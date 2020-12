Odpowiedź na pytanie - jaki telewizor do gier - jest prosta jeżeli pod uwagę weźmiemy kilka istotnych czynników, w tym niski input lag. Jeżeli zatem zastanawiasz się, jaki telewizor wybrać do gier, przeczytaj nasz krótki poradnik. Przedstawiamy ranking TV dla graczy.

Jak wybrać telewizor do gier?

Jaki telewizor kupić do grania? Co to znaczy dobry telewizor do gier? Które modele 4K można polecić do grania? Oto pytania, które często stawiają sobie gracze. Nie jest łatwo na nie odpowiedzieć, bo tyle różnych wymagań, ilu graczy. I choć jedni użytkownicy chcą wybrać TV tylko i wyłącznie do gier, inni pragną mieć urządzenie bardziej uniwersalne, które będzie nadawać się równie dobrze do gier, jak i do telewizji, Netfliksa, YouTube’a oraz nocnych seansów filmowych. Nie zapomnij zajrzeć do naszego rankingu telewizorów z najniższym input lagiem.

Tworząc ten ranking kierowaliśmy się przede wszystkim niskim input lagiem, obecnością praktycznych rozwiązań dla graczy, wysoką jakością obrazu oraz jak największą płynnością (stąd przewaga modeli z panelami klasy 100 Hz). Zobacz, jakie urządzenia wybraliśmy – po nazwie podajemy: typ panelu, przekątną ekranu, klasę odświeżania i input lag.

Jaki telewizor do gier? Ranking 2020

Philips 50PUS8535/12 – LCD / 50 cali / 50 Hz / ok. 20 ms – dobry, tani telewizor do gier

Sony KD-55XH9096 – LCD / 55 cali / 100 Hz / ok. 15 ms – idealny telewizor do konsoli PS5 i PS4

Samsung QE65Q80T – LCD-QLED / 65 cali / 100 Hz / ok. 10 ms – bardzo dobry telewizor dla gracza

LG OLED65CX – OLED / 65 cali / 100 Hz / ok. 10 ms – dobry telewizor OLED do gier (i nie tylko)

Panasonic TX-55HZ1500E – OLED / 55 cali / 100 Hz / ok. 20 ms – świetny telewizor dla graczy

Nie jest łatwo wskazać jeden jedyny dobry telewizor do gier, który spełniłby wszystkie wymagania stawiane przez graczy, ale jest jeden wymóg, co do którego zgadzają się wszyscy poszukujący najlepszego telewizora do gier: jak najniższy input lag. I to właśnie było głównym kryterium, na podstawie którego przygotowaliśmy niniejszy ranking TV do gier. Najlepiej gdy spada poniżej 10 ms, ale każda wartość poniżej 20-25 ms jest bardzo dobra.

Ze względu na większe możliwości nowych konsol, ważna jest też obecność portu HDMI 2.1 - zobacz dlaczego. Dowiedz się więcej o telewizorach z naszego zestawienia...

Najlepszy telewizor do gier? Oto pięć propozycji

Philips 50PUS8535/12 – dobry, tani telewizor do gier









4,6/5 Ocena benchmark.pl Oczywiście są tańsze telewizory, które dobrze sprawdzą w grach (jak choćby Toshiba UA6B czy TCL P815), ale nasz ranking postanowiliśmy otworzyć modelem minimalnie wyższej klasy. Jak widzisz, jest to konkretnie 50-calowy Philips 50PUS8535/12, reprezentujący rodzinę Performance, która mogłaby się reklamować Kowalskiemu jako „wszystko, czego potrzebujesz w cenie, na którą możesz sobie pozwolić”. Możesz więc liczyć na przyzwoitą jakość obrazu w rozdzielczości 4K, efektowny system Ambilight (czyli wielokolorową poświatę za ekranem), obsługę Dolby Vision i Dolby Atmos, dobry dźwięk oraz Androida z Asystentem Google. Input lag na poziomie 20 ms pozwala na całkowicie komfortową rozgrywkę i jedynym dużym minusem jest tak naprawdę fakt, że panel jest klasy 50, a nie 100 Hz. Inne wersje rozmiarowe tego modelu to: 43, 58, 65 i 70 cali. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 50 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Sony KD-55XH9096 – idealny telewizor do konsoli PS5 i PS4









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli celujesz w 100-hercowy panel, to od tego modelu wszystkie nasze propozycje będą w kręgu twoich zainteresowań. Ten tutaj – czyli Sony KD-55XH9096 – to telewizor stworzony z myślą o konsolach nowej i poprzedniej generacji, a biorąc pod uwagę producenta, nietrudno się domyślić, że szczególnie o PS5 i PS4. Przede wszystkim jest to telewizor z HDMI 2.1 – złączem nowego typu, pozwalającym na przesyłanie treści w 4K z płynnością 120 klatek na sekundę (lub mniejszą, dopasowywaną w czasie rzeczywistym). Wypada też wspomnieć o automatycznym trybie dla graczy i bardzo niskim input lagu – w okolicach 15 ms (i spadającym nawet poniżej 8 ms). Do tego jego 55-calowy (a dostępne są również warianty: 65, 75 i 85 cali) panel VA zapewnia wysoko kontrastowy obraz pełen naturalnych kolorów, więc patrzy się na ten TV z przyjemnością. (W grach dobrze sprawdzi się też nieco tańsza seria XH80 z tegorocznej oferty Sony – bez HDMI 2.1). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Samsung QE65Q80T – bardzo dobry telewizor dla gracza









4,6/5 Ocena benchmark.pl Czas na LCD klasy premium, czyli QLED (a więc panel wzbogacony o warstwę kropek kwantowych, dzięki której kolory są jeszcze bardziej żywe i realistyczne). Z myślą o graczach koreański producent przygotował w 2020 roku serię Q80T, która występuje w rozmiarach od 49 do 85 cali. My polecamy 65-calowy wariant Samsung QE65Q80T z procesorem Quantum 4K, optymalizującym obraz klatka po klatce, funkcją Adaptacji Obrazu, dostosowującą jasność do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu i niezłymi efektami HDR. Dla graczy szczególnie ważne jest natomiast upłynnianie Freesync, zwiększanie widoczności w ciemnych fragmentach obrazu i niezwykle niski input lag – oscylujący wokół 10 milisekund. (Godną rozważenia opcją jest też Samsung Q70T, a jeśli wolisz coś bez kropek kwantowych, to weź pod uwagę telewizor Samsung TU8002). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu LED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 2x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

LG OLED65CX – dobry telewizor OLED do gier (i nie tylko)









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli liczysz na doskonałą czerń, nieskończony kontrast i brak zniekształceń przy patrzeniu pod kątem, to twój wybór powinien paść na telewizor OLED. Ich królem od lat jest LG, który w tym roku przygotował kilka serii, z czego najważniejsze to BX i CX. Są one pod wieloma względami podobne, ale my postawiliśmy na tę drugą – o większej jasności, a przez to z lepszymi efektami HDR oraz z nieco lepszymi wynikami pomiarów input lagu. LG OLED65CX może pochwalić się opóźnieniami na poziomie 10-13 ms, portami HDMI 2.1 do podłączania nowych konsol i pecetów, a także 100-hercowym panelem, obsługą VRR, FreeSync i G-Sync oraz upłynnianiem Motion Pro – najlepszym na rynku. Jego procesor ze sztuczną inteligencją jest w stanie zoptymalizować nawet kiepskiej jakości materiały, a obsługa jest naprawdę wygodna – dzięki przejrzystemu interfejsowi i komunikacji głosowej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI+

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Panasonic TX-55HZ1500E – świetny telewizor dla graczy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Panasonic TX-55HZ1500E to jeden z najciekawszych telewizorów, jakie w 2020 roku pojawiły się na rynku. Kosztuje niemało, ale stosunek tejże ceny do oferowanych możliwości jest wręcz pierwszorzędny. Do jakości obrazu trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, a efekty HDR są bardzo dobre. Dźwięk też wypada nie najgorzej – możesz się poczuć jak w kinie… albo w samym centrum rozgrywki. Mówimy przecież o grach – w tym kontekście docenisz też na pewno szybką matrycę, dobrze działające upłynnianie i niski input lag (w okolicach 20 ms). Jeśli więc szukasz dobrego TV do gier, który równie dobry będzie w każdym innym zastosowaniu, to być może właśnie na niego patrzysz. Wiedz, że testowaliśmy jego większego, 65-calowego brata – ten również będzie doskonały w tym zastosowaniu, ale cena przekracza już 10 000 złotych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Podświetlanie ekranu OLED

Technologia 3D brak

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, audio mini-jack, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2 Pokaż specyfikację

Może Cię również zainteresować: