Jaki telewizor do 5000 zł jest dziś najbardziej godny uwagi? Trudno byłoby wybrać jeden, ale mamy dla ciebie pięć propozycji. Wierzymy, że znajdziesz wśród nich właśnie taki model, który spełni twoje oczekiwania.

Jeśli zastanawiasz się, jaki telewizor 65 cali do 5000 zł wybrać, to jesteś w najlepszym miejscu, by się tego dowiedzieć. Nie odejdziesz też z pustymi rękami, jeżeli szukasz czegoś mniejszego – podpowiemy ci wówczas, jaki telewizor 55 cali do 5000 zł jest dziś najbardziej godny uwagi. Mamy też coś jeszcze mniejszego, jak również większego – wyjaśniamy po prostu, jak najlepiej wydać pięć tysięcy złotych na nowy telewizor.

Jaki telewizor do 5000 zł? Oto polecane modele w 2020 roku:

Sony KD-43XH8505 – 43 cale / 4K / 100 Hz – mały telewizor do dużego pokoju

Samsung QE55Q74T – 55 cali / 4K / 100 Hz – dobry telewizor QLED do 5000 zł

LG 55NANO913NA – 55 cali / 4K / 100 Hz – telewizor dla gracza do 5000 zł

Samsung QE65Q64T – 65 cali / 4K / 50 Hz – 65-calowy telewizor do 5000 zł

Philips 70PUS8535/12 – 70 cali / 4K / 50 Hz – duży telewizor z Androidem

Co zaoferuje ci TV do 5000 zł?

Wydając 5000 złotych na pewno możesz liczyć na rozdzielczość 4K i obsługę HDR-u w którymś z popularnych formatów: HDR10+ czy Dolby Vision. To kwota, w której możesz spodziewać się i możesz wymagać wysokiej jakości obrazu. W zależności od potrzeb i osobistych preferencji możesz wybrać mniejszy telewizor z odświeżaniem 100 Hz albo też większy z 50-hercowym panelem.

W każdym przypadku otrzymujesz też system Smart TV, który zapewni ci dostęp do popularnych aplikacji, takich jak Netflix czy YouTube oraz umożliwi ci wygodne sterowanie telewizorem. Przyzwoite głośniki, komplet podstawowych gniazd, łączność Wi-Fi czy tunery telewizyjne, to kolejne cechy, na jakie możesz liczyć, gdy masz do wydania pięć tysięcy złotych.

Chcesz kupić najlepszy telewizor do 5000 zł? Oto nasze propozycje

Tymczasem przejdźmy już do rzeczy. Przedstawiamy krótki ranking najlepszych telewizorów do 5000 złotych. Znajdziesz w nim zaprojektowane przez czterech różnych producentów modele od 43 do 70 cali, w których nacisk położony jest na coś innego. Mamy coś dla kinomaniaków, coś dla graczy i coś dla kibiców.

Sony KD-43XH8505 – mały telewizor do dużego pokoju









4,6/5 Ocena benchmark.pl Sony KD-43XH8505 to idealny telewizor do małego salonu (czyli w polskich realiach: do dużego pokoju). To jeden z najlepszych modeli w tym rozmiarze i może cię pozytywnie zaskoczyć jakością obrazu, szczególnie jeśli lubisz oglądać mecze albo dynamiczne filmy. Robi to choćby za sprawą pierwszorzędnej płynności (o co dba odświeżanie 100 Hz), przyzwoitego HDR-u w formacie Dolby Vision i żywych kolorów, co jest efektem zastosowania wyświetlacza Triluminos i technologii 4K X-Reality Pro. Ma też na pokładzie Androida, więc ani o dostęp do aplikacji, ani o intuicyjne sterowanie nie musisz się martwić. Naprawdę możesz nacieszyć oczy, bo masz do tego odpowiedni sprzęt i masz też co oglądać. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung QE55Q74T – dobry telewizor QLED do 5000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Telewizory QLED mają coraz większą grupę miłośników. Nie bez powodu, bo to urządzenia, którym niewiele można zarzucić, gdy przychodzi do oceny kolorów czy kontrastu. Nie inaczej jest w przypadku modelu Samsung QE55Q74T. W tym przypadku możesz dodatkowo liczyć na automatyczne dostosowywanie jasności i wzmacnianie głosu, więc zawsze wszystko dobrze widzisz i słyszysz. Jest też inteligentne skalowanie do 4K, funkcjonalny i dobrze współpracujący z telefonem system Smart TV oraz tryb Real Game Enhancer+ (zwiększający płynność i widoczność szczegółów oraz zmniejszający opóźnienia w grach). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

LG 55NANO913NA – telewizor dla gracza do 5000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Oferujący ultrakrótki input lag i obsługujący FreeSync Premium LG 55NANO913NA to także telewizor z HDMI 2.1, a więc dopasowany do nowych konsol: Xbox Series X i PlayStation 5. Jest w stanie wyświetlać obraz 4K z odświeżaniem 100 Hz i dynamicznie regulować to ostatnie, aby płynność zawsze była idealna. Bliskie ideałowi są też kolory (dzięki technologii NanoCell) i kontrast (za sprawą lokalnego ściemniania). Pozytywny wpływ na jedno i drugie mają również: Dolby Vision IQ i Filmmaker Mode, czyli dwa rozwiązania, których zadaniem jest zachowywanie wierności względem wizji filmowych twórców. Inteligentna obsługa to już tylko wisienka na torcie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung QE65Q64T – 65-calowy telewizor do 5000 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Samsung QE65Q64T to jeszcze jeden telewizor QLED w naszym rankingu – dostępny w bardzo podobnej cenie. Większy od poprzedniego, bo 65-calowy, ale reprezentujący niższą serię. Czym się to objawia? Trzy podstawowe różnice to odświeżanie 50 Hz, brak inteligentnego skalowania i nieobecność zaawansowanego trybu dla graczy. Wciąż jednak możesz liczyć na bardzo wysoką jakość obrazu, co docenisz nawet bardziej, bo – jak już wspomniałem – masz większy ekran. Nie zabraknie ci też treści do oglądania: komplet tunerów TV i gniazd wejściowych oraz pełnoprawny Smart TV robią swoje. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 3x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Philips 70PUS8535/12 – duży telewizor z Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Szukasz czegoś naprawdę dużego? Oto on: 70-calowy Philips 70PUS8535/12. Co go cechuje? Rozdzielczość 4K i obsługa HDR to żadne zaskoczenia, ale warto też wspomnieć o systemie Ambilight prezentującym kolorowe przedstawienie na ścianie za ekranem, sterowaniu głosowym czy też Androidzie, dzięki któremu masz pełny dostęp do wszystkich popularnych aplikacji Smart TV. Skoro już przy tym jesteśmy, to nie można też pominąć pilota, który z tyłu ma pełną klawiaturę QWERTY – dzięki niej korzystanie ze wspomnianych aplikacji to czysta przyjemność. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 70 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza 4x HDMI, 2x USB

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Najlepszy telewizor do 5 tys zł - Wasza opinia

Co myślicie o telewizorach, które poleciliście i który model jest Waszym zdaniem najbardziej godny polecania? Dajcie znać w kometarzach.

