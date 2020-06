Jaki smartfon Samsung jest najlepszy? Czy tani Samsung jest najbardziej opłacalny? Czy flagowy Samsung da Ci najwięcej? Który model jest wart zakupu? Na jakie cechy zwracać uwagę? Sprawdź nasze zestawienie i porady jaki telefon Samsung kupić.

Telefony Samsung - ranking 2020

Tworzymy ranking najlepszych smartfonów od wielu lat i obserwujemy reakcje użytkowników, a wnioski nasuwają się same. Firma Samsung na polskim rynku ma stabilną pozycję i dobrą reputację. Jasne, że znajdą się też osoby niezadowolone, ale dotyczy to każdej marki i każdego sprzętu. Patrząc na statystyki można zauważyć, że Samsungi sprzedają się całkiem nieźle i stanowią mocną konkurencję w klasie średniej oraz wyższej.

Opublikowaliśmy już dla Was poradniki:

Teraz czas na kolejnego producenta, który w Polsce jest równie oczywisty jak schabowy z ziemniakami. Chodzi oczywiście o południowokoreańską firmę Samsung.

Najlepsze telefony Samsung:

Dlaczego warto kupić smartfon Samsung Galaxy?

Producent ma w swojej ofercie wiele atrakcyjnych modeli, od tanich telefonów za kilkaset złotych, aż po flagowe smartfony za kilka tysięcy. Wybór jest duży, warto więc zastanowić się który z nich wybrać i na jakie cechy zwracać szczególną uwagę.

Przede wszystkim warto docenić to, że Samsung w wielu modelach oferuje nam bardzo dobre wyświetlacze Super AMOLED (np. w Galaxy M21 za mniej niż 1000 zł). Jest on jednym z największym producentów tego typu paneli, więc może w pełni polegać na swoich fabrykach. Wyświetlacze AMOLED generują kontrastowy obraz z bardzo atrakcyjnymi, nasyconymi kolorami. Samsung tworzy też własne procesory o nazwie Exynos. Co prawda w niektórych telefonach stosowane są popularne i lubiane układy Snapdragon, ale w zasadzie oba typy spisują się dobrze w czasie codziennej obsługi.

Od lat widoczny jest trend na zwiększanie rozmiarów wyświetlaczy. Jest to oczywiście przydatne w grach i podczas oglądania filmów, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać, bo większa przekątna może utrudniać obsługę jedną ręką. Znacznie ważniejsza jest rozdzielczość. W tańszych modelach wystarczy HD+, w klasie średniej norma to Full HD+, a w najbardziej zaawansowanych modelach Samsung oferuje Quad HD+ (np. 1440 x 3200 px w Galaxy S20).

Samsung znany jest też z bardzo dobrych aparatów. Oczywiście najlepsze z nich wciąż znajdziemy w najdroższych modelach, ale nawet w tańszych jakość zdjęć oferowana przez smartfony Samsung jest lepsza od większości konkurentów.

W każdym z poniższych smartfonów Samsung znajdziecie komunikację zbliżeniową NFC, która obecnie coraz powszechniej używana jest do płatności w sklepach. Jest też klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, więc możecie podłączyć swoje słuchawki, bez używania przejściówki, którą bardzo łatwo zgubić.

Na dodatek w ofercie tej firmy znajdziecie sporo akcesoriów idealnie pasujących do konkretnego modelu i wykonanych z wysokiej jakości materiałów. Są to nie tylko ochronne pokrowce/etui, ale też np. ładowarki bezprzewodowe i dobre smartwatche. Samsung przykłada też wagę do bezpieczeństwa stosując zaawansowany, ale niesłychanie prosty w użyciu system szyfrowania Samsung KNOX w wielu smartfonach. Można tak wymieniać jeszcze długo, ale przejdźmy do rzeczy i sprawdźmy jakiego Samsunga warto kupić.

Samsung Galaxy M21 - najlepszy telefon Samsung do 1000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl Czy najtańszy telefon Samsung w tym rankingu może być najbardziej opłacalny? Odpowiedź brzmi: tak! Galaxy M21 kosztuje około 999 zł lub mniej, a ma potężną baterię, na której pracuje przynajmniej 2 pełne dni, dobre aparaty z tyłu i z przodu, nagrywa filmy 4K oraz wyposażono go w duży, bardzo dobry wyświetlacz AMOLED. Galaxy M21 można płacić w sklepach zbliżeniowo za pomocą NFC, ma też dual SIM z oddzielnym miejscem dla karty pamięci microSD do 512 GB. Producent dodał nawet klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Na dodatek smartfon działa dość szybko i ma nowy system Android 10 z One UI 2. Słowem, mamy tutaj w zasadzie wszystko co ważne i potrzebne. Galaxy M21 to najlepszy smartfon Samsung do 1000 zł i jeden z najbardziej opłacalnych telefonów 2020. Bardzo godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A41 - dobry telefon Samsung do 1200 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy A41 to smartfon bardzo uniwersalny. Jest odczuwalnie mniejszy, smuklejszy i lżejszy od Galaxy M21. Ma mniejszą baterię, ale jest wygodniejszy w obsłudze. Wyposażono go w znakomity wyświetlacz AMOLED, o przekątnej 6,1 cala. Jest on bardzo dobry do oglądania filmów na YouTube lub Netflix, a przy tym nie jest za duży. Smartfon ma kilka dobrych aparatów, NFC do płątnosci w sklepach, miejsce na dwie karty SIM i oddzielne dla microSD. Znajdziemy w nim również klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, a całością zarządza nowy Android 10. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P65

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 = 8 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy A71 - szybki smartfon Samsung do 1800 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Skaczemy o półkę wyżej, gdzie wyróżnia się Samsung Galaxy A71. Model ten dostępny jest zarówno w wersji z łącznością 5G, jak i bez niej. Ma bardzo dobry procesor klasy średniej Snapdragon 730, który w połączeniu z 6 GB RAM zapewnia bardzo sprawne, szybkie działanie sytemu Android 10, aplikacji, a nawet gier. Jest to już model, który realnie można polecić osobom, które grają w coś bardziej wymagającego, niż Angry Birds, albo klejnociki. Ma bardzo duży wyświetlacz AMOLED, idealny do gier i filmów, a także kilka dobrych aparatów oraz może nagrywać filmy 4K. Nawet bateria jest całkiem dobra - telefon działa 1,5 dnia na jednym ładowaniu. Ma oczywiście NFC i dual SIM. Wadą w tej cenie jest plastikowy tył obudowy i brak wodoszczelności. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S10 Lite - smartfon Samsung idealny do gier









4,5/5 Ocena benchmark.pl Galaxy S10 Lite kosztuje znacznie więcej od Galaxy A71, ale pod wieloma względami jest do niego zbliżony. Ma bardzo zbliżone wymiary, taką samą baterię, podobny ekran AMOLED, niemal identyczną łączność bezprzewodową, w tym NFC oraz system Android 10. Wyróżnia się natomiast wydajnością. Galaxy S10 Lite ma fenomenalny procesor Snapdragon 855 oraz 8 GB RAM, dzięki którym działa jeszcze szybciej i lepiej radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami. Może też nagrywać filmy 4K w 60 kl/s. Co ciekawe jego aparat główny jest trochę ciemniejszy i ma mniejsza rozdzielczość, niż w Galaxy A71. Dysponuje jednak stabilizacją optyczną, która bardzo przydaje się podczas fotografowania wieczorem i w domu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 12 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy S20 Ultra - najlepszy smartfon Samsung









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli masz bardzo duże wymagania i możliwości wcześniejszych modeli nie odpowiadają Tobie, to wybierz Galaxy S20 Ultra. To mocny kandydat do tytułu najlepszego telefonu roku 2020. Jasne, że trzeba za niego zapłacić odpowiednio dużo, ale zupełnie szczerze - ciężko jest znaleźć znacznie lepszy smartfon. Samsung galaxy S20 Ultra to prawdziwy mocarz pod każdym względem. Ma potężny procesor, który spisuje się doskonale w każdej sytuacji, a do tego kilka dobrych aparatów oraz możliwość nagrywania filmów 8K, bo przecież wiadomo, że 4K to już za mało. Wyróżnia się też wielkim, fenomenalnym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz. Kolory, kontrast, jasność, ostrość, płynność - wszystko to stoi na najwyższym poziomie. Galaxy S20 Ultra ma przynajmniej 12 GB RAM, NFC, szybką łączność Wi-Fi ax, szybkie ładowanie baterii, ładowanie indukcyjne (w tym ładowanie zwrotne) i oczywiście system Android 10, z zapewnioną aktualizacją do Androida 11. To najlepszy telefon Samsung w roku 2020. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) ToF 3D + 108 Mpx + 48 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Najlepszy telefon Samsung - opinia Warto kupić model Galaxy M21, dlatego, że kosztuje mniej niż 1000 zł, a działa długo na baterii, ma bardzo dobre aparaty, duży, dobry ekran AMOLED, dual SIM, oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD, łączność NFC do płatności w sklepach, wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz nowy system Android 10. To po prostu najbardziej opłacalny telefon Samsung w roku 2020.

Zobacz również: