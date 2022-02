Telewizory OLED nie obiecują, że świat będzie piękny. One po prostu takim go robią. Zastanawiasz się, ile warte są ich możliwości i czy można kupić dobry telewizor OLED bez przewalania budżetu? Sprawdź nasz ranking telewizorów OLED 2022.

Telewizory OLED to barwny świat, który prezentuje się lepiej, niż rzeczywistość. Czerń jest doskonale mroczna, biel niezmącona, a zieleń soczysta niczym irlandzkie pastwisko. Tak przynajmniej ekrany OLED prezentują się na sklepowych wystawach i to niezależnie od perspektywy, jaką wybierzemy. Dlaczego więc w domowych warunkach może być inaczej i jak w ich towarzystwie uniknąć losu owcy z widokiem na pastwisko, które wcale nie wygląda?

Jaki telewizor OLED kupić? Oto polecane modele:

Prezentowany ranking telewizorów OLED uwzględnia modele, które są aktualnie w sprzedaży w popularnych sklepach internetowych. Nie jest festiwalem technologii, tylko jej zderzeniem z rzeczywistością, a więc użyteczności. Zgodnie z nią wszystkie prezentowane telewizory OLED charakteryzuje przekątna ekranu 55 cali, a jakość UHD 4K i tuner DVB-T2 to przemilczany standard. Ich cechą wspólną jest też najlepszy stosunek jakości do ceny. Które z telewizorów OLED warto kupić bez polowania na promocje?

Ranking telewizorów OLED LG OLED55C11LB – najlepszy telewizor OLED w przystępnej cenie

Philips 55OLED706 – tani telewizor OLED dla gracza

LG OLED55G13LA – telewizor OLED dla wymagających

Philips 55OLED806 – telewizor OLED z podświetleniem Ambilight

Sony Bravia XR-55A80J – telewizor OLED z systemem Google TV

Jak działają ekrany telewizorów OLED?

Technologia OLED to ekrany zbudowane z diod elektroiluminescencyjnych. Każdy ich piksel emituje światło własne i nie potrzebuje dodatkowego podświetlenia. Dzięki temu panele OLED stanowią bardzo płaskie powierzchnie, które można nawet wyginać. Poszczególne barwy osiągane są dzięki przepuszczeniu przez kolorowe filtry, przy czym ciemne piksele nie są rozświetlane w ogóle. W ten sposób osiągana jest głęboka czerń i wyjątkowy kontrast.

Konsekwencją działania technologii OLED jest także brak emisji obciążającego ludzki wzrok światła niebieskiego. Nie oznacza to jednak, że widoczna kolorystyka jest dla nas naturalna, a kontakt z ekranem OLED tylko przyjemny. Wręcz przeciwnie. Postrzeganie kolorów przez człowieka w świecie rzeczywistym bardzo się różni od spoglądania na barwne szaleństwo i przede wszystkim zależy od oświetlenia obserwowanego obiektu. Dlatego realizm lub przynajmniej łudząco naturalny odbiór barw wymaga w telewizorach OLED idealnej optymalizacji podświetlenia i intuicyjnego doboru trybu działania. Takie rzeczy naprawdę dobrze potrafi tylko coś, co będzie o krok przed naszym mózgiem, czyli sztuczna inteligencja.

Co powienien mieć dobry telewizor OLED?

Procesory telewizorów OLED

Dobry telewizor OLED musi mieć procesor, który udźwignie wymagania uczenia głębokiego. Chociaż niejednokrotnie można nie być tego pewnym na podstawie specyfikacji technicznej, to są to możliwości, którymi producenci zazwyczaj chwalą się w opisach wykorzystywanych technologii i podzespołów. Warto je sprawdzać oceniając możliwości telewizorów OLED Philips oraz Sony. Największym pewniakiem są telewizory LG, ale nie oznacza to, że każdy OLED od LG jest równie inteligentny.

Producent ten stosuje kilka półek budżetowych i zgodnie z nimi inne procesory. Te, które najlepiej obsługują optymalizację rozprowadzenia światła, wyposażane są w procesor α9 generacji 4. W budżetowe modele telewizorów OLED LG montuje procesory α7. One także pozwalają na wykorzystywanie uczenia głębokiego, ale z kilkoma istotnymi ograniczeniami. Na przykład optymalizacja oświetlenia nie uwzględnia różnic pomiędzy poszczególnymi planami w prezentowanych kadrach. Chociaż obraz nadal może wypadać spektakularnie, to w sytuacjach, kiedy jakość multimediów wymaga podniesienia, radzą sobie zauważalnie gorzej.

Czego potrzebuje telewizor OLED dla gracza?

Wbrew opiniom producentów nie każdy telewizor OLED jest dobry dla graczy. Chociaż biblioteki gier w pierwszej kolejności lokowane są w chmurze, to podłączenie konsoli nadal jest w cenie. Dlatego warto zadbać, aby wybierany model telewizora OLED miał dobre parametry wejścia ethernetowego i WiFi, ale przede wszystkim wydajne HDMI 2.1

Dla graczy niezwykle istotne jest także opóźnienie obrazu, czyli input lag. Niestety, producenci telewizorów zazdrośnie skąpią informacji o tym parametrze. Warto więc przed zakupem poszukać w sieci recenzji upatrzonego modelu telewizora, a ostatecznie zaufać częstotliwości odświeżania. Jeśli wynosi ona 100 Hz lub więcej, to możemy być pewni się, że input lag będzie przynajmniej przyzwoity. Jeśli oprócz tego wśród technologii obsługi obrazu producent dodaje coś, co sprzyja dynamice, można zaryzykować podzielenie się z nim numerem swojej karty kredytowej.

Polecane telewizory OLED 4K 55 cali

LG OLED55C11LB - najlepszy OLED w przystępnej cenie Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nieskromna gwiazda telewizorów OLED 2021, którą polecać można na ślepo i na głucho. Doskonały procesor α9 4.generacji, technologie wspierające graczy i niski input lag sprawiają, że nadąży nad wizualnymi wymaganiami każdego fantastycznego uniwersum. Dolby Vision IQ dyskretnie dostosuje sposób wyświetlanych multimediów do warunków otoczenia i pod tym względem LG nie zapomniało także o dźwięku. Technologia Dolby Atmos sprawia, że efekt przestrzenności nie wymaga żadnych starań użytkownika. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, antenowe, S/PDIF

Philips 55OLED706 – tani telewizor OLED dla gracza Ocena benchmark.pl









4,6/5 Telewizor 55OLED706 to model udowadniający, że Philips dla graczy jest zwyczajnie szczodry. Przyzwoitej cenie towarzyszy 3 – stronny Ambilight, technologia FreeSync Premium i VRR. Oszałamiającą jakość obrazu wspiera błyskawiczna częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, a HDMI 2.1 dodatkowo trzyma input lag w ryzach. Wizualnie możemy liczyć na Dolby Vision, HDR 10+ i technologię Micro Dimming Perfect. Trudno też usłyszeć o lepszym telewizorze OLED w podobnej cenie. Bardzo dobre głośniki obsługują Dolby Atmos i DTS-HD, a soundbary spokojnie mogą pozostać tylko opcją. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 3x USB, audio mini-jack, CI, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 30W

LG OLED55G13LA – telewizor OLED dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 Telewizory OLED mogą być niezwykle cienkie, lekkie i dyskretne, a LG OLEDG13LA potrafi to wykorzystać. Przemyślany montaż wystarczy, aby telewizor na żądanie przechodził na drugi plan i imitował obraz. Znikanie to też nie jego jedyna zaleta. W jego towarzystwie można poczuć, że nie istnieją multimedia, które prezentują się źle. Możliwości sztucznej inteligencji, która czuwa nad ich wyświetlaniem, doskonale odpowiadają ludzkiej percepcji. To cacko ma w zanadrzu procesor α9 generacji 4, a graczom oferuje niski input lag, wysoką częstotliwość odświeżania i typową dla LG technologię G-Sync. Kinomaniaków i kibiców sportowych może rozczarować tylko nieumiejętnością przygotowania popcornu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 3x USB, CI, 4x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Philips 55OLED806 – telewizor OLED z Ambilight Ocena benchmark.pl









4,5/5 Telewizor OLED806 jak nikt potrafi zbudować klimat. 4 – stronny Ambilight podkreśla kinowy półmrok i proponuje atmosferę w sam raz dla sportowych emocji. Oprócz doskonałego odwzorowania koloru dobrze zna się na dynamice obrazu. Obsługując Dolby Atmos, HDR + ma w zanadrzu także częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz i unikalną technologię Perfect Natural Motion. Jak na dziecko Philipsa przystało, optymalizowany przez AI dźwięk w technologii Dolby Atmos robi wrażenie. Jego jedyna wada to brak dodatkowych rozwiązań dla graczy. Producent oszczędził na VRR, ale nie koniecznie zdyskwalifikował jako telewizor gamingowy. Jego input lag jest przyzwoity i Philips OLED806 nie rozczaruje właścicieli PS5 i najnowszego Xboxa. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, 3x USB, CI, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 30W