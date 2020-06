Sprawdzamy najlepszy dysk SSD firmy Kioxia (kiedyś znanej jako Toshiba). Czy ma szansę w starciu z modelami konkurencji? Przekonajmy się!

4,6/5 Plusy - bardzo dobra wydajność w testach syntetycznych,; - bardzo dobra wydajność przy kopiowaniu dużych plików,; - nie spowalnia po zapełnieniu,; - 5 lat gwarancji.... Minusy - ...ale została ograniczona stosunkowo niskim TBW,; - wysokie temperatury przy mocnym obciążeniu,; - wysoka cena na tle konkurencyjnych modeli.

Kojarzycie firmę Kioxia? Niektórzy z Was pewnie słyszą ją pierwszy raz, więc spieszymy z wyjaśnieniem - to dawna Toshiba, która pod koniec ubiegłego roku zmieniła nazwę (jest ona połączeniem japońskiego słowa kioku, oznaczającego „pamięć”, oraz greckiego słowa axia, oznaczającego „wartość”).

Na początku roku producent zaprezentował też swoje pierwsze dyski SSD pod marką Exceria. Tak się składa, że nośniki powoli pojawiają się na naszym rynku, więc postanowiliśmy je sprawdzić.

W teście nośnika Kioxia Exceria Plus:

Kioxia Exceria - czym się różnią poszczególne serie?

W ofercie producenta można znaleźć trzy serie dysków SSD dla komputerów i laptopów: Exceria SATA, Exceria NVMe i Exceria Plus NVMe. Nazwy mają podobne, ale czym się różnią?

Model Kioxia Exceria SATA

(Toshiba TR200) Kioxia Exceria NVMe

(Toshiba RC500) Kioxia Exceria Plus NVMe

(Toshiba RD500) Interfejs SATA 6 Gb/s PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3c PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3c Format 2,5 cala M.2 2280 M.2 2280 Pojemność » 240 GB

» 480 GB

» 960 GB » 250 GB

» 500 GB

» 1 TB » 500 GB

» 1 TB

» 2 TB Deklarowane transfery

(odczyt/zapis) » 240 GB: 555/540 MB/s

» 480 GB: 555/540 MB/s

» 960 GB: 555/540 MB/s » 250 GB: 1700/1200 MB/s

» 500 GB: 1700/1600 MB/s

» 1 TB: 1700/1600 MB/s » 500 GB: 3400/2500 MB/s

» 1 TB: 3400/3200 MB/s

» 2 TB: 3400/3200 MB/s Deklarowana liczba operacji

(odczyt/zapis) » 240 GB: 79 000/87 000 IOPS

» 480 GB: 82 000/88 000 IOPS

» 960 GB: 81 000/88 000 IOPS » 250 GB: 200 000/290 000 IOPS

» 500 GB: 350 000/400 000 IOPS

» 1 TB: 350 000/400 000 IOPS » 512 GB: 420 000/570 000 IOPS

» 1 TB: 680 000/620 000 IOPS

» 2 TB: 680 000/620 000 IOPS Kontroler Toshiba TC58NC1010GSB

(2-kanałowy) Toshiba TC58NC1202GST

(4-kanałowy) Toshiba TC58NC1201GST

(8-kanałowy) Kości pamięci Kioxia BiCS4 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Kioxia BiCS4 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Kioxia BiCS4 3D TLC NAND

(96-warstwowe) Pamięć podręczna » 250 GB: brak

» 500 GB: brak

» 1 TB: brak » 250 GB: 256 MB DDR3

» 500 GB: 512 MB DDR3

» 1 TB: 1 GB DDR3 » 500 GB: 512 MB DDR3

» 1 TB: 1 GB DDR3

» 2 TB: 2 GB DDR3 Radiator - - - Podświetlenie - - - Deklarowany

pobór mocy » 240 GB: 1,6 W

» 480 GB: 1,6 W

» 960 GB: 1,7 W » 250 GB: 3,8 W

» 500 GB: 3,9 W

» 1 TB: 5,3 W » 500 GB: 5,1 W

» 1 TB: 6,5 W

» 2 TB: 7,5 W Wymiary / waga » 240 GB: 100 x 70 x 7,20 mm / 45,5 g

» 480 GB: 100 x 70 x 7,20 mm / 45,6 g

» 960 GB: 100 x 70 x 7,20 mm / 45,7 g » 250 GB: 22 x 80 x 2,23 mm / 6 g

» 500 GB: 22 x 80 x 2,23 mm / 6,9 g

» 1 TB: 22 x 80 x 2,23 mm / 6,9 g » 500 GB: 22 x 80 x 2,38 mm / 8 g

» 1 TB: 22 x 80 x 3,73 mm / 10 g

» 2 TB: 22 x 80 x 3,73 mm / 10 g Wytrzymałość

/TBW MTTF: 1 500 000 godzin

» 240 GB: 60 TB TBW

» 480 GB: 120 TB TBW

» 960 GB: 240 TB TBW MTTF: 1 500 000 godzin

» 250 GB: 100 TB TBW

» 500 GB: 200 TB TBW

» 1 TB: 400 TB TBW MTTF: 1 500 000 godzin

» 500 GB: 200 TB TBW

» 1 TB: 400 TB TBW

» 2 TB: 800 TB TBW Gwarancja 3 lata 5 lat 5 lat Cena » 240 GB: 180 zł

» 480 GB: 290 zł

» 960 TB: 500 zł » 250 GB: 230 zł

» 500 GB: 350 zł

» 1 TB: 620 zł » 500 GB: 430 zł

» 1 TB: 800 zł

» 2 TB: 1980 zł

Dyski Kioxia Exceria SATA (kiedyś były one dostepne pod nazwą Toshiba TR200) to 2,5-calowe modele pod SATA - najtańsze, ale oferujące najsłabsze osiągi. Exceria NVMe (kiedyś Toshiba RC500) to podstawowe modele pod M.2 NVMe, które mają stanowić kompromis między dobrą wydajnością a niską ceną. W przypadku modeli z dopiskiem Plus (kiedyś Toshiba RD500) możemy liczyć na dużo lepsze osiągi, ale cena nośników też jest wyraźnie wyższa.

Modele Exceria SATA i Exceria NVMe mieliśmy okazję sprawdzić jeszcze pod marką Toshiba, więc tym razem przyszła pora na topową propozycję producenta. Do naszej redakcji trafił model Kioxia Exceria Plus o pojemności 2 TB, który został wyceniony na niecałe 2000 złotych. Jest to zatem jeden z droższych modeli w swojej kategorii (mniej pojemne wersje wypadają zdecydowanie lepiej na tle konkurencji).

Rzut okiem na dysk Kioxia Exceria Plus 2 TB

Nim przejdziemy do testów, sprawdziliśmy co ma oferować nośnik japońskiego producenta.

Model Exceria Plus bazuje na 8-kanałowym kontrolerze Toshiba TC58NC1201GST (najprawdopodobniej jest to "rebrand" układu Phison PS5012-E12) i 96-warstwowych pamięciach Kioxia 3D TLC NAND (BiCS4). Oprócz tego zastosowano dwa układy pamięci SK Hynix DDR3 o pojemności 1 GB (łącznie 2 GB), które pełnią rolę bufora DRAM.



Kioxia Exceria Plus 2 TB to dwustronny nośnik M.2 2280

Zastosowane elementy mają przekładać się na bardzo dobre osiągi (szczególnie jak na nośnik korzystający z interfejsu PCI-Express 3.0 x4) – według specyfikacji, transfery sekwencyjne sięgają 3400 MB/s przy odczycie i 3200 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych dochodzi do 680 000 IOPS przy odczycie i 620 000 IOPS przy zapisie. Podczas testów zweryfikujemy jak jest w praktyce.

Nośnik nie wykorzystuje radiatora, co niestety odbija się na temperaturach – przy mocnym obciążeniu potrafią one przekroczyć 60 stopni Celsjusza, a wtedy musimy się liczyć ze spadkiem osiągów. Nie jest to jednak duży problem, bo większość nowoczesnych płyt głównych dysponuje gniazdami M.2 z radiatorami.

Na dyski Exceria NVMe Plus przysługuje 5-letnia gwarancja producenta. Tyle tylko, że została ona ograniczona nie za wysokim współczynnikiem TBW - w przypadku modelu o pojemności 2 TB jest to 800 TB. Oczywiście, wartość ta jest jak najbardziej wystarczająca do domowego użytku, ale po topowym segmencie spodziewaliśmy się czegoś więcej.

Kioxia Exceria Plus 2 TB - testy wydajności

Testy wydajności przeprowadziliśmy na naszej standardowej konfiguracji z procesorem Intel Core i5-6600, płytą główną MSI Z170A Tomahawk i 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz. Za dysk systemowy posłużył nośnik AMD Radeon R7 240 GB (pod SATA 6 Gb/s). Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 64-bit (1903).

CrystalDiskMark – Odczyt sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 3477,3 Kioxia Exceria Plus 2 TB 3464,3 Patriot VPN100 512 GB 3428,3 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3415,4 ADATA XPG SX8200 960 GB 3108,7 Toshiba RC500 500 GB 1762,4

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1737,9 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1348,2 ADATA XPG SX8200 960 GB 1333,9 Toshiba RC500 500 GB 1209,7 Patriot VPN100 512 GB 764,9 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 754,5

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 748,5 Patriot VPN100 512 GB 474,9 Kioxia Exceria Plus 2 TB 464,0 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 406,1 ADATA XPG SX8200 960 GB 399,5 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 388,9

CrystalDiskMark – Odczyt losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

ADATA XPG SX8200 960 GB 59,96 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 59,58 Toshiba RC500 500 GB 57,66 Patriot VPN100 512 GB 53,9 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 49,67 Kioxia Exceria Plus 2 TB 47,97

CrystalDiskMark – Zapis sekwencyjny Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 3235,5 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3018,1 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2519,7 Patriot VPN100 512 GB 2376 ADATA XPG SX8200 960 GB 1769,8 Toshiba RC500 500 GB 1642,4

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KB Q8T8

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1985,8 Toshiba RC500 500 GB 1642,3 Patriot VPN100 512 GB 1292,1 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1292 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1159,1 ADATA XPG SX8200 960 GB 1154,2

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 677,5 Kioxia Exceria Plus 2 TB 418,7 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 288,5 Patriot VPN100 512 GB 287,7 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 286,3 ADATA XPG SX8200 960 GB 279,6

CrystalDiskMark – Zapis losowy 4 KiB Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 231 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 168,3 Patriot VPN100 512 GB 153 Kioxia Exceria Plus 2 TB 152,3 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 147,5 ADATA XPG SX8200 960 GB 143,1

CrystalDiskMark potwierdza świetne wyniki przy operacjach sekwencyjnych - testowany nośnik wypada tutaj praktycznie najlepiej z całej stawki. Przy operacjach losowych wyniki są jednak tylko średnie.

AS SSD Benchmark – odczyt sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 3046,25 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2871,79 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2750,59 ADATA XPG SX8200 960 GB 2723,89 Patriot VPN100 512 GB 2697,45 Toshiba RC500 500 GB 1563,58

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot VPN100 512 GB 65,25 Kioxia Exceria Plus 2 TB 61,01 Toshiba RC500 500 GB 60,19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 58,31 ADATA XPG SX8200 960 GB 54,67 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 44,94

AS SSD Benchmark – odczyt losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 1623,38 Toshiba RC500 500 GB 1586,72 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1436,52 ADATA XPG SX8200 960 GB 1252,67 Patriot VPN100 512 GB 1045,22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 715,94

AS SSD Benchmark – odczyt, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,025 Patriot VPN100 512 GB 0,029 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,03 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,044 Toshiba RC500 500 GB 0,048 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,091

AS SSD Benchmark – zapis sekwencyjny

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2700,15 Kioxia Exceria Plus 2 TB 2693,66 Patriot VPN100 512 GB 2331,1 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 2208,9 ADATA XPG SX8200 960 GB 1731,39 Toshiba RC500 500 GB 1548,67

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot VPN100 512 GB 154,46 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 145,25 Toshiba RC500 500 GB 144,86 Kioxia Exceria Plus 2 TB 141,52 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 132,15 ADATA XPG SX8200 960 GB 109,64

AS SSD Benchmark – zapis losowy 4 KB-64

[MB/s] więcej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 2213,55 Toshiba RC500 500 GB 1351,3 Kioxia Exceria Plus 2 TB 1222,95 Patriot VPN100 512 GB 1202,36 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 1173,84 ADATA XPG SX8200 960 GB 1076,59

AS SSD Benchmark – zapis, czas dostępu

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 0,023 Patriot VPN100 512 GB 0,024 Kioxia Exceria Plus 2 TB 0,024 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 0,027 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 0,028 ADATA XPG SX8200 960 GB 0,034

AS SSD Benchmark potwierdza nasze obserwacje z poprzedniego testu. Kioxia Exceria Plus bardzo dobrze wypada przy operacjach sekwencyjnych, ale przy losowych wyniki są tylko całkiem dobre.

PCMark 8 - Wynik ogólny

[punkty] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 5098 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 5094 Toshiba RC500 500 GB 5093 Patriot VPN100 512 GB 5081 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 5052 ADATA XPG SX8200 960 GB 5031

PCMark 8 - Bandwith

[MB/s] więcej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 673,55 Toshiba RC500 500 GB 642,97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 638,66 Patriot VPN100 512 GB 561,33 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 475,05 ADATA XPG SX8200 960 GB 409,34

PCMark 8 symuluje użycie dysku w realnym użytkowaniu - różnice między nośnikami nie są duże, ale model Kioxia Exceria Plus wypada najlepiej z całej stawki.



Wydajność dysku Kioxia Exceria Plus w realnych zastosowaniach

Jak dysk wypada podczas realnego użytkowania? Sprawdziliśmy to w kilku prostych testach.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 17 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 19 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 24 Toshiba RC500 500 GB 29 Patriot VPN100 512 GB 30

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 101 Kioxia Exceria Plus 2 TB 117 ADATA XPG SX8200 960 GB 120 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 121 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 132 Patriot VPN100 512 GB 135

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Toshiba RC500 500 GB 21 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 22 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 22 ADATA XPG SX8200 960 GB 23 Patriot VPN100 512 GB 23 Kioxia Exceria Plus 2 TB 24

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 9 Patriot VPN100 512 GB 9 Kioxia Exceria Plus 2 TB 9 Toshiba RC500 500 GB 19 WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 20 ADATA XPG SX8200 960 GB 21

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

WD Black SN750 NVMe SSD 1 TB 85 ADATA XPG SX8200 960 GB 87 Toshiba RC500 500 GB 95 Patriot VPN100 512 GB 97 Kioxia Exceria Plus 2 TB 97 ADATA XPG SX8200 PRO 512 GB 99

Wyniki z benchmarków przełożyły się na dobre wyniki w testach rzeczywistych - model Exceria Plus szczególnie dobrze wypadł przy kopiowaniu dużych i małych plików oraz dekompresji plików.

Kioxia Exceria Plus 2 TB - test bufora

Dysk Kioxia Exceria Plus wykorzystuje pamięci 3D TLC NAND (BiCS4), ale zapis jest wspomagany przez pamięć DRAM i dodatkowy bufor działający na zasadzie pamięci SLC.

Z naszych obserwacji wynika, że w testowanym modelu zastosowano około 25-27 GB bufora. Później trzeba się liczyć ze znacznym spadkiem transferu zapisu (do około 600 - 700 MB/s).

Kioxia Exceria Plus 2 TB – testy po zapełnieniu dysku

Na koniec sprawdziliśmy jak na wydajność nośnika wpłynie zapełnienie komórek pamięci do 80%.

Kopiowanie dużego pliku (1 plik - 19,1 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 17 Kioxia Exceria Plus 2 TB (80%) 17

Kopiowanie małych plików (14 148 plików - 2,51 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 117 Kioxia Exceria Plus 2 TB (80%) 117

Kompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 24 Kioxia Exceria Plus 2 TB (80%) 24

Dekompresja archiwum (3918 zdjęć - 4,57 GB)

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 9 Kioxia Exceria Plus 2 TB (80%) 9

Instalacja gry Bioshock 2

[s] mniej = lepiej

Kioxia Exceria Plus 2 TB 97 Kioxia Exceria Plus 2 TB (80%) 97

I tutaj spore zaskoczenie - po zapełnieniu dysku w 80% nie odczuliśmy spadków wydajności. Brawo! Na pewno jest to coś co wyróżnia model Kioxia na tle konkurencji.

Kioxia Exceria Plus 2 TB - warto go kupić?

Marka Kioxia jeszcze nie jest zbyt dobrze rozpoznawana na naszym rynku, ale z biegiem czasu powinno się to zmienić. Swoją cegiełkę na pewno dołoży tutaj dysk Exceria Plus, który zalicza się do ciekawych propozycji dla entuzjastów.

Exceria Plus nie jest nową konstrukcją, bo de facto mamy do czynienia z rebrandem modelu Toshiba RD500 z kontrolerem Phison E12 i pamięciami 3D TLC NAND. Producent nie zastosował tutaj dodatkowego chłodzenia, co może odbijać się na wysokich temperaturach dysku (w związku z tym zalecamy zamontować go w gnieździe M.2 z radiatorem).

Najważniejsze, że specyfikacja ma przełożenie na dobre osiągi. Model Exceria Plus szczególnie dobrze wypada w testach korzystających z sekwencyjnych transferów, aczkolwiek przy kopiowania bardzo dużej ilości danych musimy się liczyć ze spadkiem wydajności.

Warto również wspomnieć, że po zapełnieniu nośnika nie odnotowaliśmy spadku wydajności – na pewno jest to spory atut modelu Exceria Plus.

Model Exceria Plus może nie jest całkowicie nową konstrukcją, ale na pewno ma szansę stać się najpopularniejszym dyskiem firmy Kioxia. Zainteresowanym polecamy jednak poczekać na obniżkę ceny lub wybrać mniej pojemną wersję.

Testowana przez nas wersja o pojemności 2 TB kosztuje niecałe 2000 złotych, więc całkiem sporo, jak na dysk z tego segmentu. Dużo ciekawszą propozycją wydaje się model 1 TB, który kosztuje około 800 złotych, a powinien oferować podobne osiągi. Jeżeli nie przeszkadza Wam nie za duży współczynnik TBW (sama gwarancja trwa aż 5 lat), na pewno jest to propozycja godna rozważenia.

Ocena końcowa - Kioxia Exceria Plus 2 TB

bardzo dobra wydajność w testach syntetycznych

bardzo dobra wydajność przy kopiowaniu dużych plików

dobra wydajność w testach rzeczywistych

nie spowalnia po zapełnieniu

5 lat gwarancji...

...ale została ona ograniczona stosunkowo niskim TBW

wysokie temperatury przy mocnym obciążeniu

wysoka cena na tle konkurencyjnych modeli o tej pojemności

