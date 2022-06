Jeśli szukasz nowoczesnego, kompaktowego i mobilnego laptopa, to sprawdź polecane przez nas ultrabooki. W tym zestawieniu prezentujemy pięć ultrabooków w różnych przedziałach cenowych.

Laptopy są z definicji komputerami mobilnymi, nastawionymi na pracę nie tylko w domu, czy biurze, ale także, a nawet szczególnie poza nim. Ultrabooki są kwintesencją takiego podejścia. Laptopy zaliczane do tej kategorii muszą charakteryzować się szeregiem cech, aby być zaliczonymi do tego grona. Przede wszystkim muszą to być lekkie laptopy, smukłe, długo pracować na baterii i oczywiście oferować przyzwoitą wydajność.

Termin „ultrabook” został stworzony przez firmę Intel i wśród wymagań dla tego segmentu znajdowały się oczywiście procesory tego producenta, ale... dziś można śmiało odejść od tego podziału, zwłaszcza, że AMD ma swojej ofercie znakomite mobilne procesory Ryzen. Zastanawiacie się jaki lekki laptop kupić? W naszym rankingu znajdziecie tylko najlepsze ultrabooki.

Jaki ultrabook kupić? Ranking 2022:

Warto zaznaczyć, że chociaż każdy ultrabook będzie lekki, to nie każdy lekki laptop będzie ultrabookiem. Ultrabook oznacza klasę premium, dobre (choć energeooszczędne) podzespoły oraz materiały dobrej jakości, jak choćby obudowy ze stopów magnezu, włókna węglowego czy aluminium.

Oczywiście oznacza to jedno - wyższe ceny. Nie chcemy tu jednak prezentować wyłącznie najdroższych laptopów, które można uznać za ultrabooki, więc w tym zestawieniu znalazły się również nieco tańsze modele, ale warto sobie uświadomić, że ultrabook do 3000 zł to raczej trudny orzech do zgryzienia. W tym przypadku "nieco tańsze" oznacza i tak kwotę około 4000 złotych. Najdroższy laptop w naszym zestawieniu kosztuje około 8000 złotych, ale w sklepach bez problemu znajdziecie ultrabooki w cenie sporo przewyższającej 10000 złotych.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach opartych na najnowszych podzespołach, czyli procesorach Intel Tiger Lake (Core 11-tej generacji) oraz AMD Cezanne (Ryzen 5xxx). Nie zabrakło tu również MacBooka z procesorem Apple M1.

Jak ultrabook w 2022 roku? Oto polecane modele

HP Pavilion Aero 13 13-be0802nw - ultrabook do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeden z najtańszych w naszym zestawieniu ultrabooków. Aero 13 ma niezwykle smukłą obudowę, której grubość wynosi zaledwie 16 milimetrów, ale producent zdołał umieścić w niej całkiem niezłe podzespoły. Laptop posiada procesor AMD Ryzen 5, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Poza tym, są także głośniki renomowanej firmy Bang&Olufsen. Warto także zwrócić uwagę na 13,3-calową matrycę o rozdzielczości 1920 x 1200, która otoczona jest bardzo wąską ramką. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5600U

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 940 g Zobacz recenzję

Laptop Dell Inspiron 5310-1678 – niedrogi ultrabook z Windowsem Ocena benchmark.pl









4/5 Bezpośredni konkurent wyżej opisanego laptopa marki HP, ponieważ ceny obydwu propozycji wynoszą około 4000 złotych. Dell posiada wysokonapięciowy procesor Core i5 11. generacji, a całość zgodna jest ze standardem Intel Evo. Urządzenia spełaniające wymagania tego standardu charakteryzują się między innymi dużą wydajnością, szybkim połączeniem sieciowym dzięki technologii Wi-Fi 6, długim czasem pracy na baterii oraz czasem wybudzania krótszym niż 1 sekunda. Kupując laptopa z oznaczeniem Intel Evo można mieć pewność, że to sprzęt klasy premium. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-11320H

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1280 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 3.2, 2x Thunderbolt 4

Lenovo YOGA Slim 7 Pro-14ITL (82FX005PPB) - dobry ultrabook 14 cali Ocena benchmark.pl









4,2/5 YOGA Slim 7 Pro to jeden z najnowszych modeli laptopów marki Lenovo. Komputer posiada wyświetlacz o rozdzielczości 2,2K z HDR i Dolby Vision, którego przekątna ma długość 14 cali, a głośniki wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Te cechy sprawiają, że laptop dobrze sprawdzi się jako urządzenie do konsumpcji treści. Procesor Core i7 11. generacji zapewnia wysoką wydajność, która sprosta naprawdę wymagającym zadaniom. Ciekawym rozwiązaniem jest oparta na sztucznej inteligencji funkcja rozpoznawania twarzy, która umożliwia bezobsługowe logowanie do komputera. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1350 g

LG GRAM 17 - duży ultrabook z ekranem o przekątnej 17 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jedyny w naszym zestawieniu duży ultrabook. Komputer posiada wyświetlacz, którego przekątna ma długość 17 cali, a rozdzielczość wynosi 2560 x 1600 pikseli. Proporcje ekranu to 16:10, dzięki czemu jednocześnie wyświetlać może bardzo dużą ilość informacji. Wysoką wydajność zapewnia procesor Intel Core Core i7 11. generacji, który obsługuje platformę Evo. Warto dodać, że komputer spełnia wymagania militarnego standardu MIL-STD-810G, co oznacza, że jest odporny między innymi na uszkodzenia fizyczne, pracę w skrajnych temperaturach, kurz, piasek oraz wodę. Aha, to ultrabook, więc niech nie dziwi Was, że waży zaledwie 1350 gramów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i7-1165G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1350 g

Złącza czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych, 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.1

Apple MacBook Air 13.3' - dobry MacBook na studia Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tego komputera nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, kto choć trochę interesuje się tą branżą. Nie jest to już nowatorskie rozwiązanie, ale nadal warto go kupić. To pierwszy MacBook z układem ARM od Apple. M1 to wydajny procesor, który obsługuje maksymalnie 16 GB RAM i taką ilość pamięci operacyjnej proponujemy wybrać. Komputer pozbawiony jest aktywnego systemu chłodzenia, co oznacza, że nie ma w nim wentylatorów, które czasem potrafią nieźle hałasować. Plusem jest wyświetlacz Retina o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli oraz dochodzący do kilkunastu godzin czas pracy na baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Big Sur

Procesor główny (nazwa) Apple M1

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 1290 g

Złącza 2x Thunderbolt 3 Zobacz recenzję

Jaki najlepszy ultrabook?

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję stanowi Dell Inspiron 5310-1678, który jest lekką, wydajną, nowoczesną i stosunkowo niedrogą propozycją. Dla miłośników firmy Apple polecamy MacBooka Air z układem M1.