Firma Garmin zaprezentowała najnowsze smartwatche dla biegaczy, które zasilą jej najbardziej rozpoznawalną rodzinę. Forerunner 265 i Forerunner 965 to pierwsze tego typu smartwatche z dotykowymi wyświetlaczami AMOLED.

Nowe zegarki Garmin Forerunner: 265 i 965 z wyświetlaczami AMOLED

Dotykowe wyświetlacze AMOLED są bez wątpienia najgorętszą nowością w tych nowych zegarkach sportowych. Dzięki nim modele Garmin Forerunner 265 i Forerunner 965 zaoferować mają świetne kolory i doskonały kontrast, a także pełną czytelność w każdych warunkach i świetnie prezentującą się funkcję always-on (czyli zawsze włączonego ekranu).

Oczywiście nowe smartwatche marki Garmin oferują dużo więcej niż tylko dobre wyświetlacze. Użytkownicy mogą liczyć przede wszystkim na precyzyjny pomiar aktywności (na czele z kadencją, długością kroku i czasem kontaktu z podłożem), a także na spersonalizowane wskazówki treningowe na każdy dzień oraz raporty podsumowujące i oceniające gotowość treningową.

Garmin Forerunner 265 – to będzie dobry zegarek dla biegacza

Reprezentujący średnią półkę cenową Garmin Forerunner 265 pozwoli monitorować pułap tlenowy i przyglądać się efektom treningów. Wskazówki zostaną dobrane na podstawie wprowadzonych (i zebranych) informacji, planowanie strategii biegowej ułatwi PacePro, a dokładne określanie lokalizacji zapewnią wielopasmowy GPS oraz technologia SatIQ.

Monitor energii, pulsoksymetr oraz zaawansowany monitor czasu i jakości snu to kolejne punkty na długiej liście korzyści oferowanych przez model 265. Do tego dochodzą też oczywiście inne przydatne funkcje, takie jak powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy płatności zbliżeniowe przez system Garmin Pay. Jeśli zaś chodzi o czas działania, to smartwatch wymaga ładowania co 13 dni (a w trybie GPS wytrzyma około 20 godzin).

Garmin Forerunner 965: topowy smartwatch dla biegacza

Topowy Garmin Forerunner 965 dokłada do tego kolejne pomiary treningowe, wbudowane mapy oraz zaawansowany wskaźnik stosunków obciążenia treningowego (krótkookresowego do średniookresowego). Ten ostatni pomoże w minimalizacji ryzyka wystąpienia kontuzji. Jest też funkcja Real-time stamina do kontrolowania poziomu wysiłku, a ClimbPro na bieżąco wyświetla informacje o wzniesieniach na trasie.

Wypada wspomnieć również o tym, że ten wyższy model zaoferuje też dłuższy czas działania. Konkretnie: do 23 dni w trybie smartwatcha i do 31 godzin w trybie GPS. Będzie też jednak wyraźnie droższy. No właśnie…

Ile kosztuje Garmin Forerunner 265, a ile Forerunner 965?

Garmin Forerunner 265 kosztuje 499,99 euro

Garmin Forerunner 965 kosztuje 649,99 euro

Nie są to zatem szczególnie tanie zegarki, ale ich specyfikacje zdaje się uzasadniać te ceny. Dla osób, które regularnie biegają i oczekują narzędzi, które pomogą im przekraczać własne granice, powinny okazać się strzałem w dziesiątkę. Z werdyktem jednak wstrzymamy się do testów.

Źródło: Garmin, Digital Trends