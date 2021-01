Jeśli szukasz nowoczesnego, kompaktowego i mobilnego laptopa, to sprawdź polecane przez nas ultrabooki. W tym zestawieniu prezentujemy pięć ultrabooków w różnych przedziałach cenowych.

Laptopy są z definicji komputerami mobilnymi, nastawionymi na pracę nie tylko w domu, czy biurze, ale także, a nawet szczególnie poza nim. Ultrabooki są kwintesencją takiego podejścia. Laptopy zaliczane do tej kategorii muszą charakteryzować się szeregiem cech, aby być zaliczonymi do tego grona. Przede wszystkim muszą to być lekkie laptopy, smukłe, długo pracować na baterii i oczywiście oferować przyzwoitą wydajność.

Termin "ultrabook" został stworzony przez firmę Intel i wśród wymagań dla tego segmentu znajdowały się oczywiście procesory tego producenta, ale... dziś można śmiało odejść od tego podziału, zwłaszcza, że AMD ma swojej ofercie znakomite mobilne procesory Ryzen.

Jaki ultrabook kupić? Oto nasz ranking TOP 5:

Warto zaznaczyć, że chociaż każdy ultrabook będzie lekki, to nie każdy lekki laptop będzie ultrabookiem. Ultrabook oznacza klasę premium, dobre (choć energeooszczędne) podzespoły oraz materiały dobrej jakości, jak choćby obudowy ze stopów magnezu, włókna węglowego czy aluminium.

Oczywiście oznacza to jedno - wyższe ceny. Nie chcemy tu jednak prezentować wyłącznie najdroższych laptopów, które można uznać za ultrabooki, więc w tym zestawieniu znalazły się również nieco tańsze modele. W tym przypadku "nieco tańsze" oznacza i tak kwotę powyżej 3500 złotych. Najdroższy laptop w naszym zestawieniu kosztuje około 8000 złotych, ale w sklepach bez problemu znajdziecie ultrabooki w cenie przewyższającej 10000 złotych.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach opartych na najnowszych podzespołach, czyli procesorach Intel Tiger Lake (Core 11-tej generacji) oraz AMD Renoir (Ryzen 4xxx). Laptopy oparte na AMD Cezanne (Ryzen 5xxx) dopiero zaczynają pojawiać się na rynku.

Polecane ultrabooki

ASUS VivoBook S14 M433IA-EB082T - niedrogi aluminiowy ultrabook









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS VivoBook S14 to najtańsza propozycja w naszym zestawieniu, ale wciąż kosztuje około 3700 złotych. W tej cenie otrzymamy 14-calowy ekran Full HD, nowoczesny procesor Ryzen 5 Renoir z układem graficznym Vega 6, 16 GB RAM i szybki SSD, a to wszystko zamknięte w aluminiowej obudowie przy wadze 1380 gramów. To naprawdę ciekawa propozycja w tym segmencie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 4500U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1380 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 2.0, 1x USB 3.1, USB typu C Pokaż specyfikację

ASUS ZenBook 13 UX325EA-EG027T - ultralekki i nowoczesny









4,5/5 Ocena benchmark.pl ASUS ZenBook 13 UX325 to ultrabook wyposażony w ekran IPS 13,3 cala, ale dzięki temu jego waga wynosi tylko 1100 gramów. Nie jest to najmocniejszy model i w jego wnętrzu znalazł się procesor Intel Core i5 (chociaż w ofercie producenta znajdziemy również modele z Core i3). Jest to 11 generacja Core z wydajną zintegrowaną grafiką Intel Xe. Wedle producenta te maleństwo potrafi pracować nawet 18 godzin na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1100 g

Złącza czytnik kart pamięci, kamerka internetowa, 1x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, 2x Thunderbolt 4 Pokaż specyfikację

Dell Inspiron 14 5406-2928 - konwertowalny z dedykowaną grafiką









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dell Inspiron 14 5406-2928 wyróżnia się nie tylko konwertowalną konstrukcją, ale i również dedykowaną grafiką NVIDIA GeForce MX330 (waga 1620 gramów), więc jest to propozycja dla tych użytkowników, którzy potrzebują od układu graficznego wyższej wydajności. Warto jednak pamiętać, że obecne zintegrowane grafiki - takiej jak Iris Xe w procesorach Intel Tiger Lake, czy Vega w procesorach AMD Ryzen Renoir oferują już naprawdę bardzo przyzwoitą wydajność. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics, Nvidia GeForce MX 330

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1620 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

HP EliteBook 855 G7 - nieco cięższy, ale 15,6 cala









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ekrany 13,3 cala, czy 14 cali dla niektórych użytkowników mogą być po prostu zbyt małe. Na ratunek przybywa HP EliteBook 855 G7 z ekranem Full HD o jasności 1000 nitów i wadze 1700 gramów. Jest tu oczywiście odpowiednia ilość pamieci RAM i SSD PCIe, a sercem tego komputera jest znakomity energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 4700U z zintegrowaną grafiką Vega 7. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 4700U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 7

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1700 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, USB typu C Pokaż specyfikację

Lenovo ThinkPad T14s - wydajny i wytrzymały









4,5/5 Ocena benchmark.pl Serii Lenovo ThinkPad nikomu przedstawiać nie trzeba, a T14s jest naprawdę interesującym modelem. Dzięki zastosowaniu obudowy ze stopu magnezu ultrabook waży zaledwie 1270 gramów. Warto wspomnieć, że laptop ma na pokładzie procesor AMD Ryzen 7 Renoir w wersji PRO, które oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 7 PRO 4750G

Karta graficzna AMD Radeon Vega 8

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1270 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, Smart Card, 1x USB 3.1 typ C, USB typu C Pokaż specyfikację

Jaki najlepszy ultrabook?

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję stanowi ASUS ZenBook 13 UX325EA-EG027T, który jest lekką, wydajną, nowoczesną i dopracowaną konstrukcją. Wymieniony przez nas model charakteryzuje się bardzo niską wagą i wagą tylko 1100 gramów, ale można się zainteresować nieco cięższymi modelami 14-calowymi.

Mogą Cię również zainteresować: