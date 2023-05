Szukasz kompaktowego i mobilnego laptopa idealnego do pracy? Nie wiesz jaki ultrabook wybrać? Koniecznie przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się, które modele warto obecnie kupić. Oto nasz ranking najlepszych ultrabooków.

Co to jest ultrabook? Pierwsze ultrabooki wyposażone były w procesory marki Intel, ponieważ to właśnie ta firma stworzyła ten termin. „Ultrabook” to w zasadzie znak towarowy Intela, który wykorzystywany jest w odniesieniu do wysokiej klasy laptopów. Jak wiadomo, laptopy to mobilne komputery, nastawione na pracę w domu, w biurze, a także „w terenie”, na przykład w czasie podróży. Ultrabooki są zatem kwintesencją takiego podejścia. Warto jednak dodać, że część opisanych wyżej założeń uległa obecnie pewnej zmianie. Ultrabooki to nadal laptopy z górnej półki, które charakteryzują się atrakcyjną stylistyką, wysoką wydajnością, smukłą obudową i lekką wagą (zdecydowanie poniżej 2kg) oraz długim czasem pracy na baterii. Choć „ultrabook” nadal zarezerwowany jest dla Intela, to firma AMD w swojej ofercie ma obecnie znakomite procesory mobilne Ryzen, które wykorzystywane są w bardzo dobrych modelach laptopów, mających cechy ultrabooków.

Jeżeli zastanawiacie się na zakupem laptopa, który będzie przede wszystkim wygodny w transporcie i mobilny, zajrzyjcie do naszego poradnika jaki lekki laptop kupić. Tutaj skupiamy się na poleceniu Wam dobrych ultrabooków. Więc jaki ultrabook kupić?

Ultrabook - ranking 2023

Dodajmy, że tego typu komputery nie należą do najtańszych, ale zdecydowanie warte są swojej ceny. Staraliśmy się mimo wszystko, by w naszym zestawieniu znalazły się także ultrabooki za rozsądną kwotę. Warto pamiętać, że dobry ultrabook do 3000 zł to raczej rzecz niedostępna i że urządzenia z tej półki cenowej to często garść niepotrzebnych kompromisów. Urządzenia naprawdę warte uwagi, z pamięcią rzędu 16GB czy z dobrym ekranem, zaczynają się od progu co najmniej 4000 złotych.

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach opartych na procesorach Intel, najmocniej kojarzących się z terminem "ultrabook". Dominują modele procesorami 12-tej i 13-tej generacji, ale nie zabrakło tu również MacBooka z procesorem Apple M2 Pro.

Jak ultrabook kupić? Polecane ultrabooki w 2023 roku:

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 - dobry ultrabook 14 cali Ocena benchmark.pl









4,3/5 Tegoroczny ranking ultrabooków otwiera biznesowy komputer przenośny marki Lenovo. To lekki laptop, który wyposażony został w dobre podzespoły. Posiada dwunastordzeniowy procesor Intel Core i5 12. generacji, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Matowy wyświetlacz typu IPS z podświetleniem LED ma rozdzielczość 2880 na 1800 pikseli, co przy 14-calowej przekątnej przekłada się na duże zagęszczenie pikseli, a co za tym idzie, wysoki poziom ostrości obrazu. Jest także Wi-Fi 6E, moduł Bluetooth 5.1 oraz podświetlana klawiatura. Całość waży nieco ponad 1,3 kilograma, a wysokość obudowy to zaledwie 15 milimetrów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12500H

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1320 g

LG GRAM 2023 – lekki ultrabook 14 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Druga propozycja to laptop marki LG. Seria GRAM wyróżnia się nowoczesnym designem oraz smukłą konstrukcją i niewielką wagą, wynoszącą niecały 1 kilogram. Mimo niewielkich gabarytów, laptop naszpikowany jest nowoczesnymi podzespołami. Zastosowano w nim między innymi procesor Intel Core i5 13. generacji, 16 GB pamięci RAM, Wi-Fi 6E oraz moduł Bluetooth 5.1, a 14-calowy wyświetlacz ma rozdzielczość 1920 na 1200 pikseli. Podobnie jak opisany wyżej ultrabook marki Lenovo, LG GRAM spełnia wymagania standardu MIL-STD-810H, co czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne oraz negatywne działanie wody i różnego rodzaju pyłów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1340P

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 999 g

ASUS ZenBook 13 OLED – ultrabook z dobrym ekranem Ocena benchmark.pl









4,4/5 Kolejny 13-calowy ultrabook, którego waga ledwo przekracza 1 kilogram. Tym, co wyróżnia ten laptop od opisanych wyżej modeli jest wyświetlacz typu OLED. Gwarantuje on bardzo dobre odwzorowanie kolorów oraz głęboką czerń, a emituje przy tym znacznie mniej światła niebieskiego niż inne typy wyświetlaczy, co przyczynia się do ochrony wzroku użytkownika. Ciekawym rozwiązaniem jest także zintegrowana z touchpadem pełnowymiarowa klawiatura numeryczna, więc mimo niewielkich rozmiarów laptop ten świetnie sprawdzi się w biurze, na przykład jako komputer do pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1100 g

Apple MacBook Pro z M2 Pro – najlepszy ultrabook do pracy Ocena benchmark.pl









4,9/5 W zestawieniu ultrabooków nie mogło zabraknąć najnowszego modelu MacBooka. Tym razem proponujemy modele serii Pro, które wyposażone są w najnowszy układ Apple Silicon M2 Pro. To laptop, za który zapłacić trzeba ponad 10 tysięcy złotych, dlatego nie polecamy go każdemu. Świetnie sprawdzi się jako komputer dla grafika, fotografa, architekta czy filmowca. Słowem, to laptop do ciężkiej pracy, a wydajność zapewnia jeden z najnowszych procesorów, który zaprojektowany został przez firmę Apple. Jeśli dodać do tego wysoki poziom integracji sprzętu z systemem operacyjnym macOS, to mamy gotową receptę na bardzo dobrego ultrabooka do pracy. Najważniejsze cechy: System operacyjny macOS Ventura

Procesor główny (nazwa) Apple M2 Pro

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Wyświetlacz (przekątna) 14,2 cale/cali

Waga 1600 g

Huawei MateBook D 16 2022 – tani ultrabook 16 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 Cena tego laptopa zbliżona jest do kwoty, którą zapłacić trzeba za opisanego wyżej 13-calowego ASUSa, ale MateBook D 16 przeznaczony jest do nieco innego zastosowania. Ma duży, 16-calowy wyświetlacz typu IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, który zapewnia spora przestrzeń do pracy. Spory rozmiar obudowy to także możliwość zastosowania pełnowymiarowej klawiatury numerycznej, z której skorzystał producent. Komputer posiada wydajne podzespoły, w tym wysokonapięciowy procesor Intel Core i5 12. generacji. Huawei MateBook D 16 to laptop, który świetnie sprawdzi się w domu lub w biurze, ale ze względu na jego wymiary nie polecamy jego zakupu osobom, które często pracują w podróży. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-12450H

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 16 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1700 g

Złącza 1x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2, 1x USB-C gen 2, combo jack (wejście/wyjście audio)

Jaki ultrabook wybrać?

Naszym zdaniem najciekawszą propozycję w tym zestawieniu stanowi ASUS ZenBook 13 OLED, który jest lekką, wydajną i nowoczesną maszyną. Dla miłośników firmy Apple polecamy MacBooka Pro z układem M2 Pro, który ze wględu na bardzo wysoką wydajność sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom.