnym aparatem jak przystało na flagowca. Robi jedne z najlepszych zdjęć ze wszystkich smartfonów, ma bardzo skuteczny OIS oraz zoom optyczny x5 i nagrywa w 8K/30 fps z tyłu i 4K/60 fps z przodu. Niewątpliwa zaleta to tutaj również oprogramowanie i wsparcie. Seria Galaxy S24 przyniosła rozbudowane funkcje AI i ma zapewnione aktualizacje systemu przez aż 7 lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 14

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 12 + 10 + 50 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 232 g

Jaki model Samsung warto kupić?

Najlepszy nowy Samsung to zdecydowanie Galaxy S23 Ultra. Jest drogi, ale jednocześnie ultra szybki, ultra wydajny, ultra funkcjonalny i ultra nowoczesny. To jeden z najlepszych telefonów z Androidem. Najbardziej optymalnym wyborem dla niektórych będzie natomiast najnowszy Samsung, czyli Galaxy S23 FE 5G, który w rozsądniejszej cenie oferuje podzespoły i jakość w wielu elementach zbliżoną do topowych smartfonów.

