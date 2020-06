Dobry zegarek sportowy pozwala na więcej niż monitorowanie codziennej aktywności. Może też pomóc planować treningi i motywować do efektywniejszych ćwiczeń, kontrolować postępy w ich trakcie i stan organizmu. Jakimi modelami warto się zainteresować?

Dobry zegarek sportowy - ranking 2020

Aktywność fizyczna nie jest uzależniona od pory roku. Jasne, że wiosną i latem mamy większą ochotę na trening, ale przenikliwy chłód lub żar lejący się z nieba to żadna wymówka! Niezależnie, czy uprawiacie sport na siłowni, w domu, w mieście czy w parku, mogą Wam się przydać akcesoria dla sportowców, takie jak prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu i oczywiście dobry zegarek sportowy. Jaki model wybrać? Który zegarek sportowy jest wart zakupu? Przekonajmy się.

Jaki zegarek sportowy jest najlepszy? Oto 10 polecanych modeli:

Osoby regularnie uprawiające sport nie będą się długo zastanawiać nad pytaniem, co lepsze: dobry smartband czy zegarek sportowy z GPS? Od razu spojrzą w stronę tego drugiego. Słusznie, ponieważ funkcjonalność jest tutaj zdecydowanie szersza. Jak wybrać zegarek sportowy aby stanowił idealnego kompana treningu, a niekiedy wcielał się nawet w rolę trenera personalnego?

Zegarek na trening musi być wytrzymały. Trzeba zwracać uwagę nie tylko na wykorzystane materiały, ale również na stopień zabezpieczenia przed wodą. Tutaj nie wystarczy odporność na zachlapania czy krótkie zanurzenie na niewielką głębokość charakterystyczną dla opasek fitness czy smartwatchy. Zegarek sportowy powinien cechować się wysoką klasą wodoszczelności, najlepiej do 50 metrów i więcej. Wtedy bez obaw można używać go podczas pływania. Rozmiar zegarka oraz stylistykę należy dobierać już pod kątem swoich preferencji.

Poza najbardziej podstawowymi funkcjami, takimi jak krokomierz czy licznik spalanych kalorii, zegarek sportowy powinien oferować też pulsometr i GPS. Dodatkowo mile widziane będą preinstalowane profile sportowe dedykowane różnym aktywnościom oraz funkcja trenera personalnego. Dzięki temu urządzenie może nie tylko kontrolować postępy w treningu, ale też planować kolejne, już spersonalizowane, przygotowywać odpowiednie wskazówki dla użytkownika.

Dobry zegarek sportowy powinien także współpracować ze smartfonem. Wedle życzenia użytkownik może wtedy nie tylko dokładnie analizować dane z treningów w dedykowanych aplikacjach, ale też cieszyć się powiadomieniami na nadgarstku, chociażby o nadchodzących połączeniach czy nowych wiadomościach.

W porównaniu do poprzedniego zestawienia wymieniliśmy 4 z 10 zegarków sportowych, na nowsze i bardziej opłacalne modele.

Tani zegarek sportowy z GPS do około 500 zł

Garmin Forerunner 35 - tani zegarek sportowy









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja kierowana jest do osób, które nie chcą wydawać fortuny, ale wciąż chcą mieć dobry, nowoczesny i solidny zegarek sportowy. Garmin Forerunner 35 wyposażony jest w GPS, więc możesz dokładnie sprawdzać szybkość oraz trasę swojego biegu lub marszu. Wyposażono go również w technologię Garmin Elevate, więc bezproblemowo i dokładnie monitoruje tętno na nadgarstku, przez całą dobę. Wyświetla powiadomienia z telefonu, można za jego pomocą sterować muzyką, a użytkownik ma też dostęp do danych o treningach online, w serwisie Garmin Connect. Do wstępnie zaprogramowanych profili sportowych należą: bieganie, bieganie w pomieszczeniu, jazda na rowerze i cardio. Jest to dobry zegarek do treningu na siłowni i na świeżym powietrzu. Najważniejsze cechy: Waga 37.3 g Pokaż produkt

Polar M430 - tani i dobry zegarek treningowy









4,5/5 Ocena benchmark.pl Przez samego producenta, Polar M430 określany jest jako zegarek do biegania. Jeśli więc preferujesz tego typu aktywność, to z pewnością warto brać ów model pod uwagę. W swojej klasie cenowej jest to jedna z najciekawszych propozycji, chociaż na pierwszy rzut oka nie wszystkim przypadnie do gustu stylistyka. Co do funkcjonalności, dyskusji powinno być znacznie mniej. Polar M430 posiada moduł GPS, a także pulsometr, umożliwia kontrolowanie tempa biegu, przebytego dystansu, a także pokonanej trasy czy aktualnej wysokości n.p.m. i oczywiście tętna. Z funkcji przygotowanych dla biegaczy warto wymienić Running Index, Strefy prędkości i tempa czy Program treningu biegowego. Najważniejsze cechy: Funkcje opaski krokomierz, akcelerometr, monitorowanie snu, licznik kalorii, pomiar przebytej odległości, pulsometr, GPS

Rodzaj zasilania akumulatorowe

Typ komunikacji bezprzewodowy, Bluetooth 4.1 Pokaż produkt

Dobry zegarek sportowy do 1000 zł

Polar Ignite - dobry zegarek do biegania









4,5/5 Ocena benchmark.pl Polar Ignite to zegarek fitness z GPS i pomiarem tętna na nadgarstku. Ma ciekawą funkcję FitSpark, która pozwala zmniejszyć ryzyko tak zwanego wypalenia, dostosowując propozycje treningu, do Twojego aktualnego stanu regeneracji organizmu i poziomu kondycji. Masz większą pewność, że Twój trening będzie optymalny i skrojony na miarę. Odbiornik GPS pozwala rejestrować prędkość, dystans i trasę. Jest też opcja monitorowania snu, a całą aktywność można przeglądać w rejestrze online Polar Flow. Funkcja Nightly Recharge może nawet poinformować użytkownika jak dobrze zregenerował się podczas snu. Zegarek jest dość elegancki i bez problemu można w nim wymieniać paski (mocowanie 20 mm). Jedno ładowanie wystarcza typowo na 4-5 dni. Najważniejsze cechy: Bateria (pojemność) 165 mAh

Waga 35 g Pokaż produkt

Suunto 5 - bardzo dobry zegarek do treningu









4,5/5 Ocena benchmark.pl To propozycja dla osób aktywnych, które szukają zegarka do treningu o kompaktowych rozmiarach, ale ze wszystkimi ważnymi funkcjami i długim czasem pracy na baterii. Nadaje się do pływania, biegania i jazdy na rowerze. Ma dokładny GPS i może śledzić aktywność 24 h na dobę, w tym obciążenie i jakość snu. Oferuje około 80 różnych trybów sportowych, podaje statystyki i dostosowuje wskazówki do twojego indywidualnego sposobu trenowania. To profesjonalny zegarek do treningu, który kosztuje mniej od wielu rywali. Nie ma wyświetlacza dotykowego, ale w czasie pływania lub biegania nie jest to wada. Pojemnościowe ekrany nie działają idealnie w wodzie, a w czasie wstrząsów obsługa dotykowa jest mniej wygodna, niż za pomocą przycisków. Najważniejsze cechy: Waga 66 g Pokaż produkt

Zegarek sportowy do 1500 zł

Polar Vantage M - multisportowy zegarek do ćwiczeń do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ten zegarek sportowy, pomimo atrakcyjnej ceny, wyróżnia się dobra funkcjonalnością, wysokim komfortem i dość długim czasem pracy an baterii. Wytrzymuje 16-17 godzin ciągłego treningu, z włączonym GPS'em, pomiarem pulsu, prezentacją wysokości i innych statystyk. Przy lekkich, codziennych treningach do 2 godzin, wytrzymuje 1 - 1,5 tygodnia. Można tutaj liczyć na dokładne statystyki w wielu aktywnościach fizycznych. Bieganie, jazda na rowerze, a nawet pływanie - odległości i prędkości są dość precyzyjne, podobnie jak tętno. Naturalnie dane synchronizowane są z telefonem, za pomocą darmowej aplikacji. To po prostu jeden z najlepszych zegarków sportowych do 1000 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 230 mAh

Waga 45 g Pokaż produkt

Garmin Vivoactive 4S - dobry zegarek do biegania i na siłownię









4,5/5 Ocena benchmark.pl Sportowy i jednocześnie elegancki zegarek z dotykowym ekranem, do treningu i na co dzień. Ma baterię wytrzymującą realnie około 5-6 dni w mniejszej wersji i 7 dni w większej. Można też podłączyć do niego słuchawki Bluetooth i słuchać muzyki przez około 5-6 godzin, nawet z ciągle włączonym GPS'em w czasie treningu. To bardzo dobra wiadomość, dla osób, które nie lubią biegać lub ćwiczyć ze smartfonem. Wyświetlacz AMOLED ma 1,1" w wersji 40 mm lub 1,3" w zegarku 45 mm. Obraz jest czytelny nawet w mocnym świetle słonecznym. Poza GPS'em ma barometr, ANT+, Wi-Fi, dobry pulsometr, funkcję płacenia Garmin Pay, wyświetla powiadomienia z telefonu, liczy kroki i kalorie oraz monitoruje sen. Obudowa jest dobrze wykonana i wodoszczelna do 5 ATM. To dobry zegarek sportowy do iPhone i Androida. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,1 cale/cali

Waga 40 g Pokaż produkt

Dobry zegarek sportowy do 2000 - 2500 zł

Polar Grit X - lekki zegarek treningowy z dobrą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl To jeden z najnowszych zegarków sportowych w 2020 roku i jednocześnie jeden z najbardziej opłacalnych. Waży tylko 64 gramy, ale jest bardzo wytrzymały, wodoszczelny (certyfikat MIL-STD-810G, WR100), ma odbiornik GPS, cyfrowy kompas, pulsometr, wysokościomierz i co bardzo ważne - dużą, dobrą baterię. Zegarek Polar Grit X z włączonym GPS'em i automatycznym pomiarem tętna jest w stanie wytrzymać do 40 godzin. Oznacza to 3 bardzo intensywne dni treningu od rana do nocy. Bez używania GPS, ale z pomiarem pulsu zegarek wytrzyma około 7 dni. Prezentuje dokładne informacje na temat wyników, podczas biegu pod górę i z góry, pozwala optymalnie zarządzać energią, umożliwia nawigację GPS po wgranej trasie i oczywiście daje dostęp do programów treningu. Ważną zaleta są też duże, wygodne, przyczepne przyciski. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 346 mAh

Waga 64 g Pokaż produkt

Suunto 9 Baro - jeden z najlepszych zegarków sportowych









4,7/5 Ocena benchmark.pl To znakomity zegarek treningowy, dla wymagających zawodników. Głównym hasłem jest w tym przypadku jakość i funkcjonalność. Szkło jest szafirowe i odporne na zarysowania, przyciski są duże, a do tego dostajemy również dobry wyświetlacz dotykowy, który odróżnia ten model od poprzedniej wersji (może być blokowany podczas treningu). Ma świetny GPS i funkcję nawigacji po wyznaczonej trasie i ustawionych punktach. Można planować trasy wraz z uwzględnieniem profilu wysokości, którą zegarek mierzy za pomocą barometru i GPS. Naturalnie trasę można zapisywać i udostępniać. Mamy też dostęp do pogody i możliwość śledzenia tętna i obciążenia. Słowem jest to zegarek sportowy dla wymagających. Obudowa jest wodoszczelna do 100 metrów (10 ATM). Najważniejsze cechy: Typ komunikacji Bluetooth Pokaż produkt

Casio G-Shock GBD-H1000 - wytrzymały zegarek sportowy









4,5/5 Ocena benchmark.pl Casio to marka kultowa, która od dawna słynie z tworzenia bardzo wytrzymałych zegarków z serii G-Shock, o dużej odporności na wstrząsy. Casio GBD-H1000 ma pulsometr, krokomierz, barometr, wysokościomierz, termometr, kompas cyfrowy, automatyczne podświetlanie LED, może synchronizować czas przez GPS i Bluetooth, a do tego jest wodoszczelny do 200 metrów (20 barów) i ma wbudowany panel słoneczny ładujący akumulator (Tough Solar). Innymi słowy jeśli używamy go często na zewnątrz, to jego bateria się nie rozładuje. Mona też użyć ładowarki USB. Wyświetlacz jest bardzo wyraźny, czytelny i kontrastowy. Dane z treningu można synchronizować z aplikacją na smartfonie. Oprócz tego dostępnych jest wiele innych przydatnych funkcji. Casio G-Shock GBD-H1000 to bardzo dobry zegarek sportowy. Pokaż produkt

Najlepszy zegarek sportowy

Garmin Fenix 6X PRO - bardzo dobry zegarek sportowy najwyższej klasy









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli uprawiasz sport regularnie, a posiadanie dobrego zegarka sportowego nie jest dla Ciebie zachcianką, lecz wymogiem, to wybierz Garmin Fenix 6X PRO. Jego udoskonalony GPS dobrze radzi sobie z wykrywaniem przerw w treningu (funkcja automatycznej pauzy), bez problemu wykrywa też wznowienie aktywności. To zegarek wprost doskonały do biegania, potrafiący niemal w czasie rzeczywistym wykrywać zmianę tempa biegu i dokładnie mierzący tętno. Jest świetnie wykonany, wspiera funkcję płacenia Garmin Pay i działa dość długo na baterii. Wydatek jest duży, ale czy warto? Oczywiście, że tak. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 93 g Pokaż produkt

Zegarek sportowy najbardziej wart zakupu to...

Naszym zdaniem najbardziej optymalny zegarek sportowy, który warto kupić, to Suunto 9 Baro. Znakomicie wykonany, ze szkłem szafirowym, bardzo szybkim i precyzyjnym GPS'em oraz barometrem (które wspólnie są wstanie określić wysokość), a także dokładnym pomiarem tętna i atrakcyjną, wodoszczelną obudową. To znakomity zegarek sportowy do treningu, nawet dla zawodowców.

Mogą Cię również zainteresować: