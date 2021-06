Sportowy i jednocześnie elegancki zegarek z dotykowym ekranem, do treningu i na co dzień. Ma baterię wytrzymującą realnie około 5-6 dni w mniejszej wersji i 7 dni w większej. Można też podłączyć do niego słuchawki Bluetooth i słuchać muzyki przez około 5-6 godzin, nawet z ciągle włączonym GPS'em w czasie treningu. To bardzo dobra wiadomość, dla osób, które nie lubią biegać lub ćwiczyć ze smartfonem. Wyświetlacz AMOLED ma 1,1" w wersji 40 mm lub 1,3" w zegarku 45 mm. Obraz jest czytelny nawet w mocnym świetle słonecznym. Poza GPS'em ma barometr, ANT+, Wi-Fi, dobry pulsometr, funkcję płacenia Garmin Pay, wyświetla powiadomienia z telefonu, liczy kroki i kalorie oraz monitoruje sen. Obudowa jest dobrze wykonana i wodoszczelna do 5 ATM. To dobry zegarek sportowy do iPhone i Androida.

Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,1 cale/cali

Waga 40 g